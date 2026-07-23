Skip to main content
ينتج محرك الجدول GenerateRandom بيانات عشوائية لبنية الجدول المحددة. أمثلة الاستخدام:
  • استخدمه في الاختبارات لملء جدول كبير ببيانات قابلة لإعادة الإنتاج.
  • أنشئ مدخلات عشوائية لاختبارات Fuzzing.

الاستخدام في خادم ClickHouse

يحدِّد المعلَمان max_array_length وmax_string_length الحد الأقصى لطول جميع الأعمدة من النوع Array أو Map، وكذلك السلاسل النصية، على الترتيب، في البيانات المُولَّدة. لا يدعم محرك الجدول Generate إلا استعلامات SELECT. ويدعم جميع أنواع البيانات التي يمكن تخزينها في جدول، باستثناء AggregateFunction.

مثال

1. أنشئ الجدول generate_engine_table:
2. نفّذ استعلامًا على البيانات:

تفاصيل التنفيذ

  • غير مدعوم:
    • ALTER
    • SELECT ... SAMPLE
    • INSERT
    • الفهارس
    • النسخ المتماثل
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦