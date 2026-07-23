-
ClickHouseClient(موصى به): عميل عالي المستوى وآمن للاستخدام من عدة خيوط، ومصمَّم للاستخدام بنمط singleton. يوفّر واجهة برمجة تطبيقات غير متزامنة وبسيطة للاستعلامات وعمليات الإدراج المجمّع. وهو الأنسب لمعظم التطبيقات.
-
ADO.NET (
ClickHouseDataSource,
ClickHouseConnection,
ClickHouseCommand): تجريدات قياسية لقواعد البيانات في .NET. وهي مطلوبة لتكامل ORM (Dapper وLinq2db) وعندما تحتاج إلى التوافق مع ADO.NET. تُعد
ClickHouseBulkCopyفئة مساعدة لإدراج البيانات بكفاءة باستخدام اتصال ADO.NET. الفئة
ClickHouseBulkCopyمُهمَلة وستُزال في إصدار مستقبلي؛ استخدم
ClickHouseClient.InsertBinaryAsyncبدلاً منها.
دليل الترحيل
- حدّث ملف
.csprojلاستخدام اسم الحزمة الجديد
ClickHouse.Driverوأحدث إصدار على NuGet.
- حدّث جميع مراجع
ClickHouse.Clientإلى
ClickHouse.Driverفي شيفرة مشروعك.
يدعم
إصدارات .NET المدعومة
ClickHouse.Driver إصدارات .NET التالية:
- .NET 6.0
- .NET 8.0
- .NET 9.0
- .NET 10.0
يدعم العميل رسميًا الإصدارات الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى آخر إصدارين طويلَي الدعم (LTS).
إصدارات ClickHouse المدعومة
ثبّت الحزمة من NuGet:
التثبيت
أو باستخدام مدير حزم NuGet:
dotnet add package ClickHouse.Driver
Install-Package ClickHouse.Driver
البدء السريع
using ClickHouse.Driver;
// Create a client (typically as a singleton)
using var client = new ClickHouseClient("Host=my.clickhouse;Protocol=https;Port=8443;Username=user");
// Execute a query
var version = await client.ExecuteScalarAsync("SELECT version()");
Console.WriteLine(version);
هناك طريقتان لتهيئة اتصالك بـ ClickHouse:
التهيئة
- سلسلة الاتصال: أزواج مفتاح/قيمة مفصولة بفواصل منقوطة، تحدد المضيف وبيانات اعتماد المصادقة وخيارات الاتصال الأخرى.
- كائن
ClickHouseClientSettings: كائن تهيئة مضبوط الأنواع يمكن تحميله من ملفات التهيئة أو تعيينه في الشيفرة.
إعدادات الاتصال
|الخاصية
|النوع
|الافتراضي
|مفتاح سلسلة الاتصال
|الوصف
|المضيف
string
"localhost"
Host
|اسم المضيف أو عنوان IP لخادم ClickHouse
|المنفذ
ushort
|8123 (HTTP) / 8443 (HTTPS)
Port
|رقم المنفذ؛ تُحدَّد القيمة الافتراضية حسب البروتوكول
|اسم المستخدم
string
"default"
Username
|اسم المستخدم للمصادقة
|كلمة المرور
string
""
Password
|كلمة المرور للمصادقة
|قاعدة البيانات
string
""
Database
|قاعدة البيانات الافتراضية؛ عند تركها فارغة، تُستخدَم القيمة الافتراضية للخادم أو المستخدم
|البروتوكول
string
"http"
Protocol
|بروتوكول الاتصال:
"http" أو
"https"
|المسار
string
null
Path
|مسار URL في سيناريوهات الوكيل العكسي (مثل
/clickhouse)
|المهلة
TimeSpan
|دقيقتان
Timeout
|مهلة العملية (تُخزَّن بالثواني في سلسلة الاتصال)
تنسيق البيانات والتسلسل
|الخاصية
|النوع
|الافتراضي
|مفتاح سلسلة الاتصال
|الوصف
|UseCompression
bool
true
Compression
|تفعيل ضغط gzip لنقل البيانات
|UseCustomDecimals
bool
true
UseCustomDecimals
|استخدم
ClickHouseDecimal للدقة الاعتباطية؛ وإذا كانت القيمة
false، فسيُستخدم
decimal في .NET (بحد 128 بت)
|ReadStringsAsByteArrays
bool
false
ReadStringsAsByteArrays
|اقرأ أعمدة
String و
FixedString كمصفوفات
byte[] بدلًا من
string؛ وهذا مفيد للبيانات الثنائية
|UseFormDataParameters
bool
false
UseFormDataParameters
|أرسل المعلمات كبيانات نموذج بدلًا من سلسلة استعلام URL
|ReadBufferSize
int
8192 (8 KiB)
ReadBufferSize
|الحجم بالبايت للمخزن المؤقت المستخدم لقراءة استجابات استعلامات HTTP. زِدْه لتقليل إعادة تعبئة المخزن المؤقت لمجموعات النتائج الكبيرة. تُخصَّص القيم التي تبلغ 85,000 بايت أو أكثر على كومة الكائنات الكبيرة، مما قد يسبب تجزئة LOH وفترات توقف أطول لـ GC.
|ParameterTypeResolver
IParameterTypeResolver
null
|—
|مُحلِّل مخصص لتعيين نوع المعلمات بأسلوب
@؛ راجع تعيين نوع المعلمات المخصص
|ParameterFormatter
IParameterFormatter
null
|—
|مُنسِّق مخصص لتسلسل قيم المعلمات؛ راجع تنسيق قيمة المعلمات المخصص
|ReadValueConverter
IReadValueConverter
null
|—
|مُحوِّل مخصص يُطبَّق على القيم التي يُرجعها قارئ البيانات؛ راجع تحويل قيمة القراءة المخصص
|JsonReadMode
JsonReadMode
Binary
JsonReadMode
|كيفية إرجاع بيانات JSON:
Binary (يعيد
JsonObject) أو
String (يعيد سلسلة JSON الخام)
|JsonWriteMode
JsonWriteMode
String
JsonWriteMode
|كيفية إرسال بيانات JSON:
String (يُسلسِل عبر
JsonSerializer ويقبل جميع المدخلات) أو
Binary (كائنات POCO المسجَّلة فقط مع تلميحات النوع)
إدارة الجلسات
|Property
|Type
|Default
|Connection String Key
|Description
|UseSession
bool
false
UseSession
|تمكين الجلسات ذات الحالة؛ يجعل الطلبات تُنفَّذ تسلسليًا
|SessionId
string
null
SessionId
|معرّف الجلسة؛ يُنشئ GUID تلقائيًا إذا كانت القيمة
null وكان
UseSession يساوي
true
تؤدي العلامة
UseSession إلى الاحتفاظ بجلسة الخادم، مما يتيح استخدام عبارات
SET والجداول المؤقتة. ستُعاد تهيئة الجلسات بعد 60 ثانية من عدم النشاط (المهلة الافتراضية). ويمكن تمديد مدة الجلسة عبر تعيين إعدادات الجلسة باستخدام عبارات ClickHouse أو إعدادات الخادم.تتيح الفئة
ClickHouseConnection عادةً التشغيل المتوازي (أي يمكن لعدة خيوط تنفيذ الاستعلامات بالتزامن). ومع ذلك، فإن تمكين العلامة
UseSession يقيّد ذلك باستعلام نشط واحد فقط لكل اتصال في أي لحظة (وهذا قيد على جهة الخادم).
الأمان
|الخاصية
|النوع
|الافتراضي
|مفتاح سلسلة الاتصال
|الوصف
|SkipServerCertificateValidation
bool
false
|—
|تجاوز التحقق من شهادة HTTPS؛ غير مخصص للاستخدام في بيئة الإنتاج
تهيئة عميل HTTP
|الخاصية
|النوع
|الافتراضي
|مفتاح سلسلة الاتصال
|الوصف
|HttpClient
HttpClient
null
|—
|مثيل
HttpClient مخصص ومُهيأ مسبقًا
|HttpClientFactory
IHttpClientFactory
null
|—
|مصنع مخصص لإنشاء مثيلات
HttpClient
|HttpClientName
string
null
|—
|اسم يستخدِمه
HttpClientFactory لإنشاء عميل معيّن
التسجيل وتصحيح الأخطاء
|Property
|Type
|Default
|Connection String Key
|Description
|LoggerFactory
ILoggerFactory
null
|—
|مصنع logger المستخدم للتسجيل التشخيصي
|EnableDebugMode
bool
false
|—
|تمكين تتبّع الشبكة في .NET (يتطلب LoggerFactory مع ضبط المستوى على Trace)؛ تأثير ملحوظ على الأداء
الإعدادات المخصصة والأدوار
|الخاصية
|النوع
|القيمة الافتراضية
|مفتاح سلسلة الاتصال
|الوصف
|CustomSettings
IDictionary<string, object>
|فارغ
|البادئة
set_*
|إعدادات خادم ClickHouse، راجع الملاحظة أدناه
|Roles
IReadOnlyList<string>
|فارغ
Roles
|أدوار ClickHouse مفصولة بفواصل (مثل
Roles=admin,reader)
|ApplicationInfo
IReadOnlyDictionary<string, string>
|فارغ
|—
|وسوم حرة تُضاف إلى ترويسة HTTP
User-Agent لإسناد الاستعلامات إلى كل تطبيق على حدة.
عند استخدام سلسلة اتصال لتعيين إعدادات مخصصة، استخدم البادئة
set_، مثل “set_max_threads=4”. أما عند استخدام كائن ClickHouseClientSettings، فلا تستخدم البادئة
set_.للاطلاع على القائمة الكاملة بالإعدادات المتاحة، راجع هنا.
أمثلة لسلسلة الاتصال
اتصال بسيط
Host=localhost;Port=8123;Username=default;Password=secret;Database=mydb
باستخدام إعدادات ClickHouse مخصّصة
Host=localhost;set_max_threads=4;set_readonly=1;set_max_memory_usage=10000000000
يتيح لك
QueryOptions
QueryOptions تجاوز الإعدادات على مستوى العميل لكل استعلام على حدة. جميع الخصائص اختيارية، ولا تستبدل القيم الافتراضية للعميل إلا عند تحديدها.
مثال:
|الخاصية
|النوع
|الوصف
|QueryId
string
|معرّف استعلام مخصّص للتتبّع في
system.query_log أو للإلغاء
|Database
string
|تجاوز قاعدة البيانات الافتراضية لهذا الاستعلام
|Roles
IReadOnlyList<string>
|تجاوز أدوار العميل لهذا الاستعلام
|CustomSettings
IDictionary<string, object>
|إعدادات خادم ClickHouse لهذا الاستعلام (مثل
max_threads)
|CustomHeaders
IDictionary<string, string>
|ترويسات HTTP إضافية لهذا الاستعلام
|UseSession
bool?
|تجاوز سلوك الجلسة لهذا الاستعلام
|SessionId
string
|معرّف الجلسة لهذا الاستعلام (يتطلب
UseSession = true)
|BearerToken
string
|تجاوز رمز المصادقة لهذا الاستعلام
|ParameterTypeResolver
IParameterTypeResolver
|تجاوز المُحلِّل على مستوى العميل لتعيين نوع المعلَمات بنمط
@؛ راجع تعيين نوع المعلَمات المخصّص
|ParameterFormatter
IParameterFormatter
|تجاوز المُنسِّق على مستوى العميل لتسلسل قيم المعلَمات بنمط
@؛ راجع تنسيق قيمة المعلمات المخصص
|ReadValueConverter
IReadValueConverter
|تجاوز المُحوِّل على مستوى العميل المُطبَّق على القيم المُعادة بواسطة قارئ البيانات؛ راجع تحويل قيمة القراءة المخصص
|MaxExecutionTime
TimeSpan?
|مهلة الاستعلام من جانب الخادم (تُمرَّر كإعداد
max_execution_time)؛ يُلغي الخادم الاستعلام إذا تم تجاوزها
|AcceptEncoding
string
|تجاوز ترويسة
Accept-Encoding لكل استعلام على حدة (مثل
"zstd" و
"zstd, gzip;q=0.5")؛ كما يفرض أيضًا
enable_http_compression=1 على
URL. راجع ضغط النقل لكل استعلام.
var options = new QueryOptions
{
QueryId = "report-2024-001",
Database = "analytics",
CustomSettings = new Dictionary<string, object>
{
{ "max_threads", 4 },
{ "max_memory_usage", 10_000_000_000 }
},
MaxExecutionTime = TimeSpan.FromMinutes(5)
};
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM large_table",
parameters: null,
options: options
);
يوسّع
InsertOptions
InsertOptions
QueryOptions بإعدادات خاصة بعمليات الإدراج المجمّع عبر
InsertBinaryAsync.
تتوفّر أيضًا جميع خصائص
|الخاصية
|النوع
|القيمة الافتراضية
|الوصف
|BatchSize
int
|100,000
|عدد الصفوف في كل دفعة
|MaxDegreeOfParallelism
int
|1
|عدد عمليات رفع الدُفعات المتوازية
|Format
RowBinaryFormat
RowBinary
|التنسيق الثنائي:
RowBinary أو
RowBinaryWithDefaults
|ColumnTypes
IReadOnlyDictionary<string, string>
null
|اسم العمود ← سلسلة النوع في ClickHouse. يتجاوز استعلام فحص المخطط عند تعيينه.
|UseSchemaCache
bool
false
|يخزّن مخطط الجدول الكامل لكل زوج من (database, table) طوال مدة حياة العميل.
QueryOptions في
InsertOptions.
مثال:
var insertOptions = new InsertOptions
{
BatchSize = 50_000,
MaxDegreeOfParallelism = 4,
QueryId = "bulk-import-001"
};
long rowsInserted = await client.InsertBinaryAsync(
"my_table",
columns,
rows,
insertOptions
);
بشكل افتراضي، يرسل
تخطي استعلام فحص المخطط
InsertBinaryAsync استعلام
SELECT ... WHERE 1=0 قبل كل عملية إدراج لاكتشاف أنواع الأعمدة. في السيناريوهات ذات معدل النقل المرتفع، يمكنك التخلص من هذا العبء الإضافي باستخدام خيارين:
الخيار 1: تحديد أنواع الأعمدة صراحةً
عندما تكون على دراية بمخطط الجدول وقت التجميع، مرّره مباشرةً عبر
ColumnTypes. عندها لن يُرسل أي استعلام للمخطط على الإطلاق:
الخيار 2: تخزين المخطط مؤقتًا عند الإدراج في الجدول نفسه بشكل متكرر، اضبط
var options = new InsertOptions
{
ColumnTypes = new Dictionary<string, string>
{
["id"] = "UInt64",
["name"] = "Nullable(String)",
["score"] = "Float32",
},
};
await client.InsertBinaryAsync("my_table", ["id", "name", "score"], rows, options);
UseSchemaCache = true للاستعلام عن المخطط مرة واحدة ثم إعادة استخدامه في عمليات الإدراج اللاحقة ضمن مثيل
ClickHouseClient نفسه:
var options = new InsertOptions { UseSchemaCache = true };
// First call fetches schema from the server
await client.InsertBinaryAsync("my_table", columns, batch1, options);
// Second call reuses cached schema — no extra round-trip
await client.InsertBinaryAsync("my_table", columns, batch2, options);
- يحظى
ColumnTypesبالأولوية على
UseSchemaCache. وإذا تم تعيينهما معًا، فستُستخدم الأنواع المحددة صراحةً.
- لا تكتشف ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط تغييرات
ALTER TABLE. إذا عدّلت مخطط الجدول، فأنشئ
ClickHouseClientجديدًا أو تجنّب استخدام
UseSchemaCacheلهذا الجدول.
- يقتصر نطاق ذاكرة التخزين المؤقت على instance الخاصة بـ
ClickHouseClient، ويُعرَّف مفتاحها بواسطة (database, table). وتشترك المجموعات الفرعية المختلفة من الأعمدة في الجدول نفسه في مخطط واحد مخزَّن مؤقتًا.
تُعد
ClickHouseClient
ClickHouseClient واجهة برمجة التطبيقات الموصى بها للتفاعل مع ClickHouse. وهي آمنة للاستخدام من عدة خيوط، ومصممة للاستخدام كـ singleton، وتدير داخليًا تجمّع اتصالات HTTP.
أنشئ
إنشاء عميل
ClickHouseClient باستخدام سلسلة اتصال أو كائن
ClickHouseClientSettings. راجع قسم التهيئة للاطّلاع على الخيارات المتاحة.
تتوفّر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.
حدّد خدمة وانقر على Connect:
اختر C#. ستُعرض تفاصيل الاتصال أدناه.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
باستخدام سلسلة اتصال:
أو باستخدام
using ClickHouse.Driver;
using var client = new ClickHouseClient("Host=localhost;Username=default;Password=secret");
ClickHouseClientSettings:
في حالات استخدام حقن التبعية، استخدم
using ClickHouse.Driver;
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "localhost",
Username = "default",
Password = "secret"
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
IHttpClientFactory:
// In your DI configuration
services.AddHttpClient("ClickHouse", client =>
{
client.Timeout = TimeSpan.FromMinutes(5);
}).ConfigurePrimaryHttpMessageHandler(() => new HttpClientHandler
{
AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate
});
// Create client with factory
var factory = serviceProvider.GetRequiredService<IHttpClientFactory>();
var client = new ClickHouseClient("Host=localhost", factory, "ClickHouse");
صُمِّم
ClickHouseClient ليكون طويل الأمد ويُستخدم بشكل مشترك عبر تطبيقك. أنشِئه مرة واحدة فقط (عادةً بصفته singleton) وأعِد استخدامه في جميع عمليات قاعدة البيانات. يتولى العميل إدارة تجميع اتصالات HTTP داخليًا.
استخدم
تنفيذ الاستعلامات
ExecuteNonQueryAsync مع التعليمات التي لا تُرجع نتائج:
استخدم
// Create a table
await client.ExecuteNonQueryAsync(
"CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.my_table (id Int64, name String) ENGINE = Memory"
);
// Drop a table
await client.ExecuteNonQueryAsync("DROP TABLE IF EXISTS default.my_table");
ExecuteScalarAsync لاسترجاع قيمة واحدة:
var count = await client.ExecuteScalarAsync("SELECT count() FROM default.my_table");
Console.WriteLine($"Row count: {count}");
var version = await client.ExecuteScalarAsync("SELECT version()");
Console.WriteLine($"Server version: {version}");
إدخال البيانات
أدرِج البيانات باستخدام استعلامات ذات معلمات عبر
عمليات الإدراج باستخدام المعلمات
ExecuteNonQueryAsync. يجب تحديد أنواع المعلمات في SQL باستخدام الصياغة
{name:Type}:
using ClickHouse.Driver;
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("id", 1L);
parameters.AddParameter("name", "Alice");
await client.ExecuteNonQueryAsync(
"INSERT INTO default.my_table (id, name) VALUES ({id:Int64}, {name:String})",
parameters
);
استخدم
عمليات الإدراج المجمّعة
InsertBinaryAsync لإدراج أعداد كبيرة من الصفوف بكفاءة. فهو يمرّر البيانات بتنسيق الصفوف الثنائي الأصلي في ClickHouse، ويدعم تحميل الدُفعات بالتوازي، ويتجنب أخطاء “URL طويل جدًا” التي قد تحدث مع الاستعلامات ذات المعلمات.
لمجموعات البيانات الكبيرة، اضبط التجميع على دفعات ومستوى التوازي باستخدام
// Prepare data as IEnumerable<object[]>
var rows = Enumerable.Range(0, 1_000_000)
.Select(i => new object[] { (long)i, $"value{i}" });
var columns = new[] { "id", "name" };
// Basic insert
long rowsInserted = await client.InsertBinaryAsync("default.my_table", columns, rows);
Console.WriteLine($"Rows inserted: {rowsInserted}");
InsertOptions:
var options = new InsertOptions
{
BatchSize = 100_000, // Rows per batch (default: 100,000)
MaxDegreeOfParallelism = 4 // Parallel batch uploads (default: 1)
};
- يجلب العميل تلقائيًا بنية الجدول عبر
SELECT * FROM <table> WHERE 1=0قبل الإدراج. يجب أن تتوافق القيم المُمرَّرة مع أنواع الأعمدة المستهدفة. لتجاوز هذا الاستعلام، استخدم
InsertOptions.ColumnTypesأو
InsertOptions.UseSchemaCache.
- عندما تكون قيمة
MaxDegreeOfParallelism > 1، تُحمَّل الدفعات بالتوازي. لا تتوافق الجلسات مع الإدراج المتوازي؛ لذا عطّل الجلسات أو عيّن
MaxDegreeOfParallelism = 1.
- استخدم
RowBinaryFormat.RowBinaryWithDefaultsفي
InsertOptions.Formatإذا كنت تريد أن يطبّق الخادم قيم DEFAULT على الأعمدة غير المُمرَّرة.
بدلاً من إنشاء مصفوفات
عمليات إدراج POCO
object[]، يمكنك إدراج كائنات POCO محددة النوع مباشرةً. سجّل النوع مرة واحدة، ثم مرّر
IEnumerable<T>:
افتراضيًا، تُعيَّن جميع الخصائص العامة القابلة للقراءة إلى أعمدة باستخدام مطابقة صارمة للأسماء تراعي حالة الأحرف. يمكنك تخصيص هذا التعيين باستخدام السمات:
// Define a POCO matching your table columns
public class SensorReading
{
public ulong Id { get; set; }
public string SensorName { get; set; }
public double Value { get; set; }
public DateTime Timestamp { get; set; }
}
// Register the type (once per client lifetime)
client.RegisterBinaryInsertType<SensorReading>();
// Insert directly — column names are derived from property names
var readings = Enumerable.Range(0, 100_000)
.Select(i => new SensorReading
{
Id = (ulong)i,
SensorName = $"sensor_{i % 10}",
Value = Random.Shared.NextDouble() * 100,
Timestamp = DateTime.UtcNow,
});
long rowsInserted = await client.InsertBinaryAsync("sensors", readings);
public class Event
{
[ClickHouseColumn(Name = "event_id")] // Map to a differently-named column
public ulong Id { get; set; }
[ClickHouseColumn(Type = "LowCardinality(String)")] // Explicit ClickHouse type
public string Category { get; set; }
public string Payload { get; set; }
[ClickHouseNotMapped] // Exclude from insert
public string InternalTag { get; set; }
}
عندما تحدد جميع الخصائص المعينة
|السمة
|الغرض
[ClickHouseColumn(Name = "...")]
|تجاوز اسم العمود الهدف
[ClickHouseColumn(Type = "...")]
|التصريح بنوع ClickHouse صراحةً
[ClickHouseNotMapped]
|استبعاد الخاصية من عملية الإدراج
Type صريحًا، يُتخطّى
استعلام فحص المخطط بالكامل. وعندما تكون بعض الخصائص فقط ذات أنواع صريحة، يعود
برنامج التشغيل إلى
فحص المخطط لمجموعة الأعمدة الكاملة.
يدعم
InsertBinaryAsync<T> خيارات
InsertOptions نفسها (التجميع على دفعات، التوازي، التخزين المؤقت للمخطط) مثل التحميل الزائد
object[].
بخلاف التحميل الزائد
object[]، لا يقبل
InsertBinaryAsync<T> قائمة أعمدة صريحة. تُحدَّد الأعمدة بواسطة الخصائص المعينة للنوع المسجل. للتحكم في الأعمدة التي تُدرج، استخدم
[ClickHouseNotMapped] لاستبعاد الخصائص أو
[ClickHouseColumn(Name = "...")] لإعادة تسميتها.إذا تم تعيين
ColumnTypes في
InsertOptions، فستتجاوز سمات POCO.
تعمل عمليات الإدراج الخاصة بـ POCO بسلاسة عند إضافة أعمدة إلى الجدول المستهدف بعد تسجيل النوع. ونظرًا إلى أن برنامج التشغيل لا يُدرج سوى الأعمدة المرتبطة بـ POCO، فإن أي أعمدة جديدة تحتوي على
تطور المخطط
DEFAULT (أو تعبيرات افتراضية أخرى) يملؤها الخادم تلقائيًا. ولا حاجة إلى أي تغييرات في الشيفرة أو إلى إعادة التسجيل.
استخدم
قراءة البيانات
ExecuteReaderAsync لتنفيذ استعلامات SELECT. يوفّر
ClickHouseDataReader المُعاد وصولًا مُحدَّد النوع إلى أعمدة النتائج عبر طرق مثل
GetInt64() و
GetString() و
GetFieldValue<T>().
استدعِ
Read() للانتقال إلى الصف التالي. وتُرجع
false عند عدم وجود المزيد من الصفوف. ويمكنك الوصول إلى الأعمدة حسب الفهرس (ابتداءً من 0) أو حسب اسم العمود.
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("max_id", 100L);
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM default.my_table WHERE id < {max_id:Int64}",
parameters
);
while (reader.Read())
{
Console.WriteLine($"Id: {reader.GetInt64(0)}, Name: {reader.GetString(1)}");
}
بدلًا من قراءة الأعمدة حسب الفهرس أو الاسم، يمكنك تمرير نتائج الاستعلام مباشرةً إلى فئاتك الخاصة. سجّل النوع مرة واحدة في العميل، ثم استخدم
القراءة باستخدام POCO
QueryAsync<T>:
// Define a POCO matching your result columns
public class SensorReading
{
public ulong Id { get; set; }
public DateTime Timestamp { get; set; }
[ClickHouseColumn(Name = "sensor_name")]
public string SensorName { get; set; }
public double Value { get; set; }
}
// Register the type (once per client lifetime)
client.RegisterPocoType<SensorReading>();
// Stream results as typed objects
await foreach (var reading in client.QueryAsync<SensorReading>(
"SELECT Id, sensor_name, Value, Timestamp FROM sensors"))
{
Console.WriteLine($"{reading.SensorName}: {reading.Value}");
}
يُعِدّ
التسجيل
RegisterPocoType<T>() كلاً من عمليات ربط الإدراج والقراءة، ويتحقق من كليهما مسبقًا. أما
RegisterBinaryInsertType<T>() فلم يتغير، ويظل مخصصًا للإدراج فقط حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة.
يجب أن يتضمن النوع المسجَّل ما يلي:
- مُنشئًا عامًا بدون معاملات.
- خاصية عامة واحدة على الأقل لها مُعدِّل
setعام وليس
init. الخصائص
requiredمدعومة.
مطابقة الأعمدة حسّاسة لحالة الأحرف. تترك أعمدة النتائج المفقودة الخصائص على قيمتها الافتراضية، بينما يتم تجاهل أعمدة النتائج الإضافية. لا توجد تحويلات تلقائية، ويؤدي عدم تطابق النوع إلى ظهور
مطابقة الأعمدة
InvalidOperationException.
عند التكرار على القارئ يدويًا، استخدم
تحويل صف واحد إلى كائن
ClickHouseDataReader.MapTo<T>() لتحويل الصف الحالي إلى POCO مسجَّل دون تحريك القارئ إلى الصف التالي:
var reader = await client.ExecuteReaderAsync("SELECT Id, SensorName, Value, Timestamp FROM sensors");
while (reader.Read())
{
SensorReading reading = reader.MapTo<SensorReading>();
Console.WriteLine($"{reading.SensorName}: {reading.Value}");
}
عند تهيئة
تشخيصات التسجيل
LoggerFactory، يُصدر كلٌّ من
RegisterPocoType<T>() و
RegisterBinaryInsertType<T>() سجلًا على مستوى
Debug (ضمن الفئة
ClickHouse.Driver.Client) يبيّن الخصائص التي طابقت الأعمدة، وتلك التي جرى تخطيها وسبب ذلك. راجع التسجيل والتشخيصات.
في ClickHouse، الصيغة القياسية لمعلمات الاستعلام في استعلامات SQL هي
معلمات SQL
{parameter_name:DataType}.
أمثلة:
SELECT {value:Array(UInt16)} as a
SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}
INSERT INTO table VALUES ({val1:Int32}, {val2:Array(UInt8)})
تُمرَّر معلمات SQL ‘bind’ كمعلمات استعلام في HTTP URI، لذا فإن استخدام عدد كبير جدًا منها قد يؤدي إلى ظهور استثناء “URL طويل جدًا”. استخدم
InsertBinaryAsync لإدراج كميات كبيرة من البيانات لتجنّب هذا القيد.
يتيح لك نوع المعلمة
معلمات Identifier
Identifier ربط اسم قاعدة بيانات أو جدول أو عمود بأمان بدلًا من استخدام قيمة حرفية نصية بين علامتَي اقتباس. استخدمه بصيغة
{name:Identifier} في SQL، أو عبر تعيين
ClickHouseDbParameter.ClickHouseType = "Identifier":
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("name", "my_database");
await client.ExecuteNonQueryAsync("CREATE DATABASE {name:Identifier}", parameters);
تُرسَل القيمة كما هي حرفيًا، ويستبدلها الخادم كمُعرّف SQL خام، مع تطبيق الإحاطة بعلامات
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("col", "user_id");
var reader = await client.ExecuteReaderAsync("SELECT {col:Identifier} FROM t", parameters);
backtick وإفلات الأحرف الخاصة وفق آليته الخاصة. ويمكن نقل المعرّفات التي تحتوي على أحرف خاصة (بما في ذلك علامات
backtick) ذهابًا وإيابًا بأمان.
يُخصَّص لكل استعلام معرّف فريد
معرّف الاستعلام
query_id يمكن استخدامه لجلب البيانات من جدول
system.query_log أو لإلغاء الاستعلامات طويلة التشغيل. يمكنك تحديد معرّف استعلام مخصّص عبر
QueryOptions:
var options = new QueryOptions
{
QueryId = $"report-{Guid.NewGuid()}"
};
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM large_table",
parameters: null,
options: options
);
عند استخدام المعلمات بأسلوب
تعيين نوع المعلمة المخصّص
@ (مثل
WHERE id = @id)، يستنتج برنامج التشغيل تلقائيًا نوع ClickHouse من نوع القيمة في .NET. على سبيل المثال، يُعيَّن
int إلى
Int32.
لتجاوز هذه الإعدادات الافتراضية، عيّن
ParameterTypeResolver في
ClickHouseClientSettings. ويكون ذلك مفيدًا عندما تريد استخدام
DateTime64(3) لجميع معلمات
DateTime بدقة الملّي ثانية، أو استخدام قيمة
scale محددة لجميع قيم Decimal، من دون تعيين
ClickHouseType لكل معلمة على حدة.
استخدام
DictionaryParameterTypeResolver لتعيينات الأنواع البسيطة:
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
ParameterTypeResolver = new DictionaryParameterTypeResolver(new Dictionary<Type, string>
{
[typeof(DateTime)] = "DateTime64(3)",
[typeof(decimal)] = "Decimal64(4)",
}),
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("dt", DateTime.UtcNow); // Mapped to DateTime64(3)
parameters.AddParameter("amount", 99.1234m); // Mapped to Decimal64(4)
await client.ExecuteReaderAsync("SELECT @dt, @amount", parameters);
IParameterTypeResolver مخصّص للحالات المتقدمة:
للاستدلال المعتمد على القيمة أو المستند إلى الاسم، نفِّذ الواجهة
IParameterTypeResolver مباشرةً. أرجِع
null للانتقال إلى الاستدلال الافتراضي:
يمكنك أيضًا تعيين محلِّل لاستعلام واحد عبر
public class SmartDecimalResolver : IParameterTypeResolver
{
public string ResolveType(Type clrType, object value, string parameterName)
{
if (clrType != typeof(decimal))
return null; // Fall through to default
var scale = (decimal.GetBits((decimal)value)[3] >> 16) & 0x7F;
return scale <= 4 ? $"Decimal64({scale})" : $"Decimal128({scale})";
}
}
QueryOptions.ParameterTypeResolver. وعند تعيينه، تكون له أولوية أعلى من المحلِّل على مستوى العميل.
ترتيب أولوية تحديد النوع:
المحلِّل ليس سوى خطوة ضمن سلسلة ترتيب الأولوية. من الأعلى إلى الأدنى أولوية:
- تعيين
ClickHouseTypeصراحةً على المعلَمة
- تلميح نوع SQL من الصيغة
{name:Type}في الاستعلام
IParameterTypeResolver(من
QueryOptions.ParameterTypeResolver، مع الرجوع إلى
ClickHouseClientSettings.ParameterTypeResolver)
- استنتاج النوع المضمَّن (
TypeConverter.ToClickHouseType)
ClickHouseConnection — إذ ترث الاتصالات المُنشأة من العميل هذه الإعدادات.
تنسيق مخصص لقيم المعلمات
IParameterFormatter هو خطاف يحدّد كيفية تسلسل قيم المعلمات. استخدمه عندما لا يتوافق التنسيق المضمّن (مثل دقة DateTime، والإعدادات المحلية لـ Decimal، وإفلات السلاسل النصية، وتمثيل الأرقام) مع ما يتوقعه المخطط أو الأدوات اللاحقة.
عيّن
ParameterFormatter في
ClickHouseClientSettings لتثبيت منسّق لجميع الاستعلامات المعلَّمة بمعلمات. يتلقى المنسّق القيمة، واسم نوع ClickHouse الذي جرى تحديده، واسم المعلمة، ويُرجع التمثيل النصي الذي يُرسَل إلى الخادم. أعد
null للرجوع إلى المنسّق الافتراضي.
استخدام
DictionaryParameterFormatter للتنسيق البسيط لكل نوع CLR على حدة:
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
ParameterFormatter = new DictionaryParameterFormatter(new Dictionary<Type, Func<object, string>>
{
[typeof(DateTime)] = v => ((DateTime)v).ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.ffffff",
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture),
[typeof(decimal)] = v => ((decimal)v).ToString("F4",
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture),
}),
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
IParameterFormatter مخصّص للحالات المتقدمة:
يمكنك أيضًا تعيين منسّق لكل استعلام عبر
public class FixedDecimalFormatter : IParameterFormatter
{
public string Format(object value, string typeName, string parameterName)
{
if (value is decimal d)
return d.ToString("F4", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
return null; // Fall through for anything else
}
}
QueryOptions.ParameterFormatter. وعند تعيينه، تكون له الأولوية على المنسّق على مستوى العميل.
القيم المركّبة:
يُطبَّق المنسّق على معلمات المجموعات ذات المستوى الأعلى، وكذلك على كل عنصر داخل القيم المركّبة (
Array,
Tuple,
Map,
Nullable,
LowCardinality,
Variant). على سبيل المثال، تؤدي مطابقة
typeof(int) إلى تنسيق كل عنصر
Int32 داخل
Array(Int32) على حدة.
الإحاطة بعلامات الاقتباس المفردة في السياقات المركّبة:
بالنسبة إلى أنواع ClickHouse الشبيهة بالسلاسل النصية (
String,
FixedString,
Enum8,
Enum16,
IPv4,
IPv6,
UUID) المضمّنة داخل قيمة حرفية مركّبة، يحيط برنامج التشغيل مخرجات المنسّق بعلامات اقتباس مفردة، لكنه لا يجري إفلاتًا لمحتواها. إذا كانت السلسلة التي يعيدها المنسّق تحتوي على علامة اقتباس مفردة أو شرطة مائلة عكسية غير مُفلَتة، فستصبح القيمة الحرفية المركّبة غير صحيحة، وسيرفض الخادم الاستعلام.
تُستخدم معلمات السلاسل النصية ذات المستوى الأعلى (غير المضمّنة داخل قيمة مركّبة) كما هي، من دون إحاطة، لذا لا يلزم الإفلات هنا.
أولوية المنسّق:
IParameterFormatter(من
QueryOptions.ParameterFormatter، مع الرجوع إلى
ClickHouseClientSettings.ParameterFormatter). إذا أعاد قيمة غير
null، فستُستخدم هذه القيمة.
- التنسيق المضمّن الخاص بالنوع في
HttpParameterFormatter.
null أو
DBNull؛ إذ تُسلسَل هذه القيم دائمًا باعتبارها مؤشر ClickHouse للقيم null (
\N).
يتيح لك
تحويل مخصص لقيم القراءة
IReadValueConverter تحويل القيم التي يعيدها قارئ البيانات بعد إلغاء التسلسل، من دون تغيير نوع CLR الخاص بها. ومن الاستخدامات الشائعة: تعيين
DateTime.Kind = Utc لعمود
DateTime لا يحتوي على timezone، أو إزالة المسافات الزائدة من السلاسل النصية أو تطبيعها، أو إجراء معالجة لاحقة على عمود JSON قبل أن يصل إلى شيفرة التطبيق.
عيّن
ReadValueConverter في
ClickHouseClientSettings لتطبيق محوّل على جميع عمليات القراءة. ويُستدعى المحوّل مرة واحدة لكل عمود في كل صف عبر كلٍّ من المسار المغلّف (
GetValue) والمسار العام (
GetFieldValue<T>). وعند عدم تعيين أي محوّل، لا توجد أي كلفة إضافية — إذ يعيد القارئ القيم مباشرةً.
استخدام
DictionaryReadValueConverter لإجراء تحويل بسيط لكل نوع CLR:
تمرّ القيم التي لم يُسجَّل نوع CLR الخاص بها وقت التشغيل باستخدام
using ClickHouse.Driver.ADO.Readers;
var converter = new DictionaryReadValueConverter()
.For<DateTime>(dt => DateTime.SpecifyKind(dt, DateTimeKind.Utc))
.For<string>(s => s.Trim());
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
ReadValueConverter = converter,
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
For<T> كما هي من دون تغيير. ويجري التوجيه وفق نوع CLR المطابق تمامًا، لذا سجّل النوع الفعلي الذي يُنتجه القارئ (على سبيل المثال،
For<JsonObject> لعمود JSON في
JsonReadMode.Binary).
IReadValueConverter مخصّص للحالات المتقدمة:
إذا كنت بحاجة إلى التوجيه استنادًا إلى سلسلة النوع من جانب ClickHouse (على سبيل المثال، للتمييز بين
DateTime و
DateTime('UTC') — إذ يظهر كلاهما على أنهما نوع CLR نفسه)، فنفّذ
IReadValueConverter مباشرةً:
يجب أن يحافظ المحوّل على نوع CLR وقت التشغيل؛ إذ لا يتم تمرير البيانات الوصفية للأعمدة (
public class UtcKindForNoTzDateTimeConverter : IReadValueConverter
{
public object ConvertValue(object value, string columnName, string clickHouseType)
{
if (value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime")
return DateTime.SpecifyKind(dt, DateTimeKind.Utc);
return value;
}
public T ConvertValue<T>(T value, string columnName, string clickHouseType)
{
if (typeof(T) == typeof(DateTime) && value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime")
return (T)(object)DateTime.SpecifyKind(dt, DateTimeKind.Utc);
return value;
}
}
GetFieldType,
GetSchemaTable) عبره، ويجب أن تظل متسقة مع ما يتم إرجاعه.
يمكنك أيضًا تعيين محوّل لكل استعلام عبر
QueryOptions.ReadValueConverter؛ وعند تعيينه، تكون له الأولوية على المحوّل على مستوى العميل.
حدود الإرسال:
يُستدعى المحوّل مرة واحدة لكل عمود مع قيمة الخلية كاملة بعد فك التسلسل، وهو لا يتعمق تكراريًا داخل الحاويات المركبة. بالنسبة إلى عمود
Array(Int32)، تكون القيمة المُمرَّرة هي
int[]؛ وبالنسبة إلى
Tuple(Int32, String)، تكون
ITuple.
يعمل المحوّل مع مسار
ClickHouseConnection في ADO.NET — وترث الاتصالات المُنشأة من العميل هذه الإعدادات.
استخدم
البث الخام
ExecuteRawResultAsync لبث نتائج الاستعلام مباشرةً بتنسيق محدد، متجاوزًا قارئ البيانات. يفيد ذلك عند تصدير البيانات إلى ملفات أو تمريرها إلى أنظمة أخرى:
التنسيقات الشائعة:
using var result = await client.ExecuteRawResultAsync(
"SELECT * FROM default.my_table LIMIT 100 FORMAT JSONEachRow"
);
await using var stream = await result.ReadAsStreamAsync();
using var reader = new StreamReader(stream);
var json = await reader.ReadToEndAsync();
JSONEachRow،
CSV،
TSV،
Parquet،
Native. راجع توثيق التنسيقات للتعرّف على جميع الخيارات.
افتراضيًا، يتفاوض العميل على
ضغط النقل لكل استعلام
gzip, deflate عندما تكون
Compression=true (وهو الإعداد الافتراضي في سلسلة الاتصال)، ويتولى عميل HTTP فك ضغط الدفق تلقائيًا وبشفافية.
بالنسبة إلى عمليات التصدير الخام (مثل Parquet وArrow وNative)، قد ترغب في التفاوض على codec مختلف (مثل
zstd أو
lz4) لتحقيق مفاضلة بين استهلاك CPU وعرض النطاق الترددي من دون تغيير الإعداد على مستوى الاتصال بالكامل. يضبط كلٌّ من
QueryOptions.AcceptEncoding و
ClickHouseCommand.AcceptEncoding ترويسة HTTP
Accept-Encoding لطلب واحد، مع استبدال أي قيمة افتراضية كانت معيّنة، ويفرضان
enable_http_compression=1 على
URL (وهو ما يتطلبه ClickHouse قبل أن يلتزم بـ
Accept-Encoding).
using var result = await client.ExecuteRawResultAsync(
"SELECT * FROM events FORMAT Parquet",
options: new QueryOptions { AcceptEncoding = "zstd" });
// Decode yourself or write to a file
await using var body = await result.ReadAsStreamAsync();
يأتي
إعداد
إعداد
HttpClient
HttpClient الافتراضي الذي ينشئه برنامج التشغيل مع
AutomaticDecompression = GZip | Deflate، ما يعني أنه يفك ضغط هاتين الخوارزميتين تلقائيًا ويزيل
Content-Encoding من الاستجابة. وهذا هو السلوك المطلوب للاستعلامات العادية، لكن ليس إذا كنت تريد التعامل بنفسك مع البيانات الخام المضغوطة.
في هذه الحالة، مرّر
HttpClient أو
HttpClientFactory إلى ClickHouseClient مع
AutomaticDecompression = DecompressionMethods.None
عندما يستجيب الخادم بحالة 4xx/5xx وكان قد جرى تعيين
أجسام رسائل الخطأ
enable_http_compression=1، فإنه يضغط جسم الخطأ باستخدام الـ codec نفسه الذي كان سيستخدمه في الاستجابة الناجحة. ويفك برنامج التشغيل ضغط هذه الأجسام للـ codecs المضمنة في BCL (
gzip,
deflate,
br/
brotli)، بحيث تكون الرسالة الظاهرة في
ClickHouseServerException قابلة للقراءة. أما codecs التي لا يستطيع فك ترميزها (
zstd,
lz4, …)، فيُرجع معها برنامج التشغيل رسالة بديلة تذكر اسم الـ codec وتشير إلى
system.query_log للاطلاع على نص الخطأ الأصلي.
استخدم
إدراج تدفق خام
InsertRawStreamAsync لإدراج البيانات مباشرةً من تدفقات الملفات أو الذاكرة بتنسيقات مثل CSV وJSON وParquet، أو بأي تنسيق ClickHouse مدعوم.
إدراج من ملف CSV:
await using var fileStream = File.OpenRead("data.csv");
using var response = await client.InsertRawStreamAsync(
table: "my_table",
stream: fileStream,
format: "CSV",
columns: ["id", "product", "price"] // Optional: specify columns
);
راجع وثائق إعدادات الصيغ للاطلاع على خيارات التحكّم في سلوك إدخال البيانات.
للاطلاع على المزيد من أمثلة الاستخدام العملية، راجع دليل الأمثلة في مستودع GitHub.
المزيد من الأمثلة
توفّر المكتبة دعمًا كاملًا لـ ADO.NET من خلال
ADO.NET
ClickHouseConnection و
ClickHouseCommand و
ClickHouseDataReader. وتُعد واجهة برمجة التطبيقات هذه ضرورية للتكامل مع ORM (Dapper وLinq2db)، وكذلك عند الحاجة إلى طبقات تجريد قواعد البيانات القياسية في .NET.
أنشئ الاتصالات دائمًا عبر
إدارة دورة الحياة باستخدام ClickHouseDataSource
ClickHouseDataSource لضمان الإدارة السليمة لدورة الحياة وتجميع الاتصالات. يدير DataSource مثيل
ClickHouseClient واحدًا داخليًا، وتشترك جميع الاتصالات في تجمّع الاتصالات HTTP الخاص به.
في حال استخدام حقن التبعيات:
using ClickHouse.Driver.ADO;
// Create DataSource once (register as singleton in DI)
var dataSource = new ClickHouseDataSource("Host=localhost;Username=default;Password=secret");
// Create lightweight connections as needed
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
// Use the connection
await using var command = connection.CreateCommand("SELECT version()");
var version = await command.ExecuteScalarAsync();
// In Startup.cs or Program.cs
services.AddSingleton(sp =>
{
var factory = sp.GetRequiredService<IHttpClientFactory>();
return new ClickHouseDataSource("Host=localhost", factory, "ClickHouse");
});
// In your service
public class MyService
{
private readonly ClickHouseDataSource _dataSource;
public MyService(ClickHouseDataSource dataSource)
{
_dataSource = dataSource;
}
public async Task DoWorkAsync()
{
await using var connection = await _dataSource.OpenConnectionAsync();
// Use connection...
}
}
أنشئ أوامر باستخدام اتصال لتنفيذ SQL:
استخدام ClickHouseCommand
طرق الأوامر:
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
// Create command with SQL
await using var command = connection.CreateCommand("SELECT * FROM my_table WHERE id = {id:Int64}");
command.AddParameter("id", 42L);
// Execute and read results
await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
while (reader.Read())
{
Console.WriteLine($"Name: {reader.GetString("name")}");
}
ExecuteNonQueryAsync()- لعبارات INSERT وUPDATE وDELETE وDDL
ExecuteScalarAsync()- يعيد أول عمود من أول صف
ExecuteReaderAsync()- يعيد
ClickHouseDataReaderللتنقّل بين النتائج
يتيح
استخدام
استخدام
ClickHouseDataReader
ClickHouseDataReader الوصول إلى نتائج الاستعلام مع الحفاظ على أنواع البيانات:
await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
while (reader.Read())
{
// Access by column index
var id = reader.GetInt64(0);
var name = reader.GetString(1);
// Access by column name
var email = reader.GetString("email");
// Generic access
var timestamp = reader.GetFieldValue<DateTime>("created_at");
// Check for null
if (!reader.IsDBNull("optional_field"))
{
var value = reader.GetString("optional_field");
}
}
أفضل الممارسات
يستخدم
مدة الاتصال وتجميع الاتصالات
ClickHouse.Driver المكوّن
System.Net.Http.HttpClient في الخلفية. ويحتوي
HttpClient على تجمّع اتصالات لكل
endpoint. ونتيجة لذلك:
- تُمرَّر جلسات قاعدة البيانات عبر اتصالات HTTP التي يديرها تجمّع الاتصالات.
- يُعيد التجمّع استخدام اتصالات HTTP تلقائيًا.
- قد تظل الاتصالات مفتوحة حتى بعد التخلّص من الكائنات
ClickHouseClientأو
ClickHouseConnection.
|السيناريو
|النهج الموصى به
|الاستخدام العام
|استخدم
ClickHouseClient بنمط singleton
|ADO.NET / ORMs
|استخدم
ClickHouseDataSource (ينشئ اتصالات تشترك في تجمّع الاتصالات نفسه)
|بيئات DI
|سجّل
ClickHouseClient أو
ClickHouseDataSource بنمط singleton مع
IHttpClientFactory
التعامل مع DateTime
-
استخدم UTC كلما أمكن. خزّن الطوابع الزمنية في أعمدة
DateTime('UTC')واستخدم
DateTimeKind.Utcفي الشيفرة الخاصة بك. هذا يزيل أي التباس متعلق بالمنطقة الزمنية.
-
استخدم
DateTimeOffsetللتعامل الصريح مع المنطقة الزمنية. فهو يمثّل دائمًا لحظة زمنية محددة ويتضمن معلومات الإزاحة.
-
حدّد المنطقة الزمنية في تلميحات النوع في SQL. عند استخدام المعلمات مع قيم DateTime من النوع
Unspecifiedوالموجّهة إلى أعمدة غير UTC، ضمّن المنطقة الزمنية في SQL:
var parameters = new ClickHouseParameterCollection(); parameters.AddParameter("dt", myDateTime); await client.ExecuteNonQueryAsync( "INSERT INTO table (dt) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})", parameters );
تنقل عمليات الإدراج غير المتزامنة مسؤولية التجميع من العميل إلى الخادم. فبدلًا من اشتراط التجميع من جهة العميل، يخزّن الخادم البيانات الواردة مؤقتًا ثم يفرّغها إلى التخزين وفقًا لعتبات قابلة للتهيئة. ويكون هذا مفيدًا في السيناريوهات عالية التزامن، مثل أحمال عمل observability، حيث يرسل العديد من الوكلاء حمولات صغيرة. فعِّل عمليات الإدراج غير المتزامنة عبر
عمليات الإدراج غير المتزامنة
CustomSettings أو سلسلة الاتصال:
وضعان (يحددهما
// Using CustomSettings
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost");
settings.CustomSettings["async_insert"] = 1;
settings.CustomSettings["wait_for_async_insert"] = 1; // Recommended: wait for flush acknowledgment
// Or via connection string
// "Host=localhost;set_async_insert=1;set_wait_for_async_insert=1"
wait_for_async_insert):
الإعدادات الأساسية:
|الوضع
|السلوك
|حالة الاستخدام
wait_for_async_insert=1
|تعود عملية الإدراج بعد كتابة البيانات إلى القرص. وتُعاد الأخطاء إلى العميل.
|موصى به لمعظم أحمال العمل
wait_for_async_insert=0
|تعود عملية الإدراج فورًا عند تخزين البيانات مؤقتًا. لا يوجد ما يضمن حفظ البيانات.
|فقط عندما يكون فقدان البيانات مقبولًا
|الإعداد
|الوصف
async_insert_max_data_size
|فرّغ عند وصول المخزن المؤقت إلى هذا الحجم (بايت)
async_insert_busy_timeout_ms
|فرّغ بعد انقضاء هذه المهلة (مللي ثانية)
async_insert_max_query_number
|فرّغ بعد تراكم هذا العدد من الاستعلامات
لا تُفعِّل الجلسات إلا عند الحاجة إلى ميزات من جهة الخادم تحتفظ بالحالة، مثل:
الجلسات
- الجداول المؤقتة (
CREATE TEMPORARY TABLE)
- الحفاظ على سياق الاستعلام عبر عدة تعليمات
- إعدادات على مستوى الجلسة (
SET max_threads = 4)
استخدام ADO.NET (للتوافق مع أطر ORM):
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "localhost",
UseSession = true,
SessionId = "my-session", // Optional -- will be auto-generated if not provided
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
await client.ExecuteNonQueryAsync("CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)");
await client.ExecuteNonQueryAsync("INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)");
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)"
);
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "localhost",
UseSession = true,
SessionId = "my-session",
};
var dataSource = new ClickHouseDataSource(settings);
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
await using var cmd1 = connection.CreateCommand("CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)");
await cmd1.ExecuteNonQueryAsync();
await using var cmd2 = connection.CreateCommand("INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)");
await cmd2.ExecuteNonQueryAsync();
await using var cmd3 = connection.CreateCommand("SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)");
await using var reader = await cmd3.ExecuteReaderAsync();
يدعم
أنواع البيانات المدعومة
ClickHouse.Driver جميع أنواع بيانات ClickHouse. تُبيّن الجداول أدناه أوجه التوافق بين أنواع ClickHouse وأنواع .NET الأصلية عند قراءة البيانات من قاعدة البيانات.
تعيين الأنواع: عند القراءة من ClickHouse
أنواع الأعداد الصحيحة
|نوع ClickHouse
|نوع .NET
|Int8
sbyte
|UInt8
byte
|Int16
short
|UInt16
ushort
|Int32
int
|UInt32
uint
|Int64
long
|UInt64
ulong
|Int128
BigInteger
|UInt128
BigInteger
|Int256
BigInteger
|UInt256
BigInteger
أنواع الأعداد ذات الفاصلة العائمة
|نوع ClickHouse
|نوع .NET
|Float32
float
|Float64
double
|BFloat16
float
الأنواع العشرية
|نوع ClickHouse
|نوع .NET
|Decimal(P, S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal32(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal64(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal128(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal256(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
يُتحكَّم في تحويل النوع Decimal من خلال الإعداد UseCustomDecimals.
نوع Boolean
|نوع ClickHouse
|نوع .NET
|Bool
bool
أنواع السلاسل النصية
|نوع ClickHouse
|نوع .NET
|String
string
|FixedString(N)
string
افتراضيًا، يُرجَع كلٌّ من العمودين
String و
FixedString(N) على هيئة
string. عيّن
ReadStringsAsByteArrays=true في سلسلة الاتصال لقراءتهما على هيئة
byte[] بدلًا من ذلك. يفيد هذا عند تخزين بيانات ثنائية قد لا تكون بتنسيق UTF-8 صالح.
أنواع التاريخ والوقت
يخزّن ClickHouse قيم
|نوع ClickHouse
|نوع .NET
|Date
DateTime
|Date32
DateTime
|DateTime
DateTime
|DateTime32
DateTime
|DateTime64
DateTime
|Time
TimeSpan
|Time64
TimeSpan
DateTime و
DateTime64 داخليًا على هيئة طوابع زمنية Unix (بالثواني أو بوحدات أصغر من الثانية منذ حقبة Unix). وعلى الرغم من أن التخزين يكون دائمًا بتوقيت UTC، فقد تكون للأعمدة منطقة زمنية مرتبطة بها تؤثر في كيفية عرض القيم وتفسيرها.
عند قراءة قيم
DateTime، تُضبط الخاصية
DateTime.Kind بناءً على المنطقة الزمنية للعمود:
بالنسبة إلى الأعمدة التي لا تستخدم UTC، تمثل قيمة
|تعريف العمود
|قيمة
DateTime.Kind المُعادة
|ملاحظات
DateTime('UTC')
Utc
|منطقة UTC زمنية محددة صراحةً
DateTime('Europe/Amsterdam')
Unspecified
|تُطبَّق الإزاحة
DateTime
Unspecified
|يُحفَظ الوقت المحلي كما هو
DateTime المُعادة الوقت المحلي في تلك المنطقة الزمنية. استخدم
ClickHouseDataReader.GetDateTimeOffset() للحصول على
DateTimeOffset مع الإزاحة الصحيحة لتلك المنطقة الزمنية:
بالنسبة إلى الأعمدة التي لا تتضمن منطقة زمنية صريحة (أي
var reader = (ClickHouseDataReader)await connection.ExecuteReaderAsync(
"SELECT toDateTime('2024-06-15 14:30:00', 'Europe/Amsterdam')");
reader.Read();
var dt = reader.GetDateTime(0); // 2024-06-15 14:30:00, Kind=Unspecified
var dto = reader.GetDateTimeOffset(0); // 2024-06-15 14:30:00 +02:00 (CEST)
DateTime بدلًا من
DateTime('Europe/Amsterdam'))، يعيد برنامج التشغيل قيمة
DateTime مع
Kind=Unspecified. وهذا يحافظ على الوقت المحلي كما تظهره الساعة تمامًا كما هو مخزّن، من دون افتراض أي منطقة زمنية.
إذا كنت بحاجة إلى سلوكٍ مدركٍ للمنطقة الزمنية للأعمدة التي لا تتضمن مناطق زمنية صريحة، فإما أن:
- تستخدم مناطق زمنية صريحة في تعريفات الأعمدة:
DateTime('UTC')أو
DateTime('Europe/Amsterdam')
- تطبّق المنطقة الزمنية بنفسك بعد القراءة.
نوع JSON
يُحدَّد نوع الإرجاع لأعمدة JSON من خلال الإعداد
|نوع ClickHouse
|نوع .NET
|ملاحظات
|Json
JsonObject
|الافتراضي (
JsonReadMode=Binary)
|Json
string
|عند استخدام
JsonReadMode=String
JsonReadMode:
-
Binary(الافتراضي): يعيد
System.Text.Json.Nodes.JsonObject. يوفّر وصولًا منظّمًا إلى بيانات JSON، لكن أنواع ClickHouse المتخصصة (مثل عناوين IP وUUIDs والقيم العشرية الكبيرة) تُحوَّل إلى تمثيلاتها النصية داخل بنية JSON.
-
String: يعيد JSON الخام كسلسلة
string. ويحافظ على تمثيل JSON كما هو تمامًا من ClickHouse، وهو ما يكون مفيدًا عندما تحتاج إلى تمرير JSON كما هو دون تحليله، أو عندما تريد التعامل مع فك التسلسل بنفسك.
// Configure string mode via settings
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
JsonReadMode = JsonReadMode.String
};
// Or via connection string
// "Host=localhost;JsonReadMode=String"
أنواع أخرى
|نوع ClickHouse
|نوع .NET
|UUID
Guid
|IPv4
IPAddress
|IPv6
IPAddress
|Nothing
DBNull
|Dynamic
|انظر الملاحظة
|Array(T)
T[] (تُقرأ
Array(Array(T)) المتداخلة على أنها
T[][] غير منتظمة؛ استخدم
reader.GetFieldValue<T[,]>(ordinal) لمادية البيانات المستطيلة كمصفوفة CLR متعددة الأبعاد)
|Tuple(T1, T2, …)
Tuple<T1, T2, ...> /
LargeTuple
|Map(K, V)
Dictionary<K, V>
|Nullable(T)
T?
|Enum8
string
|Enum16
string
|LowCardinality(T)
|نفس T
|SimpleAggregateFunction
|نفس النوع الأساسي
|Nested(…)
Tuple[]
|Variant(T1, T2, …)
|انظر الملاحظة
|QBit(T, dimension)
T[]
سيُحوَّل النوعان Dynamic وVariant إلى النوع المقابل للنوع الأساسي الفعلي في كل صف.
أنواع Geometry
|نوع ClickHouse
|نوع .NET
|Point
Tuple<double, double>
|Ring
Tuple<double, double>[]
|LineString
Tuple<double, double>[]
|Polygon
Ring[]
|MultiLineString
LineString[]
|MultiPolygon
Polygon[]
|Geometry
|راجع الملاحظة
نوع Geometry هو نوع Variant يمكن أن يحتوي على أيٍّ من أنواع Geometry. وسيُحوَّل إلى النوع المقابل.
عند إدراج البيانات، يحوّل برنامج التشغيل أنواع .NET إلى أنواع ClickHouse المقابلة لها. وتبيّن الجداول أدناه أنواع .NET المقبولة لكل نوع عمود في ClickHouse.
تعيين الأنواع: الكتابة إلى ClickHouse
أنواع الأعداد الصحيحة
|نوع ClickHouse
|أنواع .NET المقبولة
|ملاحظات
|Int8
sbyte، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToSByte()
|UInt8
byte، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToByte()
|Int16
short، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToInt16()
|UInt16
ushort، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToUInt16()
|Int32
int، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToInt32()
|UInt32
uint، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToUInt32()
|Int64
long، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToInt64()
|UInt64
ulong، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToUInt64()
|Int128
BigInteger،
decimal،
double،
float،
int،
uint،
long،
ulong، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToInt64()
|UInt128
BigInteger،
decimal،
double،
float،
int،
uint،
long،
ulong، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToInt64()
|Int256
BigInteger،
decimal،
double،
float،
int،
uint،
long،
ulong، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToInt64()
|UInt256
BigInteger،
decimal،
double،
float،
int،
uint،
long،
ulong، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToInt64()
أنواع الأعداد ذات الفاصلة العائمة
|نوع ClickHouse
|أنواع .NET المقبولة
|ملاحظات
|Float32
float، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToSingle()
|Float64
double، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToDouble()
|BFloat16
float، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToSingle()
|يُقتطع إلى تنسيق bfloat16 (brain float) ذي 16 بت
النوع المنطقي
|نوع ClickHouse
|أنواع .NET المقبولة
|ملاحظات
|Bool
bool
أنواع String
|نوع ClickHouse
|أنواع .NET المقبولة
|ملاحظات
|String
string,
byte[],
ReadOnlyMemory<byte>,
Stream
|تُكتب الأنواع الثنائية مباشرةً؛ ويمكن أن تكون التدفقات قابلةً لـ seek أو غير قابلة له
|FixedString(N)
string,
byte[],
ReadOnlyMemory<byte>,
Stream
|يُرمَّز String بترميز UTF-8 ويُحشّى؛ ويجب أن تكون الأنواع الثنائية بطول N بايتات بالضبط
أنواع التاريخ والوقت
|نوع ClickHouse
|أنواع .NET المقبولة
|ملاحظات
|Date
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, أنواع NodaTime
|تُحوَّل إلى أيام Unix بصيغة UInt16؛ والنطاق المدعوم هو
[1970-01-01, 2149-06-06]
|Date32
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, أنواع NodaTime
|تُحوَّل إلى أيام Unix بصيغة Int32؛ والنطاق المدعوم هو
[1900-01-01, 2299-12-31]
|DateTime
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, أنواع NodaTime
|انظر أدناه للاطّلاع على التفاصيل؛ والنطاق المدعوم هو
[1970-01-01, 2106-02-07 06:28:15] UTC
|DateTime32
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, أنواع NodaTime
|مثل DateTime
|DateTime64
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, أنواع NodaTime
|تعتمد الدقة على معلمة Scale
|Time
TimeSpan,
int
|تُقيَّد إلى ±999:59:59؛ ويُتعامل مع
int على أنه ثوانٍ
|Time64
TimeSpan,
decimal,
double,
float,
int,
long,
string
|تُحلَّل السلسلة النصية بالصيغة
[-]HHH:MM:SS[.fraction]؛ وتُقيَّد إلى ±999:59:59.999999999
يراعي برنامج التشغيل
القيم خارج النطاقفي مسار الكتابة الثنائي، تؤدي قيم
Date و
Date32 و
DateTime و
DateTime32 الواقعة خارج نطاقها المدعوم إلى إطلاق
ArgumentOutOfRangeException عند
Write، مع ذكر نوع العمود والنطاق المدعوم. في السابق، كان يمكن اقتطاع القيم خارج النطاق بصمت عبر عدد صحيح 32-بت ثم يعيد الخادم تفسيرها، مما ينتج عنه طوابع زمنية حقيقية لكنها غير صحيحة.
DateTime.Kind عند كتابة القيم:
تحافظ قيم
|DateTime.Kind
|معلمات HTTP
|Bulk
|Utc
|تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي
|تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي
|Local
|تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي
|تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي
|Unspecified
|يُتعامل معه كوقت محلي في المنطقة الزمنية لنوع المعلمة (UTC افتراضيًا)
|يُتعامل معه كوقت محلي في المنطقة الزمنية للعمود
DateTimeOffset دائمًا على اللحظة الزمنية الدقيقة.
مثال: DateTime بتوقيت UTC (تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي)
مثال: DateTime غير محدد (التوقيت المحلي)
var utcTime = new DateTime(2024, 1, 15, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
// Stored as 12:00 UTC
// Read from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 13:00 (UTC+1)
// Read from DateTime('UTC') column: 12:00 UTC
التوصية: للحصول على أبسط سلوك وأكثره قابلية للتنبؤ، استخدم
var wallClock = new DateTime(2024, 1, 15, 14, 30, 0, DateTimeKind.Unspecified);
// Written to DateTime('Europe/Amsterdam') column: stored as 14:30 Amsterdam time
// Read back from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 14:30
DateTimeKind.Utc أو
DateTimeOffset في جميع عمليات DateTime. يضمن ذلك أن تعمل شيفرتك بشكل متسق بغض النظر عن المنطقة الزمنية للخادم أو العميل أو العمود.
يوجد فرق مهم بين ربط معلمات HTTP وBulk Copy عند كتابة قيم DateTime من النوع
معلمات HTTP مقابل Bulk Copy
Unspecified:
Bulk Copy يعرف المنطقة الزمنية للعمود المستهدف ويفسّر قيم
Unspecified بشكل صحيح وفقًا لتلك المنطقة الزمنية.
HTTP Parameters لا تعرف تلقائيًا المنطقة الزمنية للعمود. يجب تحديدها في تلميح نوع SQL:
// CORRECT: Timezone in SQL type hint - type is extracted automatically
command.CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})";
command.AddParameter("dt", myDateTime);
// INCORRECT: Without timezone hint, interpreted as UTC
command.CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime})";
command.AddParameter("dt", myDateTime);
// String value "2024-01-15 14:30:00" interpreted as UTC, not Amsterdam time!
DateTime.Kind
|العمود المستهدف
|معلمة HTTP (مع تلميح المنطقة الزمنية)
|معلمة HTTP (من دون تلميح المنطقة الزمنية)
|النسخ المجمّع
Utc
|UTC
|تبقى اللحظة الزمنية كما هي
|تبقى اللحظة الزمنية كما هي
|تبقى اللحظة الزمنية كما هي
Utc
|Europe/Amsterdam
|تبقى اللحظة الزمنية كما هي
|تبقى اللحظة الزمنية كما هي
|تبقى اللحظة الزمنية كما هي
Local
|أيّ قيمة
|تبقى اللحظة الزمنية كما هي
|تبقى اللحظة الزمنية كما هي
|تبقى اللحظة الزمنية كما هي
Unspecified
|UTC
|يُعامَل على أنه UTC
|يُعامَل على أنه UTC
|يُعامَل على أنه UTC
Unspecified
|Europe/Amsterdam
|يُعامَل على أنه بتوقيت Amsterdam
|يُعامَل على أنه UTC
|يُعامَل على أنه بتوقيت Amsterdam
أنواع Decimal
|نوع ClickHouse
|أنواع .NET المقبولة
|ملاحظات
|Decimal(P,S)
decimal،
ClickHouseDecimal، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToDecimal()
|يتم طرح
OverflowException إذا تجاوزت القيمة الدقة
|Decimal32
decimal،
ClickHouseDecimal، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToDecimal()
|الحد الأقصى للدقة هو 9
|Decimal64
decimal،
ClickHouseDecimal، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToDecimal()
|الحد الأقصى للدقة هو 18
|Decimal128
decimal،
ClickHouseDecimal، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToDecimal()
|الحد الأقصى للدقة هو 38
|Decimal256
decimal،
ClickHouseDecimal، وأي نوع متوافق مع
Convert.ToDecimal()
|الحد الأقصى للدقة هو 76
نوع JSON
يتحكم إعداد
|ClickHouse Type
|أنواع .NET المقبولة
|ملاحظات
|Json
string,
JsonObject,
JsonNode, أي كائن
|يعتمد السلوك على إعداد
JsonWriteMode
JsonWriteMode في السلوك عند كتابة JSON:
|نوع الإدخال
JsonWriteMode.String (الافتراضي)
JsonWriteMode.Binary
string
|يُمرَّر كما هو
|يطرح
ArgumentException
JsonObject
|يُسلسَل عبر
ToJsonString()
|يطرح
ArgumentException
JsonNode
|يُسلسَل عبر
ToJsonString()
|يطرح
ArgumentException
|POCO مسجّل
|يُسلسَل عبر
JsonSerializer.Serialize()
|ترميز ثنائي مع دعم تلميحات النوع وسمات المسار المخصصة
|POCO غير مسجّل / كائن مجهول
|يُسلسَل عبر
JsonSerializer.Serialize()
|يطرح
ClickHouseJsonSerializationException
-
String(الافتراضي): يقبل
stringو
JsonObjectو
JsonNodeأو أي كائن. تُسلسَل جميع المدخلات عبر
System.Text.Json.JsonSerializerوتُرسل كسلاسل JSON لتحليلها على جهة الخادم. هذا هو الوضع الأكثر مرونة ويعمل من دون تسجيل النوع.
-
Binary: لا يقبل إلا أنواع POCO المسجّلة. تُحوَّل البيانات إلى تنسيق JSON الثنائي الخاص بـ ClickHouse على جهة العميل مع دعم كامل لتلميحات النوع. ويتطلب استدعاء
connection.RegisterJsonSerializationType<T>()قبل الاستخدام. وتؤدي كتابة قيم
stringأو
JsonNodeفي هذا الوضع إلى طرح
ArgumentException.
// Default String mode works with any input
await client.InsertBinaryAsync(
"my_table",
new[] { "id", "data" },
new[] { new object[] { 1u, new { name = "test", value = 42 } } }
);
// Binary mode requires explicit opt-in and type registration
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
JsonWriteMode = JsonWriteMode.Binary
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
client.RegisterJsonSerializationType<MyPocoType>();
عندما يحتوي عمود JSON على تلميحات للأنواع (مثل
أعمدة JSON محددة الأنواع
JSON(id UInt64, price Decimal128(2)))، يستخدم برنامج التشغيل هذه التلميحات لتسلسل القيم مع الحفاظ الكامل على سلامة الأنواع. وهذا يحافظ على الدقة في أنواع مثل
UInt64 و
Decimal و
UUID و
DateTime64، والتي قد تفقد دقتها لولا ذلك عند تسلسلها بصيغة JSON عامة.
يمكن كتابة كائنات POCO في أعمدة JSON بطريقتين وفقًا لـ
تسلسل كائنات POCO
JsonWriteMode:
String mode (الافتراضي): تُسلسَل كائنات POCO عبر
System.Text.Json.JsonSerializer. لا يتطلب ذلك تسجيل الأنواع. هذا هو النهج الأبسط، كما أنه يعمل مع الكائنات المجهولة.
Binary mode: تُسلسَل كائنات POCO باستخدام تنسيق JSON الثنائي الخاص ببرنامج التشغيل مع دعم كامل لتلميحات النوع. يجب تسجيل الأنواع باستخدام
connection.RegisterJsonSerializationType<T>() قبل الاستخدام. يدعم هذا الوضع تعيينات مسارات مخصّصة عبر السمات:
-
[ClickHouseJsonPath("path")]: يربط خاصيةً بمسار JSON مخصّص. ويكون ذلك مفيدًا مع البُنى المتداخلة أو عندما يختلف اسم الخاصية عن مفتاح JSON المطلوب. يعمل فقط في Binary mode.
-
[ClickHouseJsonIgnore]: يستبعد خاصيةً من التسلسل. يعمل فقط في Binary mode.
CREATE TABLE events (
id UInt32,
data JSON(`user.id` Int64, `user.name` String, Timestamp DateTime64(3))
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
مطابقة أسماء الخصائص مع تلميحات نوع العمود حسّاسة لحالة الأحرف. فالخاصية
using ClickHouse.Driver.Json;
public class UserEvent
{
[ClickHouseJsonPath("user.id")]
public long UserId { get; set; }
[ClickHouseJsonPath("user.name")]
public string UserName { get; set; }
public DateTime Timestamp { get; set; }
[ClickHouseJsonIgnore]
public string InternalData { get; set; } // Not serialized
}
// For Binary mode: Register the type and enable Binary mode
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost") { JsonWriteMode = JsonWriteMode.Binary };
using var client = new ClickHouseClient(settings);
client.RegisterJsonSerializationType<UserEvent>();
// Insert POCO - serialized to JSON with nested structure via custom path attributes
await client.InsertBinaryAsync(
"events",
new[] { "id", "data" },
new[] { new object[] { 1u, new UserEvent { UserId = 123, UserName = "Alice", Timestamp = DateTime.UtcNow } } }
);
// Resulting JSON: {"user": {"id": 123, "name": "Alice"}, "Timestamp": "2024-01-15T..."}
UserId لن تتطابق إلا مع تلميح مُعرَّف باسم
UserId، وليس
userid. وهذا يتوافق مع سلوك ClickHouse الذي يسمح بوجود مسارات مثل
userName و
UserName معًا كحقول منفصلة.
القيود (في Binary mode فقط):
- يجب تسجيل أنواع POCO على الاتصال باستخدام
connection.RegisterJsonSerializationType<T>()قبل إجراء التسلسل. وستؤدي محاولة تسلسل نوع غير مسجّل إلى ظهور الاستثناء
ClickHouseJsonSerializationException.
- تتطلب خصائص القاموس والمصفوفة/القائمة تلميحات نوع في تعريف العمود لكي تُسلسَل بشكل صحيح. ومن دون هذه التلميحات، استخدم String mode بدلًا من ذلك.
- لا تُكتَب القيم الخالية في خصائص POCO إلا إذا كان للمسار تلميح نوع
Nullable(T)في تعريف العمود. ولا يسمح ClickHouse بأنواع
Nullableداخل مسارات JSON الديناميكية، لذلك يتم تخطي الخصائص الخالية غير المزوّدة بتلميحات.
- يتم تجاهل السمات
ClickHouseJsonPathو
ClickHouseJsonIgnoreفي String mode (إذ لا تعمل إلا في Binary mode).
أنواع أخرى
|نوع ClickHouse
|أنواع .NET المقبولة
|ملاحظات
|UUID
Guid,
string
|تُحلَّل السلسلة النصية باعتبارها Guid
|IPv4
IPAddress,
string
|يجب أن يكون IPv4؛ وتُحلَّل السلسلة النصية باستخدام
IPAddress.Parse()
|IPv6
IPAddress,
string
|يجب أن يكون IPv6؛ وتُحلَّل السلسلة النصية باستخدام
IPAddress.Parse()
|Nothing
|أيّ نوع
|لا يكتب شيئًا (no-op)
|Dynamic
|—
|غير مدعوم (throws
NotImplementedException)
|Array(T)
IList,
null
|تؤدي القيمة null إلى كتابة مصفوفة فارغة. بالنسبة إلى الأنواع المتداخلة (
Array(Array(T)) وما هو أعمق)، يُقبل كلٌّ من الأشكال المتعرجة (
T[][],
List<List<T>>) ومصفوفات CLR المستطيلة متعددة الأبعاد (
T[,],
T[,,], …)؛ ويجب أن تتطابق رتبة CLR مع عمق التداخل في ClickHouse.
|Tuple(T1, T2, …)
ITuple,
IList
|يجب أن يتطابق عدد العناصر مع رتبة Tuple. راجع تحذير ValueTuple للعناصر التي يزيد عددها على 7.
|Map(K, V)
IDictionary
|Nullable(T)
null,
DBNull, أو الأنواع المقبولة لـ T
|يكتب بايت علامة null قبل القيمة
|Enum8
string,
sbyte, أنواع رقمية
|يُبحث عن السلسلة النصية في قاموس enum
|Enum16
string,
short, أنواع رقمية
|يُبحث عن السلسلة النصية في قاموس enum
|LowCardinality(T)
|الأنواع المقبولة لـ T
|يُفوَّض إلى النوع الأساسي
|SimpleAggregateFunction
|الأنواع المقبولة للنوع الأساسي
|يُفوَّض إلى النوع الأساسي
|Nested(…)
IList من tuples
|يجب أن يتطابق عدد العناصر مع عدد الحقول
|Variant(T1, T2, …)
|قيمة تطابق أحد T1 أو T2 أو …
|Throws
ArgumentException إذا لم يطابق أي نوع
|QBit(T, dim)
IList
|يُفوَّض إلى Array؛ والبُعد بيانات وصفية فقط
أنواع Geometry
|نوع ClickHouse
|أنواع .NET المقبولة
|ملاحظات
|Point
System.Drawing.Point,
ITuple,
IList (عنصران)
|Ring
IList من عناصر Point
|LineString
IList من عناصر Point
|Polygon
IList من عناصر Ring
|MultiLineString
IList من عناصر LineString
|MultiPolygon
IList من عناصر Polygon
|Geometry
|أي نوع من أنواع Geometry أعلاه
|Variant لجميع أنواع Geometry
غير مدعوم عند الكتابة
|نوع ClickHouse
|ملاحظات
|Dynamic
|يؤدي إلى إطلاق
NotImplementedException
|AggregateFunction
|يؤدي إلى إطلاق
AggregateFunctionException
يمكن قراءة النوع Nested في ClickHouse (
التعامل مع النوع Nested
Nested(...)) وكتابته باستخدام دلالات المصفوفات.
CREATE TABLE test.nested (
id UInt32,
params Nested (param_id UInt8, param_val String)
) ENGINE = Memory
var row1 = new object[] { 1, new[] { 1, 2, 3 }, new[] { "v1", "v2", "v3" } };
var row2 = new object[] { 2, new[] { 4, 5, 6 }, new[] { "v4", "v5", "v6" } };
await client.InsertBinaryAsync(
"test.nested",
new[] { "id", "params.param_id", "params.param_val" },
new[] { row1, row2 }
);
يتكامل عميل ClickHouse لـ .NET مع تجريدات
التسجيل والتشخيص
Microsoft.Extensions.Logging لتوفير تسجيل خفيف الوزن يُفعَّل عند الحاجة. وعند تمكينه، يُصدر برنامج التشغيل رسائل منظَّمة لأحداث دورة حياة الاتصال، وتنفيذ الأوامر، وعمليات النقل، وعمليات الإدراج المجمّع. ويظل التسجيل اختياريًا بالكامل—فالتطبيقات التي لا تُعدّ مُسجِّلًا تواصل العمل دون أي عبء إضافي.
البدء السريع
using ClickHouse.Driver;
using Microsoft.Extensions.Logging;
var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConsole()
.SetMinimumLevel(LogLevel.Information);
});
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost;Port=8123")
{
LoggerFactory = loggerFactory
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
يمكنك ضبط مستويات التسجيل باستخدام إعدادات .NET القياسية:
استخدام appsettings.json
using ClickHouse.Driver;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;
var configuration = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
.AddJsonFile("appsettings.json")
.Build();
var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConfiguration(configuration.GetSection("Logging"))
.AddConsole();
});
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost;Port=8123")
{
LoggerFactory = loggerFactory
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
يمكنك أيضًا ضبط مستوى تفصيل التسجيل لكل فئة في الشيفرة:
استخدام تهيئة داخل الذاكرة
using ClickHouse.Driver;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;
var categoriesConfiguration = new Dictionary<string, string>
{
{ "LogLevel:Default", "Warning" },
{ "LogLevel:ClickHouse.Driver.Connection", "Information" },
{ "LogLevel:ClickHouse.Driver.Command", "Debug" }
};
var config = new ConfigurationBuilder()
.AddInMemoryCollection(categoriesConfiguration)
.Build();
using var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConfiguration(config)
.AddSimpleConsole();
});
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost;Port=8123")
{
LoggerFactory = loggerFactory
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
يستخدم برنامج التشغيل فئات مخصّصة بحيث يمكنك ضبط مستويات السجل بدقة لكل مكوّن:
الفئات والبواعث
|الفئة
|المصدر
|أبرز الجوانب
ClickHouse.Driver.Connection
ClickHouseConnection
|دورة حياة الاتصال، واختيار HTTP client factory، وفتح الاتصال وإغلاقه، وإدارة الجلسات.
ClickHouse.Driver.Command
ClickHouseCommand
|بدء تنفيذ الاستعلام واكتماله، والتوقيت، ومعرّفات الاستعلام، وإحصاءات الخادم، وتفاصيل الخطأ.
ClickHouse.Driver.Transport
ClickHouseConnection
|طلبات HTTP streaming منخفضة المستوى، وعلامات الضغط، ورموز حالة الاستجابة، وإخفاقات النقل.
ClickHouse.Driver.Client
ClickHouseClient
|عمليات insert الثنائية، والاستعلامات، والعمليات الأخرى
ClickHouse.Driver.NetTrace
TraceHelper
|تتبّع الشبكة، فقط عند تمكين وضع التصحيح
مثال: تشخيص مشكلات الاتصال
سيُسجِّل هذا ما يلي:
{
"Logging": {
"LogLevel": {
"ClickHouse.Driver.Connection": "Trace",
"ClickHouse.Driver.Transport": "Trace"
}
}
}
- اختيار HTTP client factory (التجمّع default مقابل اتصال واحد)
- تهيئة HTTP handler (SocketsHttpHandler أو HttpClientHandler)
- إعدادات connection pool (MaxConnectionsPerServer وPooledConnectionLifetime وما إلى ذلك)
- إعدادات timeout (ConnectTimeout وExpect100ContinueTimeout وما إلى ذلك)
- تهيئة SSL/TLS
- أحداث فتح الاتصال وإغلاقه
- تتبّع معرّف الجلسة
للمساعدة في تشخيص مشكلات الشبكة، تتضمن مكتبة برنامج التشغيل أداة مساعدة تُمكّن التتبّع منخفض المستوى للمكوّنات الداخلية للشبكات في .NET. ولتمكينه، يجب تمرير LoggerFactory مع تعيين المستوى إلى Trace، وضبط EnableDebugMode على true (أو تمكينه يدويًا عبر الصنف
وضع Debug: تتبّع الشبكة والتشخيص
ClickHouse.Driver.Diagnostic.TraceHelper). ستُسجَّل الأحداث ضمن الفئة
ClickHouse.Driver.NetTrace. تحذير: سيؤدي ذلك إلى إنشاء سجلات شديدة التفصيل، وسيؤثر في الأداء. لا يُنصح بتمكين وضع Debug في بيئة الإنتاج.
var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConsole()
.SetMinimumLevel(LogLevel.Trace); // Must be Trace level to see network events
});
var settings = new ClickHouseClientSettings()
{
LoggerFactory = loggerFactory,
EnableDebugMode = true, // Enable low-level network tracing
};
يوفّر برنامج التشغيل دعمًا مدمجًا للتتبّع الموزّع في OpenTelemetry عبر واجهة برمجة تطبيقات .NET
OpenTelemetry
System.Diagnostics.Activity. وعند تمكينه، يُنشئ برنامج التشغيل spans لعمليات قاعدة البيانات يمكن تصديرها إلى أنظمة observability الخلفية مثل Jaeger أو ClickHouse نفسه (عبر OpenTelemetry Collector).
في تطبيقات ASP.NET Core، أضِف
تمكين التتبّع
ActivitySource الخاص ببرنامج تشغيل ClickHouse إلى تهيئة OpenTelemetry:
لتطبيقات سطر الأوامر، أو للاختبار، أو للإعداد اليدوي:
builder.Services.AddOpenTelemetry()
.WithTracing(tracing => tracing
.AddSource(ClickHouseDiagnosticsOptions.ActivitySourceName) // Subscribe to ClickHouse driver spans
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddOtlpExporter()); // Or AddJaegerExporter(), etc.
using OpenTelemetry;
using OpenTelemetry.Trace;
var tracerProvider = Sdk.CreateTracerProviderBuilder()
.AddSource(ClickHouseDiagnosticsOptions.ActivitySourceName)
.AddConsoleExporter()
.Build();
يتضمن كل span سمات قاعدة البيانات القياسية في OpenTelemetry، بالإضافة إلى إحصاءات query الخاصة بـ ClickHouse التي يمكن استخدامها في debugging.
سمات span
|السمة
|الوصف
db.system
|تكون دائمًا
"clickhouse"
db.name
|اسم قاعدة البيانات
db.user
|اسم المستخدم
db.statement
|SQL query (إذا كان enabled)
db.clickhouse.read_rows
|الصفوف التي قرأها الـ query
db.clickhouse.read_bytes
|البايتات التي قرأها الـ query
db.clickhouse.written_rows
|الصفوف التي كتبها الـ query
db.clickhouse.written_bytes
|البايتات التي كتبها الـ query
db.clickhouse.elapsed_ns
|execution time على جهة الخادم بالنانوثانية
تحكَّم في سلوك التتبّع باستخدام
خيارات التكوين
ClickHouseDiagnosticsOptions:
using ClickHouse.Driver.Diagnostic;
// Include SQL statements in spans (default: false for security)
ClickHouseDiagnosticsOptions.IncludeSqlInActivityTags = true;
// Truncate long SQL statements (default: 1000 characters)
ClickHouseDiagnosticsOptions.StatementMaxLength = 500;
عند الاتصال بـ ClickHouse عبر HTTPS، يمكنك تهيئة سلوك TLS/SSL بعدة طرق.
إعدادات TLS
بالنسبة إلى بيئات الإنتاج التي تتطلب منطقًا مخصصًا للتحقق من الشهادات، وفّر
التحقق المخصص من الشهادات
HttpClient خاصًا بك مع معالج
ServerCertificateCustomValidationCallback مُعدّ:
using System.Net;
using System.Net.Security;
using ClickHouse.Driver;
var handler = new HttpClientHandler
{
// Required when compression is enabled (default)
AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate,
ServerCertificateCustomValidationCallback = (message, cert, chain, sslPolicyErrors) =>
{
// Example: Accept a specific certificate thumbprint
if (cert?.Thumbprint == "YOUR_EXPECTED_THUMBPRINT")
return true;
// Example: Accept certificates from a specific issuer
if (cert?.Issuer.Contains("YourOrganization") == true)
return true;
// Default: Use standard validation
return sslPolicyErrors == SslPolicyErrors.None;
},
};
var httpClient = new HttpClient(handler) { Timeout = TimeSpan.FromMinutes(5) };
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "my.clickhouse.server",
Protocol = "https",
HttpClient = httpClient,
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
اعتبارات مهمة عند استخدام
HttpClient مخصّص
- فك الضغط التلقائي: يجب تمكين
AutomaticDecompressionإذا لم يكن الضغط معطّلًا (فالضغط مفعّل افتراضيًا).
- مهلة الخمول: اضبط
PooledConnectionIdleTimeoutعلى قيمة أقل من
keep_alive_timeoutالخاص بالخادم (10 ثوانٍ في ClickHouse Cloud) لتجنّب أخطاء الاتصال الناتجة عن الاتصالات شبه المفتوحة.
تتطلب أطر ORM واجهة ADO.NET (
دعم ORM
ClickHouseConnection). ولإدارة دورة حياة الاتصالات على النحو الصحيح، أنشئ الاتصالات باستخدام
ClickHouseDataSource:
// Register DataSource as singleton
var dataSource = new ClickHouseDataSource("Host=localhost;Username=default");
// Create connections for ORM use
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
// Pass connection to your ORM...
يعمل
Dapper
ClickHouse.Driver مع Dapper. ويحوّل برنامج التشغيل تلقائيًا صياغة
@parameter الخاصة بـ Dapper إلى الصياغة الأصلية في ClickHouse
{parameter:Type}، مع استنتاج الأنواع من قيم .NET.
استخدم
ClickHouseDataSource لإدارة مدة بقاء الاتصال على نحو صحيح:
var dataSource = new ClickHouseDataSource("Host=localhost");
services.AddSingleton(dataSource); // Register as singleton in DI
using var connection = dataSource.CreateConnection();
جميع أنماط مَعلمات Dapper القياسية مدعومة: الكائنات المجهولة:
أنماط تمرير المَعلمات
await connection.ExecuteAsync(
"INSERT INTO users (id, name, balance) VALUES (@Id, @Name, @Balance)",
new { Id