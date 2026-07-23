- استخدمه في الاختبارات لملء جدول كبير ببيانات قابلة لإعادة الإنتاج.
- أنشئ مدخلات عشوائية لاختبارات Fuzzing.
الاستخدام في خادم ClickHouse
يحدِّد المعلَمان
ENGINE = GenerateRandom([random_seed [,max_string_length [,max_array_length]]])
max_array_length و
max_string_length الحد الأقصى لطول جميع
الأعمدة من النوع Array أو Map، وكذلك السلاسل النصية، على الترتيب، في البيانات المُولَّدة.
لا يدعم محرك الجدول Generate إلا استعلامات
SELECT.
ويدعم جميع أنواع البيانات التي يمكن تخزينها في جدول، باستثناء
AggregateFunction.
1. أنشئ الجدول
مثال
generate_engine_table:
2. نفّذ استعلامًا على البيانات:
CREATE TABLE generate_engine_table (name String, value UInt32) ENGINE = GenerateRandom(1, 5, 3)
SELECT * FROM generate_engine_table LIMIT 3
┌─name─┬──────value─┐
│ c4xJ │ 1412771199 │
│ r │ 1791099446 │
│ 7#$ │ 124312908 │
└──────┴────────────┘
تفاصيل التنفيذ
- غير مدعوم:
ALTER
SELECT ... SAMPLE
INSERT
- الفهارس
- النسخ المتماثل
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