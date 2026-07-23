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عميل C# الرسمي للاتصال بـ ClickHouse. تتوفّر الشيفرة المصدرية للعميل في مستودع GitHub. طوّره في الأصل Oleg V. Kozlyuk. توفّر المكتبة واجهتَي برمجة تطبيقات رئيسيتين:
  • ClickHouseClient (موصى به): عميل عالي المستوى وآمن للاستخدام من عدة خيوط، ومصمَّم للاستخدام بنمط singleton. يوفّر واجهة برمجة تطبيقات غير متزامنة وبسيطة للاستعلامات وعمليات الإدراج المجمّع. وهو الأنسب لمعظم التطبيقات.
  • ADO.NET (ClickHouseDataSource, ClickHouseConnection, ClickHouseCommand): تجريدات قياسية لقواعد البيانات في .NET. وهي مطلوبة لتكامل ORM ‏(Dapper وLinq2db) وعندما تحتاج إلى التوافق مع ADO.NET. تُعد ClickHouseBulkCopy فئة مساعدة لإدراج البيانات بكفاءة باستخدام اتصال ADO.NET. الفئة ClickHouseBulkCopy مُهمَلة وستُزال في إصدار مستقبلي؛ استخدم ClickHouseClient.InsertBinaryAsync بدلاً منها.
تشترك كلتا الواجهتين في مجمّع اتصالات HTTP الأساسي نفسه، ويمكن استخدامهما معًا داخل التطبيق نفسه.

دليل الترحيل

  1. حدّث ملف .csproj لاستخدام اسم الحزمة الجديد ClickHouse.Driver وأحدث إصدار على NuGet.
  2. حدّث جميع مراجع ClickHouse.Client إلى ClickHouse.Driver في شيفرة مشروعك.

إصدارات ‎.NET‎ المدعومة

يدعم ClickHouse.Driver إصدارات ‎.NET‎ التالية:
  • .NET 6.0
  • .NET 8.0
  • .NET 9.0
  • .NET 10.0

إصدارات ClickHouse المدعومة

يدعم العميل رسميًا الإصدارات الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى آخر إصدارين طويلَي الدعم (LTS).

التثبيت

ثبّت الحزمة من NuGet:
أو باستخدام مدير حزم NuGet:

البدء السريع

التهيئة

هناك طريقتان لتهيئة اتصالك بـ ClickHouse:
  • سلسلة الاتصال: أزواج مفتاح/قيمة مفصولة بفواصل منقوطة، تحدد المضيف وبيانات اعتماد المصادقة وخيارات الاتصال الأخرى.
  • كائن ClickHouseClientSettings: كائن تهيئة مضبوط الأنواع يمكن تحميله من ملفات التهيئة أو تعيينه في الشيفرة.
فيما يلي قائمة كاملة بجميع الإعدادات وقيمها الافتراضية وتأثيراتها.

إعدادات الاتصال

تنسيق البيانات والتسلسل

إدارة الجلسات

تؤدي العلامة UseSession إلى الاحتفاظ بجلسة الخادم، مما يتيح استخدام عبارات SET والجداول المؤقتة. ستُعاد تهيئة الجلسات بعد 60 ثانية من عدم النشاط (المهلة الافتراضية). ويمكن تمديد مدة الجلسة عبر تعيين إعدادات الجلسة باستخدام عبارات ClickHouse أو إعدادات الخادم.تتيح الفئة ClickHouseConnection عادةً التشغيل المتوازي (أي يمكن لعدة خيوط تنفيذ الاستعلامات بالتزامن). ومع ذلك، فإن تمكين العلامة UseSession يقيّد ذلك باستعلام نشط واحد فقط لكل اتصال في أي لحظة (وهذا قيد على جهة الخادم).

الأمان

تهيئة عميل HTTP

التسجيل وتصحيح الأخطاء

الإعدادات المخصصة والأدوار

عند استخدام سلسلة اتصال لتعيين إعدادات مخصصة، استخدم البادئة set_، مثل “set_max_threads=4”. أما عند استخدام كائن ClickHouseClientSettings، فلا تستخدم البادئة set_.للاطلاع على القائمة الكاملة بالإعدادات المتاحة، راجع هنا.

أمثلة لسلسلة الاتصال

اتصال بسيط

باستخدام إعدادات ClickHouse مخصّصة

QueryOptions

يتيح لك QueryOptions تجاوز الإعدادات على مستوى العميل لكل استعلام على حدة. جميع الخصائص اختيارية، ولا تستبدل القيم الافتراضية للعميل إلا عند تحديدها. مثال:

InsertOptions

يوسّع InsertOptionsQueryOptions بإعدادات خاصة بعمليات الإدراج المجمّع عبر InsertBinaryAsync. تتوفّر أيضًا جميع خصائص QueryOptions في InsertOptions. مثال:

تخطي استعلام فحص المخطط

بشكل افتراضي، يرسل InsertBinaryAsync استعلام SELECT ... WHERE 1=0 قبل كل عملية إدراج لاكتشاف أنواع الأعمدة. في السيناريوهات ذات معدل النقل المرتفع، يمكنك التخلص من هذا العبء الإضافي باستخدام خيارين: الخيار 1: تحديد أنواع الأعمدة صراحةً عندما تكون على دراية بمخطط الجدول وقت التجميع، مرّره مباشرةً عبر ColumnTypes. عندها لن يُرسل أي استعلام للمخطط على الإطلاق:
الخيار 2: تخزين المخطط مؤقتًا عند الإدراج في الجدول نفسه بشكل متكرر، اضبط UseSchemaCache = true للاستعلام عن المخطط مرة واحدة ثم إعادة استخدامه في عمليات الإدراج اللاحقة ضمن مثيل ClickHouseClient نفسه:
  • يحظى ColumnTypes بالأولوية على UseSchemaCache. وإذا تم تعيينهما معًا، فستُستخدم الأنواع المحددة صراحةً.
  • لا تكتشف ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط تغييرات ALTER TABLE. إذا عدّلت مخطط الجدول، فأنشئ ClickHouseClient جديدًا أو تجنّب استخدام UseSchemaCache لهذا الجدول.
  • يقتصر نطاق ذاكرة التخزين المؤقت على instance الخاصة بـ ClickHouseClient، ويُعرَّف مفتاحها بواسطة (database, table). وتشترك المجموعات الفرعية المختلفة من الأعمدة في الجدول نفسه في مخطط واحد مخزَّن مؤقتًا.

ClickHouseClient

تُعد ClickHouseClient واجهة برمجة التطبيقات الموصى بها للتفاعل مع ClickHouse. وهي آمنة للاستخدام من عدة خيوط، ومصممة للاستخدام كـ singleton، وتدير داخليًا تجمّع اتصالات HTTP.

إنشاء عميل

أنشئ ClickHouseClient باستخدام سلسلة اتصال أو كائن ClickHouseClientSettings. راجع قسم التهيئة للاطّلاع على الخيارات المتاحة. تتوفّر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في وحدة تحكم ClickHouse Cloud. حدّد خدمة وانقر على Connect: اختر C#. ستُعرض تفاصيل الاتصال أدناه. إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال. باستخدام سلسلة اتصال:
أو باستخدام ClickHouseClientSettings:
في حالات استخدام حقن التبعية، استخدم IHttpClientFactory:
صُمِّم ClickHouseClient ليكون طويل الأمد ويُستخدم بشكل مشترك عبر تطبيقك. أنشِئه مرة واحدة فقط (عادةً بصفته singleton) وأعِد استخدامه في جميع عمليات قاعدة البيانات. يتولى العميل إدارة تجميع اتصالات HTTP داخليًا.

تنفيذ الاستعلامات

استخدم ExecuteNonQueryAsync مع التعليمات التي لا تُرجع نتائج:
استخدم ExecuteScalarAsync لاسترجاع قيمة واحدة:

إدخال البيانات

عمليات الإدراج باستخدام المعلمات

أدرِج البيانات باستخدام استعلامات ذات معلمات عبر ExecuteNonQueryAsync. يجب تحديد أنواع المعلمات في SQL باستخدام الصياغة {name:Type}:

عمليات الإدراج المجمّعة

استخدم InsertBinaryAsync لإدراج أعداد كبيرة من الصفوف بكفاءة. فهو يمرّر البيانات بتنسيق الصفوف الثنائي الأصلي في ClickHouse، ويدعم تحميل الدُفعات بالتوازي، ويتجنب أخطاء “URL طويل جدًا” التي قد تحدث مع الاستعلامات ذات المعلمات.
لمجموعات البيانات الكبيرة، اضبط التجميع على دفعات ومستوى التوازي باستخدام InsertOptions:
  • يجلب العميل تلقائيًا بنية الجدول عبر SELECT * FROM <table> WHERE 1=0 قبل الإدراج. يجب أن تتوافق القيم المُمرَّرة مع أنواع الأعمدة المستهدفة. لتجاوز هذا الاستعلام، استخدم InsertOptions.ColumnTypes أو InsertOptions.UseSchemaCache.
  • عندما تكون قيمة MaxDegreeOfParallelism > 1، تُحمَّل الدفعات بالتوازي. لا تتوافق الجلسات مع الإدراج المتوازي؛ لذا عطّل الجلسات أو عيّن MaxDegreeOfParallelism = 1.
  • استخدم RowBinaryFormat.RowBinaryWithDefaults في InsertOptions.Format إذا كنت تريد أن يطبّق الخادم قيم DEFAULT على الأعمدة غير المُمرَّرة.

عمليات إدراج POCO

بدلاً من إنشاء مصفوفات object[]، يمكنك إدراج كائنات POCO محددة النوع مباشرةً. سجّل النوع مرة واحدة، ثم مرّر IEnumerable<T>:
افتراضيًا، تُعيَّن جميع الخصائص العامة القابلة للقراءة إلى أعمدة باستخدام مطابقة صارمة للأسماء تراعي حالة الأحرف. يمكنك تخصيص هذا التعيين باستخدام السمات:
عندما تحدد جميع الخصائص المعينة Type صريحًا، يُتخطّى استعلام فحص المخطط بالكامل. وعندما تكون بعض الخصائص فقط ذات أنواع صريحة، يعود برنامج التشغيل إلى فحص المخطط لمجموعة الأعمدة الكاملة. يدعم InsertBinaryAsync<T> خيارات InsertOptions نفسها (التجميع على دفعات، التوازي، التخزين المؤقت للمخطط) مثل التحميل الزائد object[].
بخلاف التحميل الزائد object[]، لا يقبل InsertBinaryAsync<T> قائمة أعمدة صريحة. تُحدَّد الأعمدة بواسطة الخصائص المعينة للنوع المسجل. للتحكم في الأعمدة التي تُدرج، استخدم [ClickHouseNotMapped] لاستبعاد الخصائص أو [ClickHouseColumn(Name = "...")] لإعادة تسميتها.إذا تم تعيين ColumnTypes في InsertOptions، فستتجاوز سمات POCO.

تطور المخطط

تعمل عمليات الإدراج الخاصة بـ POCO بسلاسة عند إضافة أعمدة إلى الجدول المستهدف بعد تسجيل النوع. ونظرًا إلى أن برنامج التشغيل لا يُدرج سوى الأعمدة المرتبطة بـ POCO، فإن أي أعمدة جديدة تحتوي على DEFAULT (أو تعبيرات افتراضية أخرى) يملؤها الخادم تلقائيًا. ولا حاجة إلى أي تغييرات في الشيفرة أو إلى إعادة التسجيل.

قراءة البيانات

استخدم ExecuteReaderAsync لتنفيذ استعلامات SELECT. يوفّر ClickHouseDataReader المُعاد وصولًا مُحدَّد النوع إلى أعمدة النتائج عبر طرق مثل GetInt64() وGetString() وGetFieldValue<T>(). استدعِ Read() للانتقال إلى الصف التالي. وتُرجع false عند عدم وجود المزيد من الصفوف. ويمكنك الوصول إلى الأعمدة حسب الفهرس (ابتداءً من 0) أو حسب اسم العمود.

القراءة باستخدام POCO

بدلًا من قراءة الأعمدة حسب الفهرس أو الاسم، يمكنك تمرير نتائج الاستعلام مباشرةً إلى فئاتك الخاصة. سجّل النوع مرة واحدة في العميل، ثم استخدم QueryAsync<T>:
التسجيل
يُعِدّ RegisterPocoType<T>() كلاً من عمليات ربط الإدراج والقراءة، ويتحقق من كليهما مسبقًا. أما RegisterBinaryInsertType<T>() فلم يتغير، ويظل مخصصًا للإدراج فقط حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة. يجب أن يتضمن النوع المسجَّل ما يلي:
  • مُنشئًا عامًا بدون معاملات.
  • خاصية عامة واحدة على الأقل لها مُعدِّل set عام وليس init. الخصائص required مدعومة.
مطابقة الأعمدة
مطابقة الأعمدة حسّاسة لحالة الأحرف. تترك أعمدة النتائج المفقودة الخصائص على قيمتها الافتراضية، بينما يتم تجاهل أعمدة النتائج الإضافية. لا توجد تحويلات تلقائية، ويؤدي عدم تطابق النوع إلى ظهور InvalidOperationException.
تحويل صف واحد إلى كائن
عند التكرار على القارئ يدويًا، استخدم ClickHouseDataReader.MapTo<T>() لتحويل الصف الحالي إلى POCO مسجَّل دون تحريك القارئ إلى الصف التالي:
تشخيصات التسجيل
عند تهيئة LoggerFactory، يُصدر كلٌّ من RegisterPocoType<T>() وRegisterBinaryInsertType<T>() سجلًا على مستوى Debug (ضمن الفئة ClickHouse.Driver.Client) يبيّن الخصائص التي طابقت الأعمدة، وتلك التي جرى تخطيها وسبب ذلك. راجع التسجيل والتشخيصات.

معلمات SQL

في ClickHouse، الصيغة القياسية لمعلمات الاستعلام في استعلامات SQL هي {parameter_name:DataType}. أمثلة:
تُمرَّر معلمات SQL ‏‘bind’ كمعلمات استعلام في HTTP URI، لذا فإن استخدام عدد كبير جدًا منها قد يؤدي إلى ظهور استثناء “URL طويل جدًا”. استخدم InsertBinaryAsync لإدراج كميات كبيرة من البيانات لتجنّب هذا القيد.

معلمات Identifier

يتيح لك نوع المعلمة Identifier ربط اسم قاعدة بيانات أو جدول أو عمود بأمان بدلًا من استخدام قيمة حرفية نصية بين علامتَي اقتباس. استخدمه بصيغة {name:Identifier} في SQL، أو عبر تعيين ClickHouseDbParameter.ClickHouseType = "Identifier":
تُرسَل القيمة كما هي حرفيًا، ويستبدلها الخادم كمُعرّف SQL خام، مع تطبيق الإحاطة بعلامات backtick وإفلات الأحرف الخاصة وفق آليته الخاصة. ويمكن نقل المعرّفات التي تحتوي على أحرف خاصة (بما في ذلك علامات backtick) ذهابًا وإيابًا بأمان.

معرّف الاستعلام

يُخصَّص لكل استعلام معرّف فريد query_id يمكن استخدامه لجلب البيانات من جدول system.query_log أو لإلغاء الاستعلامات طويلة التشغيل. يمكنك تحديد معرّف استعلام مخصّص عبر QueryOptions:
إذا كنت تحدد QueryId مخصصًا، فتأكد من أنه فريد في كل استدعاء. ويُعد GUID عشوائيًا خيارًا جيدًا.

تعيين نوع المعلمة المخصّص

عند استخدام المعلمات بأسلوب @ (مثل WHERE id = @id)، يستنتج برنامج التشغيل تلقائيًا نوع ClickHouse من نوع القيمة في ‎.NET. على سبيل المثال، يُعيَّن int إلى Int32.
سلوك معلمات DateTime المستنتجةبالنسبة إلى المعلمات بأسلوب @ التي لا تحتوي على تلميح {name:Type} في SQL ولم يُعيَّن لها ClickHouseType، تُستنتج القيم التي تمثل نقطة زمنية على أنها DateTime('UTC') بدلًا من DateTime مجردة. ويُرسَل DateTime الذي تكون فيه قيمة Kind هي Utc أو Local، وجميع قيم DateTimeOffset، على هيئة DateTime('UTC')، مع الحفاظ على النقطة الزمنية عبر أي server timezone.تكون للتلميحات الصريحة ({name:DateTime}) أولوية أعلى من الاستدلال، وهي الطريقة الموصى بها لبناء الاستعلامات.
لتجاوز هذه الإعدادات الافتراضية، عيّن ParameterTypeResolver في ClickHouseClientSettings. ويكون ذلك مفيدًا عندما تريد استخدام DateTime64(3) لجميع معلمات DateTime بدقة الملّي ثانية، أو استخدام قيمة scale محددة لجميع قيم Decimal، من دون تعيين ClickHouseType لكل معلمة على حدة. استخدام DictionaryParameterTypeResolver لتعيينات الأنواع البسيطة:
IParameterTypeResolver مخصّص للحالات المتقدمة: للاستدلال المعتمد على القيمة أو المستند إلى الاسم، نفِّذ الواجهة IParameterTypeResolver مباشرةً. أرجِع null للانتقال إلى الاستدلال الافتراضي:
يمكنك أيضًا تعيين محلِّل لاستعلام واحد عبر QueryOptions.ParameterTypeResolver. وعند تعيينه، تكون له أولوية أعلى من المحلِّل على مستوى العميل. ترتيب أولوية تحديد النوع: المحلِّل ليس سوى خطوة ضمن سلسلة ترتيب الأولوية. من الأعلى إلى الأدنى أولوية:
  1. تعيين ClickHouseType صراحةً على المعلَمة
  2. تلميح نوع SQL من الصيغة {name:Type} في الاستعلام
  3. IParameterTypeResolver (من QueryOptions.ParameterTypeResolver، مع الرجوع إلى ClickHouseClientSettings.ParameterTypeResolver)
  4. استنتاج النوع المضمَّن (TypeConverter.ToClickHouseType)
يعمل المحلِّل أيضًا مع مسار ADO.NET ClickHouseConnection — إذ ترث الاتصالات المُنشأة من العميل هذه الإعدادات.

تنسيق مخصص لقيم المعلمات

IParameterFormatter هو خطاف يحدّد كيفية تسلسل قيم المعلمات. استخدمه عندما لا يتوافق التنسيق المضمّن (مثل دقة DateTime، والإعدادات المحلية لـ Decimal، وإفلات السلاسل النصية، وتمثيل الأرقام) مع ما يتوقعه المخطط أو الأدوات اللاحقة. عيّن ParameterFormatter في ClickHouseClientSettings لتثبيت منسّق لجميع الاستعلامات المعلَّمة بمعلمات. يتلقى المنسّق القيمة، واسم نوع ClickHouse الذي جرى تحديده، واسم المعلمة، ويُرجع التمثيل النصي الذي يُرسَل إلى الخادم. أعد null للرجوع إلى المنسّق الافتراضي. استخدام DictionaryParameterFormatter للتنسيق البسيط لكل نوع CLR على حدة:
IParameterFormatter مخصّص للحالات المتقدمة:
يمكنك أيضًا تعيين منسّق لكل استعلام عبر QueryOptions.ParameterFormatter. وعند تعيينه، تكون له الأولوية على المنسّق على مستوى العميل. القيم المركّبة: يُطبَّق المنسّق على معلمات المجموعات ذات المستوى الأعلى، وكذلك على كل عنصر داخل القيم المركّبة (Array, Tuple, Map, Nullable, LowCardinality, Variant). على سبيل المثال، تؤدي مطابقة typeof(int) إلى تنسيق كل عنصر Int32 داخل Array(Int32) على حدة. الإحاطة بعلامات الاقتباس المفردة في السياقات المركّبة: بالنسبة إلى أنواع ClickHouse الشبيهة بالسلاسل النصية (String, FixedString, Enum8, Enum16, IPv4, IPv6, UUID) المضمّنة داخل قيمة حرفية مركّبة، يحيط برنامج التشغيل مخرجات المنسّق بعلامات اقتباس مفردة، لكنه لا يجري إفلاتًا لمحتواها. إذا كانت السلسلة التي يعيدها المنسّق تحتوي على علامة اقتباس مفردة أو شرطة مائلة عكسية غير مُفلَتة، فستصبح القيمة الحرفية المركّبة غير صحيحة، وسيرفض الخادم الاستعلام. تُستخدم معلمات السلاسل النصية ذات المستوى الأعلى (غير المضمّنة داخل قيمة مركّبة) كما هي، من دون إحاطة، لذا لا يلزم الإفلات هنا. أولوية المنسّق:
  1. IParameterFormatter (من QueryOptions.ParameterFormatter، مع الرجوع إلى ClickHouseClientSettings.ParameterFormatter). إذا أعاد قيمة غير null، فستُستخدم هذه القيمة.
  2. التنسيق المضمّن الخاص بالنوع في HttpParameterFormatter.
لا يُستشار المنسّق لقيم null أو DBNull؛ إذ تُسلسَل هذه القيم دائمًا باعتبارها مؤشر ClickHouse للقيم null (\N).

تحويل مخصص لقيم القراءة

يتيح لك IReadValueConverter تحويل القيم التي يعيدها قارئ البيانات بعد إلغاء التسلسل، من دون تغيير نوع CLR الخاص بها. ومن الاستخدامات الشائعة: تعيين DateTime.Kind = Utc لعمود DateTime لا يحتوي على timezone، أو إزالة المسافات الزائدة من السلاسل النصية أو تطبيعها، أو إجراء معالجة لاحقة على عمود JSON قبل أن يصل إلى شيفرة التطبيق. عيّن ReadValueConverter في ClickHouseClientSettings لتطبيق محوّل على جميع عمليات القراءة. ويُستدعى المحوّل مرة واحدة لكل عمود في كل صف عبر كلٍّ من المسار المغلّف (GetValue) والمسار العام (GetFieldValue<T>). وعند عدم تعيين أي محوّل، لا توجد أي كلفة إضافية — إذ يعيد القارئ القيم مباشرةً. استخدام DictionaryReadValueConverter لإجراء تحويل بسيط لكل نوع CLR:
تمرّ القيم التي لم يُسجَّل نوع CLR الخاص بها وقت التشغيل باستخدام For<T> كما هي من دون تغيير. ويجري التوجيه وفق نوع CLR المطابق تمامًا، لذا سجّل النوع الفعلي الذي يُنتجه القارئ (على سبيل المثال، For<JsonObject> لعمود JSON في JsonReadMode.Binary). IReadValueConverter مخصّص للحالات المتقدمة: إذا كنت بحاجة إلى التوجيه استنادًا إلى سلسلة النوع من جانب ClickHouse (على سبيل المثال، للتمييز بين DateTime وDateTime('UTC') — إذ يظهر كلاهما على أنهما نوع CLR نفسه)، فنفّذ IReadValueConverter مباشرةً:
يجب أن يحافظ المحوّل على نوع CLR وقت التشغيل؛ إذ لا يتم تمرير البيانات الوصفية للأعمدة (GetFieldType, GetSchemaTable) عبره، ويجب أن تظل متسقة مع ما يتم إرجاعه. يمكنك أيضًا تعيين محوّل لكل استعلام عبر QueryOptions.ReadValueConverter؛ وعند تعيينه، تكون له الأولوية على المحوّل على مستوى العميل. حدود الإرسال: يُستدعى المحوّل مرة واحدة لكل عمود مع قيمة الخلية كاملة بعد فك التسلسل، وهو لا يتعمق تكراريًا داخل الحاويات المركبة. بالنسبة إلى عمود Array(Int32)، تكون القيمة المُمرَّرة هي int[]؛ وبالنسبة إلى Tuple(Int32, String)، تكون ITuple. يعمل المحوّل مع مسار ClickHouseConnection في ADO.NET — وترث الاتصالات المُنشأة من العميل هذه الإعدادات.

البث الخام

استخدم ExecuteRawResultAsync لبث نتائج الاستعلام مباشرةً بتنسيق محدد، متجاوزًا قارئ البيانات. يفيد ذلك عند تصدير البيانات إلى ملفات أو تمريرها إلى أنظمة أخرى:
التنسيقات الشائعة: JSONEachRow، CSV، TSV، Parquet، Native. راجع توثيق التنسيقات للتعرّف على جميع الخيارات.

ضغط النقل لكل استعلام

افتراضيًا، يتفاوض العميل على gzip, deflate عندما تكون Compression=true (وهو الإعداد الافتراضي في سلسلة الاتصال)، ويتولى عميل HTTP فك ضغط الدفق تلقائيًا وبشفافية. بالنسبة إلى عمليات التصدير الخام (مثل Parquet وArrow وNative)، قد ترغب في التفاوض على codec مختلف (مثل zstd أو lz4) لتحقيق مفاضلة بين استهلاك CPU وعرض النطاق الترددي من دون تغيير الإعداد على مستوى الاتصال بالكامل. يضبط كلٌّ من QueryOptions.AcceptEncoding وClickHouseCommand.AcceptEncoding ترويسة HTTP ‏Accept-Encoding لطلب واحد، مع استبدال أي قيمة افتراضية كانت معيّنة، ويفرضان enable_http_compression=1 على URL (وهو ما يتطلبه ClickHouse قبل أن يلتزم بـ Accept-Encoding).

إعداد HttpClient

يأتي HttpClient الافتراضي الذي ينشئه برنامج التشغيل مع AutomaticDecompression = GZip | Deflate، ما يعني أنه يفك ضغط هاتين الخوارزميتين تلقائيًا ويزيل Content-Encoding من الاستجابة. وهذا هو السلوك المطلوب للاستعلامات العادية، لكن ليس إذا كنت تريد التعامل بنفسك مع البيانات الخام المضغوطة. في هذه الحالة، مرّر HttpClient أو HttpClientFactory إلى ClickHouseClient مع AutomaticDecompression = DecompressionMethods.None
إذا كان AcceptEncoding يطلب codec لا يستطيع HttpClient المُكوَّن فك ضغطه تلقائيًا، فإن ExecuteRawResultAsync وحده يكون آمنًا. أما استدعاء ExecuteReaderAsync أو ExecuteScalarAsync أو ExecuteNonQueryAsync على مسار الاستعلام نفسه فسيحاول تحليل البايتات المضغوطة كما لو كانت بتنسيق النتيجة المعتاد، ما يؤدي إلى مخرجات غير مفهومة.

أجسام رسائل الخطأ

عندما يستجيب الخادم بحالة 4xx/5xx وكان قد جرى تعيين enable_http_compression=1، فإنه يضغط جسم الخطأ باستخدام الـ codec نفسه الذي كان سيستخدمه في الاستجابة الناجحة. ويفك برنامج التشغيل ضغط هذه الأجسام للـ codecs المضمنة في BCL (gzip, deflate, br/brotli)، بحيث تكون الرسالة الظاهرة في ClickHouseServerException قابلة للقراءة. أما codecs التي لا يستطيع فك ترميزها (zstd, lz4, …)، فيُرجع معها برنامج التشغيل رسالة بديلة تذكر اسم الـ codec وتشير إلى system.query_log للاطلاع على نص الخطأ الأصلي.

إدراج تدفق خام

استخدم InsertRawStreamAsync لإدراج البيانات مباشرةً من تدفقات الملفات أو الذاكرة بتنسيقات مثل CSV وJSON وParquet، أو بأي تنسيق ClickHouse مدعوم. إدراج من ملف CSV:
راجع وثائق إعدادات الصيغ للاطلاع على خيارات التحكّم في سلوك إدخال البيانات.

المزيد من الأمثلة

للاطلاع على المزيد من أمثلة الاستخدام العملية، راجع دليل الأمثلة في مستودع GitHub.

ADO.NET

توفّر المكتبة دعمًا كاملًا لـ ADO.NET من خلال ClickHouseConnection وClickHouseCommand وClickHouseDataReader. وتُعد واجهة برمجة التطبيقات هذه ضرورية للتكامل مع ORM ‏(Dapper وLinq2db)، وكذلك عند الحاجة إلى طبقات تجريد قواعد البيانات القياسية في .NET.

إدارة دورة الحياة باستخدام ClickHouseDataSource

أنشئ الاتصالات دائمًا عبر ClickHouseDataSource لضمان الإدارة السليمة لدورة الحياة وتجميع الاتصالات. يدير DataSource مثيل ClickHouseClient واحدًا داخليًا، وتشترك جميع الاتصالات في تجمّع الاتصالات HTTP الخاص به.
في حال استخدام حقن التبعيات:
لا تُنشئ ClickHouseConnection مباشرةً في شيفرة الإنتاج. فكل إنشاء مباشر له ينشئ عميل HTTP جديدًا وتجمّع اتصالات جديدًا، ما قد يؤدي إلى استنفاد المقابس عند ارتفاع الحمل:
بدلًا من ذلك، استخدم دائمًا ClickHouseDataSource أو شارِك مثيلًا واحدًا من ClickHouseClient.

استخدام ClickHouseCommand

أنشئ أوامر باستخدام اتصال لتنفيذ SQL:
طرق الأوامر:
  • ExecuteNonQueryAsync() - لعبارات INSERT وUPDATE وDELETE وDDL
  • ExecuteScalarAsync() - يعيد أول عمود من أول صف
  • ExecuteReaderAsync() - يعيد ClickHouseDataReader للتنقّل بين النتائج

استخدام ClickHouseDataReader

يتيح ClickHouseDataReader الوصول إلى نتائج الاستعلام مع الحفاظ على أنواع البيانات:

أفضل الممارسات

مدة الاتصال وتجميع الاتصالات

يستخدم ClickHouse.Driver المكوّن System.Net.Http.HttpClient في الخلفية. ويحتوي HttpClient على تجمّع اتصالات لكل endpoint. ونتيجة لذلك:
  • تُمرَّر جلسات قاعدة البيانات عبر اتصالات HTTP التي يديرها تجمّع الاتصالات.
  • يُعيد التجمّع استخدام اتصالات HTTP تلقائيًا.
  • قد تظل الاتصالات مفتوحة حتى بعد التخلّص من الكائنات ClickHouseClient أو ClickHouseConnection.
الأنماط الموصى بها:
عند استخدام HttpClient أو HttpClientFactory مخصّص، تأكد من ضبط PooledConnectionIdleTimeout على قيمة أقل من keep_alive_timeout الخاص بالخادم، لتجنّب الأخطاء الناتجة عن الاتصالات نصف المغلقة. القيمة الافتراضية لـ keep_alive_timeout في Cloud deployments هي 10 ثوانٍ.
تجنّب إنشاء عدة مثيلات من ClickHouseClient أو مثيلات ClickHouseConnection مستقلة من دون HttpClient مشترك. فكل مثيل ينشئ تجمّع الاتصالات الخاص به.

التعامل مع DateTime

  1. استخدم UTC كلما أمكن. خزّن الطوابع الزمنية في أعمدة DateTime('UTC') واستخدم DateTimeKind.Utc في الشيفرة الخاصة بك. هذا يزيل أي التباس متعلق بالمنطقة الزمنية.
  2. استخدم DateTimeOffset للتعامل الصريح مع المنطقة الزمنية. فهو يمثّل دائمًا لحظة زمنية محددة ويتضمن معلومات الإزاحة.
  3. حدّد المنطقة الزمنية في تلميحات النوع في SQL. عند استخدام المعلمات مع قيم DateTime من النوع Unspecified والموجّهة إلى أعمدة غير UTC، ضمّن المنطقة الزمنية في SQL:

عمليات الإدراج غير المتزامنة

تنقل عمليات الإدراج غير المتزامنة مسؤولية التجميع من العميل إلى الخادم. فبدلًا من اشتراط التجميع من جهة العميل، يخزّن الخادم البيانات الواردة مؤقتًا ثم يفرّغها إلى التخزين وفقًا لعتبات قابلة للتهيئة. ويكون هذا مفيدًا في السيناريوهات عالية التزامن، مثل أحمال عمل observability، حيث يرسل العديد من الوكلاء حمولات صغيرة. فعِّل عمليات الإدراج غير المتزامنة عبر CustomSettings أو سلسلة الاتصال:
وضعان (يحددهما wait_for_async_insert):
مع wait_for_async_insert=0، لا تظهر الأخطاء إلا أثناء التفريغ ولا يمكن ربطها بعملية الإدراج الأصلية. كما أن العميل لا يوفّر ضغطًا عكسيًا، مما يعرّض الخادم لخطر زيادة الحمل.
الإعدادات الأساسية:

الجلسات

لا تُفعِّل الجلسات إلا عند الحاجة إلى ميزات من جهة الخادم تحتفظ بالحالة، مثل:
  • الجداول المؤقتة (CREATE TEMPORARY TABLE)
  • الحفاظ على سياق الاستعلام عبر عدة تعليمات
  • إعدادات على مستوى الجلسة (SET max_threads = 4)
عند تفعيل الجلسات، تُعالَج الطلبات تسلسليًا لمنع الاستخدام المتزامن للجلسة نفسها. ويضيف ذلك حملًا إضافيًا إلى أحمال العمل التي لا تتطلب حالة الجلسة.
استخدام ADO.NET (للتوافق مع أطر ORM):

أنواع البيانات المدعومة

يدعم ClickHouse.Driver جميع أنواع بيانات ClickHouse. تُبيّن الجداول أدناه أوجه التوافق بين أنواع ClickHouse وأنواع ‎.NET الأصلية عند قراءة البيانات من قاعدة البيانات.

تعيين الأنواع: عند القراءة من ClickHouse

أنواع الأعداد الصحيحة

أنواع الأعداد ذات الفاصلة العائمة

الأنواع العشرية

يُتحكَّم في تحويل النوع Decimal من خلال الإعداد UseCustomDecimals.

نوع Boolean

أنواع السلاسل النصية

افتراضيًا، يُرجَع كلٌّ من العمودين String وFixedString(N) على هيئة string. عيّن ReadStringsAsByteArrays=true في سلسلة الاتصال لقراءتهما على هيئة byte[] بدلًا من ذلك. يفيد هذا عند تخزين بيانات ثنائية قد لا تكون بتنسيق UTF-8 صالح.

أنواع التاريخ والوقت

يخزّن ClickHouse قيم DateTime وDateTime64 داخليًا على هيئة طوابع زمنية Unix (بالثواني أو بوحدات أصغر من الثانية منذ حقبة Unix). وعلى الرغم من أن التخزين يكون دائمًا بتوقيت UTC، فقد تكون للأعمدة منطقة زمنية مرتبطة بها تؤثر في كيفية عرض القيم وتفسيرها. عند قراءة قيم DateTime، تُضبط الخاصية DateTime.Kind بناءً على المنطقة الزمنية للعمود: بالنسبة إلى الأعمدة التي لا تستخدم UTC، تمثل قيمة DateTime المُعادة الوقت المحلي في تلك المنطقة الزمنية. استخدم ClickHouseDataReader.GetDateTimeOffset() للحصول على DateTimeOffset مع الإزاحة الصحيحة لتلك المنطقة الزمنية:
بالنسبة إلى الأعمدة التي لا تتضمن منطقة زمنية صريحة (أي DateTime بدلًا من DateTime('Europe/Amsterdam'))، يعيد برنامج التشغيل قيمة DateTime مع Kind=Unspecified. وهذا يحافظ على الوقت المحلي كما تظهره الساعة تمامًا كما هو مخزّن، من دون افتراض أي منطقة زمنية. إذا كنت بحاجة إلى سلوكٍ مدركٍ للمنطقة الزمنية للأعمدة التي لا تتضمن مناطق زمنية صريحة، فإما أن:
  1. تستخدم مناطق زمنية صريحة في تعريفات الأعمدة: DateTime('UTC') أو DateTime('Europe/Amsterdam')
  2. تطبّق المنطقة الزمنية بنفسك بعد القراءة.

نوع JSON

يُحدَّد نوع الإرجاع لأعمدة JSON من خلال الإعداد JsonReadMode:
  • Binary (الافتراضي): يعيد System.Text.Json.Nodes.JsonObject. يوفّر وصولًا منظّمًا إلى بيانات JSON، لكن أنواع ClickHouse المتخصصة (مثل عناوين IP وUUIDs والقيم العشرية الكبيرة) تُحوَّل إلى تمثيلاتها النصية داخل بنية JSON.
  • String: يعيد JSON الخام كسلسلة string. ويحافظ على تمثيل JSON كما هو تمامًا من ClickHouse، وهو ما يكون مفيدًا عندما تحتاج إلى تمرير JSON كما هو دون تحليله، أو عندما تريد التعامل مع فك التسلسل بنفسك.

أنواع أخرى

سيُحوَّل النوعان Dynamic وVariant إلى النوع المقابل للنوع الأساسي الفعلي في كل صف.

أنواع Geometry

نوع Geometry هو نوع Variant يمكن أن يحتوي على أيٍّ من أنواع Geometry. وسيُحوَّل إلى النوع المقابل.

تعيين الأنواع: الكتابة إلى ClickHouse

عند إدراج البيانات، يحوّل برنامج التشغيل أنواع .NET إلى أنواع ClickHouse المقابلة لها. وتبيّن الجداول أدناه أنواع .NET المقبولة لكل نوع عمود في ClickHouse.

أنواع الأعداد الصحيحة

أنواع الأعداد ذات الفاصلة العائمة

النوع المنطقي

أنواع String

أنواع التاريخ والوقت

القيم خارج النطاقفي مسار الكتابة الثنائي، تؤدي قيم Date وDate32 وDateTime وDateTime32 الواقعة خارج نطاقها المدعوم إلى إطلاق ArgumentOutOfRangeException عند Write، مع ذكر نوع العمود والنطاق المدعوم. في السابق، كان يمكن اقتطاع القيم خارج النطاق بصمت عبر عدد صحيح 32-بت ثم يعيد الخادم تفسيرها، مما ينتج عنه طوابع زمنية حقيقية لكنها غير صحيحة.
يراعي برنامج التشغيل DateTime.Kind عند كتابة القيم: تحافظ قيم DateTimeOffset دائمًا على اللحظة الزمنية الدقيقة. مثال: DateTime بتوقيت UTC (تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي)
مثال: DateTime غير محدد (التوقيت المحلي)
التوصية: للحصول على أبسط سلوك وأكثره قابلية للتنبؤ، استخدم DateTimeKind.Utc أو DateTimeOffset في جميع عمليات DateTime. يضمن ذلك أن تعمل شيفرتك بشكل متسق بغض النظر عن المنطقة الزمنية للخادم أو العميل أو العمود.

معلمات HTTP مقابل Bulk Copy

يوجد فرق مهم بين ربط معلمات HTTP وBulk Copy عند كتابة قيم DateTime من النوع Unspecified: Bulk Copy يعرف المنطقة الزمنية للعمود المستهدف ويفسّر قيم Unspecified بشكل صحيح وفقًا لتلك المنطقة الزمنية. HTTP Parameters لا تعرف تلقائيًا المنطقة الزمنية للعمود. يجب تحديدها في تلميح نوع SQL:

أنواع Decimal

نوع JSON

يتحكم إعداد JsonWriteMode في السلوك عند كتابة JSON:
  • String (الافتراضي): يقبل string وJsonObject وJsonNode أو أي كائن. تُسلسَل جميع المدخلات عبر System.Text.Json.JsonSerializer وتُرسل كسلاسل JSON لتحليلها على جهة الخادم. هذا هو الوضع الأكثر مرونة ويعمل من دون تسجيل النوع.
  • Binary: لا يقبل إلا أنواع POCO المسجّلة. تُحوَّل البيانات إلى تنسيق JSON الثنائي الخاص بـ ClickHouse على جهة العميل مع دعم كامل لتلميحات النوع. ويتطلب استدعاء connection.RegisterJsonSerializationType<T>() قبل الاستخدام. وتؤدي كتابة قيم string أو JsonNode في هذا الوضع إلى طرح ArgumentException.
أعمدة JSON محددة الأنواع
عندما يحتوي عمود JSON على تلميحات للأنواع (مثل JSON(id UInt64, price Decimal128(2)))، يستخدم برنامج التشغيل هذه التلميحات لتسلسل القيم مع الحفاظ الكامل على سلامة الأنواع. وهذا يحافظ على الدقة في أنواع مثل UInt64 وDecimal وUUID وDateTime64، والتي قد تفقد دقتها لولا ذلك عند تسلسلها بصيغة JSON عامة.
تسلسل كائنات POCO
يمكن كتابة كائنات POCO في أعمدة JSON بطريقتين وفقًا لـ JsonWriteMode: String mode (الافتراضي): تُسلسَل كائنات POCO عبر System.Text.Json.JsonSerializer. لا يتطلب ذلك تسجيل الأنواع. هذا هو النهج الأبسط، كما أنه يعمل مع الكائنات المجهولة. Binary mode: تُسلسَل كائنات POCO باستخدام تنسيق JSON الثنائي الخاص ببرنامج التشغيل مع دعم كامل لتلميحات النوع. يجب تسجيل الأنواع باستخدام connection.RegisterJsonSerializationType<T>() قبل الاستخدام. يدعم هذا الوضع تعيينات مسارات مخصّصة عبر السمات:
  • [ClickHouseJsonPath("path")]: يربط خاصيةً بمسار JSON مخصّص. ويكون ذلك مفيدًا مع البُنى المتداخلة أو عندما يختلف اسم الخاصية عن مفتاح JSON المطلوب. يعمل فقط في Binary mode.
  • [ClickHouseJsonIgnore]: يستبعد خاصيةً من التسلسل. يعمل فقط في Binary mode.
مطابقة أسماء الخصائص مع تلميحات نوع العمود حسّاسة لحالة الأحرف. فالخاصية UserId لن تتطابق إلا مع تلميح مُعرَّف باسم UserId، وليس userid. وهذا يتوافق مع سلوك ClickHouse الذي يسمح بوجود مسارات مثل userName وUserName معًا كحقول منفصلة. القيود (في Binary mode فقط):
  • يجب تسجيل أنواع POCO على الاتصال باستخدام connection.RegisterJsonSerializationType<T>() قبل إجراء التسلسل. وستؤدي محاولة تسلسل نوع غير مسجّل إلى ظهور الاستثناء ClickHouseJsonSerializationException.
  • تتطلب خصائص القاموس والمصفوفة/القائمة تلميحات نوع في تعريف العمود لكي تُسلسَل بشكل صحيح. ومن دون هذه التلميحات، استخدم String mode بدلًا من ذلك.
  • لا تُكتَب القيم الخالية في خصائص POCO إلا إذا كان للمسار تلميح نوع Nullable(T) في تعريف العمود. ولا يسمح ClickHouse بأنواع Nullable داخل مسارات JSON الديناميكية، لذلك يتم تخطي الخصائص الخالية غير المزوّدة بتلميحات.
  • يتم تجاهل السمات ClickHouseJsonPath وClickHouseJsonIgnore في String mode (إذ لا تعمل إلا في Binary mode).

أنواع أخرى

أنواع Geometry

غير مدعوم عند الكتابة

التعامل مع النوع Nested

يمكن قراءة النوع Nested في ClickHouse (Nested(...)) وكتابته باستخدام دلالات المصفوفات.

التسجيل والتشخيص

يتكامل عميل ClickHouse لـ .NET مع تجريدات Microsoft.Extensions.Logging لتوفير تسجيل خفيف الوزن يُفعَّل عند الحاجة. وعند تمكينه، يُصدر برنامج التشغيل رسائل منظَّمة لأحداث دورة حياة الاتصال، وتنفيذ الأوامر، وعمليات النقل، وعمليات الإدراج المجمّع. ويظل التسجيل اختياريًا بالكامل—فالتطبيقات التي لا تُعدّ مُسجِّلًا تواصل العمل دون أي عبء إضافي.

البدء السريع

استخدام appsettings.json

يمكنك ضبط مستويات التسجيل باستخدام إعدادات .NET القياسية:

استخدام تهيئة داخل الذاكرة

يمكنك أيضًا ضبط مستوى تفصيل التسجيل لكل فئة في الشيفرة:

الفئات والبواعث

يستخدم برنامج التشغيل فئات مخصّصة بحيث يمكنك ضبط مستويات السجل بدقة لكل مكوّن:

مثال: تشخيص مشكلات الاتصال

سيُسجِّل هذا ما يلي:
  • اختيار HTTP client factory ‏(التجمّع default مقابل اتصال واحد)
  • تهيئة HTTP handler ‏(SocketsHttpHandler أو HttpClientHandler)
  • إعدادات connection pool ‏(MaxConnectionsPerServer وPooledConnectionLifetime وما إلى ذلك)
  • إعدادات timeout ‏(ConnectTimeout وExpect100ContinueTimeout وما إلى ذلك)
  • تهيئة SSL/TLS
  • أحداث فتح الاتصال وإغلاقه
  • تتبّع معرّف الجلسة

وضع Debug: تتبّع الشبكة والتشخيص

للمساعدة في تشخيص مشكلات الشبكة، تتضمن مكتبة برنامج التشغيل أداة مساعدة تُمكّن التتبّع منخفض المستوى للمكوّنات الداخلية للشبكات في .NET. ولتمكينه، يجب تمرير LoggerFactory مع تعيين المستوى إلى Trace، وضبط EnableDebugMode على true (أو تمكينه يدويًا عبر الصنف ClickHouse.Driver.Diagnostic.TraceHelper). ستُسجَّل الأحداث ضمن الفئة ClickHouse.Driver.NetTrace. تحذير: سيؤدي ذلك إلى إنشاء سجلات شديدة التفصيل، وسيؤثر في الأداء. لا يُنصح بتمكين وضع Debug في بيئة الإنتاج.

OpenTelemetry

يوفّر برنامج التشغيل دعمًا مدمجًا للتتبّع الموزّع في OpenTelemetry عبر واجهة برمجة تطبيقات .NET System.Diagnostics.Activity. وعند تمكينه، يُنشئ برنامج التشغيل spans لعمليات قاعدة البيانات يمكن تصديرها إلى أنظمة observability الخلفية مثل Jaeger أو ClickHouse نفسه (عبر OpenTelemetry Collector).

تمكين التتبّع

في تطبيقات ASP.NET Core، أضِف ActivitySource الخاص ببرنامج تشغيل ClickHouse إلى تهيئة OpenTelemetry:
لتطبيقات سطر الأوامر، أو للاختبار، أو للإعداد اليدوي:

سمات span

يتضمن كل span سمات قاعدة البيانات القياسية في OpenTelemetry، بالإضافة إلى إحصاءات query الخاصة بـ ClickHouse التي يمكن استخدامها في debugging.

خيارات التكوين

تحكَّم في سلوك التتبّع باستخدام ClickHouseDiagnosticsOptions:
قد يؤدي تفعيل IncludeSqlInActivityTags إلى كشف بيانات حساسة ضمن التتبعات الخاصة بك. استخدمه بحذر في بيئات الإنتاج.

إعدادات TLS

عند الاتصال بـ ClickHouse عبر HTTPS، يمكنك تهيئة سلوك TLS/SSL بعدة طرق.

التحقق المخصص من الشهادات

بالنسبة إلى بيئات الإنتاج التي تتطلب منطقًا مخصصًا للتحقق من الشهادات، وفّر HttpClient خاصًا بك مع معالج ServerCertificateCustomValidationCallback مُعدّ:
اعتبارات مهمة عند استخدام HttpClient مخصّص
  • فك الضغط التلقائي: يجب تمكين AutomaticDecompression إذا لم يكن الضغط معطّلًا (فالضغط مفعّل افتراضيًا).
  • مهلة الخمول: اضبط PooledConnectionIdleTimeout على قيمة أقل من keep_alive_timeout الخاص بالخادم (10 ثوانٍ في ClickHouse Cloud) لتجنّب أخطاء الاتصال الناتجة عن الاتصالات شبه المفتوحة.

دعم ORM

تتطلب أطر ORM واجهة ADO.NET (ClickHouseConnection). ولإدارة دورة حياة الاتصالات على النحو الصحيح، أنشئ الاتصالات باستخدام ClickHouseDataSource:

Dapper

يعمل ClickHouse.Driver مع Dapper. ويحوّل برنامج التشغيل تلقائيًا صياغة @parameter الخاصة بـ Dapper إلى الصياغة الأصلية في ClickHouse {parameter:Type}، مع استنتاج الأنواع من قيم .NET. استخدم ClickHouseDataSource لإدارة مدة بقاء الاتصال على نحو صحيح:

أنماط تمرير المَعلمات

جميع أنماط مَعلمات Dapper القياسية مدعومة: الكائنات المجهولة: