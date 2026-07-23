يدعم ClickPipes التكامل مع سجل مخططات لفك ترميز موضوعات Kafka المشفّرة بتنسيقَي Avro وProtobuf.

​ سجلات المخططات المدعومة لـ Kafka ClickPipes

تتوفّر إمكانية دعم سجلات المخططات المتوافقة مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Confluent Schema Registry. ويشمل ذلك:

Confluent Schema Registry

Redpanda Schema Registry

لا يدعم ClickPipes حتى الآن AWS Glue Schema Registry أو Azure Schema Registry. إذا كنت بحاجة إلى دعم سجلات المخططات هذه، فتواصل مع فريقنا

للتكامل مع سجل مخططات أثناء إعداد ClickPipes، يجب استخدام أحد الأساليب التالية:

توفير مسار كامل إلى subject المخطط (مثل: https://registry.example.com/subjects/events ) اختياريًا، يمكن الإشارة إلى إصدار محدد بإضافة /versions/[version] إلى URL (وإلا سيسترجع ClickPipes أحدث إصدار). توفير مسار كامل إلى معرّف المخطط (مثل: https://registry.example.com/schemas/ids/1000 ) توفير URL الجذر لسجل مخططات (مثل: https://registry.example.com )

​ اتصال الشبكة

يتصل ClickPipes بسجل مخططات عبر HTTPS باستخدام عنوان URL الذي توفّره. ولا يشترط أن يكون سجل مخططات متاحًا عبر الإنترنت العام.

إذا كان الوصول إلى وسطاء Kafka يتم عبر نقطة نهاية خاصة عكسية (AWS PrivateLink أو GCP Private Service Connect)، فيمكن لسجل مخططات استخدام الاتصال الخاص نفسه. ويحلّ ClickPipes اسم مضيف السجل عبر DNS الخاص بنقطة النهاية الخاصة العكسية، لذا يمكن الوصول إلى سجل مستضاف بشكل خاص إلى جانب الوسطاء لديك طالما أن اسم مضيفه يُحل إلى عناوين IP الخاصة بنقطة النهاية الخاصة العكسية (عبر دعم DNS الخاص بنقطة النهاية أو عبر تعيين DNS خاص مخصّص ).

ضع ما يلي في اعتبارك:

يجب أن يستخدم عنوان URL لسجل مخططات https:// .

. إذا كان اسم مضيف السجل يُحل إلى عنوان خاص، فيجب أن يكون الوصول إليه ممكنًا عبر نقطة نهاية خاصة عكسية محددة لـ ClickPipe؛ وإلا فسيفشل فحص الاتصال أثناء الإعداد.

​ كيف يعمل ذلك

يسترجع ClickPipes المخطط من سجل مخططات المُعدّ ويطبّقه ديناميكيًا.

إذا كان هناك schema ID مضمن في الرسالة، فسيستخدمه لاسترجاع المخطط.

إذا لم يكن هناك schema ID مضمن في الرسالة، فسيستخدم schema ID أو اسم الموضوع المحدد في تهيئة ClickPipe لاسترجاع المخطط.

إذا كُتبت الرسالة بدون schema ID مضمن، ولم يتم تحديد schema ID أو اسم الموضوع في تهيئة ClickPipe، فلن يتم استرجاع المخطط وسيتم تخطي الرسالة مع تسجيل SOURCE_SCHEMA_ERROR في جدول الأخطاء الخاص بـ ClickPipes.

في جدول الأخطاء الخاص بـ ClickPipes. إذا لم تكن الرسالة مطابقة للمخطط، فسيتم تخطيها مع تسجيل DATA_PARSING_ERROR في جدول الأخطاء الخاص بـ ClickPipes.

في جدول الأخطاء الخاص بـ ClickPipes. بالنسبة إلى مخططات Protobuf فقط: سيحمّل ClickPipes أي مخططات مستوردة مُعرّفة كتبعيات. أما مخططات Avro ذات المراجع الخارجية فليست مدعومة بعد.

​ مواءمة المخطط

تُطبَّق القواعد التالية على المواءمة بين المخطط المسترجَع وجدول الوجهة في ClickHouse: