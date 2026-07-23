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القائمة التالية للشركات التي تستخدم ClickHouse وقصص نجاحها جُمعت من مصادر عامة، لذا قد لا تعكس الوضع الحالي بدقة. سنكون ممتنين إذا شاركت قصة اعتماد ClickHouse في شركتك وأضفتها إلى القائمة، ولكن يُرجى التأكد من أن ذلك لن يسبب أي مشكلات تتعلق باتفاقية عدم الإفصاح (NDA). كما يُفيد أيضًا تزويدنا بتحديثات تتضمن منشورات من شركات أخرى.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦