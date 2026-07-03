الإجابة المختصرة هي “نعم”. ومع ذلك، نوصي بالإبقاء على زمن الانتقال بين جميع المناطق/مراكز البيانات في نطاق العشرات، وإلا فسيتأثر أداء الكتابة لأنه يمر عبر بروتوكول إجماع موزّع. على سبيل المثال، من المرجّح أن يعمل النسخ المتماثل بين سواحل الولايات المتحدة جيدًا، لكن بين الولايات المتحدة وأوروبا لن يكون كذلك.

من ناحية الإعداد، لا يوجد أي اختلاف مقارنةً بالنسخ المتماثل أحادي المنطقة؛ ما عليك سوى استخدام مضيفات موجودة في مواقع مختلفة كنسخ متماثلة.