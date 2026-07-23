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ينشئ المحرك Alias وكيلاً لجدول آخر. وتُمرَّر جميع عمليات القراءة والكتابة إلى الجدول الهدف، بينما لا يخزّن الاسم المستعار نفسه أي بيانات، ولا يحتفظ إلا بمرجع إلى الجدول الهدف.

إنشاء جدول

أو مع تحديد اسم قاعدة البيانات صراحةً:
لا يدعم جدول Alias تعريفًا صريحًا للأعمدة. تُورَّث الأعمدة تلقائيًا من الجدول الهدف. وهذا يضمن أن يتطابق الاسم المستعار دائمًا مع مخطط الجدول الهدف.

معلمات المحرك

  • target_db (optional) — اسم قاعدة البيانات التي تحتوي على الجدول الهدف.
  • target_table — اسم الجدول الهدف.
عند عدم تحديد target_db، وإذا لم يكن target_table محددًا بالكامل (على سبيل المثال، Alias('my_table'))، فسيُفسَّر الهدف على أنه يشير إلى قاعدة البيانات نفسها الخاصة بالاسم المستعار، وليس إلى قاعدة البيانات الحالية للجلسة.

العمليات المدعومة

يدعم محرك الجدول Alias جميع العمليات الأساسية.

العمليات على الجدول الهدف

تُوجَّه هذه العمليات إلى الجدول الهدف:

عمليات على Alias نفسه

تؤثر هذه العمليات في Alias فقط، وليس في الجدول الهدف:

أمثلة الاستخدام

إنشاء Alias بسيط

أنشئ Alias بسيطًا داخل قاعدة البيانات نفسها:

Alias بين قواعد البيانات

أنشئ Alias يشير إلى جدول في قاعدة بيانات أخرى:

عمليات الكتابة عبر الاسم المستعار

تُمرَّر جميع عمليات الكتابة إلى الجدول الهدف:

تعديل المخطط

تُعدِّل عمليات Alter مخطط الجدول الهدف:

عمليات تعديل البيانات

عمليتا UPDATE وDELETE مدعومتان:

عمليات الأقسام

بالنسبة إلى الجداول المُقسَّمة، تُمرَّر عمليات الأقسام:

تحسين أداء الجدول

حسِّن عمليات دمج الأجزاء في الجدول الهدف:

إدارة الأسماء المستعارة

يمكن إعادة تسمية الأسماء المستعارة أو حذف كلٍّ منها بشكل مستقل:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦