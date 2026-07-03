قد يلاحظ المستخدمون أحيانًا أن استعلاماتهم أبطأ من المتوقع، رغم اعتقادهم أنهم يجرون الترتيب أو التصفية باستخدام مفتاح أساسي. في هذه المقالة نوضح كيف يمكنهم التأكد من استخدام المفتاح، مع تسليط الضوء على الأسباب الشائعة لعدم استخدامه.
التحقق من المفتاح الأساسي
لنأخذ الجدول البسيط التالي:
إنشاء جدول
لاحظ كيف يتضمّن مفتاح الترتيب لدينا
CREATE TABLE logs
(
`code` LowCardinality(String),
`timestamp` DateTime64(3)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (code, toUnixTimestamp(timestamp))
toUnixTimestamp(timestamp) بوصفه العنصر الثاني.
عبّئ هذا الجدول بـ 100 مليون صف:
تعبئة البيانات
INSERT INTO logs SELECT
['200', '404', '502', '403'][toInt32(randBinomial(4, 0.1)) + 1] AS code,
now() + toIntervalMinute(number) AS timestamp
FROM numbers(100000000)
0 rows in set. Elapsed: 15.845 sec. Processed 100.00 million rows, 800.00 MB (6.31 million rows/s., 50.49 MB/s.)
SELECT count()
FROM logs
┌───count()─┐
│ 100000000 │ -- 100.00 million
└───────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
إذا قمنا بالتصفية حسب
التصفية الأساسية
code، فسنرى في الناتج عدد الصفوف التي جرى فحصها:
49.15 thousand. لاحظ أن هذا يمثّل مجموعة فرعية من إجمالي 100m صف.
علاوة على ذلك، يمكننا أيضًا التأكد من استخدام الفهرس عبر البند
SELECT count() AS c
FROM logs
WHERE code = '200'
┌────────c─┐
│ 65607542 │ -- 65.61 million
└──────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.021 sec. Processed 49.15 thousand rows, 49.17 KB (2.34 million rows/s., 2.34 MB/s.)
Peak memory usage: 92.70 KiB.
EXPLAIN indexes=1:
لاحظ كيف أن عدد الـ حبيبات التي جرى فحصها،
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count() AS c
FROM logs
WHERE code = '200'
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ AggregatingProjection │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Filter ((WHERE + Change column names to column identifiers)) │
│ ReadFromMergeTree (default.logs) │
│ Indexes: │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ code │
│ Condition: (code in ['200', '200']) │
│ Parts: 3/3 │
│ Granules: 8012/12209 │
│ ReadFromPreparedSource (_minmax_count_projection) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
8012، لا يمثّل سوى جزء من الإجمالي
12209. ويؤكد القسم المميز أدناه استخدام شيفرة المفتاح الأساسي.
تُعدّ الحبيبات وحدة معالجة البيانات في ClickHouse، وعادةً ما تحتوي كل واحدة منها على 8192 صفًا. ولمزيد من التفاصيل حول الحبيبات وكيفية ترشيحها، نوصي بقراءة هذا الدليل.
PrimaryKey
Keys:
code
لن تكون التصفية على المفاتيح المتأخرة ضمن مفتاح الترتيب بالكفاءة نفسها التي تكون عليها التصفية على المفاتيح الأسبق في الـ tuple. ولمعرفة السبب، راجع هنا
لنفترض أننا نُجري التصفية وفقًا لـ
التصفية باستخدام مفاتيح متعددة
code و
timestamp:
في هذه الحالة، يُستخدم مفتاحا الترتيب كليهما لتصفية الصفوف، ما يعني الحاجة إلى قراءة
SELECT count()
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
┌─count()─┐
│ 689742 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.008 sec. Processed 712.70 thousand rows, 6.41 MB (88.92 million rows/s., 799.27 MB/s.)
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count()
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Expression │
│ ReadFromMergeTree (default.logs) │
│ Indexes: │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ code │
│ toUnixTimestamp(timestamp) │
│ Condition: and((toUnixTimestamp(timestamp) in (-Inf, 1767225600]), and((toUnixTimestamp(timestamp) in [1735689600, +Inf)), (code in ['200', '200']))) │
│ Parts: 3/3 │
│ Granules: 87/12209 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
13 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
87 حبيبة فقط.
يمكن لـ ClickHouse أيضًا الاستفادة من مفاتيح الترتيب لتنفيذ الفرز بكفاءة. وتحديدًا، عندما يكون الإعداد optimize_read_in_order مُمكّنًا (وهو كذلك افتراضيًا)، يستخدم خادم ClickHouse فهرس الجدول ويقرأ البيانات وفقًا لترتيب مفتاح ORDER BY. يتيح ذلك تجنّب قراءة جميع البيانات عند تحديد LIMIT. لذلك، تُعالَج الاستعلامات على مجموعات البيانات الكبيرة ذات الحدود الصغيرة بسرعة أكبر. راجع هنا وهنا لمزيد من التفاصيل. ومع ذلك، يتطلب هذا تطابق المفاتيح المستخدمة. على سبيل المثال، انظر إلى هذا الاستعلام:
استخدام المفاتيح في الفرز
يمكننا التأكد من عدم الاستفادة من هذا التحسين هنا باستخدام
SELECT *
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
ORDER BY timestamp ASC
LIMIT 10
┌─code─┬───────────────timestamp─┐
│ 200 │ 2025-01-01 00:00:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:00:45.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:01:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:01:45.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:02:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:03:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:03:45.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:04:01.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:05:45.000 │
│ 200 │ 2025-01-01 00:06:01.000 │
└──────┴─────────────────────────
10 rows in set. Elapsed: 0.009 sec. Processed 712.70 thousand rows, 6.41 MB (80.13 million rows/s., 720.27 MB/s.)
Peak memory usage: 125.50 KiB.
EXPLAIN pipeline:
السطر
EXPLAIN PIPELINE
SELECT *
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
ORDER BY timestamp ASC
LIMIT 10
┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform │
│ (Limit) │
│ Limit │
│ (Sorting) │
│ MergingSortedTransform 12 → 1 │
│ MergeSortingTransform × 12 │
│ LimitsCheckingTransform × 12 │
│ PartialSortingTransform × 12 │
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform × 12 │
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform × 12 │
│ (ReadFromMergeTree) │
│ MergeTreeSelect(pool: ReadPool, algorithm: Thread) × 12 0 → 1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
15 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
MergeTreeSelect(pool: ReadPool, algorithm: Thread) هنا لا يدل على استخدام هذا التحسين، بل على عملية قراءة عادية. ويرجع ذلك إلى أن مفتاح ترتيب الجدول لدينا يستخدم
toUnixTimestamp(Timestamp) وليس
timestamp. ويؤدي تصحيح هذا الاختلاف إلى حل المشكلة:
EXPLAIN PIPELINE
SELECT *
FROM logs
WHERE (code = '200') AND (timestamp >= '2025-01-01 00:00:00') AND (timestamp <= '2026-01-01 00:00:00')
ORDER BY toUnixTimestamp(timestamp) ASC
LIMIT 10
┌─explain──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform │
│ (Limit) │
│ Limit │
│ (Sorting) │
│ MergingSortedTransform 3 → 1 │
│ BufferChunks × 3 │
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform × 3 │
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform × 3 │
│ (ReadFromMergeTree) │
│ MergeTreeSelect(pool: ReadPoolInOrder, algorithm: InOrder) × 3 0 → 1 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
13 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.