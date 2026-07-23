1Flow أتمتة الملاحظات — مستخدم ClickHouse Cloud — —

3xpl البرمجيات والتقنية مستكشف البلوك تشين Reddit، فبراير 2023 — —

5CNetwork البرمجيات التحليلات Slack المجتمع — —

ASO.dev البرمجيات والتقنية تحسين متجر التطبيقات Twitter، أبريل 2023 — —

AdGreetz البرمجيات والتقنية تقنيات الإعلان وتقنيات التسويق مدونة، أبريل 2023 — —

AdGuard مكافحة الإعلانات AdGuard DNS الموقع الرسمي، أغسطس 2022 — 1,000,000 طلب DNS في الثانية من أكثر من 50 مليون مستخدم

Adapty تحليلات الاشتراكات المنتج الأساسي Twitter، نوفمبر 2021 — —

Adevinta البرمجيات والتقنية الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت مدونة، أبريل 2023 — —

Admixer الإعلام والترفيه تحليلات الإعلانات تدوينة — —

Aggregations.io التحليلات اللحظية المنتج الأساسي Twitter — —

Ahrefs SEO التحليلات إعلان وظيفة يضم العنقود الرئيسي أكثر من 100 ألف نواة CPU وذاكرة RAM بسعة 800TB. 110PB من تخزين NVME، ويبلغ حجم البيانات غير المضغوطة في العنقود الرئيسي 1EB.

Airfold منصة واجهة برمجة تطبيقات المنتج الأساسي التوثيق — —

Aiven منصة بيانات Cloud خدمة مُدارة تدوينة — —

Akamai البرمجيات والتقنية CDN LinkedIn — —

Akvorado مراقبة الشبكات المنتج الأساسي التوثيق — —

AlgoNode البرمجيات والتقنية استضافة Algorand Twitter، أبريل 2023 — —

Altinity Cloud, SaaS المنتج الأساسي الموقع الرسمي — —

AnswerAI البرمجيات والتقنية دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي Twitter، مايو 2024 — —

Anton البرمجيات والتكنولوجيا مفهرس بلوكتشين GitHub — —

Antrea البرمجيات والتكنولوجيا أمان شبكات Kubernetes الوثائق — —

Apitally البرمجيات والتكنولوجيا مراقبة واجهات برمجة التطبيقات Twitter، مارس 2024 — —

Aptabase التحليلات بديل مفتوح المصدر لـ Firebase Analytics يركز على الخصوصية مستودع GitHub — —

Argedor دعم ClickHouse — الموقع الرسمي — —

Atani البرمجيات والتكنولوجيا منصة للعملات المشفرة LinkedIn للمدير التقني — —

Attentive التسويق عبر البريد الإلكتروني المنتج الأساسي تدوينة — —

Astronomer البرمجيات والتكنولوجيا الرصد عرض شرائح — —

Autoblocks البرمجيات والتكنولوجيا مراقبة ونشر نماذج اللغة الكبيرة Twitter، أغسطس 2023 — —

Aviso منصة ذكاء اصطناعي إعداد التقارير مستخدم ClickHouse Cloud — —

Axis Communications المراقبة بالفيديو المنتج الأساسي تدوينة — —

Azura العملات المشفرة التحليلات فيديو اللقاء — —

Baidu خدمات الإنترنت مستودعات البيانات GitHub — —

Baselime البرمجيات والتكنولوجيا الرصد للبيئات عديمة الخوادم الموقع الرسمي — —

Basic RUM البرمجيات والتكنولوجيا مراقبة المستخدمين الفعلية الموقع الرسمي — —

Beekeeper تمكين القوى العاملة التحليلات تدوينة، أبريل 2024 — —

Bento البرمجيات والتكنولوجيا ملف أعمال شخصي Twitter، مايو 2023 — —

Better Stack Cloud، SaaS إدارة السجلات الموقع الرسمي — —

Binom التحليلات تحليلات الويب Twitter، 2023 — —

Bitquery البرمجيات والتقنية شركة بيانات بلوك تشين Hacker News، ديسمبر 2020 — —

Bonree البرمجيات والتقنية مراقبة الأداء وإمكانية الرصد لقاء ClickHouse في هانغتشو، مايو 2024 — —

BoundaryML تطوير البرمجيات منصة ذكاء اصطناعي لقاء، مارس 2025 — —

Braze البرمجيات والتقنية التحليلات الفورية فيديو من اللقاء — —

ByConity البرمجيات والتقنية محرك لتحليل البيانات الضخمة GitHub — —

CARTO ذكاء الأعمال التحليلات الجغرافية المكانية المعالجة الجغرافية المكانية باستخدام ClickHouse — —

Canopus Networks الذكاء الاصطناعي لقطاع الاتصالات التحليلات الفورية عرض تقديمي في لقاء — —

Capgo.app تطوير التطبيقات إحصاءات فورية Twitter — —

CardsMobile التمويل التحليلات VC.ru — —

Castle كشف الاحتيال المنتج الأساسي Slack الخاص بالمجتمع — —

Cato Networks أمن الشبكات تحليلات الأحداث الأمنية مطورو Full Stack في إسرائيل، يناير 2023 — 8B (4TB) من الأحداث الجديدة يوميًا

CertKit الأمن المنتج الأساسي منشور مدونة، ديسمبر 2025 خادمان 1.1 TB

Chainbase بلوك تشين المنتج الأساسي الوثائق — —

ChartMetric صناعة الموسيقى التحليلات فيديو من اللقاء — —

ChatLayer مساعدين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التحليلات بيان صحفي، ديسمبر 2021 — —

Clearbit الذكاء الاصطناعي استخدام المنتج مستخدم ClickHouse Cloud — —

ClickFunnels أداة إنشاء مواقع الويب مستخدم ClickHouse Cloud — —

CloudRaft البرمجيات & التكنولوجيا خدمات استشارية Twitter، مايو 2024 — —

Cognitiv AdTech feature store غير متصل مدونة، أغسطس 2024 — —

Coinhall Web3 منصة بيانات البلوك تشين مدونة، أغسطس 2024 — —

Coinpaprika البرمجيات & التكنولوجيا تحليل بيانات سوق العملات المشفرة مدونة، مايو 2023 — —

Comcast الإعلام تحليل حركة مرور CDN عرض ApacheCon 2019 — —

Comet أدوات الذكاء الاصطناعي/تعلّم الآلة Observability وتحسين LLM ‏(Opik) معمارية Opik — —

Constructor البحث في التجارة الإلكترونية البحث في التجارة الإلكترونية مستخدم ClickHouse Cloud — —

Constant Contact برمجيات التسويق كخدمة real-time analytics فيديو اللقاء — —

Corsearch برمجيات التسويق كخدمة (حماية العلامة التجارية) مخزن البيانات الرئيسي لقاء Seattle، مارس 2023 — —

Covalent التمويل — العملات المشفرة تحليل البلوك تشين مستخدم ClickHouse Cloud — —

Crazypanda الألعاب جلسة مباشرة في لقاء ClickHouse — —

Culver Max Entertainment/Sony Pictures التلفزيون/الترفيه تحليلات بث الوسائط مستخدم ClickHouse Cloud — —

d8a.tech التحليلات المنتج الأساسي GitHub — —

DB Pilot البرمجيات والتكنولوجيا واجهة رسومية لقواعد البيانات تويتر، أغسطس 2023 — —

DENIC البرمجيات والتكنولوجيا تحليلات علوم البيانات منشور مدونة، مايو 2022 — —

DNSMonster البرمجيات والتكنولوجيا مراقبة DNS مستودع GitHub — —

Darwinium البرمجيات والتكنولوجيا تحليلات الأمن والاحتيال منشور مدونة، يوليو 2022 — —

Dash0 منصة APM المنتج الأساسي صفحة الوظائف — —

Dashdive إدارة البنية التحتية التحليلات Hacker News، 2024 — —

DeepFlow البرمجيات والتكنولوجيا قابلية الملاحظة GitHub — —

Deepglint 格灵深瞳 الذكاء الاصطناعي، الرؤية الحاسوبية OLAP الموقع الرسمي — —

Depot البرمجيات والتكنولوجيا تسريع CI والبناء تويتر، أبريل 2024 — —

DevHubStack البرمجيات والتكنولوجيا إدارة المجتمعات تويتر، مايو 2024 — —

Didi النقل ومشاركة الركوب قابلية الملاحظة مدونة، أبريل 2024 400+ logging، 40 tracing PBs/day / معدل نقل كتابة 40GB/s، 15M استعلام/اليوم، وذروة 200 QPS

DigiCert أمن الشبكات منصة DNS إعلان وظيفة، أغسطس 2022 — أكثر من 35 مليار حدث يوميًا

Dittofeed البرمجيات والتكنولوجيا تفاعل العملاء مفتوح المصدر Hacker News، يونيو 2023 — —

Dopple.io التجارة الإلكترونية تحليلات ثلاثية الأبعاد لقاء، سبتمبر 2024 — —

eBay التجارة الإلكترونية السجلات والمقاييس والأحداث الموقع الرسمي، سبتمبر 2020 — —

Ecwid البرمجيات كخدمة للتجارة الإلكترونية المقاييس وتسجيل السجلات شرائح بالروسية، أبريل 2019 — —

Effodio Observability، وتحليل الأسباب الجذرية تخزين الأحداث مدونة، 2024 — —

Egg تجميع الأخطاء المنتج الرئيسي مستودع GitHub — —

ExitLag البرمجيات والتقنية توجيه بيانات الألعاب مدونة، يونيو 2023 — —

ExitLag البرمجيات والتقنية تحسين تجربة اللعب مدونة ClickHouse، يونيو 2023 — —

FastNetMon الحماية من هجمات DDoS المنتج الرئيسي الموقع الرسمي —

Fastnear البنية التحتية المنتج الرئيسي Twitter، 2024 — —

FeatBit البرمجيات والتقنية إدارة Feature Flags GitHub، أغسطس 2023 — —

FinBox البرمجيات والتقنية الخدمات المالية Slack — —

Fingerprint كشف الاحتيال كشف الاحتيال Meetup — —

Fl0 Cloud إدارة الخوادم عرض Meetup — —

Flipt البرمجيات إدارة تطوير البرمجيات مدونة، 2024 — —

Flock Safety مراقبة الجريمة تحليلات حركة المرور اللحظية Meetup، ديسمبر 2024 — —

FortiSIEM أمن المعلومات المشرف وWorker الوثائق — —

Fortis Games استوديو ألعاب تحليلات البيانات عبر الإنترنت منشور مدونة، يوليو 2023 — —

FunCorp الألعاب مقال — 14 مليار سجل يوميًا حتى يناير 2021

Galaxy-Future البرمجيات والتقنية مراقبة المقاييس وقياسها مستودع GitHub لـ CudgX — —

Genotek المعلوماتية الحيوية المنتج الأساسي فيديو، أغسطس 2020 — —

Gigapipe ClickHouse المدار المنتج الأساسي الموقع الرسمي — —

Gigasheet التحليلات المنتج الأساسي مرجع مباشر، فبراير 2022 — —

GitLab الشيفرة وDevOps APM الموقع الرسمي — —

Glaber المراقبة المنتج الأساسي الموقع الإلكتروني — —

Glenrose Group إدارة النفقات — تويتر — —

Gluten البرمجيات والتقنية أداء Spark GitHub، يوليو 2023 — —

Goldsky البرمجيات والتقنية تحليلات بيانات البلوك تشين الوثائق، يوليو 2023 — —

Goodpeople الموارد البشرية OLAP تويتر، 2023 — —

Gorgias البرمجيات والتقنية تحليلات مكتب مساعدة التجارة الإلكترونية Slack الخاص بـ ClickHouse، أبريل 2023 — —

Grafbase البرمجيات والتقنية إدارة واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مدونة، يونيو 2023 — —

GraphJSON منصة تحليلات سحابية المنتج الأساسي الموقع الرسمي، نوفمبر 2021 — —

GraphQL Hive تطوير البرمجيات تحليل حركة المرور الشيفرة المصدرية — —

Groundcover Observability Observability لـ Kubernetes الوثائق، يوليو 2023 — —

Grouparoo تكاملات مستودعات البيانات المنتج الأساسي الموقع الرسمي، أغسطس 2021 — —

Growthbook Feature Flags مفتوحة المصدر تكامل فيديو اللقاء — —

Harvey الذكاء الاصطناعي للقطاع القانوني تحليلات الشبكة لقاء سان فرانسيسكو، سبتمبر 2024 — —

Hasura البرمجيات والتقنية منصة بيانات مدونة، يناير 2025 — —

Haibo 海博科技 البيانات الضخمة OLAP مرجع شخصي — —

HockeyStack منصة تحليلات OLAP مدونة — —

Honeybadger البرمجيات تتبع الأخطاء Mastadon 2024 — —

Horizon البرمجيات والتكنولوجيا تحليلات الألعاب Twitter، يوليو 2023 — —

Huawei البرمجيات والتكنولوجيا منصة بيانات سحابية الوثائق — —

Hubalz تحليلات الويب المنتج الرئيسي Twitter، يوليو 2023 — —

Hydrolix منصة بيانات سحابية المنتج الرئيسي الوثائق — —

HyperDx البرمجيات والتكنولوجيا Open Telemetry HackerNews، مايو 2023 — —

Hystax العمليات السحابية تحليلات الرصد مدونة — —

IBM منصة APM Instana سابقًا انظر Instana — —

IBM QRadar IBM QRadar Log Insights المنتج الرئيسي مدونة IBM — —

INCREFF تكنولوجيا التجزئة ذكاء الأعمال عرض Meetup — —

Infobaleen أداة تسويق بالذكاء الاصطناعي التحليلات الموقع الرسمي — —

Inngest البرمجيات والتكنولوجيا طوابير ووظائف بدون خوادم TechCrunch، يوليو 2023 — —

Instacart التوصيل هندسة البيانات والبنية التحتية منشور مدونة، مايو 2022 — —

Instana منصة APM المنتج الرئيسي منشور على تويتر — —

Jerry SaaS للسيارات التحليلات (الانتقال من Redshift) مدونة، مايو 2024 — —

JuiceFS التخزين سلة التسوق مدونة — —

June product analytics المنتج الرئيسي إعلان وظيفة — —

KMK Online الخدمات الرقمية تحليلات البث مستخدم ClickHouse Cloud — —

Kopo Kopo التقنية المالية المقاييس مستخدم ClickHouse Cloud — —

Kujiale 酷家乐 منصة تصميم داخلي ذكية بتقنية VR. تُستخدم في منصة لمراقبة السجلات. مدونة، يوليو 2023 يضم العنقود الرئيسي أكثر من 800 نواة CPU و4000+ غيغابايت من RAM. SSD ‏140+ تيرابايت، HDD ‏280+ تيرابايت.

Kyligence خدمة مُدارة المنتج الرئيسي الموقع الإلكتروني — —

Langchain البرمجيات والتقنية مراقبة LLM مدونة، أبريل 2024 — —

Langfuse البرمجيات والتقنية مراقبة LLM لقاء، مارس 2025 — —

Langtrace AI البرمجيات والتكنولوجيا مراقبة نماذج اللغة الكبيرة تويتر، مايو 2024 — —

Lagon تطوير البرمجيات وظائف بلا خوادم تويتر، 2023 — —

Laudspeaker البرمجيات والتكنولوجيا المراسلة مفتوحة المصدر GitHub — —

LimeChat دردشة عبر الجوال تجارة WhatsApp LinkedIn 2024 — —

LiteLLM البرمجيات إدارة واجهة برمجة التطبيقات GitHub —

LogfireAI البرمجيات والتكنولوجيا المراقبة وObservability تويتر، مارس 2024 — —

LogSnag البرمجيات والتكنولوجيا المراقبة في الوقت الفعلي مقابلة، ديسمبر 2022 — —

Logtail Cloud، البرمجيات كخدمة إدارة السجلات الموقع الرسمي — —

MAXILECT تقنيات الإعلان، البلوكتشين، تعلم الآلة، الذكاء الاصطناعي — إعلان وظيفة، 2021 — —

Marfeel برمجيات كخدمة للأجهزة المحمولة — عرض وظيفة، أبريل 2022 — —

MasMovil الاتصالات خدمات الاتصالات مدونة — —

Match Systems البرمجيات والتكنولوجيا استخبارات البلوكتشين ومكافحة غسل الأموال إعلان وظيفة، مارس 2024 — —

Mello التسويق التحليلات مقال، أكتوبر 2020 خادم واحد —

Memfault البرمجيات والتكنولوجيا مراقبة إنترنت الأشياء إعلان وظيفة، أغسطس 2023 — —

cBioPortal الرعاية الصحية مخزن البيانات الداعم لبوابة جينوميات السرطان لقاء NYC، ديسمبر 2023 — —

Metoro Observability المراقبة وصف المعمارية — بيتابايتات عبر جميع العناقيد

MindsDB التعلّم الآلي المنتج الأساسي الموقع الرسمي — —

Modeo البرمجيات والتكنولوجيا هندسة البيانات مدونة، يونيو 2023 — —

moosejs البرمجيات والتكنولوجيا إطار عمل مفتوح المصدر للمطورين تدوينة، مايو 2024 — —

Motodata المراقبة المنتج الأساسي الموقع الرسمي — —

MyScale البرمجيات والتكنولوجيا قاعدة بيانات للذكاء الاصطناعي الوثائق — —

NGINX شبكة توصيل التطبيقات NGINX Management Suite الوثائق — —

Nixys البرمجيات والتكنولوجيا DevOps وSRE وDevSecOps تدوينة، مارس 2024 — —

NOC Project مراقبة الشبكات التحليلات الموقع الرسمي المنتج الأساسي —

Nansen التمويل — العملات المشفرة التحليلات بيان صحفي — —

Narrative البرمجيات والتكنولوجيا أتمتة الذكاء الاصطناعي Hacker News، مايو 2024 — —

Nebius SaaS المنتج الأساسي الموقع الرسمي — —

Neocom SaaS للذكاء الاصطناعي المنتج الأساسي إعلان وظيفة — —

NeonDB Cloud إدارة Postgres مدونة، 2024 — —

NetApp Instaclustr Cloud Storage التحليلات الوثائق — —

Netflix البرمجيات والتكنولوجيا بث الفيديو لقاء، مارس 2025 — —

NineData البرمجيات والتكنولوجيا DMaaS لقاء ClickHouse في هانغتشو، مايو 2024 — —

Noction تكنولوجيا الشبكات المنتج الرئيسي الموقع الرسمي — —

Notionlytics البرمجيات والتكنولوجيا تحليلات الصفحات لـ Notion تويتر، يوليو 2023 — —

Nuon البرمجيات والتكنولوجيا — فيديو اللقاء — —

Nutanix البرمجيات والتكنولوجيا المنتج الرئيسي شرائح، مارس 2024 — —

Nvidia البرمجيات والتكنولوجيا NVIDIA AI Aerial الوثائق — —

Oden البرمجيات والتكنولوجيا التصنيع

Ok.ru شبكة اجتماعية — مؤتمر SmartData، أكتوبر 2021 72 خادمًا 810 تيرابايت مضغوطة، 50 مليار صف/يوم، 1.5 تيرابايت/يوم

One Fact Foundation الرعاية الصحية بيانات CDN/الويب مستودع GitHub — 2PB

OneUptime منصة للرصد التحليلات مستودع GitHub — —

Ongage التسويق التحليلات مدونة — —

OpenLIT البرمجيات والتكنولوجيا مراقبة OTEL بالذكاء الاصطناعي GitHub — —

OpenReplay تحليلات المنتج إعادة تشغيل الجلسة الوثائق — —

Oppo الأجهزة شركة إلكترونيات استهلاكية لقاء ClickHouse في تشنغدو، أبريل 2024 — —

Outerbase البرمجيات والتقنية واجهة قاعدة البيانات الموقع الرسمي — —

Oxide الأجهزة والبرمجيات مستوى التحكم بالخادم مستودع GitHub — —

OZON التجارة الإلكترونية — الموقع الرسمي — —

PITS Globale Datenrettungsdienste استعادة البيانات التحليلات — —

PRANA التحليلات التنبؤية الصناعية المنتج الرئيسي أخبار (بالروسية)، فبراير 2021 — —

Pace التسويق والمبيعات تطبيق داخلي مستخدم ClickHouse Cloud — —

Papermark البرمجيات والتقنية مشاركة المستندات والتحليلات Twitter، سبتمبر 2023 — —

Percona تحليل الأداء Percona Monitoring and Management الموقع الرسمي، مارس 2020 — —

PingCAP التحليلات المعالجة الآنية للمعاملات والتحليلات GitHub، TiFlash/TiDB — —

Plane البرمجيات والتقنية إدارة المشاريع Twitter، سبتمبر 2023 — —

PoeticMetric المقاييس المنتج الرئيسي Slack الخاص بالمجتمع، أبريل 2022 — —

PQL البرمجيات والتقنية أداة لاستعلامات SQL الموقع الرسمي — —

Pragma Innovation القياس عن بُعد وتحليل البيانات الضخمة المنتج الرئيسي شرائح بالإنجليزية، أكتوبر 2018 — —

Prefect البرمجيات والتقنية المنتج الرئيسي مدونة، مايو 2024 — —

Property Finder العقارات — مستخدم ClickHouse Cloud — —

Pulse Ops أدوات المطورين — ClickHouse كخلفية تشغيل (Cloud وذاتية الإدارة) — —

PyRank تحليلات مفتوحة المصدر إحصاءات تنزيل حزمة PyPI PyRank — —

Qrator الحماية من DDoS المنتج الأساسي منشور مدونة، مارس 2019 — —

Qualified إدارة مسار المبيعات طبقات البيانات والمراسلة إعلان وظيفة، نوفمبر 2022 — —

Qube Research & Technologies التقنية المالية التحليلات مستخدم ClickHouse Cloud — —

Railway البرمجيات والتقنية أدوات برمجية كخدمة PaaS سجل التغييرات، مايو 2023 — —

Ramp الخدمات المالية التحليلات في الوقت الفعلي، كشف الاحتيال Meetup في NYC، مارس 2024 — —

Rapid Delivery Analytics البيع بالتجزئة التحليلات مستخدم ClickHouse Cloud — —

Releem قواعد البيانات إدارة MySQL مدونة 2024 — —

Replica التخطيط الحضري التحليلات إعلان وظيفة — —

Resmo البرمجيات والتقنية أمن السحابة وإدارة الأصول عقدة واحدة من نوع c7g.xlarge

Rivet البرمجيات والتقنية توسيع خوادم الألعاب Hacker News، أغسطس 2023 — —

Rollbar تطوير البرمجيات المنتج الأساسي الموقع الرسمي — —

Rspamd مكافحة الرسائل المزعجة التحليلات الموقع الرسمي — —

RuSIEM SIEM المنتج الأساسي الموقع الرسمي — —

Rybbit التحليلات المنتج الأساسي GitHub — —

SESCO Trading الخدمات المالية التحليل مستخدم ClickHouse Cloud — —

Synclite البرمجيات والتقنية نسخ قواعد البيانات المتماثل الموقع الرسمي — —

SQLPad البرمجيات والتقنية محرر SQL عبر الويب. GitHub، مارس 2023 — —

Santiment التحليلات السلوكية لسوق العملات المشفرة المنتج الرئيسي مستودع GitHub — —

Sber الخدمات المصرفية، والتقنية المالية، والبيع بالتجزئة، وCloud، والإعلام — إعلان وظيفة، مارس 2021 128 خادمًا >1 PB

Scale8 إدارة الوسوم والتحليلات المنتج الرئيسي الشيفرة المصدرية — —

Scarf تحليلات مفتوحة المصدر المنتج الرئيسي لقاء، ديسمبر 2024 — —

ScrapingBee البرمجيات والتقنية واجهة برمجة تطبيقات لكشط الويب Twitter، يناير 2024 — —

ScratchDB البرمجيات والتقنية تحليلات دون خوادم GitHub — —

Segment معالجة البيانات المنتج الرئيسي شرائح، 2019 9 عقد من نوع i3en.3xlarge، مع أقراص NVME SSD بسعة 7.5TB، وذاكرة 96GB، و12 vCPUs —

sembot.io إعلانات التسوق — تعليق على LinkedIn، 2020 — —

Sendinblue البرمجيات والتقنية التجزئة مدونة، فبراير 2023 100 عقدة —

Sentio البرمجيات والتقنية قابلية الرصد Twitter، أبريل 2023 — —

Serverless تطبيقات دون خوادم المقاييس مستخدم ClickHouse Cloud — —

Sewer AI البرمجيات والتقنية — مستخدم ClickHouse Cloud — —

Sinch البرمجيات والتقنية Customer Communications Cloud HackerNews، مايو 2023 — —

Skool منصة مجتمعية تحليلات السلوك والتجارب لقاء SoCal، أغسطس 2024 — 100 مليون صف يوميًا

slido البرمجيات والتقنية الأسئلة والأجوبة والاستطلاعات لقاء، أبريل 2023 — —

Sonrai Security أمن السحابة — تعليقات على Slack — —

Spec البرمجيات والتقنية كشف الاحتيال عبر الإنترنت HackerNews، أغسطس 2023 — —

spectate البرمجيات والتقنية المراقبة وإدارة الحوادث Twitter، أغسطس 2023 — —

Splio البرمجيات والتقنية التسويق المخصص Slack، سبتمبر 2023 — —

Staffcop أمن المعلومات المنتج الرئيسي الموقع الرسمي، الوثائق — —

Statsig البرمجيات والتقنية التحليلات في الوقت الفعلي فيديو — —

Streamkap منصة بيانات — فيديو — —

Suning التجارة الإلكترونية تحليلات سلوك المستخدمين مقال مدونة — —

Superwall أدوات تحقيق الدخل المنتج الرئيسي تداول شفهي، يناير 2022 — —

SwarmFarm Robotics الزراعة والتقنية المنتج الرئيسي شرائح اللقاء — —

Swetrix التحليلات المنتج الرئيسي الشفرة المصدرية — —

Synerise التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي مخزن السمات عرض تقديمي، أبريل 2020 — —

Synpse إدارة التطبيقات المنتج الرئيسي Twitter، يناير 2022 — —

sumsub البرمجيات والتقنية منصة التحقق لقاء، يوليو 2022 — —

Talo Game Services تحليلات الألعاب تحليلات اللاعبين المستندة إلى الأحداث مدونة، أغسطس 2024 — —

TURBOARD تحليلات ذكاء الأعمال — الموقع الرسمي — —

TeamApt التقنية المالية معالجة البيانات الموقع الرسمي — —

Teamtailor برمجيات التوظيف — مستخدم ClickHouse Cloud — —

Tekion بيع السيارات بالتجزئة تحليلات مسار النقرات منشور مدونة، يونيو 2024 — —

Temporal برمجيات البنية التحتية منتج observability لقاء Bellevue، أغسطس 2024 — —

Teralytics التنقل التحليلات مدونة تقنية — —

Theia البرمجيات والتقنية استخبارات التهديدات تويتر، يوليو 2023 — —

ThirdWeb البرمجيات والتقنية تحليل البلوك تشين مستخدم ClickHouse Cloud — —

Timeflow البرمجيات التحليلات مدونة — —

Timeplus البرمجيات والتقنية تحليلات التدفق لقاء، أغسطس 2023 — —

Tinybird منتجات البيانات الآنية معالجة البيانات الموقع الرسمي — —

TrackingPlan التسويق والمبيعات المراقبة مستخدم ClickHouse Cloud — —

Traffic Stars شبكة إعلانية — شرائح بالروسية، مايو 2018 300 خادم في أوروبا/الولايات المتحدة 1.8 PiB، 700 000 insert rps (اعتبارًا من 2021)

Trillabit البرمجيات والتقنية ذكاء الأعمال مدونة، يناير 2023 — —

Turkcell الاتصالات تحليلات ذكاء الأعمال فيديو على YouTube عقدتان 2TB يوميًا، 100TB إجمالًا

Tydo ذكاء العملاء منتج تقسيم العملاء لقاء SoCal، أغسطس 2024 — —

Uber سيارات الأجرة تسجيل السجلات شرائح، فبراير 2020 — —

VKontech الأنظمة الموزعة الترحيل من MongoDB مدونة، يناير 2022 — —

VMware Cloud VeloCloud, SDN وثائق المنتج — —

Velvet إدارة قواعد البيانات المنتج الأساسي إعلان وظيفة — —

Vercel تحليلات الزيارات والأداء — إشارة مباشرة، أكتوبر 2021 — —

Vidazoo الإعلانات التحليلات مستخدم ClickHouse Cloud — —

Vimeo استضافة الفيديو التحليلات منشور مدونة — —

Visiology ذكاء الأعمال التحليلات موقع الشركة — —

Voltmetrix إدارة قواعد البيانات المنتج الأساسي منشور مدونة — —

W3 Analytics البلوك تشين لوحات معلومات لتحليلات NFT Community Slack، يوليو 2023 — —

WSPR Live البرمجيات والتقنية بيانات WSPR Spot Twitter، أبريل 2023 — —

Waitlyst البرمجيات والتقنية إدارة رحلة العميل بالذكاء الاصطناعي Twitter، يونيو 2023 — —

WanShanData البرمجيات والتقنية المنتج الأساسي شرائح لقاء بالصينية — —

Wargaming الألعاب مقابلة — —

WebGazer مراقبة التوافر المنتج الأساسي Community Slack، أبريل 2022 — —

WebScrapingHQ البرمجيات والتقنية واجهة برمجة تطبيقات لاستخراج بيانات الويب X، نوفمبر 2024 — —

Wildberries التجارة الإلكترونية الموقع الرسمي — —

Wowza منصة فيديو تحليلات البث مستخدم ClickHouse Cloud — —

Wundergraph البرمجيات والتقنية منصة API Twitter، فبراير 2023 — —

Xata البرمجيات والتقنية لوحة معلومات observability لـ SaaS Twitter، مارس 2024 — —

Xenoss تطوير Martech وAdtech — الموقع الرسمي — —

YTsaurus التخزين والمعالجة الموزعة المنتج الأساسي الموقع الرئيسي — —

Yandex Metrica تحليلات الويب المنتج الرئيسي شرائح، فبراير 2020 630 خادمًا في عنقود واحد، و360 خادمًا في عنقود آخر، و1862 خادمًا في قسم واحد 133 PiB / 8.31 PiB / 120 تريليون سجل

Yellowfin التحليلات المنتج الرئيسي تكامل — —

Yotascale السحابة مسار البيانات LinkedIn (الإنجازات) — 2 مليار سجل/يوم

Zipy البرمجيات والتكنولوجيا تصحيح أخطاء جلسات المستخدم مدونة، أبريل 2023 — —

Zomato طلب الطعام عبر الإنترنت السجلات مدونة، يوليو 2023 — —

Zomato الأغذية والمشروبات توصيل الطعام مدونة، 2024 — —