CREATE TABLE products (

id UInt32,

name String,

price Float64,

status String DEFAULT 'active'

) ENGINE = MergeTree

ORDER BY id;

CREATE TABLE products_alias ENGINE = Alias( 'products' );

INSERT INTO products_alias VALUES

( 1 , 'item_one' , 100 . 0 , 'active' ),

( 2 , 'item_two' , 200 . 0 , 'active' ),

( 3 , 'item_three' , 300 . 0 , 'inactive' );

-- Update through alias

ALTER TABLE products_alias UPDATE price = price * 1 . 1 WHERE status = 'active' ;

-- Delete through alias

ALTER TABLE products_alias DELETE WHERE status = 'inactive' ;

-- Changes are applied to target table