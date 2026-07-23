ينتج محرك الجدول GenerateRandom بيانات عشوائية لبنية الجدول المحددة.

أمثلة الاستخدام:

استخدمه في الاختبارات لملء جدول كبير ببيانات قابلة لإعادة الإنتاج.

أنشئ مدخلات عشوائية لاختبارات Fuzzing.

​ الاستخدام في خادم ClickHouse

ENGINE = GenerateRandom([random_seed [,max_string_length [,max_array_length]]])

يحدِّد المعلَمان max_array_length و max_string_length الحد الأقصى لطول جميع الأعمدة من النوع Array أو Map، وكذلك السلاسل النصية، على الترتيب، في البيانات المُولَّدة.

لا يدعم محرك الجدول Generate إلا استعلامات SELECT .

AggregateFunction . ويدعم جميع أنواع البيانات التي يمكن تخزينها في جدول، باستثناء

1. أنشئ الجدول generate_engine_table :

CREATE TABLE generate_engine_table ( name String, value UInt32) ENGINE = GenerateRandom( 1 , 5 , 3 )

2. نفّذ استعلامًا على البيانات:

SELECT * FROM generate_engine_table LIMIT 3

┌─name─┬──────value─┐ │ c4xJ │ 1412771199 │ │ r │ 1791099446 │ │ 7#$ │ 124312908 │ └──────┴────────────┘

​ تفاصيل التنفيذ