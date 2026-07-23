<keeper_map_path_prefix>.
على سبيل المثال:
حيث يمكن أن يكون المسار أي مسار صالح آخر في ZooKeeper.
<clickhouse>
<keeper_map_path_prefix>/keeper_map_tables</keeper_map_path_prefix>
</clickhouse>
إنشاء جدول
معلمات المحرك:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = KeeperMap(root_path, [keys_limit]) PRIMARY KEY(primary_key_name)
root_path- مسار ZooKeeper الذي سيُخزَّن فيه
table_name. يجب ألا يحتوي هذا المسار على البادئة المعرّفة في الإعداد
<keeper_map_path_prefix>، لأن هذه البادئة ستُضاف تلقائيًا إلى
root_path. بالإضافة إلى ذلك، تكون الصيغة
auxiliary_zookeeper_cluster_name:/some/pathمدعومة أيضًا، حيث إن
auxiliary_zookeeper_clusterعبارة عن عنقود ZooKeeper معرّف داخل الإعداد
<auxiliary_zookeepers>. وبشكل افتراضي، يُستخدم عنقود ZooKeeper المعرّف داخل الإعداد
<zookeeper>.
keys_limit- عدد المفاتيح المسموح به داخل الجدول. هذا حدّ مرن، وقد ينتهي الأمر في بعض الحالات الطرفية بوجود عدد أكبر من المفاتيح داخل الجدول.
primary_key_name– أي اسم عمود ضمن قائمة الأعمدة.
- يجب تحديد
primary key، وهو يدعم عمودًا واحدًا فقط في المفتاح الأساسي. سيُسلسَل المفتاح الأساسي بصيغة ثنائية باعتباره
node nameداخل ZooKeeper.
- ستُسلسَل الأعمدة الأخرى غير المفتاح الأساسي بصيغة ثنائية وفق الترتيب المقابل، وتُخزَّن كقيمة للعقدة الناتجة التي يحددها المفتاح المُسلسَل.
- ستُحسَّن الاستعلامات التي تستخدم التصفية بالمفتاح
equalsأو
inإلى عمليات بحث عن عدة مفاتيح من
Keeper، وإلا فستُجلَب جميع القيم.
مع
CREATE TABLE keeper_map_table
(
`key` String,
`v1` UInt32,
`v2` String,
`v3` Float32
)
ENGINE = KeeperMap('/keeper_map_table', 4)
PRIMARY KEY key
سيُخزَّن كل Value، وهو تسلسل ثنائي لـ
<clickhouse>
<keeper_map_path_prefix>/keeper_map_tables</keeper_map_path_prefix>
</clickhouse>
(v1, v2, v3)، داخل
/keeper_map_tables/keeper_map_table/data/serialized_key في
Keeper.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون لعدد المفاتيح حد مرن قدره 4.
إذا أُنشئت عدة جداول على مسار ZooKeeper نفسه، فستظل القيم محفوظة ما دام هناك جدول واحد على الأقل يستخدمه.
ونتيجة لذلك، يمكن استخدام عبارة
ON CLUSTER عند إنشاء الجدول ومشاركة البيانات بين عدة مثيلات ClickHouse.
وبالطبع، من الممكن تشغيل
CREATE TABLE يدويًا باستخدام المسار نفسه على مثيلات ClickHouse غير مرتبطة للحصول على التأثير نفسه لمشاركة البيانات.
العمليات المدعومة
عند إدراج صفوف جديدة في
عمليات الإدراج
KeeperMap، إذا لم يكن المفتاح موجودًا، فسيُنشأ إدخال جديد لهذا المفتاح.
إذا كان المفتاح موجودًا وكان الإعداد
keeper_map_strict_mode مضبوطًا على
true، فسيُطلق استثناء، وإلا فستُستبدل القيمة الخاصة بالمفتاح.
مثال:
INSERT INTO keeper_map_table VALUES ('some key', 1, 'value', 3.2);
يمكن حذف الصفوف باستخدام الاستعلام
الحذف
DELETE أو
TRUNCATE.
إذا كان المفتاح موجودًا، وكان الإعداد
keeper_map_strict_mode مضبوطًا على
true، فلن تنجح عمليتا جلب البيانات وحذفها إلا إذا أمكن تنفيذهما بصورة ذرية.
DELETE FROM keeper_map_table WHERE key LIKE 'some%' AND v1 > 1;
ALTER TABLE keeper_map_table DELETE WHERE key LIKE 'some%' AND v1 > 1;
TRUNCATE TABLE keeper_map_table;
يمكن تحديث القيم باستخدام استعلام
التحديثات
ALTER TABLE. ولا يمكن تحديث المفتاح الأساسي.
إذا كان الإعداد
keeper_map_strict_mode مضبوطًا على
true، فلن تنجح عمليتا جلب البيانات وتحديثها إلا إذا نُفِّذتا بصورة ذرّية.
ALTER TABLE keeper_map_table UPDATE v1 = v1 * 10 + 2 WHERE key LIKE 'some%' AND v3 > 3.1;