نظرة عامة
- يستخدم
serdeلترميز الصفوف وفك ترميزها.
- يدعم سمات
serde:
skip_serializingو
skip_deserializingو
rename.
- يستخدم تنسيق
RowBinaryعبر نقل HTTP.
- توجد خطط للانتقال إلى
Nativeعبر TCP.
- توجد خطط للانتقال إلى
- يدعم TLS (عبر ميزتَي
native-tlsو
rustls-tls).
- يدعم الضغط وفك الضغط (LZ4).
- يوفّر واجهات برمجة تطبيقات للاستعلام عن البيانات أو إدراجها، وتنفيذ أوامر DDL، والتجميع على جهة العميل.
- يوفّر كائنات محاكاة مناسبة لاختبارات الوحدة.
لاستخدام
التثبيت
حزمة، أضف ما يلي إلى ملف
Cargo.toml:
راجع أيضًا: صفحة crates.io.
[dependencies]
clickhouse = "0.12.2"
[dev-dependencies]
clickhouse = { version = "0.12.2", features = ["test-util"] }
ميزات Cargo
lz4(مفعّلة افتراضيًا) — تفعّل البديلين
Compression::Lz4و
Compression::Lz4Hc(_). وإذا كانت مفعّلة، فسيُستخدم
Compression::Lz4افتراضيًا في جميع الاستعلامات باستثناء
WATCH.
native-tls— تدعم عناوين URL ذات مخطط
HTTPSعبر
hyper-tls، والذي يرتبط بـ OpenSSL.
rustls-tls— تدعم عناوين URL ذات مخطط
HTTPSعبر
hyper-rustls، والذي لا يرتبط بـ OpenSSL.
inserter— تفعّل
client.inserter().
test-util— تضيف mocks. راجع المثال. استخدمها فقط في
dev-dependencies.
watch— تفعّل وظيفة
client.watch. راجع القسم المقابل لمزيد من التفاصيل.
uuid— تضيف
serde::uuidللعمل مع حزمة uuid.
time— تضيف
serde::timeللعمل مع حزمة time.
العميل متوافق مع إصدارات LTS أو الأحدث من ClickHouse، وكذلك مع ClickHouse Cloud. يتعامل خادم ClickHouse الأقدم من v22.6 مع RowBinary بشكل غير صحيح في بعض الحالات النادرة. يمكنك استخدام v0.11+ وتمكين الميزة
توافق إصدارات ClickHouse
wa-37420 لحل هذه المشكلة. ملاحظة: لا ينبغي استخدام هذه الميزة مع إصدارات ClickHouse الأحدث.
نهدف إلى تغطية سيناريوهات متنوعة لاستخدام مكتبة العميل من خلال الأمثلة الموجودة في مستودع العميل. تتوفر لمحة عامة عنها في README الخاص بالأمثلة. إذا كان هناك ما هو غير واضح أو ناقص في الأمثلة أو في الوثائق التالية، فلا تتردد في التواصل معنا.
أمثلة
الاستخدام
تُعد حزمة ch2rs مفيدة لتوليد نوع يمثّل صفًا من ClickHouse.
إنشاء مثيل للعميل
use clickhouse::Client;
let client = Client::default()
// should include both protocol and port
.with_url("http://localhost:8123")
.with_user("name")
.with_password("123")
.with_database("test");
يعمل HTTPS مع ميزتَي Cargo
اتصال عبر HTTPS أو ClickHouse Cloud
rustls-tls أو
native-tls.
بعد ذلك، أنشئ عميل كالمعتاد. في هذا المثال، تُستخدَم متغيرات البيئة لتخزين تفاصيل الاتصال:
انظر أيضًا:
fn read_env_var(key: &str) -> String {
env::var(key).unwrap_or_else(|_| panic!("{key} env variable should be set"))
}
let client = Client::default()
.with_url(read_env_var("CLICKHOUSE_URL"))
.with_user(read_env_var("CLICKHOUSE_USER"))
.with_password(read_env_var("CLICKHOUSE_PASSWORD"));
- مثال HTTPS مع ClickHouse Cloud في مستودع عميل. ينبغي أن ينطبق هذا أيضًا على اتصالات HTTPS المستضافة محليًا.
تحديد الصفوف
use serde::Deserialize;
use clickhouse::Row;
use clickhouse::sql::Identifier;
#[derive(Row, Deserialize)]
struct MyRow<'a> {
no: u32,
name: &'a str,
}
let table_name = "some";
let mut cursor = client
.query("SELECT ?fields FROM ? WHERE no BETWEEN ? AND ?")
.bind(Identifier(table_name))
.bind(500)
.bind(504)
.fetch::<MyRow<'_>>()?;
while let Some(row) = cursor.next().await? { .. }
- يُستبدل العنصر النائب
?fieldsبـ
no, name(حقول
Row).
- يُستبدل العنصر النائب
?بالقيم في استدعاءات
bind()اللاحقة.
- يمكن استخدام الطريقتين المناسبتين
fetch_one::<Row>()و
fetch_all::<Row>()للحصول على الصف الأول أو جميع الصفوف، على الترتيب.
- يمكن استخدام
sql::Identifierلربط أسماء الجداول.
query(...).with_option("wait_end_of_query", "1") لتمكين تخزين الاستجابة مؤقتًا على جهة الخادم. مزيد من التفاصيل. وقد يكون الخيار
buffer_size مفيدًا أيضًا.
إدراج الصفوف
use serde::Serialize;
use clickhouse::Row;
#[derive(Row, Serialize)]
struct MyRow {
no: u32,
name: String,
}
let mut insert = client.insert("some")?;
insert.write(&MyRow { no: 0, name: "foo".into() }).await?;
insert.write(&MyRow { no: 1, name: "bar".into() }).await?;
insert.end().await?;
- إذا لم يتم استدعاء
end()، فسيتم إلغاء
INSERT.
- تُرسَل الصفوف تدريجيًا على شكل تدفّق لتوزيع حمل الشبكة.
- يُدرِج ClickHouse الدُفعات بصورة ذرّية فقط إذا كانت جميع الصفوف تقع ضمن partition نفسها وكان عددها أقل من
max_insert_block_size.
يمكنك استخدام عمليات الإدراج غير المتزامن في ClickHouse لتجنب تجميع البيانات الواردة من جهة العميل. ويمكنك القيام بذلك ببساطة عبر تمرير الخيار
الإدراج غير المتزامن (التجميع من جهة الخادم)
async_insert إلى الدالة
insert (أو حتى إلى مثيل
Client نفسه، بحيث يسري ذلك على جميع استدعاءات
insert).
راجع أيضًا:
let client = Client::default()
.with_url("http://localhost:8123")
.with_option("async_insert", "1")
.with_option("wait_for_async_insert", "0");
- مثال على async insert في مستودع مكتبة عميل.
يتطلب ذلك تفعيل ميزة
ميزة Inserter (التجميع على جهة العميل)
inserter في Cargo.
let mut inserter = client.inserter("some")?
.with_timeouts(Some(Duration::from_secs(5)), Some(Duration::from_secs(20)))
.with_max_bytes(50_000_000)
.with_max_rows(750_000)
.with_period(Some(Duration::from_secs(15)));
inserter.write(&MyRow { no: 0, name: "foo".into() })?;
inserter.write(&MyRow { no: 1, name: "bar".into() })?;
let stats = inserter.commit().await?;
if stats.rows > 0 {
println!(
"{} bytes, {} rows, {} transactions have been inserted",
stats.bytes, stats.rows, stats.transactions,
);
}
// don't forget to finalize the inserter during the application shutdown
// and commit the remaining rows. `.end()` will provide stats as well.
inserter.end().await?;
- ينهي
Inserterعملية الإدراج النشطة في
commit()إذا تم بلوغ أيٍّ من العتبات (
max_bytes،
max_rows،
period).
- يمكن إزاحة الفاصل الزمني بين إنهاء أوامر
INSERTالنشطة باستخدام
with_period_biasلتجنّب ارتفاعات الحمل الناتجة عن أدوات الإدراج المتوازية.
- يمكن استخدام
Inserter::time_left()لاكتشاف موعد انتهاء الفترة الحالية. استدعِ
Inserter::commit()مرة أخرى للتحقق من الحدود إذا كان التدفق يُصدر العناصر بوتيرة متباعدة.
- تُنفَّذ العتبات الزمنية باستخدام حزمة quanta لتسريع
inserter. ولا يُستخدم ذلك إذا كان
test-utilمُمكّنًا (وبالتالي يمكن التحكم في الوقت عبر
tokio::time::advance()في الاختبارات المخصّصة).
- تُدرَج جميع الصفوف بين استدعاءات
commit()ضمن عبارة
INSERTنفسها.
في النشر أحادي العقدة، يكفي تنفيذ DDLs كما يلي:
تنفيذ DDLs
ومع ذلك، في عمليات النشر العنقودية التي تستخدم موازن تحميل أو ClickHouse Cloud، يُوصى بانتظار تطبيق DDL على جميع النسخ المتماثلة باستخدام الخيار
client.query("DROP TABLE IF EXISTS some").execute().await?;
wait_end_of_query. ويمكن إجراء ذلك على النحو التالي:
client
.query("DROP TABLE IF EXISTS some")
.with_option("wait_end_of_query", "1")
.execute()
.await?;
يمكنك تطبيق إعدادات ClickHouse المختلفة باستخدام الطريقة
إعدادات ClickHouse
with_option. على سبيل المثال:
إلى جانب
let numbers = client
.query("SELECT number FROM system.numbers")
// This setting will be applied to this particular query only;
// it will override the global client setting.
.with_option("limit", "3")
.fetch_all::<u64>()
.await?;
query، يعمل الأمر بالطريقة نفسها مع الطريقتين
insert و
inserter؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن استدعاء الطريقة نفسها على مثيل
Client لضبط إعدادات عامة لجميع الاستعلامات.
باستخدام
معرّف الاستعلام
.with_option، يمكنك تعيين الخيار
query_id لتمييز الاستعلامات في سجل استعلامات ClickHouse.
إلى جانب
let numbers = client
.query("SELECT number FROM system.numbers LIMIT 1")
.with_option("query_id", "some-query-id")
.fetch_all::<u64>()
.await?;
query، يعمل الأمر بالمثل مع طريقتَي
insert و
inserter.
انظر أيضًا: مثال query_id في مستودع العميل.
إذا عيّنت
query_id يدويًا، فتأكد من أنه فريد. تُعد معرّفات UUID خيارًا جيدًا لهذا الغرض.
على غرار
معرّف الجلسة
query_id، يمكنك تعيين
session_id لتنفيذ التعليمات ضمن الجلسة نفسها. ويمكن تعيين
session_id إما على مستوى العميل بشكل عام، أو لكل استدعاء
query أو
insert أو
inserter على حدة.
let client = Client::default()
.with_url("http://localhost:8123")
.with_option("session_id", "my-session");
راجع أيضًا: مثال session_id في مستودع العميل.
في عمليات النشر العنقودية، ونظرًا لعدم وجود “جلسات مثبتة”، تحتاج إلى الاتصال بـ عقدة معيّنة في العنقود لكي تتمكن من استخدام هذه الميزة بشكل صحيح، لأن موازن التحميل بنظام round-robin، على سبيل المثال، لا يضمن أن الطلبات اللاحقة ستُعالَج على عقدة ClickHouse نفسها.
إذا كنت تستخدم المصادقة عبر proxy أو تحتاج إلى تمرير رؤوس مخصصة، فيمكنك القيام بذلك كما يلي:
رؤوس HTTP مخصصة
راجع أيضًا: مثال على رؤوس HTTP مخصصة في مستودع مكتبة عميل.
let client = Client::default()
.with_url("http://localhost:8123")
.with_header("X-My-Header", "hello");
قد يكون هذا مفيدًا لتعديل إعدادات مجمّع اتصالات HTTP الأساسي.
عميل HTTP مخصّص
انظر أيضًا: مثال على عميل HTTP مخصص في مستودع مكتبة عميل.
use hyper_util::client::legacy::connect::HttpConnector;
use hyper_util::client::legacy::Client as HyperClient;
use hyper_util::rt::TokioExecutor;
let connector = HttpConnector::new(); // or HttpsConnectorBuilder
let hyper_client = HyperClient::builder(TokioExecutor::new())
// For how long keep a particular idle socket alive on the client side (in milliseconds).
// It is supposed to be a fair bit less that the ClickHouse server KeepAlive timeout,
// which was by default 3 seconds for pre-23.11 versions, and 10 seconds after that.
.pool_idle_timeout(Duration::from_millis(2_500))
// Sets the maximum idle Keep-Alive connections allowed in the pool.
.pool_max_idle_per_host(4)
.build(connector);
let client = Client::with_http_client(hyper_client).with_url("http://localhost:8123");
أنواع البيانات
راجع أيضًا الأمثلة الإضافية التالية:
- يقابل
(U)Int(8|16|32|64|128)في التحويل من/إلى الأنواع المناظرة
(u|i)(8|16|32|64|128)أو
newtypesالمبنية عليها.
- لا يتوفر دعم مباشر لـ
(U)Int256، ولكن يوجد حل بديل لذلك.
- يقابل
Float(32|64)في التحويل من/إلى
f(32|64)المناظرة أو
newtypesالمبنية عليها.
- يقابل
Decimal(32|64|128)في التحويل من/إلى
i(32|64|128)المناظرة أو
newtypesالمبنية عليها. ويكون استخدام
fixnumأو أي تنفيذ آخر للأعداد العشرية الثابتة ذات الإشارة أكثر ملاءمة.
- يقابل
Booleanفي التحويل من/إلى
boolأو
newtypesالمبنية عليه.
- يقابل
Stringفي التحويل من/إلى أي نوع من أنواع السلاسل النصية أو البايتات، مثل
&strو
&[u8]و
Stringو
Vec<u8>أو
SmartString. كما أن الأنواع الجديدة مدعومة أيضًا. ولتخزين البايتات، يُنصح باستخدام
serde_bytes، لأنه أكثر كفاءة.
#[derive(Row, Debug, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow<'a> {
str: &'a str,
string: String,
#[serde(with = "serde_bytes")]
bytes: Vec<u8>,
#[serde(with = "serde_bytes")]
byte_slice: &'a [u8],
}
- النوع
FixedString(N)مدعوم على هيئة مصفوفة من البايتات، مثل
[u8; N].
#[derive(Row, Debug, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
fixed_str: [u8; 16], // FixedString(16)
}
- يُدعَم
Enum(8|16)باستخدام
serde_repr.
use serde_repr::{Deserialize_repr, Serialize_repr};
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
level: Level,
}
#[derive(Debug, Serialize_repr, Deserialize_repr)]
#[repr(u8)]
enum Level {
Debug = 1,
Info = 2,
Warn = 3,
Error = 4,
}
- يُحوَّل
UUIDمن/إلى
uuid::Uuidباستخدام
serde::uuid. ويتطلب ذلك الميزة
uuid.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(with = "clickhouse::serde::uuid")]
uuid: uuid::Uuid,
}
- يقابل
IPv6النوع
std::net::Ipv6Addrذهابًا وإيابًا.
- يقابل
IPv4النوع
std::net::Ipv4Addrذهابًا وإيابًا باستخدام
serde::ipv4.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4")]
ipv4: std::net::Ipv4Addr,
}
- يُحوَّل
Dateمن/إلى
u16أو إلى نوعٍ من نمط
newtypeمبنيّ عليه، ويمثّل عدد الأيام المنقضية منذ
1970-01-01. كما أن
time::Dateمدعوم أيضًا باستخدام
serde::time::date، وهذا يتطلب الميزة
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
days: u16,
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::date")]
date: Date,
}
- يُحوَّل
Date32من/إلى
i32أو
newtypeيلتف حوله، ويمثل عدد الأيام المنقضية منذ
1970-01-01. كما أن
time::Dateمدعوم عند استخدام
serde::time::date32، وهذا يتطلب الميزة
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
days: i32,
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::date32")]
date: Date,
}
- يُحوَّل
DateTimeمن وإلى
u32أو
newtypeمبني عليه، ويمثل عدد الثواني المنقضية منذ حقبة Unix. كما أن
time::OffsetDateTimeمدعوم أيضًا باستخدام
serde::time::datetime، ويتطلب ذلك تفعيل ميزة
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
ts: u32,
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime")]
dt: OffsetDateTime,
}
- يُربَط
DateTime64(_)مع/من
i32أو مع
newtypeيغلّفه، ويمثل زمنًا منقضيًا منذ حقبة UNIX. كما أن
time::OffsetDateTimeمدعوم أيضًا باستخدام
serde::time::datetime64::*، وهذا يتطلب تفعيل الميزة
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
ts: i64, // elapsed s/us/ms/ns depending on `DateTime64(X)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::secs")]
dt64s: OffsetDateTime, // `DateTime64(0)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::millis")]
dt64ms: OffsetDateTime, // `DateTime64(3)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::micros")]
dt64us: OffsetDateTime, // `DateTime64(6)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::nanos")]
dt64ns: OffsetDateTime, // `DateTime64(9)`
}
Tuple(A, B, ...)يقابل ذهابًا وإيابًا
(A, B, ...)أو
newtypeيغلّفه.
Array(_)يقابل ذهابًا وإيابًا أي
slice، مثل
Vec<_>و
&[_]. كما أن الأنواع الجديدة مدعومة أيضًا.
Map(K, V)يتعامل مثل
Array((K, V)).
LowCardinality(_)مدعوم بسلاسة.
Nullable(_)يقابل ذهابًا وإيابًا
Option<_>. وبالنسبة إلى الدوال المساعدة
clickhouse::serde::*، أضِف
::option.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4::option")]
ipv4_opt: Option<Ipv4Addr>,
}
- يُدعَم
Nestedعبر توفير عدة مصفوفات مع إعادة تسميتها.
// CREATE TABLE test(items Nested(name String, count UInt32))
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(rename = "items.name")]
items_name: Vec<String>,
#[serde(rename = "items.count")]
items_count: Vec<u32>,
}
- الأنواع
Geoمدعومة. ويعمل
Pointمثل زوجٍ مرتب
(f64, f64)، أما بقية الأنواع فهي مجرد تسلسلات من النقاط.
type Point = (f64, f64);
type Ring = Vec<Point>;
type Polygon = Vec<Ring>;
type MultiPolygon = Vec<Polygon>;
type LineString = Vec<Point>;
type MultiLineString = Vec<LineString>;
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
point: Point,
ring: Ring,
polygon: Polygon,
multi_polygon: MultiPolygon,
line_string: LineString,
multi_line_string: MultiLineString,
}
- لا تزال أنواع البيانات
Variantو
Dynamicو
JSON(النوع الجديد) غير مدعومة بعد.
توفر الحزمة أدوات مساعدة لمحاكاة خادم CH واختبار استعلامات DDL و
المحاكاة
SELECT و
INSERT و
WATCH. ويمكن تمكين هذه الوظيفة باستخدام الميزة
test-util. استخدمها فقط كاعتماد تطويري.
راجع المثال.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
السبب الأكثر شيوعًا لخطأ
CANNOT_READ_ALL_DATA
CANNOT_READ_ALL_DATA هو أن تعريف الصف في جهة التطبيق لا يطابق التعريف في ClickHouse.
لننظر إلى الجدول التالي:
ثم، إذا كان
CREATE OR REPLACE TABLE event_log (id UInt32)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY timestamp
EventLog مُعرَّفًا في التطبيق بأنواع غير متطابقة، على سبيل المثال:
عند إدراج البيانات، قد يحدث الخطأ التالي:
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize, Row)]
struct EventLog {
id: String, // <- should be u32 instead!
}
في هذا المثال، يُحَلّ ذلك بالتعريف الصحيح للبنية
Error: BadResponse("Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 5. Bytes expected: 23.: (at row 1)\n: While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)")
EventLog:
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize, Row)]
struct EventLog {
id: u32
}
القيود المعروفة
- أنواع البيانات
Variantو
Dynamicو
JSON(الجديدة) غير مدعومة حتى الآن.
- ربط المعلّمات على جهة الخادم غير مدعوم حتى الآن؛ راجع هذه التذكرة لمتابعة الحالة.
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