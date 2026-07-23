|الشركة
|القطاع
|حالة الاستخدام
|المرجع
|حجم العنقود
|حجم البيانات المضغوطة/غير المضغوطة
|1Flow
|أتمتة الملاحظات
|—
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|2gis
|الخرائط
|المراقبة
|عرض تقديمي بالروسية، يوليو 2019
|—
|—
|3xpl
|البرمجيات والتقنية
|مستكشف البلوك تشين
|Reddit، فبراير 2023
|—
|—
|5CNetwork
|البرمجيات
|التحليلات
|Slack المجتمع
|—
|—
|ABTasty
|تحليلات الويب
|التحليلات
|لقاء باريس، مارس 2024
|—
|—
|Arkhn
|الرعاية الصحية
|مستودع بيانات
|لقاء باريس، مارس 2024
|—
|—
|ASO.dev
|البرمجيات والتقنية
|تحسين متجر التطبيقات
|Twitter، أبريل 2023
|—
|—
|AdGreetz
|البرمجيات والتقنية
|تقنيات الإعلان وتقنيات التسويق
|مدونة، أبريل 2023
|—
|—
|AdGuard
|مكافحة الإعلانات
|AdGuard DNS
|الموقع الرسمي، أغسطس 2022
|—
|1,000,000 طلب DNS في الثانية من أكثر من 50 مليون مستخدم
|AdScribe
|الإعلانات
|تحليلات التلفزيون
|اقتباس من المدير التقني
|—
|—
|Adapty
|تحليلات الاشتراكات
|المنتج الأساسي
|Twitter، نوفمبر 2021
|—
|—
|Adevinta
|البرمجيات والتقنية
|الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت
|مدونة، أبريل 2023
|—
|—
|Admiral
|تقنيات التسويق
|إدارة التفاعل
|شرائح ندوة عبر الويب، يونيو 2020
|—
|—
|Admixer
|الإعلام والترفيه
|تحليلات الإعلانات
|تدوينة
|—
|—
|Aggregations.io
|التحليلات اللحظية
|المنتج الأساسي
|—
|—
|Ahrefs
|SEO
|التحليلات
|إعلان وظيفة
|يضم العنقود الرئيسي أكثر من 100 ألف نواة CPU وذاكرة RAM بسعة 800TB.
|110PB من تخزين NVME، ويبلغ حجم البيانات غير المضغوطة في العنقود الرئيسي 1EB.
|Airfold
|منصة واجهة برمجة تطبيقات
|المنتج الأساسي
|التوثيق
|—
|—
|Aiven
|منصة بيانات Cloud
|خدمة مُدارة
|تدوينة
|—
|—
|Akamai
|البرمجيات والتقنية
|CDN
|—
|—
|Akvorado
|مراقبة الشبكات
|المنتج الأساسي
|التوثيق
|—
|—
|Alauda
|البرمجيات والتقنية
|التحليلات، السجلات
|Alauda، نوفمبر 2024
|—
|—
|AlgoNode
|البرمجيات والتقنية
|استضافة Algorand
|Twitter، أبريل 2023
|—
|—
|Alibaba Cloud
|Cloud
|E-MapReduce
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Alibaba Cloud
|Cloud
|خدمة مُدارة
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Aloha Browser
|تطبيق جوال
|الواجهة الخلفية للمتصفح
|شرائح بالروسية، مايو 2019
|—
|—
|Altinity
|Cloud, SaaS
|المنتج الأساسي
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Amadeus
|السفر
|التحليلات
|بيان صحفي، أبريل 2018
|—
|—
|AMP
|البرمجيات والتقنية
|مقاييس التجارة الإلكترونية
|منشور على Twitter، مايو 2024 شرائح اللقاء
|—
|—
|Android Hub
|التدوين، التحليلات، بيانات الإعلانات
|—
|الموقع الرسمي
|—
|—
|AnswerAI
|البرمجيات والتقنية
|دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي
|Twitter، مايو 2024
|—
|—
|Anton
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مفهرس بلوكتشين
|GitHub
|—
|—
|Antrea
|البرمجيات والتكنولوجيا
|أمان شبكات Kubernetes
|الوثائق
|—
|—
|ApiRoad
|سوق واجهات برمجة التطبيقات
|التحليلات
|تدوينة، نوفمبر 2018، مارس 2020
|—
|—
|Apitally
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مراقبة واجهات برمجة التطبيقات
|Twitter، مارس 2024
|—
|—
|Appsflyer
|تحليلات الأجهزة المحمولة
|المنتج الأساسي
|عرض تقديمي بالروسية، يوليو 2019
|—
|—
|Aptabase
|التحليلات
|بديل مفتوح المصدر لـ Firebase Analytics يركز على الخصوصية
|مستودع GitHub
|—
|—
|ArenaData
|منصة بيانات
|المنتج الأساسي
|شرائح بالروسية، ديسمبر 2019
|—
|—
|Argedor
|دعم ClickHouse
|—
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Atani
|البرمجيات والتكنولوجيا
|منصة للعملات المشفرة
|LinkedIn للمدير التقني
|—
|—
|Attentive
|التسويق عبر البريد الإلكتروني
|المنتج الأساسي
|تدوينة
|—
|—
|Astronomer
|البرمجيات والتكنولوجيا
|الرصد
|عرض شرائح
|—
|—
|Autoblocks
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مراقبة ونشر نماذج اللغة الكبيرة
|Twitter، أغسطس 2023
|—
|—
|Aviso
|منصة ذكاء اصطناعي
|إعداد التقارير
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Avito
|الإعلانات المبوبة
|المراقبة
|لقاء، أبريل 2020
|—
|—
|Axis Communications
|المراقبة بالفيديو
|المنتج الأساسي
|تدوينة
|—
|—
|Azura
|العملات المشفرة
|التحليلات
|فيديو اللقاء
|—
|—
|AzurePrice
|التحليلات
|المنتج الأساسي
|مدونة، نوفمبر 2022
|—
|—
|AzurGames
|الألعاب
|التحليلات
|مدونة AWS، أغسطس 2024
|—
|—
|B2Metric
|التسويق
|التحليلات
|ProductHunt، يوليو 2023
|—
|—
|BIGO
|الفيديو
|منصة حوسبة
|مقال مدونة، أغسطس 2020
|—
|—
|Badoo
|المواعدة
|سلاسل زمنية
|شرائح بالروسية، ديسمبر 2019
|—
|1.6 مليون حدث/ثانية (2018)
|Baidu
|خدمات الإنترنت
|مستودعات البيانات
|GitHub
|—
|—
|Baselime
|البرمجيات والتكنولوجيا
|الرصد للبيئات عديمة الخوادم
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Basic RUM
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مراقبة المستخدمين الفعلية
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Beehiiv
|التسويق
|التحليلات
|مدونة، أغسطس 2024
|—
|—
|Beeline
|الاتصالات
|منصة بيانات
|تدوينة، يوليو 2021
|—
|—
|Beekeeper
|تمكين القوى العاملة
|التحليلات
|تدوينة، أبريل 2024
|—
|—
|Beetested
|البرمجيات والتكنولوجيا
|اختبار الألعاب
|دراسة حالة، يونيو 2023
|—
|—
|Benocs
|القياس عن بُعد للشبكات والتحليلات
|المنتج الأساسي
|شرائح، ديسمبر 2022 تدوينة، مارس 2022 شرائح بالإنجليزية، أكتوبر 2017
|—
|—
|Bento
|البرمجيات والتكنولوجيا
|ملف أعمال شخصي
|Twitter، مايو 2023
|—
|—
|Better Stack
|Cloud، SaaS
|إدارة السجلات
|الموقع الرسمي
|—
|—
|BiliBili
|مشاركة الفيديو
|—
|منشور مدونة، يونيو 2021
|—
|—
|Binom
|التحليلات
|تحليلات الويب
|Twitter، 2023
|—
|—
|Bitquery
|البرمجيات والتقنية
|شركة بيانات بلوك تشين
|Hacker News، ديسمبر 2020
|—
|—
|Bloomberg
|التمويل، الإعلام
|المراقبة
|فيديو من اللقاء، ديسمبر 2022 الشرائح، ديسمبر 2022
|—
|—
|Bloxy
|بلوك تشين
|التحليلات
|شرائح بالروسية، أغسطس 2018
|—
|—
|Bonree
|البرمجيات والتقنية
|مراقبة الأداء وإمكانية الرصد
|لقاء ClickHouse في هانغتشو، مايو 2024
|—
|—
|Bonside
|التقنية المالية
|—
|Hacker News، يوليو 2023
|—
|—
|BoundaryML
|تطوير البرمجيات
|منصة ذكاء اصطناعي
|لقاء، مارس 2025
|—
|—
|Botify
|SaaS
|تحسين محركات البحث
|مقال مدونة، سبتمبر 2022
|—
|—
|Braintrust
|البرمجيات والتقنية
|التحليلات الفورية
|مقال مدونة مستند إلى فيديو اللقاء، يوليو 2024
|—
|—
|Braze
|البرمجيات والتقنية
|التحليلات الفورية
|فيديو من اللقاء
|—
|—
|Buildkite
|البرمجيات والتقنية
|التحليلات الفورية
|لقاء ويلينغتون، فبراير 2025
|—
|—
|ByConity
|البرمجيات والتقنية
|محرك لتحليل البيانات الضخمة
|GitHub
|—
|—
|Bytedance
|المنصات الاجتماعية
|—
|لقاء ClickHouse East، أكتوبر 2020
|—
|—
|CARTO
|ذكاء الأعمال
|التحليلات الجغرافية المكانية
|المعالجة الجغرافية المكانية باستخدام ClickHouse
|—
|—
|CERN
|الأبحاث
|التجارب
|بيان صحفي، أبريل 2012
|—
|—
|CHEQ
|البرمجيات والتقنية
|أمن GTM
|فيديو من اللقاء، يناير 2023 الشرائح، يناير 2023
|—
|—
|Campaign Deputy
|SaaS
|التحليلات والسجلات
|Twitter، فبراير 2023، تغريدة، يوليو 2023
|—
|—
|Canopus Networks
|الذكاء الاصطناعي لقطاع الاتصالات
|التحليلات الفورية
|عرض تقديمي في لقاء
|—
|—
|Capgo.app
|تطوير التطبيقات
|إحصاءات فورية
|—
|—
|CardsMobile
|التمويل
|التحليلات
|VC.ru
|—
|—
|Castle
|كشف الاحتيال
|المنتج الأساسي
|Slack الخاص بالمجتمع
|—
|—
|Cato Networks
|أمن الشبكات
|تحليلات الأحداث الأمنية
|مطورو Full Stack في إسرائيل، يناير 2023
|—
|8B (4TB) من الأحداث الجديدة يوميًا
|CDN77
|البرمجيات والتقنية
|شبكة توصيل المحتوى
|تعليق على GitHub، أبريل 2024
|—
|—
|CertKit
|الأمن
|المنتج الأساسي
|منشور مدونة، ديسمبر 2025
|خادمان
|1.1 TB
|Chainbase
|بلوك تشين
|المنتج الأساسي
|الوثائق
|—
|—
|ChartMetric
|صناعة الموسيقى
|التحليلات
|فيديو من اللقاء
|—
|—
|ChatLayer
|مساعدين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي
|التحليلات
|بيان صحفي، ديسمبر 2021
|—
|—
|Checkly
|تطوير البرمجيات
|التحليلات
|Twitter، أكتوبر 2021
|—
|—
|ChelPipe Group
|التحليلات
|—
|منشور مدونة، يونيو 2021
|—
|—
|Chroma
|البرمجيات & التكنولوجيا
|قاعدة بيانات مضمّنة أصلية للذكاء الاصطناعي
|مستودع GitHub Twitter، فبراير 2023
|—
|—
|CipherStash
|البرمجيات & التكنولوجيا
|التحليلات
|عرض تقديمي في لقاء
|—
|—
|Cisco
|الشبكات
|تحليل حركة المرور
|عرض خاطف، أكتوبر 2019
|—
|—
|Citadel Securities
|التمويل
|—
|مساهمة، مارس 2019
|—
|—
|Citymobil
|سيارات الأجرة
|التحليلات
|منشور مدونة بالروسية، مارس 2020
|—
|—
|Clearbit
|الذكاء الاصطناعي
|استخدام المنتج
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|ClickFunnels
|أداة إنشاء مواقع الويب
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|ClickVisual
|البرمجيات
|منصة Logging
|منشور مدونة، مايو 2022
|—
|—
|Clog
|البرمجيات & التكنولوجيا
|Logging
|مدونة، فبراير 2023
|—
|—
|Cloud Circus, Inc.
|البرمجيات & التكنولوجيا
|Logging
|لقاء Tokyo، يناير 2025
|—
|—
|Cloudflare
|CDN
|تحليل حركة المرور
|منشور مدونة، مايو 2017، منشور مدونة، مارس 2018
|36 خادمًا
|—
|CloudRaft
|البرمجيات & التكنولوجيا
|خدمات استشارية
|Twitter، مايو 2024
|—
|—
|Codegiant
|الأمن
|المنتج الرئيسي
|مدونة، ديسمبر 2023
|—
|—
|Cognitiv
|AdTech
|feature store غير متصل
|مدونة، أغسطس 2024
|—
|—
|Coinhall
|Web3
|منصة بيانات البلوك تشين
|مدونة، أغسطس 2024
|—
|—
|Coinpaprika
|البرمجيات & التكنولوجيا
|تحليل بيانات سوق العملات المشفرة
|مدونة، مايو 2023
|—
|—
|Comcast
|الإعلام
|تحليل حركة مرور CDN
|عرض ApacheCon 2019
|—
|—
|Comet
|أدوات الذكاء الاصطناعي/تعلّم الآلة
|Observability وتحسين LLM (Opik)
|معمارية Opik
|—
|—
|Common Room
|برمجيات التسويق كخدمة
|real-time analytics
|لقاء Seattle، مارس 2024
|—
|—
|Constructor
|البحث في التجارة الإلكترونية
|البحث في التجارة الإلكترونية
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Constant Contact
|برمجيات التسويق كخدمة
|real-time analytics
|فيديو اللقاء
|—
|—
|Contentsquare
|web analytics
|المنتج الرئيسي
|فيديو اللقاء، يناير 2023 منشور مدونة، أكتوبر 2022 منشور مدونة بالفرنسية، نوفمبر 2018
|—
|—
|Coroot
|البرمجيات & التكنولوجيا
|Observability
|Twitter، يوليو 2023
|—
|—
|Corsearch
|برمجيات التسويق كخدمة (حماية العلامة التجارية)
|مخزن البيانات الرئيسي
|لقاء Seattle، مارس 2023
|—
|—
|Corunet
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|شرائح بالإنجليزية، أبريل 2019
|—
|—
|Covalent
|التمويل — العملات المشفرة
|تحليل البلوك تشين
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|CraiditX 氪信
|الذكاء الاصطناعي في التمويل
|التحليل
|شرائح بالإنجليزية، نوفمبر 2019
|—
|—
|Craigslist
|الإعلانات المبوبة
|rate limiting (بديل Redis)
|لقاء SF، مارس 2024
|—
|—
|Crazypanda
|الألعاب
|جلسة مباشرة في لقاء ClickHouse
|—
|—
|Criteo
|البيع بالتجزئة
|المنتج الأساسي
|شرائح بالإنجليزية، أكتوبر 2018
|—
|—
|Cryptology
|منصة لتداول الأصول الرقمية
|—
|إعلان وظيفة، مارس 2021
|—
|—
|Culver Max Entertainment/Sony Pictures
|التلفزيون/الترفيه
|تحليلات بث الوسائط
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Cumul.io
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تحليلات العملاء
|منشور مدونة، يونيو 2022
|—
|—
|d8a.tech
|التحليلات
|المنتج الأساسي
|GitHub
|—
|—
|DB Pilot
|البرمجيات والتكنولوجيا
|واجهة رسومية لقواعد البيانات
|تويتر، أغسطس 2023
|—
|—
|DENIC
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تحليلات علوم البيانات
|منشور مدونة، مايو 2022
|—
|—
|DNSMonster
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مراقبة DNS
|مستودع GitHub
|—
|—
|Darwinium
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تحليلات الأمن والاحتيال
|منشور مدونة، يوليو 2022
|—
|—
|Dash0
|منصة APM
|المنتج الأساسي
|صفحة الوظائف
|—
|—
|Dashdive
|إدارة البنية التحتية
|التحليلات
|Hacker News، 2024
|—
|—
|Dassana
|منصة بيانات سحابية
|المنتج الأساسي
|منشور مدونة، يناير 2023 إشارة مباشرة، أبريل 2022
|—
|—
|Datafold
|منصة موثوقية البيانات
|—
|إعلان وظيفة، أبريل 2022
|—
|—
|Dataliance for China Telecom
|الاتصالات
|التحليلات
|شرائح بالصينية، يناير 2018
|—
|—
|DeepFlow
|البرمجيات والتكنولوجيا
|قابلية الملاحظة
|GitHub
|—
|—
|DeepL
|تعلم الآلة
|—
|منشور مدونة، يوليو 2022 فيديو، أكتوبر 2021
|—
|—
|Deepglint 格灵深瞳
|الذكاء الاصطناعي، الرؤية الحاسوبية
|OLAP
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Deeplay
|تحليلات الألعاب
|—
|إعلان وظيفة، 2020
|—
|—
|Depot
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تسريع CI والبناء
|تويتر، أبريل 2024
|—
|—
|Deutsche Bank
|التمويل
|تحليلات ذكاء الأعمال
|فيديو لقاء، ديسمبر 2022 شرائح بالإنجليزية، أكتوبر 2019
|—
|—
|DevHubStack
|البرمجيات والتكنولوجيا
|إدارة المجتمعات
|تويتر، مايو 2024
|—
|—
|DeWu Poizon
|التجارة الإلكترونية
|التحليلات اللحظية
|مدونة، مارس 2025
|—
|—
|Didi
|النقل ومشاركة الركوب
|قابلية الملاحظة
|مدونة، أبريل 2024
|400+ logging، 40 tracing
|PBs/day / معدل نقل كتابة 40GB/s، 15M استعلام/اليوم، وذروة 200 QPS
|DigiCert
|أمن الشبكات
|منصة DNS
|إعلان وظيفة، أغسطس 2022
|—
|أكثر من 35 مليار حدث يوميًا
|Disney+
|بث الفيديو
|التحليلات
|فيديو لقاء، ديسمبر 2022 شرائح، ديسمبر 2022
|—
|395 TiB
|Dittofeed
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تفاعل العملاء مفتوح المصدر
|Hacker News، يونيو 2023
|—
|—
|Diva-e
|استشارات رقمية
|المنتج الأساسي
|شرائح بالإنجليزية، سبتمبر 2019
|—
|—
|Dolphin Emulator
|الألعاب
|التحليلات
|تويتر، سبتمبر 2022
|—
|—
|DoorDash
|التجارة الإلكترونية
|Monitoring
|لقاء، ديسمبر 2024
|—
|—
|Dopple.io
|التجارة الإلكترونية
|تحليلات ثلاثية الأبعاد
|لقاء، سبتمبر 2024
|—
|—
|DotSentry
|البرمجيات والتقنية
|مراقبة منظومة Polkadot
|منشور في المنتدى، مايو 2024
|—
|—
|DrDroid
|البرمجيات والتقنية
|المراقبة
|Slack، أغسطس 2023
|—
|—
|Duckbill Group
|البرمجيات والتقنية
|—
|Twitter، مايو 2024
|—
|—
|eBay
|التجارة الإلكترونية
|السجلات والمقاييس والأحداث
|الموقع الرسمي، سبتمبر 2020
|—
|—
|Ecommpay
|معالجة المدفوعات
|السجلات
|Video، نوفمبر 2019
|—
|—
|Ecwid
|البرمجيات كخدمة للتجارة الإلكترونية
|المقاييس وتسجيل السجلات
|شرائح بالروسية، أبريل 2019
|—
|—
|Effodio
|Observability، وتحليل الأسباب الجذرية
|تخزين الأحداث
|مدونة، 2024
|—
|—
|Egg
|تجميع الأخطاء
|المنتج الرئيسي
|مستودع GitHub
|—
|—
|Electrum
|التقنية
|التحليلات اللحظية
|مدونة Meetup، أكتوبر 2024
|—
|—
|Engage
|البرمجيات والتقنية
|تفاعل العملاء
|منشور على Twitter، مايو 2024
|—
|—
|Embrace
|Observability
|السجلات
|منشور مدونة، يونيو 2024
|—
|—
|Ensemble
|التحليلات
|التحليلات
|الموقع الرسمي، سبتمبر 2020
|—
|—
|EventBunker.io
|معالجة البيانات دون خوادم
|—
|Twitter، أبريل 2021
|—
|—
|ExitLag
|البرمجيات والتقنية
|توجيه بيانات الألعاب
|مدونة، يونيو 2023
|—
|—
|ExitLag
|البرمجيات والتقنية
|تحسين تجربة اللعب
|مدونة ClickHouse، يونيو 2023
|—
|—
|Exness
|التداول
|المقاييس وتسجيل السجلات
|مداخلة بالروسية، مايو 2019
|—
|—
|Explo
|التحليلات
|—
|Video من Meetup
|—
|—
|Fastly
|خدمات الإنترنت
|المقاييس (بديل Graphite)
|Meetup في بوسطن، ديسمبر 2023
|—
|—
|FastNetMon
|الحماية من هجمات DDoS
|المنتج الرئيسي
|الموقع الرسمي
|—
|Fastnear
|البنية التحتية
|المنتج الرئيسي
|Twitter، 2024
|—
|—
|FeatBit
|البرمجيات والتقنية
|إدارة Feature Flags
|GitHub، أغسطس 2023
|—
|—
|FinBox
|البرمجيات والتقنية
|الخدمات المالية
|Slack
|—
|—
|Fingerprint
|كشف الاحتيال
|كشف الاحتيال
|Meetup
|—
|—
|Firebolt
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|ورقة VLDB 2022, شرائح VLDB 2022
|—
|—
|Fl0
|Cloud
|إدارة الخوادم
|عرض Meetup
|—
|—
|Flipkart
|التجارة الإلكترونية
|—
|مداخلة بالإنجليزية، يوليو 2020
|—
|—
|Flipt
|البرمجيات
|إدارة تطوير البرمجيات
|مدونة، 2024
|—
|—
|Flock Safety
|مراقبة الجريمة
|تحليلات حركة المرور اللحظية
|Meetup، ديسمبر 2024
|—
|—
|FortiSIEM
|أمن المعلومات
|المشرف وWorker
|الوثائق
|—
|—
|Fortis Games
|استوديو ألعاب
|تحليلات البيانات عبر الإنترنت
|منشور مدونة، يوليو 2023
|—
|—
|Foxway
|البرمجيات والتقنية
|التجارة الإلكترونية
|لقاء ClickHouse، أبريل 2024
|—
|—
|Friendly Captcha
|الحماية من الروبوتات
|—
|إعلان وظيفة، أغسطس 2022
|—
|—
|FunCorp
|الألعاب
|مقال
|—
|14 مليار سجل يوميًا حتى يناير 2021
|Futurra Group
|التحليلات
|—
|مقال باللغة الروسية، ديسمبر 2021
|—
|—
|G-Core Labs
|الأمن
|المنتج الأساسي
|إعلان وظيفة، مايو 2022
|—
|—
|Galaxy-Future
|البرمجيات والتقنية
|مراقبة المقاييس وقياسها
|مستودع GitHub لـ CudgX
|—
|—
|Geniee
|شبكة إعلانية
|المنتج الأساسي
|منشور مدونة باللغة اليابانية، يوليو 2017
|—
|—
|Genotek
|المعلوماتية الحيوية
|المنتج الأساسي
|فيديو، أغسطس 2020
|—
|—
|Gigapipe
|ClickHouse المدار
|المنتج الأساسي
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Gigasheet
|التحليلات
|المنتج الأساسي
|مرجع مباشر، فبراير 2022
|—
|—
|GitLab
|الشيفرة وDevOps
|APM
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Gizmo Analytics
|تحليلات الويب
|المنتج الأساسي
|مبني على ClickHouse، 2026
|—
|—
|Glaber
|المراقبة
|المنتج الأساسي
|الموقع الإلكتروني
|—
|—
|Glenrose Group
|إدارة النفقات
|—
|تويتر
|—
|—
|Gluten
|البرمجيات والتقنية
|أداء Spark
|GitHub، يوليو 2023
|—
|—
|Goldsky
|البرمجيات والتقنية
|تحليلات بيانات البلوك تشين
|الوثائق، يوليو 2023
|—
|—
|Good Job Games
|الألعاب
|معالجة الأحداث
|إعلان وظيفة، أغسطس 2022
|—
|—
|Goodpeople
|الموارد البشرية
|OLAP
|تويتر، 2023
|—
|—
|Gorgias
|البرمجيات والتقنية
|تحليلات مكتب مساعدة التجارة الإلكترونية
|Slack الخاص بـ ClickHouse، أبريل 2023
|—
|—
|Grafbase
|البرمجيات والتقنية
|إدارة واجهة برمجة تطبيقات GraphQL
|مدونة، يونيو 2023
|—
|—
|GraphCDN
|CDN
|تحليلات حركة المرور
|منشور مدونة باللغة الإنجليزية، أغسطس 2021
|—
|—
|GraphJSON
|منصة تحليلات سحابية
|المنتج الأساسي
|الموقع الرسمي، نوفمبر 2021
|—
|—
|GraphQL Hive
|تطوير البرمجيات
|تحليل حركة المرور
|الشيفرة المصدرية
|—
|—
|Groundcover
|Observability
|Observability لـ Kubernetes
|الوثائق، يوليو 2023
|—
|—
|Grouparoo
|تكاملات مستودعات البيانات
|المنتج الأساسي
|الموقع الرسمي، أغسطس 2021
|—
|—
|Growthbook
|Feature Flags مفتوحة المصدر
|تكامل
|فيديو اللقاء
|—
|—
|Gumlet
|CDN
|التحليلات
|عرض تقديمي للقاء
|—
|—
|Harvey
|الذكاء الاصطناعي للقطاع القانوني
|تحليلات الشبكة
|لقاء سان فرانسيسكو، سبتمبر 2024
|—
|—
|Hasura
|البرمجيات والتقنية
|منصة بيانات
|مدونة، يناير 2025
|—
|—
|HUYA
|بث الفيديو
|التحليلات
|شرائح باللغة الصينية، أكتوبر 2018
|—
|—
|Haibo 海博科技
|البيانات الضخمة
|OLAP
|مرجع شخصي
|—
|—
|Helicone
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مراقبة LLM
|لقاء Meetup، أغسطس 2023
|—
|—
|Hewlett-Packard
|البرمجيات والتكنولوجيا
|—
|منشور على LinkedIn، نوفمبر 2023
|—
|—
|Hi-Fi
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تحليلات صناعة الموسيقى
|منشور مدونة، يناير 2023
|—
|—
|Highlight
|البرمجيات والتكنولوجيا
|المراقبة
|Hacker News، فبراير 2023، GitHub
|—
|—
|HockeyStack
|منصة تحليلات
|OLAP
|مدونة
|—
|—
|Honeybadger
|البرمجيات
|تتبع الأخطاء
|Mastadon 2024
|—
|—
|Hookdeck
|البرمجيات والتكنولوجيا
|Webhook
|Twitter، يونيو 2023
|—
|—
|Hopsteiner
|الزراعة
|—
|إعلان وظيفة، يوليو 2023
|—
|—
|Horizon
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تحليلات الألعاب
|Twitter، يوليو 2023
|—
|—
|Huawei
|البرمجيات والتكنولوجيا
|منصة بيانات سحابية
|الوثائق
|—
|—
|Hubalz
|تحليلات الويب
|المنتج الرئيسي
|Twitter، يوليو 2023
|—
|—
|Huntress
|تحليلات الأمان
|المنتج الرئيسي
|منشور مدونة، نوفمبر 2024
|—
|—
|Hydrolix
|منصة بيانات سحابية
|المنتج الرئيسي
|الوثائق
|—
|—
|HyperDx
|البرمجيات والتكنولوجيا
|Open Telemetry
|HackerNews، مايو 2023
|—
|—
|Hystax
|العمليات السحابية
|تحليلات الرصد
|مدونة
|—
|—
|IBM
|منصة APM
|Instana سابقًا
|انظر Instana
|—
|—
|IBM QRadar
|IBM QRadar Log Insights
|المنتج الرئيسي
|مدونة IBM
|—
|—
|ICA
|التقنية المالية
|إدارة المخاطر
|منشور مدونة بالإنجليزية، سبتمبر 2020
|—
|—
|Idealista
|العقارات
|التحليلات
|منشور مدونة بالإنجليزية، أبريل 2019
|—
|—
|Idea Clan
|التسويق الرقمي
|التحليلات في الوقت الفعلي
|عرض في Gurgaon Meetup، مارس 2025
|—
|—
|Improvado
|عمليات الإيرادات
|مكدس البيانات
|منشور مدونة، ديسمبر 2021
|—
|—
|INCREFF
|تكنولوجيا التجزئة
|ذكاء الأعمال
|عرض Meetup
|—
|—
|Inigo
|البرمجيات والتكنولوجيا
|بوابة GraphQL
|مدونة، مارس 2023 مدونة، يونيو 2023
|—
|—
|Infobaleen
|أداة تسويق بالذكاء الاصطناعي
|التحليلات
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Infovista
|الشبكات
|التحليلات
|شرائح بالإنجليزية، أكتوبر 2019
|—
|—
|Inngest
|البرمجيات والتكنولوجيا
|طوابير ووظائف بدون خوادم
|TechCrunch، يوليو 2023
|—
|—
|InnoGames
|الألعاب
|المقاييس وتسجيل السجلات
|شرائح بالروسية، سبتمبر 2019
|—
|—
|Instabug
|منصة APM
|المنتج الرئيسي
|منشور مدونة، مايو 2022
|—
|—
|Instacart
|التوصيل
|هندسة البيانات والبنية التحتية
|منشور مدونة، مايو 2022
|—
|—
|Instana
|منصة APM
|المنتج الرئيسي
|منشور على تويتر
|—
|—
|Integros
|منصة لخدمات الفيديو
|التحليلات
|شرائح بالروسية، مايو 2019
|—
|—
|inwt
|البرمجيات والتقنية
|علم البيانات
|منشور مدونة، ديسمبر 2023
|—
|—
|Ippon Technologies
|استشارات تقنية
|—
|محاضرة باللغة الإنجليزية، يوليو 2020
|—
|—
|Ivi
|سينما عبر الإنترنت
|التحليلات، المراقبة
|مقال بالروسية، يناير 2018
|—
|—
|Jerry
|SaaS للسيارات
|التحليلات (الانتقال من Redshift)
|مدونة، مايو 2024
|—
|—
|Jinshuju 金数据
|تحليلات BI
|المنتج الرئيسي
|شرائح بالصينية، أكتوبر 2019
|—
|—
|Jitsu
|برمجيات Cloud
|خط أنابيب البيانات
|الوثائق, منشور على Hacker News
|—
|—
|JuiceFS
|التخزين
|سلة التسوق
|مدونة
|—
|—
|Jump Capital
|التقنية المالية
|مستثمر
|لقاء شيكاغو، سبتمبر 2024
|—
|—
|Jump Trading
|القطاع المالي
|التحليلات
|لقاء شيكاغو، سبتمبر 2024
|—
|—
|June
|product analytics
|المنتج الرئيسي
|إعلان وظيفة
|—
|—
|Juspay
|البرمجيات والتقنية
|المدفوعات
|مدونة، مارس 2023
|—
|—
|KGK Global
|مراقبة المركبات
|—
|بيان صحفي، يونيو 2021
|—
|—
|KMK Online
|الخدمات الرقمية
|تحليلات البث
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Kaiko
|مزود بيانات الأصول الرقمية
|—
|إعلان وظيفة، أبريل 2022
|—
|—
|Kakaocorp
|شركة إنترنت
|—
|if(kakao)2020, if(kakao)2021
|—
|—
|Kami
|التعليم، البرمجيات والتقنية
|التحليلات في الوقت الفعلي
|حديث CTO في لقاء أوكلاند، فبراير 2025, حديث رئيس البيانات في لقاء أوكلاند، فبراير 2025
|—
|—
|Klaviyo
|منصة أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية
|—
|مدونة Klaviyo Engineering، يناير 2023 , مدونة Klaviyo Engineering، يوليو 2023, فيديو
|128 عقدة
|—
|Knock.app
|البرمجيات
|إدارة الإشعارات
|تويتر، 2024
|—
|—
|Kodiak Data
|Cloud
|المنتج الرئيسي
|شرائح بالإنجليزية، أبريل 2018
|—
|—
|Kontur
|تطوير البرمجيات
|المقاييس
|محاضرة بالروسية، نوفمبر 2018
|—
|—
|Kopo Kopo
|التقنية المالية
|المقاييس
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Kuaishou
|الفيديو
|—
|لقاء ClickHouse، أكتوبر 2018
|—
|—
|Kujiale 酷家乐
|منصة تصميم داخلي ذكية بتقنية VR.
|تُستخدم في منصة لمراقبة السجلات.
|مدونة، يوليو 2023
|يضم العنقود الرئيسي أكثر من 800 نواة CPU و4000+ غيغابايت من RAM.
|SSD 140+ تيرابايت، HDD 280+ تيرابايت.
|Kyligence
|خدمة مُدارة
|المنتج الرئيسي
|الموقع الإلكتروني
|—
|—
|LANCOM Systems
|حلول الشبكات
|تحليل حركة المرور
|ClickHouse Operator for Kubernetes, منشور على Hacker News
|—
|—
|Langchain
|البرمجيات والتقنية
|مراقبة LLM
|مدونة، أبريل 2024
|—
|—
|LangDB
|البرمجيات والتقنية
|بوابة الذكاء الاصطناعي
|حديث في لقاء سنغافورة، فبراير 2025
|—
|—
|Langfuse
|البرمجيات والتقنية
|مراقبة LLM
|لقاء، مارس 2025
|—
|—
|Langtrace AI
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مراقبة نماذج اللغة الكبيرة
|تويتر، مايو 2024
|—
|—
|Lago
|أتمتة الفوترة
|—
|منشور على GitHub Wiki
|—
|—
|Lagon
|تطوير البرمجيات
|وظائف بلا خوادم
|تويتر، 2023
|—
|—
|Last9
|البرمجيات والتكنولوجيا
|Observability
|لقاء مومباي، فبراير 2025 , لقاء بنغالور، فبراير 2025 , مدونة، أبريل 2025
|—
|—
|Laudspeaker
|البرمجيات والتكنولوجيا
|المراسلة مفتوحة المصدر
|GitHub
|—
|—
|Lawrence Berkeley National Laboratory
|الأبحاث
|تحليل حركة الشبكة
|شرائح باللغة الإنجليزية، أبريل 2019
|5 خوادم
|55 TiB
|Lever
|إدارة المواهب
|التوظيف
|منشور على Hacker News
|—
|—
|LifeStreet
|شبكة إعلانية
|المنتج الرئيسي
|منشور مدونة باللغة الروسية، فبراير 2017
|75 خادمًا (3 نُسخ متماثلة)
|5.27 PiB
|LimeChat
|دردشة عبر الجوال
|تجارة WhatsApp
|LinkedIn 2024
|—
|—
|LINE Digital Frontier
|الألعاب
|التحليلات في الوقت الفعلي
|لقاء طوكيو، يناير 2025
|—
|—
|LiteLLM
|البرمجيات
|إدارة واجهة برمجة التطبيقات
|GitHub
|—
|Little Red Book (Xiaohongshu)
|وسائل التواصل الاجتماعي
|مستودع بيانات
|عرض تقديمي، مارس 2023
|—
|—
|LogfireAI
|البرمجيات والتكنولوجيا
|المراقبة وObservability
|تويتر، مارس 2024
|—
|—
|LogSnag
|البرمجيات والتكنولوجيا
|المراقبة في الوقت الفعلي
|مقابلة، ديسمبر 2022
|—
|—
|Logtail
|Cloud، البرمجيات كخدمة
|إدارة السجلات
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Loja Integrada
|التجارة الإلكترونية
|—
|دراسة حالة، مارس 2023
|—
|—
|Longbridge Technology
|التجارة الإلكترونية
|—
|مدونة، مارس 2025
|—
|—
|Lookforsale
|التجارة الإلكترونية
|—
|إعلان وظيفة، ديسمبر 2021
|—
|—
|Loopme
|تقنيات الإعلان
|التحليلات
|مدونة، أغسطس 2024
|—
|—
|Luabase
|البرمجيات
|التحليلات
|Hacker News، أبريل 2022
|—
|—
|Lyft
|مشاركة الركوب
|—
|تويتر، يوليو 2023
|—
|—
|MAXILECT
|تقنيات الإعلان، البلوكتشين، تعلم الآلة، الذكاء الاصطناعي
|—
|إعلان وظيفة، 2021
|—
|—
|MGID
|شبكة إعلانية
|تحليلات الويب
|منشور مدونة باللغة الروسية، أبريل 2020
|—
|—
|MUX
|الفيديو عبر الإنترنت
|تحليلات الفيديو
|محاضرة باللغة الإنجليزية، أغسطس 2019
|—
|—
|Mail.ru Cloud Solutions
|خدمات Cloud
|المنتج الرئيسي
|مقال باللغة الروسية
|—
|—
|Marfeel
|برمجيات كخدمة للأجهزة المحمولة
|—
|عرض وظيفة، أبريل 2022
|—
|—
|Marilyn
|الإعلانات
|الإحصاءات
|محاضرة باللغة الروسية، يونيو 2017
|—
|—
|MasMovil
|الاتصالات
|خدمات الاتصالات
|مدونة
|—
|—
|Match Systems
|البرمجيات والتكنولوجيا
|استخبارات البلوكتشين ومكافحة غسل الأموال
|إعلان وظيفة، مارس 2024
|—
|—
|Mello
|التسويق
|التحليلات
|مقال، أكتوبر 2020
|خادم واحد
|—
|Memfault
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مراقبة إنترنت الأشياء
|إعلان وظيفة، أغسطس 2023
|—
|—
|cBioPortal
|الرعاية الصحية
|مخزن البيانات الداعم لبوابة جينوميات السرطان
|لقاء NYC، ديسمبر 2023
|—
|—
|MessageBird
|الاتصالات
|الإحصاءات
|شرائح باللغة الإنجليزية، نوفمبر 2018
|—
|—
|Metoda
|البرمجيات والتكنولوجيا
|الإعلانات
|لقاء ClickHouse، سبتمبر 2022
|—
|—
|Metoro
|Observability
|المراقبة
|وصف المعمارية
|—
|بيتابايتات عبر جميع العناقيد
|MetricFire
|خدمة مُدارة
|المراقبة
|مدونة، نوفمبر 2022
|—
|—
|Microsoft — Clarity
|تحليلات الويب
|Clarity (المنتج الأساسي)
|فيديو اللقاء، يناير 2023 سؤال على GitHub
|—
|—
|Microsoft — Titan
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تحليلات البيانات الداخلية (Titan)
|فيديو اللقاء، يناير 2023
|—
|—
|Middleware
|البرمجيات
|إدارة Cloud
|لقاء SF، مارس 2024
|—
|—
|MindsDB
|التعلّم الآلي
|المنتج الأساسي
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Modeo
|البرمجيات والتكنولوجيا
|هندسة البيانات
|مدونة، يونيو 2023
|—
|—
|moosejs
|البرمجيات والتكنولوجيا
|إطار عمل مفتوح المصدر للمطورين
|تدوينة، مايو 2024
|—
|—
|Motodata
|المراقبة
|المنتج الأساسي
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Muse Group
|برمجيات الموسيقى
|مراقبة الأداء
|تدوينة باللغة الروسية، يناير 2021
|—
|—
|MyScale
|البرمجيات والتكنولوجيا
|قاعدة بيانات للذكاء الاصطناعي
|الوثائق
|—
|—
|NANO Corp
|البرمجيات والتكنولوجيا
|NOC كخدمة
|تدوينة، يوليو 2022
|—
|—
|NGINX
|شبكة توصيل التطبيقات
|NGINX Management Suite
|الوثائق
|—
|—
|NIC Labs
|مراقبة الشبكات
|RaTA-DNS
|تدوينة، مارس 2021
|—
|—
|Nixys
|البرمجيات والتكنولوجيا
|DevOps وSRE وDevSecOps
|تدوينة، مارس 2024
|—
|—
|NLMK
|الصلب
|المراقبة
|مقالة باللغة الروسية، يناير 2022
|—
|—
|NOC Project
|مراقبة الشبكات
|التحليلات
|الموقع الرسمي
|المنتج الأساسي
|—
|Nansen
|التمويل — العملات المشفرة
|التحليلات
|بيان صحفي
|—
|—
|Narrative
|البرمجيات والتكنولوجيا
|أتمتة الذكاء الاصطناعي
|Hacker News، مايو 2024
|—
|—
|Nationale Databank Wegverkeers
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مراقبة حركة المرور على الطرق
|عرض تقديمي في Foss4G، أغسطس 2019
|—
|—
|Nebius
|SaaS
|المنتج الأساسي
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Neocom
|SaaS للذكاء الاصطناعي
|المنتج الأساسي
|إعلان وظيفة
|—
|—
|Neocom
|البرمجيات والتكنولوجيا
|منصة مبيعات
|Hacker News، سبتمبر 2023
|—
|—
|NeonDB
|Cloud
|إدارة Postgres
|مدونة، 2024
|—
|—
|NetApp Instaclustr
|Cloud Storage
|التحليلات
|الوثائق
|—
|—
|NetMeta
|Observability
|المنتج الأساسي
|تويتر، ديسمبر 2022
|—
|—
|Netflix
|البرمجيات والتكنولوجيا
|بث الفيديو
|لقاء، مارس 2025
|—
|—
|Netskope
|أمن الشبكات
|—
|إعلان توظيف، مارس 2021
|—
|—
|Nexpath Networks
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تحليل الشبكات
|شرائح، سبتمبر 2021 فيديو، سبتمبر 2021
|—
|—
|NineData
|البرمجيات والتكنولوجيا
|DMaaS
|لقاء ClickHouse في هانغتشو، مايو 2024
|—
|—
|Noction
|تكنولوجيا الشبكات
|المنتج الرئيسي
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Notionlytics
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تحليلات الصفحات لـ Notion
|تويتر، يوليو 2023
|—
|—
|Ntop
|مراقبة الشبكات
|المراقبة
|الموقع الرسمي، يناير 2022
|—
|—
|Nuna Inc.
|تحليلات البيانات الصحية
|—
|عرض تقديمي بالإنجليزية، يوليو 2020
|—
|—
|Nuon
|البرمجيات والتكنولوجيا
|—
|فيديو اللقاء
|—
|—
|Nutanix
|البرمجيات والتكنولوجيا
|المنتج الرئيسي
|شرائح، مارس 2024
|—
|—
|Nvidia
|البرمجيات والتكنولوجيا
|NVIDIA AI Aerial
|الوثائق
|—
|—
|Oden
|البرمجيات والتكنولوجيا
|التصنيع
|Oden
|البرمجيات والتكنولوجيا
|التصنيع
|لقاء، أبريل 2023
|—
|—
|Odoscope
|البرمجيات والتكنولوجيا
|منصة تفاعل العملاء
|طلب ترشيح لجوائز، فبراير 2023
|—
|—
|Ok.ru
|شبكة اجتماعية
|—
|مؤتمر SmartData، أكتوبر 2021
|72 خادمًا
|810 تيرابايت مضغوطة، 50 مليار صف/يوم، 1.5 تيرابايت/يوم
|OLX India
|التجارة الإلكترونية
|إدارة السجلات
|عرض في لقاء Gurgaon، مارس 2025
|—
|—
|Omnicomm
|مراقبة النقل
|—
|منشور على فيسبوك، أكتوبر 2021
|—
|—
|OneAPM
|المراقبة وتحليل البيانات
|المنتج الرئيسي
|شرائح باللغة الصينية، أكتوبر 2018
|—
|—
|One Fact Foundation
|الرعاية الصحية
|بيانات CDN/الويب
|مستودع GitHub
|—
|2PB
|OneUptime
|منصة للرصد
|التحليلات
|مستودع GitHub
|—
|—
|Onepixel.link
|البرمجيات
|مختصر URL
|تويتر، 2024
|—
|—
|Ongage
|التسويق
|التحليلات
|مدونة
|—
|—
|Ookla
|البرمجيات والتكنولوجيا
|ذكاء الشبكات
|عرض تقديمي في J on the Beach، يونيو 2023
|—
|—
|OONI
|المرصد المفتوح لتداخل الشبكات (OONI)
|المنتج الرئيسي
|مدونة، مايو 2023 تويتر، أغسطس 2022
|—
|—
|Open Targets
|أبحاث الجينوم
|البحث في الجينوم
|تويتر، أكتوبر 2021, مدونة
|—
|—
|OpenLIT
|البرمجيات والتكنولوجيا
|مراقبة OTEL بالذكاء الاصطناعي
|GitHub
|—
|—
|OpenMeter
|إدارة النفقات
|المنتج الرئيسي
|منشور رسمي على المدونة، 2023
|—
|—
|OpenReplay
|تحليلات المنتج
|إعادة تشغيل الجلسة
|الوثائق
|—
|—
|Opensee
|التحليلات المالية
|المنتج الرئيسي
|منشور مدونة، فبراير 2022 منشور مدونة، ديسمبر 2021
|—
|—
|Oppo
|الأجهزة
|شركة إلكترونيات استهلاكية
|لقاء ClickHouse في تشنغدو، أبريل 2024
|—
|—
|OpsVerse
|Observability
|—
|Twitter، 2022
|—
|—
|Opstrace
|Observability
|—
|الشفرة المصدرية
|—
|—
|Outerbase
|البرمجيات والتقنية
|واجهة قاعدة البيانات
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Oxide
|الأجهزة والبرمجيات
|مستوى التحكم بالخادم
|مستودع GitHub
|—
|—
|OZON
|التجارة الإلكترونية
|—
|الموقع الرسمي
|—
|—
|PITS Globale Datenrettungsdienste
|استعادة البيانات
|التحليلات
|—
|—
|PRANA
|التحليلات التنبؤية الصناعية
|المنتج الرئيسي
|أخبار (بالروسية)، فبراير 2021
|—
|—
|Pace
|التسويق والمبيعات
|تطبيق داخلي
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Panelbear
|التحليلات
|المراقبة والتحليلات
|المكدس التقني، نوفمبر 2020
|—
|—
|Papermark
|البرمجيات والتقنية
|مشاركة المستندات والتحليلات
|Twitter، سبتمبر 2023
|—
|—
|Parcel Perform
|التجارة الإلكترونية
|التحليلات الآنية
|عرض Meetup في Ho Chi Minh، أبريل 2025
|—
|—
|Percent 百分点
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|شرائح بالصينية، يونيو 2019
|—
|—
|Percona
|تحليل الأداء
|Percona Monitoring and Management
|الموقع الرسمي، مارس 2020
|—
|—
|Phare
|مراقبة التوافر
|المنتج الرئيسي
|الموقع الرسمي، أغسطس 2023
|—
|—
|PheLiGe
|البرمجيات والتقنية
|الدراسات الجينية
|ورقة أكاديمية، نوفمبر 2020
|—
|—
|Physics Wallah
|تكنولوجيا التعليم
|التحليلات الآنية
|عرض Meetup في Gurgaon، مارس 2025
|—
|—
|PingCAP
|التحليلات
|المعالجة الآنية للمعاملات والتحليلات
|GitHub، TiFlash/TiDB
|—
|—
|Pirsch
|البرمجيات والتقنية
|تحليلات الويب
|Hacker News، أبريل 2023
|—
|—
|Piwik PRO
|تحليلات الويب
|—
|الموقع الرسمي، ديسمبر 2018
|—
|—
|Plane
|البرمجيات والتقنية
|إدارة المشاريع
|Twitter، سبتمبر 2023
|—
|—
|Plausible
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|منشور مدونة، ديسمبر 2021 Twitter، يونيو 2020
|—
|—
|PoeticMetric
|المقاييس
|المنتج الرئيسي
|Slack الخاص بالمجتمع، أبريل 2022
|—
|—
|PQL
|البرمجيات والتقنية
|أداة لاستعلامات SQL
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Portkey AI
|LLMOps
|المنتج الرئيسي
|منشور LinkedIn، أغسطس 2023
|—
|—
|PostHog
|تحليلات المنتجات
|المنتج الرئيسي
|ملاحظات الإصدار، أكتوبر 2020, مدونة، نوفمبر 2021
|—
|—
|Postmates
|التوصيل
|—
|عرض باللغة الإنجليزية، يوليو 2020
|—
|—
|Pragma Innovation
|القياس عن بُعد وتحليل البيانات الضخمة
|المنتج الرئيسي
|شرائح بالإنجليزية، أكتوبر 2018
|—
|—
|Prefect
|البرمجيات والتقنية
|المنتج الرئيسي
|مدونة، مايو 2024
|—
|—
|Propel
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|مدونة، يناير 2024
|—
|—
|Property Finder
|العقارات
|—
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Pulse Ops
|أدوات المطورين
|—
|ClickHouse كخلفية تشغيل (Cloud وذاتية الإدارة)
|—
|—
|PyRank
|تحليلات مفتوحة المصدر
|إحصاءات تنزيل حزمة PyPI
|PyRank
|—
|—
|QINGCLOUD
|خدمات سحابية
|المنتج الأساسي
|شرائح باللغة الصينية، أكتوبر 2018
|—
|—
|Qrator
|الحماية من DDoS
|المنتج الأساسي
|منشور مدونة، مارس 2019
|—
|—
|Qualified
|إدارة مسار المبيعات
|طبقات البيانات والمراسلة
|إعلان وظيفة، نوفمبر 2022
|—
|—
|Qube Research & Technologies
|التقنية المالية
|التحليلات
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|QuickCheck
|التقنية المالية
|التحليلات
|منشور مدونة، مايو 2022
|—
|—
|R-Vision
|أمن المعلومات
|—
|مقال باللغة الروسية، ديسمبر 2021
|—
|—
|RELEX
|تخطيط سلاسل الإمداد
|التنبؤ
|فيديو Meetup، ديسمبر 2022 شرائح، ديسمبر 2022
|—
|—
|Raiffeisenbank
|الخدمات المصرفية
|التحليلات
|محاضرة باللغة الروسية، ديسمبر 2020
|—
|—
|Railway
|البرمجيات والتقنية
|أدوات برمجية كخدمة PaaS
|سجل التغييرات، مايو 2023
|—
|—
|Rambler
|خدمات الإنترنت
|التحليلات
|مداخلة باللغة الروسية، أبريل 2018
|—
|—
|Ramp
|الخدمات المالية
|التحليلات في الوقت الفعلي، كشف الاحتيال
|Meetup في NYC، مارس 2024
|—
|—
|Rapid Delivery Analytics
|البيع بالتجزئة
|التحليلات
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Real Estate Analytics
|البرمجيات والتقنية
|التحليلات في الوقت الفعلي
|Meetup في سنغافورة، فبراير 2025 , مدونة، أبريل 2025
|—
|—
|Releem
|قواعد البيانات
|إدارة MySQL
|مدونة 2024
|—
|—
|Replica
|التخطيط الحضري
|التحليلات
|إعلان وظيفة
|—
|—
|Request Metrics
|البرمجيات والتقنية
|Observability
|Hacker News، مايو 2023
|—
|—
|Rengage
|تحليلات التسويق
|المنتج الأساسي
|Meetup في Bellevue، أغسطس 2024
|—
|—
|Resmo
|البرمجيات والتقنية
|أمن السحابة وإدارة الأصول
|عقدة واحدة من نوع c7g.xlarge
|Retell
|توليد الكلام
|التحليلات
|مقال مدونة، أغسطس 2020
|—
|—
|Rivet
|البرمجيات والتقنية
|توسيع خوادم الألعاب
|Hacker News، أغسطس 2023
|—
|—
|Roblox
|الألعاب
|عمليات السلامة
|Meetup في سان فرانسيسكو، سبتمبر 2024
|—
|100 مليون حدث يوميًا
|Rokt
|البرمجيات والتقنية
|التجارة الإلكترونية
|فيديو Meetup، ديسمبر 2022 شرائح، ديسمبر 2022
|—
|—
|Rollbar
|تطوير البرمجيات
|المنتج الأساسي
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Rspamd
|مكافحة الرسائل المزعجة
|التحليلات
|الموقع الرسمي
|—
|—
|RuSIEM
|SIEM
|المنتج الأساسي
|الموقع الرسمي
|—
|—
|RunReveal
|SIEM
|المنتج الأساسي
|Meetup في SF، نوفمبر 2023
|—
|—
|Rybbit
|التحليلات
|المنتج الأساسي
|GitHub
|—
|—
|S7 Airlines
|شركات الطيران
|المقاييس، تسجيل السجلات
|مداخلة باللغة الروسية، مارس 2019
|—
|—
|SEMrush
|التسويق
|المنتج الرئيسي
|شرائح بالروسية، أغسطس 2018
|—
|—
|SESCO Trading
|الخدمات المالية
|التحليل
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|SGK
|الضمان الاجتماعي الحكومي
|التحليلات
|شرائح بالإنجليزية، نوفمبر 2019
|—
|—
|SMI2
|الأخبار
|التحليلات
|منشور مدونة بالروسية، نوفمبر 2017
|—
|—
|Synclite
|البرمجيات والتقنية
|نسخ قواعد البيانات المتماثل
|الموقع الرسمي
|—
|—
|SQLPad
|البرمجيات والتقنية
|محرر SQL عبر الويب.
|GitHub، مارس 2023
|—
|—
|Santiment
|التحليلات السلوكية لسوق العملات المشفرة
|المنتج الرئيسي
|مستودع GitHub
|—
|—
|Sber
|الخدمات المصرفية، والتقنية المالية، والبيع بالتجزئة، وCloud، والإعلام
|—
|إعلان وظيفة، مارس 2021
|128 خادمًا
|>1 PB
|Scale8
|إدارة الوسوم والتحليلات
|المنتج الرئيسي
|الشيفرة المصدرية
|—
|—
|Scarf
|تحليلات مفتوحة المصدر
|المنتج الرئيسي
|لقاء، ديسمبر 2024
|—
|—
|Scireum GmbH
|التجارة الإلكترونية
|المنتج الرئيسي
|عرض بالألمانية، فبراير 2020
|—
|—
|ScrapingBee
|البرمجيات والتقنية
|واجهة برمجة تطبيقات لكشط الويب
|Twitter، يناير 2024
|—
|—
|ScratchDB
|البرمجيات والتقنية
|تحليلات دون خوادم
|GitHub
|—
|—
|Segment
|معالجة البيانات
|المنتج الرئيسي
|شرائح، 2019
|9 عقد من نوع i3en.3xlarge، مع أقراص NVME SSD بسعة 7.5TB، وذاكرة 96GB، و12 vCPUs
|—
|Seline
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|الموقع الرسمي منشور مدونة، يوليو 2025
|—
|—
|sembot.io
|إعلانات التسوق
|—
|تعليق على LinkedIn، 2020
|—
|—
|Sendinblue
|البرمجيات والتقنية
|التجزئة
|مدونة، فبراير 2023
|100 عقدة
|—
|Sentio
|البرمجيات والتقنية
|قابلية الرصد
|Twitter، أبريل 2023
|—
|—
|Sentry
|تطوير البرمجيات
|المنتج الرئيسي
|منشور مدونة بالإنجليزية، مايو 2019
|—
|—
|seo.do
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|شرائح بالإنجليزية، نوفمبر 2019
|—
|—
|Serif Health
|الرعاية الصحية
|منصة شفافية الأسعار
|لقاء شيكاغو، سبتمبر 2019
|—
|—
|Serverless
|تطبيقات دون خوادم
|المقاييس
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|ServiceNow
|الخدمات المُدارة
|تحليلات نوعية للأجهزة المحمولة
|فيديو لقاء، يناير 2023 شرائح، يناير 2023
|—
|—
|Sewer AI
|البرمجيات والتقنية
|—
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Shopee
|التجارة الإلكترونية
|التتبّع الموزّع
|فيديو لقاء، أبريل 2024 شرائح، أبريل 2024 منشور مدونة، يونيو 2024
|—
|—
|SigNoz
|منصة قابلية الرصد
|المنتج الرئيسي
|الشيفرة المصدرية، لقاء بنغالور، فبراير 2025
|—
|—
|Sina
|الأخبار
|—
|شرائح بالصينية، أكتوبر 2018
|—
|—
|Sinch
|البرمجيات والتقنية
|Customer Communications Cloud
|HackerNews، مايو 2023
|—
|—
|Sipfront
|تطوير البرمجيات
|التحليلات
|Twitter، أكتوبر 2021
|—
|—
|SiteBehaviour Analytics
|البرمجيات
|التحليلات
|Twitter، 2024
|—
|—
|Skool
|منصة مجتمعية
|تحليلات السلوك والتجارب
|لقاء SoCal، أغسطس 2024
|—
|100 مليون صف يوميًا
|slido
|البرمجيات والتقنية
|الأسئلة والأجوبة والاستطلاعات
|لقاء، أبريل 2023
|—
|—
|Solarwinds
|البرمجيات والتقنية
|المنتج الرئيسي
|عرض باللغة الإنجليزية، مارس 2018
|—
|—
|Sonrai Security
|أمن السحابة
|—
|تعليقات على Slack
|—
|—
|Spark New Zealand
|الاتصالات
|العمليات الأمنية
|منشور مدونة، فبراير 2020
|—
|—
|Spec
|البرمجيات والتقنية
|كشف الاحتيال عبر الإنترنت
|HackerNews، أغسطس 2023
|—
|—
|spectate
|البرمجيات والتقنية
|المراقبة وإدارة الحوادث
|Twitter، أغسطس 2023
|—
|—
|Splio
|البرمجيات والتقنية
|التسويق المخصص
|Slack، سبتمبر 2023
|—
|—
|Splitbee
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|منشور مدونة، مايو 2021
|—
|—
|Splunk
|تحليلات الأعمال
|المنتج الرئيسي
|شرائح باللغة الإنجليزية، يناير 2018
|—
|—
|Spotify
|الموسيقى
|التجارب
|شرائح، يوليو 2018
|—
|—
|Staffbase
|البرمجيات والتقنية
|الاتصالات الداخلية
|Slack الخاص بـ ClickHouse، أبريل 2023
|—
|—
|Staffcop
|أمن المعلومات
|المنتج الرئيسي
|الموقع الرسمي، الوثائق
|—
|—
|Statsig
|البرمجيات والتقنية
|التحليلات في الوقت الفعلي
|فيديو
|—
|—
|Streamkap
|منصة بيانات
|—
|فيديو
|—
|—
|Suning
|التجارة الإلكترونية
|تحليلات سلوك المستخدمين
|مقال مدونة
|—
|—
|Superology
|البرمجيات والتقنية
|تحليلات العملاء
|منشور مدونة، يونيو 2022
|—
|—
|Superwall
|أدوات تحقيق الدخل
|المنتج الرئيسي
|تداول شفهي، يناير 2022
|—
|—
|SwarmFarm Robotics
|الزراعة والتقنية
|المنتج الرئيسي
|شرائح اللقاء
|—
|—
|Swetrix
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|الشفرة المصدرية
|—
|—
|Swift Navigation
|تحديد المواقع الجغرافية
|مسارات البيانات
|إعلان وظيفة، نوفمبر 2022
|—
|—
|Synerise
|التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي
|مخزن السمات
|عرض تقديمي، أبريل 2020
|—
|—
|Synpse
|إدارة التطبيقات
|المنتج الرئيسي
|Twitter، يناير 2022
|—
|—
|Synq
|البرمجيات والتقنية
|المنتج الرئيسي
|منشور مدونة، يوليو 2023
|—
|—
|sumsub
|البرمجيات والتقنية
|منصة التحقق
|لقاء، يوليو 2022
|—
|—
|Talo Game Services
|تحليلات الألعاب
|تحليلات اللاعبين المستندة إلى الأحداث
|مدونة، أغسطس 2024
|—
|—
|Tasrie IT Services
|البرمجيات والتقنية
|التحليلات
|مدونة، يناير 2025
|—
|—
|TURBOARD
|تحليلات ذكاء الأعمال
|—
|الموقع الرسمي
|—
|—
|TeamApt
|التقنية المالية
|معالجة البيانات
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Teamtailor
|برمجيات التوظيف
|—
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Tekion
|بيع السيارات بالتجزئة
|تحليلات مسار النقرات
|منشور مدونة، يونيو 2024
|—
|—
|Temporal
|برمجيات البنية التحتية
|منتج observability
|لقاء Bellevue، أغسطس 2024
|—
|—
|Tencent Music Entertainment (TME)
|البيانات الضخمة
|معالجة البيانات
|مدونة بالصينية، يونيو 2020
|—
|—
|Tencent
|البيانات الضخمة
|معالجة البيانات
|شرائح بالصينية، أكتوبر 2018
|—
|—
|Tencent
|المراسلة
|تسجيل السجلات
|محاضرة بالصينية، نوفمبر 2019
|—
|—
|Teralytics
|التنقل
|التحليلات
|مدونة تقنية
|—
|—
|Tesla
|شركة مركبات كهربائية وطاقة نظيفة
|—
|وصف وظيفة شاغرة، مارس 2021
|—
|—
|The Guild
|منصة واجهات برمجة التطبيقات
|المراقبة
|منشور مدونة، نوفمبر 2022 مدونة
|—
|—
|Theia
|البرمجيات والتقنية
|استخبارات التهديدات
|تويتر، يوليو 2023
|—
|—
|ThirdWeb
|البرمجيات والتقنية
|تحليل البلوك تشين
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Timeflow
|البرمجيات
|التحليلات
|مدونة
|—
|—
|Timeplus
|البرمجيات والتقنية
|تحليلات التدفق
|لقاء، أغسطس 2023
|—
|—
|Tinybird
|منتجات البيانات الآنية
|معالجة البيانات
|الموقع الرسمي
|—
|—
|TrackingPlan
|التسويق والمبيعات
|المراقبة
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Traffic Stars
|شبكة إعلانية
|—
|شرائح بالروسية، مايو 2018
|300 خادم في أوروبا/الولايات المتحدة
|1.8 PiB، 700 000 insert rps (اعتبارًا من 2021)
|Trillabit
|البرمجيات والتقنية
|ذكاء الأعمال
|مدونة، يناير 2023
|—
|—
|Trip.com
|خدمات السفر
|تسجيل السجلات
|لقاء، مارس 2023
|—
|—
|Trophy
|البرمجيات
|التحليلات
|مدونة، أبريل 2026
|—
|—
|Turkcell
|الاتصالات
|تحليلات ذكاء الأعمال
|فيديو على YouTube
|عقدتان
|2TB يوميًا، 100TB إجمالًا
|Tweeq
|التقنية المالية
|حساب الإنفاق
|مدونة هندسية، مايو 2024
|—
|—
|Twilio
|تفاعل العملاء
|Twilio SendGrid
|عرض تقديمي في لقاء، سبتمبر 2024
|—
|10b حدث/يوم
|Tydo
|ذكاء العملاء
|منتج تقسيم العملاء
|لقاء SoCal، أغسطس 2024
|—
|—
|URLsLab
|البرمجيات والتقنية
|إضافة WordPress
|تويتر، يوليو 2023 , تويتر، سبتمبر 2023
|—
|—
|UTMSTAT
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|منشور مدونة، يونيو 2020
|—
|—
|Uber
|سيارات الأجرة
|تسجيل السجلات
|شرائح، فبراير 2020
|—
|—
|Uptrace
|البرمجيات
|حل التتبع
|الموقع الرسمي، مارس 2021
|—
|—
|UseTech
|تطوير البرمجيات
|—
|إعلان وظيفة، ديسمبر 2021
|—
|—
|Usermaven
|تحليلات المنتج
|المنتج الرئيسي
|Hacker News، يناير 2023
|—
|—
|VKontakte
|شبكة اجتماعية
|الإحصاءات، تسجيل السجلات
|شرائح بالروسية، أغسطس 2018
|—
|—
|VKontech
|الأنظمة الموزعة
|الترحيل من MongoDB
|مدونة، يناير 2022
|—
|—
|VMware
|Cloud
|VeloCloud, SDN
|وثائق المنتج
|—
|—
|Valueleaf Services Pvt.Ltd
|البرمجيات والتقنية
|منصة Martech، ومنصة إعلانات، ومنصة لتجميع القروض
|ClickHouse Slack، أبريل 2023
|—
|—
|Vantage
|البرمجيات والتقنية
|إدارة تكاليف Cloud
|لقاء، أبريل 2023، مدونة ClickHouse، يونيو 2023
|—
|—
|Velvet
|إدارة قواعد البيانات
|المنتج الأساسي
|إعلان وظيفة
|—
|—
|Vercel
|تحليلات الزيارات والأداء
|—
|إشارة مباشرة، أكتوبر 2021
|—
|—
|Vexo
|تطوير التطبيقات
|التحليلات
|Twitter، ديسمبر 2023
|—
|—
|Vidazoo
|الإعلانات
|التحليلات
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Vimeo
|استضافة الفيديو
|التحليلات
|منشور مدونة
|—
|—
|Visiology
|ذكاء الأعمال
|التحليلات
|موقع الشركة
|—
|—
|Voltmetrix
|إدارة قواعد البيانات
|المنتج الأساسي
|منشور مدونة
|—
|—
|Voltus
|الطاقة
|—
|منشور مدونة، أغسطس 2022
|—
|—
|W3 Analytics
|البلوك تشين
|لوحات معلومات لتحليلات NFT
|Community Slack، يوليو 2023
|—
|—
|WSPR Live
|البرمجيات والتقنية
|بيانات WSPR Spot
|Twitter، أبريل 2023
|—
|—
|Waitlyst
|البرمجيات والتقنية
|إدارة رحلة العميل بالذكاء الاصطناعي
|Twitter، يونيو 2023
|—
|—
|Walmart Labs
|الإنترنت، البيع بالتجزئة
|—
|عرض تقديمي بالإنجليزية، يوليو 2020
|—
|—
|WanShanData
|البرمجيات والتقنية
|المنتج الأساسي
|شرائح لقاء بالصينية
|—
|—
|Wargaming
|الألعاب
|مقابلة
|—
|—
|WebGazer
|مراقبة التوافر
|المنتج الأساسي
|Community Slack، أبريل 2022
|—
|—
|WebScrapingHQ
|البرمجيات والتقنية
|واجهة برمجة تطبيقات لاستخراج بيانات الويب
|X، نوفمبر 2024
|—
|—
|Weights & Biases
|البرمجيات والتقنية
|مراقبة LLM
|Twitter، أبريل 2024
|—
|—
|Wildberries
|التجارة الإلكترونية
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Wisebits
|حلول تقنية المعلومات
|التحليلات
|شرائح بالروسية، مايو 2019
|—
|—
|Workato
|برمجيات الأتمتة
|—
|عرض تقديمي بالإنجليزية، يوليو 2020
|—
|—
|Wowza
|منصة فيديو
|تحليلات البث
|مستخدم ClickHouse Cloud
|—
|—
|Wundergraph
|البرمجيات والتقنية
|منصة API
|Twitter، فبراير 2023
|—
|—
|Xata
|البرمجيات والتقنية
|لوحة معلومات observability لـ SaaS
|Twitter، مارس 2024
|—
|—
|Xenoss
|تطوير Martech وAdtech
|—
|الموقع الرسمي
|—
|—
|Xiaoxin Tech
|التعليم
|استخدام عام
|شرائح بالإنجليزية، نوفمبر 2019
|—
|—
|Ximalaya
|مشاركة المحتوى الصوتي
|OLAP
|شرائح بالإنجليزية، نوفمبر 2019
|—
|—
|YTsaurus
|التخزين والمعالجة الموزعة
|المنتج الأساسي
|الموقع الرئيسي
|—
|—
|Yandex Cloud
|السحابة العامة
|المنتج الرئيسي
|محاضرة بالروسية، ديسمبر 2019
|—
|—
|Yandex DataLens
|ذكاء الأعمال
|المنتج الرئيسي
|شرائح بالروسية، ديسمبر 2019
|—
|—
|Yandex Market
|التجارة الإلكترونية
|المقاييس، السجلات
|محاضرة بالروسية، يناير 2019
|—
|—
|Yandex Metrica
|تحليلات الويب
|المنتج الرئيسي
|شرائح، فبراير 2020
|630 خادمًا في عنقود واحد، و360 خادمًا في عنقود آخر، و1862 خادمًا في قسم واحد
|133 PiB / 8.31 PiB / 120 تريليون سجل
|Yellowfin
|التحليلات
|المنتج الرئيسي
|تكامل
|—
|—
|Yotascale
|السحابة
|مسار البيانات
|LinkedIn (الإنجازات)
|—
|2 مليار سجل/يوم
|Your Analytics
|تحليلات المنتجات
|المنتج الرئيسي
|تويتر، نوفمبر 2021
|—
|—
|Zagrava Trading
|—
|—
|عرض عمل، مايو 2021
|—
|—
|Zappi
|البرمجيات والتكنولوجيا
|أبحاث السوق
|منشور على تويتر، يونيو 2024)
|—
|—
|Zerodha
|وسيط أسهم
|السجلات
|مدونة، مارس 2023
|—
|—
|Zipy
|البرمجيات والتكنولوجيا
|تصحيح أخطاء جلسات المستخدم
|مدونة، أبريل 2023
|—
|—
|Zomato
|طلب الطعام عبر الإنترنت
|السجلات
|مدونة، يوليو 2023
|—
|—
|Zomato
|الأغذية والمشروبات
|توصيل الطعام
|مدونة، 2024
|—
|—
|Zoox
|البرمجيات والتكنولوجيا
|Observability
|إعلان وظيفة
|—
|—
|АС “Стрела”
|النقل
|—
|إعلان وظيفة، يناير 2022
|—
|—
|ДомКлик
|العقارات
|—
|مقالة بالروسية، أكتوبر 2021
|—
|—
|МКБ
|بنك
|مراقبة أنظمة الويب
|شرائح بالروسية، سبتمبر 2019
|—
|—
|ООО «МПЗ Богородский»
|الزراعة
|—
|مقالة بالروسية، نوفمبر 2020
|—
|—
|ЦВТ
|تطوير البرمجيات
|المقاييس، السجلات
|منشور مدونة، مارس 2019، بالروسية
|—
|—
|ЦФТ
|الخدمات المصرفية، والمنتجات المالية، والمدفوعات
|—
|لقاء بالروسية، أبريل 2020
|—
|—
|Цифровой Рабочий
|إنترنت الأشياء الصناعي، والتحليلات
|—
|منشور مدونة بالروسية، مارس 2021
|—
|—
الجهات التي تستخدم ClickHouse
قائمة بالشركات التي تستخدم ClickHouse وقصص نجاحها
القائمة التالية للشركات التي تستخدم ClickHouse وقصص نجاحها جُمعت من مصادر عامة، لذا قد لا تعكس الوضع الحالي بدقة. سنكون ممتنين إذا شاركت قصة اعتماد ClickHouse في شركتك وأضفتها إلى القائمة، ولكن يُرجى التأكد من أن ذلك لن يسبب أي مشكلات تتعلق باتفاقية عدم الإفصاح (NDA). كما يُفيد أيضًا تزويدنا بتحديثات تتضمن منشورات من شركات أخرى.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟