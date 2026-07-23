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ClickHouseClient (موصى به): عميل عالي المستوى وآمن للاستخدام من عدة خيوط، ومصمَّم للاستخدام بنمط singleton. يوفّر واجهة برمجة تطبيقات غير متزامنة وبسيطة للاستعلامات وعمليات الإدراج المجمّع. وهو الأنسب لمعظم التطبيقات.

ADO.NET ( ClickHouseDataSource , ClickHouseConnection , ClickHouseCommand ): تجريدات قياسية لقواعد البيانات في .NET. وهي مطلوبة لتكامل ORM ‏(Dapper وLinq2db) وعندما تحتاج إلى التوافق مع ADO.NET. تُعد ClickHouseBulkCopy فئة مساعدة لإدراج البيانات بكفاءة باستخدام اتصال ADO.NET. الفئة ClickHouseBulkCopy مُهمَلة وستُزال في إصدار مستقبلي؛ استخدم ClickHouseClient.InsertBinaryAsync بدلاً منها.

تشترك كلتا الواجهتين في مجمّع اتصالات HTTP الأساسي نفسه، ويمكن استخدامهما معًا داخل التطبيق نفسه.

​ دليل الترحيل

حدّث ملف .csproj لاستخدام اسم الحزمة الجديد ClickHouse.Driver وأحدث إصدار على NuGet. حدّث جميع مراجع ClickHouse.Client إلى ClickHouse.Driver في شيفرة مشروعك.

​ إصدارات ‎.NET‎ المدعومة

يدعم ClickHouse.Driver إصدارات ‎.NET‎ التالية:

.NET 6.0

.NET 8.0

.NET 9.0

.NET 10.0

​ إصدارات ClickHouse المدعومة

يدعم العميل رسميًا الإصدارات الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى آخر إصدارين طويلَي الدعم (LTS).

ثبّت الحزمة من NuGet:

dotnet add package ClickHouse.Driver

أو باستخدام مدير حزم NuGet:

Install-Package ClickHouse.Driver

​ البدء السريع

using ClickHouse . Driver ; // Create a client (typically as a singleton) using var client = new ClickHouseClient ( "Host=my.clickhouse;Protocol=https;Port=8443;Username=user" ); // Execute a query var version = await client . ExecuteScalarAsync ( "SELECT version()" ); Console . WriteLine ( version );

هناك طريقتان لتهيئة اتصالك بـ ClickHouse:

سلسلة الاتصال: أزواج مفتاح/قيمة مفصولة بفواصل منقوطة، تحدد المضيف وبيانات اعتماد المصادقة وخيارات الاتصال الأخرى.

أزواج مفتاح/قيمة مفصولة بفواصل منقوطة، تحدد المضيف وبيانات اعتماد المصادقة وخيارات الاتصال الأخرى. كائن ClickHouseClientSettings : كائن تهيئة مضبوط الأنواع يمكن تحميله من ملفات التهيئة أو تعيينه في الشيفرة.

فيما يلي قائمة كاملة بجميع الإعدادات وقيمها الافتراضية وتأثيراتها.

​ إعدادات الاتصال

الخاصية النوع الافتراضي مفتاح سلسلة الاتصال الوصف المضيف string "localhost" Host اسم المضيف أو عنوان IP لخادم ClickHouse المنفذ ushort 8123 (HTTP) / 8443 (HTTPS) Port رقم المنفذ؛ تُحدَّد القيمة الافتراضية حسب البروتوكول اسم المستخدم string "default" Username اسم المستخدم للمصادقة كلمة المرور string "" Password كلمة المرور للمصادقة قاعدة البيانات string "" Database قاعدة البيانات الافتراضية؛ عند تركها فارغة، تُستخدَم القيمة الافتراضية للخادم أو المستخدم البروتوكول string "http" Protocol بروتوكول الاتصال: "http" أو "https" المسار string null Path مسار URL في سيناريوهات الوكيل العكسي (مثل /clickhouse ) المهلة TimeSpan دقيقتان Timeout مهلة العملية (تُخزَّن بالثواني في سلسلة الاتصال)

​ تنسيق البيانات والتسلسل

الخاصية النوع الافتراضي مفتاح سلسلة الاتصال الوصف UseCompression bool true Compression تفعيل ضغط gzip لنقل البيانات UseCustomDecimals bool true UseCustomDecimals استخدم ClickHouseDecimal للدقة الاعتباطية؛ وإذا كانت القيمة false ، فسيُستخدم decimal في .NET (بحد 128 بت) ReadStringsAsByteArrays bool false ReadStringsAsByteArrays اقرأ أعمدة String و FixedString كمصفوفات byte[] بدلًا من string ؛ وهذا مفيد للبيانات الثنائية UseFormDataParameters bool false UseFormDataParameters أرسل المعلمات كبيانات نموذج بدلًا من سلسلة استعلام URL ReadBufferSize int 8192 (8 KiB) ReadBufferSize الحجم بالبايت للمخزن المؤقت المستخدم لقراءة استجابات استعلامات HTTP. زِدْه لتقليل إعادة تعبئة المخزن المؤقت لمجموعات النتائج الكبيرة. تُخصَّص القيم التي تبلغ 85,000 بايت أو أكثر على كومة الكائنات الكبيرة، مما قد يسبب تجزئة LOH وفترات توقف أطول لـ GC. ParameterTypeResolver IParameterTypeResolver null — مُحلِّل مخصص لتعيين نوع المعلمات بأسلوب @ ؛ راجع تعيين نوع المعلمات المخصص ParameterFormatter IParameterFormatter null — مُنسِّق مخصص لتسلسل قيم المعلمات؛ راجع تنسيق قيمة المعلمات المخصص ReadValueConverter IReadValueConverter null — مُحوِّل مخصص يُطبَّق على القيم التي يُرجعها قارئ البيانات؛ راجع تحويل قيمة القراءة المخصص JsonReadMode JsonReadMode Binary JsonReadMode كيفية إرجاع بيانات JSON: Binary (يعيد JsonObject ) أو String (يعيد سلسلة JSON الخام) JsonWriteMode JsonWriteMode String JsonWriteMode كيفية إرسال بيانات JSON: String (يُسلسِل عبر JsonSerializer ويقبل جميع المدخلات) أو Binary (كائنات POCO المسجَّلة فقط مع تلميحات النوع)

​ إدارة الجلسات

Property Type Default Connection String Key Description UseSession bool false UseSession تمكين الجلسات ذات الحالة؛ يجعل الطلبات تُنفَّذ تسلسليًا SessionId string null SessionId معرّف الجلسة؛ يُنشئ GUID تلقائيًا إذا كانت القيمة null وكان UseSession يساوي true

تؤدي العلامة UseSession إلى الاحتفاظ بجلسة الخادم، مما يتيح استخدام عبارات SET والجداول المؤقتة. ستُعاد تهيئة الجلسات بعد 60 ثانية من عدم النشاط (المهلة الافتراضية). ويمكن تمديد مدة الجلسة عبر تعيين إعدادات الجلسة باستخدام عبارات ClickHouse أو إعدادات الخادم. تتيح الفئة ClickHouseConnection عادةً التشغيل المتوازي (أي يمكن لعدة خيوط تنفيذ الاستعلامات بالتزامن). ومع ذلك، فإن تمكين العلامة UseSession يقيّد ذلك باستعلام نشط واحد فقط لكل اتصال في أي لحظة (وهذا قيد على جهة الخادم).

الخاصية النوع الافتراضي مفتاح سلسلة الاتصال الوصف SkipServerCertificateValidation bool false — تجاوز التحقق من شهادة HTTPS؛ غير مخصص للاستخدام في بيئة الإنتاج

​ تهيئة عميل HTTP

الخاصية النوع الافتراضي مفتاح سلسلة الاتصال الوصف HttpClient HttpClient null — مثيل HttpClient مخصص ومُهيأ مسبقًا HttpClientFactory IHttpClientFactory null — مصنع مخصص لإنشاء مثيلات HttpClient HttpClientName string null — اسم يستخدِمه HttpClientFactory لإنشاء عميل معيّن

​ التسجيل وتصحيح الأخطاء

Property Type Default Connection String Key Description LoggerFactory ILoggerFactory null — مصنع logger المستخدم للتسجيل التشخيصي EnableDebugMode bool false — تمكين تتبّع الشبكة في .NET (يتطلب LoggerFactory مع ضبط المستوى على Trace)؛ تأثير ملحوظ على الأداء

​ الإعدادات المخصصة والأدوار

الخاصية النوع القيمة الافتراضية مفتاح سلسلة الاتصال الوصف CustomSettings IDictionary<string, object> فارغ البادئة set_* إعدادات خادم ClickHouse، راجع الملاحظة أدناه Roles IReadOnlyList<string> فارغ Roles أدوار ClickHouse مفصولة بفواصل (مثل Roles=admin,reader ) ApplicationInfo IReadOnlyDictionary<string, string> فارغ — وسوم حرة تُضاف إلى ترويسة HTTP ‏ User-Agent لإسناد الاستعلامات إلى كل تطبيق على حدة.

عند استخدام سلسلة اتصال لتعيين إعدادات مخصصة، استخدم البادئة set_ ، مثل “set_max_threads=4”. أما عند استخدام كائن ClickHouseClientSettings، فلا تستخدم البادئة set_ . للاطلاع على القائمة الكاملة بالإعدادات المتاحة، راجع هنا

​ أمثلة لسلسلة الاتصال

​ اتصال بسيط

Host=localhost;Port=8123;Username=default;Password=secret;Database=mydb

​ باستخدام إعدادات ClickHouse مخصّصة

Host=localhost;set_max_threads=4;set_readonly=1;set_max_memory_usage=10000000000

يتيح لك QueryOptions تجاوز الإعدادات على مستوى العميل لكل استعلام على حدة. جميع الخصائص اختيارية، ولا تستبدل القيم الافتراضية للعميل إلا عند تحديدها.

الخاصية النوع الوصف QueryId string معرّف استعلام مخصّص للتتبّع في system.query_log أو للإلغاء Database string تجاوز قاعدة البيانات الافتراضية لهذا الاستعلام Roles IReadOnlyList<string> تجاوز أدوار العميل لهذا الاستعلام CustomSettings IDictionary<string, object> إعدادات خادم ClickHouse لهذا الاستعلام (مثل max_threads ) CustomHeaders IDictionary<string, string> ترويسات HTTP إضافية لهذا الاستعلام UseSession bool? تجاوز سلوك الجلسة لهذا الاستعلام SessionId string معرّف الجلسة لهذا الاستعلام (يتطلب UseSession = true ) BearerToken string تجاوز رمز المصادقة لهذا الاستعلام ParameterTypeResolver IParameterTypeResolver تجاوز المُحلِّل على مستوى العميل لتعيين نوع المعلَمات بنمط @ ؛ راجع تعيين نوع المعلَمات المخصّص ParameterFormatter IParameterFormatter تجاوز المُنسِّق على مستوى العميل لتسلسل قيم المعلَمات بنمط @ ؛ راجع تنسيق قيمة المعلمات المخصص ReadValueConverter IReadValueConverter تجاوز المُحوِّل على مستوى العميل المُطبَّق على القيم المُعادة بواسطة قارئ البيانات؛ راجع تحويل قيمة القراءة المخصص MaxExecutionTime TimeSpan? مهلة الاستعلام من جانب الخادم (تُمرَّر كإعداد max_execution_time )؛ يُلغي الخادم الاستعلام إذا تم تجاوزها AcceptEncoding string تجاوز ترويسة Accept-Encoding لكل استعلام على حدة (مثل "zstd" و "zstd, gzip;q=0.5" )؛ كما يفرض أيضًا enable_http_compression=1 على URL . راجع ضغط النقل لكل استعلام.

مثال:

var options = new QueryOptions { QueryId = "report-2024-001" , Database = "analytics" , CustomSettings = new Dictionary < string , object > { { "max_threads" , 4 }, { "max_memory_usage" , 10_000_000_000 } }, MaxExecutionTime = TimeSpan . FromMinutes ( 5 ) }; var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM large_table" , parameters : null , options : options );

يوسّع InsertOptions ‏ QueryOptions بإعدادات خاصة بعمليات الإدراج المجمّع عبر InsertBinaryAsync .

الخاصية النوع القيمة الافتراضية الوصف BatchSize int 100,000 عدد الصفوف في كل دفعة MaxDegreeOfParallelism int 1 عدد عمليات رفع الدُفعات المتوازية Format RowBinaryFormat RowBinary التنسيق الثنائي: RowBinary أو RowBinaryWithDefaults ColumnTypes IReadOnlyDictionary<string, string> null اسم العمود ← سلسلة النوع في ClickHouse. يتجاوز استعلام فحص المخطط عند تعيينه. UseSchemaCache bool false يخزّن مخطط الجدول الكامل لكل زوج من (database, table) طوال مدة حياة العميل.

تتوفّر أيضًا جميع خصائص QueryOptions في InsertOptions .

مثال:

var insertOptions = new InsertOptions { BatchSize = 50_000 , MaxDegreeOfParallelism = 4 , QueryId = "bulk-import-001" }; long rowsInserted = await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , columns , rows , insertOptions );

​ تخطي استعلام فحص المخطط

بشكل افتراضي، يرسل InsertBinaryAsync استعلام SELECT ... WHERE 1=0 قبل كل عملية إدراج لاكتشاف أنواع الأعمدة. في السيناريوهات ذات معدل النقل المرتفع، يمكنك التخلص من هذا العبء الإضافي باستخدام خيارين:

الخيار 1: تحديد أنواع الأعمدة صراحةً

عندما تكون على دراية بمخطط الجدول وقت التجميع، مرّره مباشرةً عبر ColumnTypes . عندها لن يُرسل أي استعلام للمخطط على الإطلاق:

var options = new InsertOptions { ColumnTypes = new Dictionary < string , string > { [ "id" ] = "UInt64" , [ "name" ] = "Nullable(String)" , [ "score" ] = "Float32" , }, }; await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , [ "id" , "name" , "score" ], rows , options );

الخيار 2: تخزين المخطط مؤقتًا

عند الإدراج في الجدول نفسه بشكل متكرر، اضبط UseSchemaCache = true للاستعلام عن المخطط مرة واحدة ثم إعادة استخدامه في عمليات الإدراج اللاحقة ضمن مثيل ClickHouseClient نفسه:

var options = new InsertOptions { UseSchemaCache = true }; // First call fetches schema from the server await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , columns , batch1 , options ); // Second call reuses cached schema — no extra round-trip await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , columns , batch2 , options );

يحظى ColumnTypes بالأولوية على UseSchemaCache . وإذا تم تعيينهما معًا، فستُستخدم الأنواع المحددة صراحةً.

بالأولوية على . وإذا تم تعيينهما معًا، فستُستخدم الأنواع المحددة صراحةً. لا تكتشف ذاكرة التخزين المؤقت للمخطط تغييرات ALTER TABLE . إذا عدّلت مخطط الجدول، فأنشئ ClickHouseClient جديدًا أو تجنّب استخدام UseSchemaCache لهذا الجدول.

. إذا عدّلت مخطط الجدول، فأنشئ جديدًا أو تجنّب استخدام لهذا الجدول. يقتصر نطاق ذاكرة التخزين المؤقت على instance الخاصة بـ ClickHouseClient ، ويُعرَّف مفتاحها بواسطة (database, table). وتشترك المجموعات الفرعية المختلفة من الأعمدة في الجدول نفسه في مخطط واحد مخزَّن مؤقتًا.

تُعد ClickHouseClient واجهة برمجة التطبيقات الموصى بها للتفاعل مع ClickHouse. وهي آمنة للاستخدام من عدة خيوط، ومصممة للاستخدام كـ singleton، وتدير داخليًا تجمّع اتصالات HTTP.

​ إنشاء عميل

ClickHouseClient باستخدام سلسلة اتصال أو كائن ClickHouseClientSettings . راجع قسم أنشئباستخدام سلسلة اتصال أو كائن. راجع قسم التهيئة للاطّلاع على الخيارات المتاحة.

تتوفّر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.

حدّد خدمة وانقر على Connect:

اختر C#. ستُعرض تفاصيل الاتصال أدناه.

إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.

باستخدام سلسلة اتصال:

using ClickHouse . Driver ; using var client = new ClickHouseClient ( "Host=localhost;Username=default;Password=secret" );

أو باستخدام ClickHouseClientSettings :

using ClickHouse . Driver ; var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "localhost" , Username = "default" , Password = "secret" }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

في حالات استخدام حقن التبعية، استخدم IHttpClientFactory :

// In your DI configuration services . AddHttpClient ( "ClickHouse" , client => { client . Timeout = TimeSpan . FromMinutes ( 5 ); }). ConfigurePrimaryHttpMessageHandler (() => new HttpClientHandler { AutomaticDecompression = DecompressionMethods . GZip | DecompressionMethods . Deflate }); // Create client with factory var factory = serviceProvider . GetRequiredService < IHttpClientFactory >(); var client = new ClickHouseClient ( "Host=localhost" , factory , "ClickHouse" );

صُمِّم ClickHouseClient ليكون طويل الأمد ويُستخدم بشكل مشترك عبر تطبيقك. أنشِئه مرة واحدة فقط (عادةً بصفته singleton) وأعِد استخدامه في جميع عمليات قاعدة البيانات. يتولى العميل إدارة تجميع اتصالات HTTP داخليًا.

​ تنفيذ الاستعلامات

استخدم ExecuteNonQueryAsync مع التعليمات التي لا تُرجع نتائج:

// Create a table await client . ExecuteNonQueryAsync ( "CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.my_table (id Int64, name String) ENGINE = Memory" ); // Drop a table await client . ExecuteNonQueryAsync ( "DROP TABLE IF EXISTS default.my_table" );

استخدم ExecuteScalarAsync لاسترجاع قيمة واحدة:

var count = await client . ExecuteScalarAsync ( "SELECT count() FROM default.my_table" ); Console . WriteLine ( $"Row count: { count } " ); var version = await client . ExecuteScalarAsync ( "SELECT version()" ); Console . WriteLine ( $"Server version: { version } " );

​ إدخال البيانات

​ عمليات الإدراج باستخدام المعلمات

أدرِج البيانات باستخدام استعلامات ذات معلمات عبر ExecuteNonQueryAsync . يجب تحديد أنواع المعلمات في SQL باستخدام الصياغة {name:Type} :

using ClickHouse . Driver ; using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "id" , 1L ); parameters . AddParameter ( "name" , "Alice" ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "INSERT INTO default.my_table (id, name) VALUES ({id:Int64}, {name:String})" , parameters );

​ عمليات الإدراج المجمّعة

استخدم InsertBinaryAsync لإدراج أعداد كبيرة من الصفوف بكفاءة. فهو يمرّر البيانات بتنسيق الصفوف الثنائي الأصلي في ClickHouse، ويدعم تحميل الدُفعات بالتوازي، ويتجنب أخطاء “URL طويل جدًا” التي قد تحدث مع الاستعلامات ذات المعلمات.

// Prepare data as IEnumerable<object[]> var rows = Enumerable . Range ( 0 , 1_000_000 ) . Select ( i => new object [] { ( long ) i , $"value { i } " }); var columns = new [] { "id" , "name" }; // Basic insert long rowsInserted = await client . InsertBinaryAsync ( "default.my_table" , columns , rows ); Console . WriteLine ( $"Rows inserted: { rowsInserted } " );

لمجموعات البيانات الكبيرة، اضبط التجميع على دفعات ومستوى التوازي باستخدام InsertOptions :

var options = new InsertOptions { BatchSize = 100_000 , // Rows per batch (default: 100,000) MaxDegreeOfParallelism = 4 // Parallel batch uploads (default: 1) };

يجلب العميل تلقائيًا بنية الجدول عبر SELECT * FROM <table> WHERE 1=0 قبل الإدراج. يجب أن تتوافق القيم المُمرَّرة مع أنواع الأعمدة المستهدفة. لتجاوز هذا الاستعلام، استخدم InsertOptions.ColumnTypes أو InsertOptions.UseSchemaCache .

قبل الإدراج. يجب أن تتوافق القيم المُمرَّرة مع أنواع الأعمدة المستهدفة. لتجاوز هذا الاستعلام، استخدم أو . عندما تكون قيمة MaxDegreeOfParallelism > 1 ، تُحمَّل الدفعات بالتوازي. لا تتوافق الجلسات مع الإدراج المتوازي؛ لذا عطّل الجلسات أو عيّن MaxDegreeOfParallelism = 1 .

، تُحمَّل الدفعات بالتوازي. لا تتوافق الجلسات مع الإدراج المتوازي؛ لذا عطّل الجلسات أو عيّن . استخدم RowBinaryFormat.RowBinaryWithDefaults في InsertOptions.Format إذا كنت تريد أن يطبّق الخادم قيم DEFAULT على الأعمدة غير المُمرَّرة.

​ عمليات إدراج POCO

بدلاً من إنشاء مصفوفات object[] ، يمكنك إدراج كائنات POCO محددة النوع مباشرةً. سجّل النوع مرة واحدة، ثم مرّر IEnumerable<T> :

// Define a POCO matching your table columns public class SensorReading { public ulong Id { get ; set ; } public string SensorName { get ; set ; } public double Value { get ; set ; } public DateTime Timestamp { get ; set ; } } // Register the type (once per client lifetime) client . RegisterBinaryInsertType < SensorReading >(); // Insert directly — column names are derived from property names var readings = Enumerable . Range ( 0 , 100_000 ) . Select ( i => new SensorReading { Id = ( ulong ) i , SensorName = $"sensor_ { i % 10 } " , Value = Random . Shared . NextDouble () * 100 , Timestamp = DateTime . UtcNow , }); long rowsInserted = await client . InsertBinaryAsync ( "sensors" , readings );

افتراضيًا، تُعيَّن جميع الخصائص العامة القابلة للقراءة إلى أعمدة باستخدام مطابقة صارمة للأسماء تراعي حالة الأحرف. يمكنك تخصيص هذا التعيين باستخدام السمات:

public class Event { [ ClickHouseColumn ( Name = "event_id" )] // Map to a differently-named column public ulong Id { get ; set ; } [ ClickHouseColumn ( Type = "LowCardinality(String)" )] // Explicit ClickHouse type public string Category { get ; set ; } public string Payload { get ; set ; } [ ClickHouseNotMapped ] // Exclude from insert public string InternalTag { get ; set ; } }

السمة الغرض [ClickHouseColumn(Name = "...")] تجاوز اسم العمود الهدف [ClickHouseColumn(Type = "...")] التصريح بنوع ClickHouse صراحةً [ClickHouseNotMapped] استبعاد الخاصية من عملية الإدراج

عندما تحدد جميع الخصائص المعينة Type صريحًا، يُتخطّى استعلام فحص المخطط بالكامل. وعندما تكون بعض الخصائص فقط ذات أنواع صريحة، يعود برنامج التشغيل إلى فحص المخطط لمجموعة الأعمدة الكاملة.

يدعم InsertBinaryAsync<T> خيارات InsertOptions نفسها (التجميع على دفعات، التوازي، التخزين المؤقت للمخطط) مثل التحميل الزائد object[] .

بخلاف التحميل الزائد object[] ، لا يقبل InsertBinaryAsync<T> قائمة أعمدة صريحة. تُحدَّد الأعمدة بواسطة الخصائص المعينة للنوع المسجل. للتحكم في الأعمدة التي تُدرج، استخدم [ClickHouseNotMapped] لاستبعاد الخصائص أو [ClickHouseColumn(Name = "...")] لإعادة تسميتها. إذا تم تعيين ColumnTypes في InsertOptions ، فستتجاوز سمات POCO.

​ تطور المخطط

تعمل عمليات الإدراج الخاصة بـ POCO بسلاسة عند إضافة أعمدة إلى الجدول المستهدف بعد تسجيل النوع. ونظرًا إلى أن برنامج التشغيل لا يُدرج سوى الأعمدة المرتبطة بـ POCO، فإن أي أعمدة جديدة تحتوي على DEFAULT (أو تعبيرات افتراضية أخرى) يملؤها الخادم تلقائيًا. ولا حاجة إلى أي تغييرات في الشيفرة أو إلى إعادة التسجيل.

​ قراءة البيانات

استخدم ExecuteReaderAsync لتنفيذ استعلامات SELECT. يوفّر ClickHouseDataReader المُعاد وصولًا مُحدَّد النوع إلى أعمدة النتائج عبر طرق مثل GetInt64() و GetString() و GetFieldValue<T>() .

استدعِ Read() للانتقال إلى الصف التالي. وتُرجع false عند عدم وجود المزيد من الصفوف. ويمكنك الوصول إلى الأعمدة حسب الفهرس (ابتداءً من 0) أو حسب اسم العمود.

using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "max_id" , 100L ); var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM default.my_table WHERE id < {max_id:Int64}" , parameters ); while ( reader . Read ()) { Console . WriteLine ( $"Id: { reader . GetInt64 ( 0 )} , Name: { reader . GetString ( 1 )} " ); }

​ القراءة باستخدام POCO

بدلًا من قراءة الأعمدة حسب الفهرس أو الاسم، يمكنك تمرير نتائج الاستعلام مباشرةً إلى فئاتك الخاصة. سجّل النوع مرة واحدة في العميل، ثم استخدم QueryAsync<T> :

// Define a POCO matching your result columns public class SensorReading { public ulong Id { get ; set ; } public DateTime Timestamp { get ; set ; } [ ClickHouseColumn ( Name = "sensor_name" )] public string SensorName { get ; set ; } public double Value { get ; set ; } } // Register the type (once per client lifetime) client . RegisterPocoType < SensorReading >(); // Stream results as typed objects await foreach ( var reading in client . QueryAsync < SensorReading >( "SELECT Id, sensor_name, Value, Timestamp FROM sensors" )) { Console . WriteLine ( $" { reading . SensorName } : { reading . Value } " ); }

التسجيل

يُعِدّ RegisterPocoType<T>() كلاً من عمليات ربط الإدراج والقراءة، ويتحقق من كليهما مسبقًا. أما RegisterBinaryInsertType<T>() فلم يتغير، ويظل مخصصًا للإدراج فقط حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة.

يجب أن يتضمن النوع المسجَّل ما يلي:

مُنشئًا عامًا بدون معاملات.

خاصية عامة واحدة على الأقل لها مُعدِّل set عام وليس init . الخصائص required مدعومة.

مطابقة الأعمدة

مطابقة الأعمدة حسّاسة لحالة الأحرف. تترك أعمدة النتائج المفقودة الخصائص على قيمتها الافتراضية، بينما يتم تجاهل أعمدة النتائج الإضافية.

لا توجد تحويلات تلقائية، ويؤدي عدم تطابق النوع إلى ظهور InvalidOperationException .

تحويل صف واحد إلى كائن

عند التكرار على القارئ يدويًا، استخدم ClickHouseDataReader.MapTo<T>() لتحويل الصف الحالي إلى POCO مسجَّل دون تحريك القارئ إلى الصف التالي:

var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT Id, SensorName, Value, Timestamp FROM sensors" ); while ( reader . Read ()) { SensorReading reading = reader . MapTo < SensorReading >(); Console . WriteLine ( $" { reading . SensorName } : { reading . Value } " ); }

تشخيصات التسجيل

LoggerFactory ، يُصدر كلٌّ من RegisterPocoType<T>() و RegisterBinaryInsertType<T>() سجلًا على مستوى Debug (ضمن الفئة ClickHouse.Driver.Client ) يبيّن الخصائص التي طابقت الأعمدة، وتلك التي جرى تخطيها وسبب ذلك. راجع عند تهيئة، يُصدر كلٌّ منسجلًا على مستوى(ضمن الفئة) يبيّن الخصائص التي طابقت الأعمدة، وتلك التي جرى تخطيها وسبب ذلك. راجع التسجيل والتشخيصات

​ معلمات SQL

في ClickHouse، الصيغة القياسية لمعلمات الاستعلام في استعلامات SQL هي {parameter_name:DataType} .

أمثلة:

SELECT { value : Array (UInt16)} as a

SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}

INSERT INTO table VALUES ({val1:Int32}, {val2: Array (UInt8)})

تُمرَّر معلمات SQL ‏‘bind’ كمعلمات استعلام في HTTP URI، لذا فإن استخدام عدد كبير جدًا منها قد يؤدي إلى ظهور استثناء “URL طويل جدًا”. استخدم InsertBinaryAsync لإدراج كميات كبيرة من البيانات لتجنّب هذا القيد.

​ معلمات Identifier

يتيح لك نوع المعلمة Identifier ربط اسم قاعدة بيانات أو جدول أو عمود بأمان بدلًا من استخدام قيمة حرفية نصية بين علامتَي اقتباس. استخدمه بصيغة {name:Identifier} في SQL، أو عبر تعيين ClickHouseDbParameter.ClickHouseType = "Identifier" :

var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "name" , "my_database" ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "CREATE DATABASE {name:Identifier}" , parameters );

var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "col" , "user_id" ); var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT {col:Identifier} FROM t" , parameters );

تُرسَل القيمة كما هي حرفيًا، ويستبدلها الخادم كمُعرّف SQL خام، مع تطبيق الإحاطة بعلامات backtick وإفلات الأحرف الخاصة وفق آليته الخاصة. ويمكن نقل المعرّفات التي تحتوي على أحرف خاصة (بما في ذلك علامات backtick ) ذهابًا وإيابًا بأمان.

يُخصَّص لكل استعلام معرّف فريد query_id يمكن استخدامه لجلب البيانات من جدول system.query_log أو لإلغاء الاستعلامات طويلة التشغيل. يمكنك تحديد معرّف استعلام مخصّص عبر QueryOptions :

var options = new QueryOptions { QueryId = $"report- { Guid . NewGuid ()} " }; var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM large_table" , parameters : null , options : options );

إذا كنت تحدد QueryId مخصصًا، فتأكد من أنه فريد في كل استدعاء. ويُعد GUID عشوائيًا خيارًا جيدًا.

​ تعيين نوع المعلمة المخصّص

عند استخدام المعلمات بأسلوب @ (مثل WHERE id = @id )، يستنتج برنامج التشغيل تلقائيًا نوع ClickHouse من نوع القيمة في ‎.NET. على سبيل المثال، يُعيَّن int إلى Int32 .

سلوك معلمات DateTime المستنتجة بالنسبة إلى المعلمات بأسلوب @ التي لا تحتوي على تلميح {name:Type} في SQL ولم يُعيَّن لها ClickHouseType ، تُستنتج القيم التي تمثل نقطة زمنية على أنها DateTime('UTC') بدلًا من DateTime مجردة. ويُرسَل DateTime الذي تكون فيه قيمة Kind هي Utc أو Local ، وجميع قيم DateTimeOffset ، على هيئة DateTime('UTC') ، مع الحفاظ على النقطة الزمنية عبر أي server timezone . تكون للتلميحات الصريحة ( {name:DateTime} ) أولوية أعلى من الاستدلال، وهي الطريقة الموصى بها لبناء الاستعلامات.

لتجاوز هذه الإعدادات الافتراضية، عيّن ParameterTypeResolver في ClickHouseClientSettings . ويكون ذلك مفيدًا عندما تريد استخدام DateTime64(3) لجميع معلمات DateTime بدقة الملّي ثانية، أو استخدام قيمة scale محددة لجميع قيم Decimal، من دون تعيين ClickHouseType لكل معلمة على حدة.

استخدام DictionaryParameterTypeResolver لتعيينات الأنواع البسيطة:

using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { ParameterTypeResolver = new DictionaryParameterTypeResolver ( new Dictionary < Type , string > { [ typeof ( DateTime )] = "DateTime64(3)" , [ typeof ( decimal )] = "Decimal64(4)" , }), }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "dt" , DateTime . UtcNow ); // Mapped to DateTime64(3) parameters . AddParameter ( "amount" , 99.1234m ); // Mapped to Decimal64(4) await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT @dt, @amount" , parameters );

IParameterTypeResolver مخصّص للحالات المتقدمة:

للاستدلال المعتمد على القيمة أو المستند إلى الاسم، نفِّذ الواجهة IParameterTypeResolver مباشرةً. أرجِع null للانتقال إلى الاستدلال الافتراضي:

public class SmartDecimalResolver : IParameterTypeResolver { public string ResolveType ( Type clrType , object value , string parameterName ) { if ( clrType != typeof ( decimal )) return null ; // Fall through to default var scale = ( decimal . GetBits (( decimal ) value )[ 3 ] >> 16 ) & 0x7F ; return scale <= 4 ? $"Decimal64( { scale } )" : $"Decimal128( { scale } )" ; } }

يمكنك أيضًا تعيين محلِّل لاستعلام واحد عبر QueryOptions.ParameterTypeResolver . وعند تعيينه، تكون له أولوية أعلى من المحلِّل على مستوى العميل.

ترتيب أولوية تحديد النوع:

المحلِّل ليس سوى خطوة ضمن سلسلة ترتيب الأولوية. من الأعلى إلى الأدنى أولوية:

تعيين ClickHouseType صراحةً على المعلَمة تلميح نوع SQL من الصيغة {name:Type} في الاستعلام IParameterTypeResolver (من QueryOptions.ParameterTypeResolver ، مع الرجوع إلى ClickHouseClientSettings.ParameterTypeResolver ) استنتاج النوع المضمَّن ( TypeConverter.ToClickHouseType )

يعمل المحلِّل أيضًا مع مسار ADO.NET ClickHouseConnection — إذ ترث الاتصالات المُنشأة من العميل هذه الإعدادات.

​ تنسيق مخصص لقيم المعلمات

IParameterFormatter هو خطاف يحدّد كيفية تسلسل قيم المعلمات. استخدمه عندما لا يتوافق التنسيق المضمّن (مثل دقة DateTime، والإعدادات المحلية لـ Decimal، وإفلات السلاسل النصية، وتمثيل الأرقام) مع ما يتوقعه المخطط أو الأدوات اللاحقة.

عيّن ParameterFormatter في ClickHouseClientSettings لتثبيت منسّق لجميع الاستعلامات المعلَّمة بمعلمات. يتلقى المنسّق القيمة، واسم نوع ClickHouse الذي جرى تحديده، واسم المعلمة، ويُرجع التمثيل النصي الذي يُرسَل إلى الخادم. أعد null للرجوع إلى المنسّق الافتراضي.

استخدام DictionaryParameterFormatter للتنسيق البسيط لكل نوع CLR على حدة:

using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { ParameterFormatter = new DictionaryParameterFormatter ( new Dictionary < Type , Func < object , string >> { [ typeof ( DateTime )] = v => (( DateTime ) v ). ToString ( "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.ffffff" , System . Globalization . CultureInfo . InvariantCulture ), [ typeof ( decimal )] = v => (( decimal ) v ). ToString ( "F4" , System . Globalization . CultureInfo . InvariantCulture ), }), }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

IParameterFormatter مخصّص للحالات المتقدمة:

public class FixedDecimalFormatter : IParameterFormatter { public string Format ( object value , string typeName , string parameterName ) { if ( value is decimal d ) return d . ToString ( "F4" , System . Globalization . CultureInfo . InvariantCulture ); return null ; // Fall through for anything else } }

يمكنك أيضًا تعيين منسّق لكل استعلام عبر QueryOptions.ParameterFormatter . وعند تعيينه، تكون له الأولوية على المنسّق على مستوى العميل.

القيم المركّبة:

يُطبَّق المنسّق على معلمات المجموعات ذات المستوى الأعلى، وكذلك على كل عنصر داخل القيم المركّبة ( Array , Tuple , Map , Nullable , LowCardinality , Variant ). على سبيل المثال، تؤدي مطابقة typeof(int) إلى تنسيق كل عنصر Int32 داخل Array(Int32) على حدة.

الإحاطة بعلامات الاقتباس المفردة في السياقات المركّبة:

بالنسبة إلى أنواع ClickHouse الشبيهة بالسلاسل النصية ( String , FixedString , Enum8 , Enum16 , IPv4 , IPv6 , UUID ) المضمّنة داخل قيمة حرفية مركّبة، يحيط برنامج التشغيل مخرجات المنسّق بعلامات اقتباس مفردة، لكنه لا يجري إفلاتًا لمحتواها. إذا كانت السلسلة التي يعيدها المنسّق تحتوي على علامة اقتباس مفردة أو شرطة مائلة عكسية غير مُفلَتة، فستصبح القيمة الحرفية المركّبة غير صحيحة، وسيرفض الخادم الاستعلام.

تُستخدم معلمات السلاسل النصية ذات المستوى الأعلى (غير المضمّنة داخل قيمة مركّبة) كما هي، من دون إحاطة، لذا لا يلزم الإفلات هنا.

أولوية المنسّق:

IParameterFormatter (من QueryOptions.ParameterFormatter ، مع الرجوع إلى ClickHouseClientSettings.ParameterFormatter ). إذا أعاد قيمة غير null ، فستُستخدم هذه القيمة. التنسيق المضمّن الخاص بالنوع في HttpParameterFormatter .

لا يُستشار المنسّق لقيم null أو DBNull ؛ إذ تُسلسَل هذه القيم دائمًا باعتبارها مؤشر ClickHouse للقيم null ( \N ).

​ تحويل مخصص لقيم القراءة

يتيح لك IReadValueConverter تحويل القيم التي يعيدها قارئ البيانات بعد إلغاء التسلسل، من دون تغيير نوع CLR الخاص بها. ومن الاستخدامات الشائعة: تعيين DateTime.Kind = Utc لعمود DateTime لا يحتوي على timezone، أو إزالة المسافات الزائدة من السلاسل النصية أو تطبيعها، أو إجراء معالجة لاحقة على عمود JSON قبل أن يصل إلى شيفرة التطبيق.

عيّن ReadValueConverter في ClickHouseClientSettings لتطبيق محوّل على جميع عمليات القراءة. ويُستدعى المحوّل مرة واحدة لكل عمود في كل صف عبر كلٍّ من المسار المغلّف ( GetValue ) والمسار العام ( GetFieldValue<T> ). وعند عدم تعيين أي محوّل، لا توجد أي كلفة إضافية — إذ يعيد القارئ القيم مباشرةً.

استخدام DictionaryReadValueConverter لإجراء تحويل بسيط لكل نوع CLR:

using ClickHouse . Driver . ADO . Readers ; var converter = new DictionaryReadValueConverter () . For < DateTime >( dt => DateTime . SpecifyKind ( dt , DateTimeKind . Utc )) . For < string >( s => s . Trim ()); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { ReadValueConverter = converter , }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

تمرّ القيم التي لم يُسجَّل نوع CLR الخاص بها وقت التشغيل باستخدام For<T> كما هي من دون تغيير. ويجري التوجيه وفق نوع CLR المطابق تمامًا، لذا سجّل النوع الفعلي الذي يُنتجه القارئ (على سبيل المثال، For<JsonObject> لعمود JSON في JsonReadMode.Binary ).

IReadValueConverter مخصّص للحالات المتقدمة:

إذا كنت بحاجة إلى التوجيه استنادًا إلى سلسلة النوع من جانب ClickHouse (على سبيل المثال، للتمييز بين DateTime و DateTime('UTC') — إذ يظهر كلاهما على أنهما نوع CLR نفسه)، فنفّذ IReadValueConverter مباشرةً:

public class UtcKindForNoTzDateTimeConverter : IReadValueConverter { public object ConvertValue ( object value , string columnName , string clickHouseType ) { if ( value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime" ) return DateTime . SpecifyKind ( dt , DateTimeKind . Utc ); return value ; } public T ConvertValue < T >( T value , string columnName , string clickHouseType ) { if ( typeof ( T ) == typeof ( DateTime ) && value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime" ) return ( T )( object ) DateTime . SpecifyKind ( dt , DateTimeKind . Utc ); return value ; } }

يجب أن يحافظ المحوّل على نوع CLR وقت التشغيل؛ إذ لا يتم تمرير البيانات الوصفية للأعمدة ( GetFieldType , GetSchemaTable ) عبره، ويجب أن تظل متسقة مع ما يتم إرجاعه.

يمكنك أيضًا تعيين محوّل لكل استعلام عبر QueryOptions.ReadValueConverter ؛ وعند تعيينه، تكون له الأولوية على المحوّل على مستوى العميل.

حدود الإرسال:

يُستدعى المحوّل مرة واحدة لكل عمود مع قيمة الخلية كاملة بعد فك التسلسل، وهو لا يتعمق تكراريًا داخل الحاويات المركبة. بالنسبة إلى عمود Array(Int32) ، تكون القيمة المُمرَّرة هي int[] ؛ وبالنسبة إلى Tuple(Int32, String) ، تكون ITuple .

يعمل المحوّل مع مسار ClickHouseConnection في ADO.NET — وترث الاتصالات المُنشأة من العميل هذه الإعدادات.

​ البث الخام

استخدم ExecuteRawResultAsync لبث نتائج الاستعلام مباشرةً بتنسيق محدد، متجاوزًا قارئ البيانات. يفيد ذلك عند تصدير البيانات إلى ملفات أو تمريرها إلى أنظمة أخرى:

using var result = await client . ExecuteRawResultAsync ( "SELECT * FROM default.my_table LIMIT 100 FORMAT JSONEachRow" ); await using var stream = await result . ReadAsStreamAsync (); using var reader = new StreamReader ( stream ); var json = await reader . ReadToEndAsync ();

JSONEachRow ، CSV ، TSV ، Parquet ، Native . راجع التنسيقات الشائعة:. راجع توثيق التنسيقات للتعرّف على جميع الخيارات.

​ ضغط النقل لكل استعلام

افتراضيًا، يتفاوض العميل على gzip, deflate عندما تكون Compression=true (وهو الإعداد الافتراضي في سلسلة الاتصال)، ويتولى عميل HTTP فك ضغط الدفق تلقائيًا وبشفافية.

بالنسبة إلى عمليات التصدير الخام (مثل Parquet وArrow وNative)، قد ترغب في التفاوض على codec مختلف (مثل zstd أو lz4 ) لتحقيق مفاضلة بين استهلاك CPU وعرض النطاق الترددي من دون تغيير الإعداد على مستوى الاتصال بالكامل. يضبط كلٌّ من QueryOptions.AcceptEncoding و ClickHouseCommand.AcceptEncoding ترويسة HTTP ‏ Accept-Encoding لطلب واحد، مع استبدال أي قيمة افتراضية كانت معيّنة، ويفرضان enable_http_compression=1 على URL (وهو ما يتطلبه ClickHouse قبل أن يلتزم بـ Accept-Encoding ).

using var result = await client . ExecuteRawResultAsync ( "SELECT * FROM events FORMAT Parquet" , options : new QueryOptions { AcceptEncoding = "zstd" }); // Decode yourself or write to a file await using var body = await result . ReadAsStreamAsync ();

​ إعداد HttpClient

يأتي HttpClient الافتراضي الذي ينشئه برنامج التشغيل مع AutomaticDecompression = GZip | Deflate ، ما يعني أنه يفك ضغط هاتين الخوارزميتين تلقائيًا ويزيل Content-Encoding من الاستجابة. وهذا هو السلوك المطلوب للاستعلامات العادية، لكن ليس إذا كنت تريد التعامل بنفسك مع البيانات الخام المضغوطة.

في هذه الحالة، مرّر HttpClient أو HttpClientFactory إلى ClickHouseClient مع AutomaticDecompression = DecompressionMethods.None

إذا كان AcceptEncoding يطلب codec لا يستطيع HttpClient المُكوَّن فك ضغطه تلقائيًا، فإن ExecuteRawResultAsync وحده يكون آمنًا. أما استدعاء ExecuteReaderAsync أو ExecuteScalarAsync أو ExecuteNonQueryAsync على مسار الاستعلام نفسه فسيحاول تحليل البايتات المضغوطة كما لو كانت بتنسيق النتيجة المعتاد، ما يؤدي إلى مخرجات غير مفهومة.

​ أجسام رسائل الخطأ

عندما يستجيب الخادم بحالة 4xx/5xx وكان قد جرى تعيين enable_http_compression=1 ، فإنه يضغط جسم الخطأ باستخدام الـ codec نفسه الذي كان سيستخدمه في الاستجابة الناجحة. ويفك برنامج التشغيل ضغط هذه الأجسام للـ codecs المضمنة في BCL ( gzip , deflate , br / brotli )، بحيث تكون الرسالة الظاهرة في ClickHouseServerException قابلة للقراءة. أما codecs التي لا يستطيع فك ترميزها ( zstd , lz4 , …)، فيُرجع معها برنامج التشغيل رسالة بديلة تذكر اسم الـ codec وتشير إلى system.query_log للاطلاع على نص الخطأ الأصلي.

​ إدراج تدفق خام

InsertRawStreamAsync لإدراج البيانات مباشرةً من تدفقات الملفات أو الذاكرة بتنسيقات مثل CSV وJSON وParquet، أو بأي استخدملإدراج البيانات مباشرةً من تدفقات الملفات أو الذاكرة بتنسيقات مثل CSV وJSON وParquet، أو بأي تنسيق ClickHouse مدعوم

إدراج من ملف CSV:

await using var fileStream = File . OpenRead ( "data.csv" ); using var response = await client . InsertRawStreamAsync ( table : "my_table" , stream : fileStream , format : "CSV" , columns : [ "id" , "product" , "price" ] // Optional: specify columns );

راجع وثائق إعدادات الصيغ للاطلاع على خيارات التحكّم في سلوك إدخال البيانات.

​ المزيد من الأمثلة

للاطلاع على المزيد من أمثلة الاستخدام العملية، راجع دليل الأمثلة في مستودع GitHub.

توفّر المكتبة دعمًا كاملًا لـ ADO.NET من خلال ClickHouseConnection و ClickHouseCommand و ClickHouseDataReader . وتُعد واجهة برمجة التطبيقات هذه ضرورية للتكامل مع ORM ‏(Dapper وLinq2db)، وكذلك عند الحاجة إلى طبقات تجريد قواعد البيانات القياسية في .NET.

​ إدارة دورة الحياة باستخدام ClickHouseDataSource

أنشئ الاتصالات دائمًا عبر ClickHouseDataSource لضمان الإدارة السليمة لدورة الحياة وتجميع الاتصالات. يدير DataSource مثيل ClickHouseClient واحدًا داخليًا، وتشترك جميع الاتصالات في تجمّع الاتصالات HTTP الخاص به.

using ClickHouse . Driver . ADO ; // Create DataSource once (register as singleton in DI) var dataSource = new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost;Username=default;Password=secret" ); // Create lightweight connections as needed await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); // Use the connection await using var command = connection . CreateCommand ( "SELECT version()" ); var version = await command . ExecuteScalarAsync ();

في حال استخدام حقن التبعيات:

// In Startup.cs or Program.cs services . AddSingleton ( sp => { var factory = sp . GetRequiredService < IHttpClientFactory >(); return new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost" , factory , "ClickHouse" ); }); // In your service public class MyService { private readonly ClickHouseDataSource _dataSource ; public MyService ( ClickHouseDataSource dataSource ) { _dataSource = dataSource ; } public async Task DoWorkAsync () { await using var connection = await _dataSource . OpenConnectionAsync (); // Use connection... } }

لا تُنشئ ClickHouseConnection مباشرةً في شيفرة الإنتاج. فكل إنشاء مباشر له ينشئ عميل HTTP جديدًا وتجمّع اتصالات جديدًا، ما قد يؤدي إلى استنفاد المقابس عند ارتفاع الحمل: // لا تفعل هذا — ينشئ مجمّع اتصالات جديدًا في كل مرة using var conn = new ClickHouseConnection ( "Host=localhost" ); await conn . OpenAsync (); بدلًا من ذلك، استخدم دائمًا ClickHouseDataSource أو شارِك مثيلًا واحدًا من ClickHouseClient .

​ استخدام ClickHouseCommand

أنشئ أوامر باستخدام اتصال لتنفيذ SQL:

await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); // Create command with SQL await using var command = connection . CreateCommand ( "SELECT * FROM my_table WHERE id = {id:Int64}" ); command . AddParameter ( "id" , 42L ); // Execute and read results await using var reader = await command . ExecuteReaderAsync (); while ( reader . Read ()) { Console . WriteLine ( $"Name: { reader . GetString ( "name" )} " ); }

طرق الأوامر:

ExecuteNonQueryAsync() - لعبارات INSERT وUPDATE وDELETE وDDL

- لعبارات INSERT وUPDATE وDELETE وDDL ExecuteScalarAsync() - يعيد أول عمود من أول صف

- يعيد أول عمود من أول صف ExecuteReaderAsync() - يعيد ClickHouseDataReader للتنقّل بين النتائج

​ استخدام ClickHouseDataReader

يتيح ClickHouseDataReader الوصول إلى نتائج الاستعلام مع الحفاظ على أنواع البيانات:

await using var reader = await command . ExecuteReaderAsync (); while ( reader . Read ()) { // Access by column index var id = reader . GetInt64 ( 0 ); var name = reader . GetString ( 1 ); // Access by column name var email = reader . GetString ( "email" ); // Generic access var timestamp = reader . GetFieldValue < DateTime >( "created_at" ); // Check for null if ( ! reader . IsDBNull ( "optional_field" )) { var value = reader . GetString ( "optional_field" ); } }

​ أفضل الممارسات

​ مدة الاتصال وتجميع الاتصالات

يستخدم ClickHouse.Driver المكوّن System.Net.Http.HttpClient في الخلفية. ويحتوي HttpClient على تجمّع اتصالات لكل endpoint . ونتيجة لذلك:

تُمرَّر جلسات قاعدة البيانات عبر اتصالات HTTP التي يديرها تجمّع الاتصالات.

يُعيد التجمّع استخدام اتصالات HTTP تلقائيًا.

قد تظل الاتصالات مفتوحة حتى بعد التخلّص من الكائنات ClickHouseClient أو ClickHouseConnection .

الأنماط الموصى بها:

السيناريو النهج الموصى به الاستخدام العام استخدم ClickHouseClient بنمط singleton ADO.NET / ORMs استخدم ClickHouseDataSource (ينشئ اتصالات تشترك في تجمّع الاتصالات نفسه) بيئات DI سجّل ClickHouseClient أو ClickHouseDataSource بنمط singleton مع IHttpClientFactory

عند استخدام HttpClient أو HttpClientFactory مخصّص، تأكد من ضبط PooledConnectionIdleTimeout على قيمة أقل من keep_alive_timeout الخاص بالخادم، لتجنّب الأخطاء الناتجة عن الاتصالات نصف المغلقة. القيمة الافتراضية لـ keep_alive_timeout في Cloud deployments هي 10 ثوانٍ.

تجنّب إنشاء عدة مثيلات من ClickHouseClient أو مثيلات ClickHouseConnection مستقلة من دون HttpClient مشترك. فكل مثيل ينشئ تجمّع الاتصالات الخاص به.

استخدم UTC كلما أمكن. خزّن الطوابع الزمنية في أعمدة DateTime('UTC') واستخدم DateTimeKind.Utc في الشيفرة الخاصة بك. هذا يزيل أي التباس متعلق بالمنطقة الزمنية. استخدم DateTimeOffset للتعامل الصريح مع المنطقة الزمنية. فهو يمثّل دائمًا لحظة زمنية محددة ويتضمن معلومات الإزاحة. حدّد المنطقة الزمنية في تلميحات النوع في SQL. عند استخدام المعلمات مع قيم DateTime من النوع Unspecified والموجّهة إلى أعمدة غير UTC، ضمّن المنطقة الزمنية في SQL: var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "dt" , myDateTime ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "INSERT INTO table (dt) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})" , parameters );

​ عمليات الإدراج غير المتزامنة

تنقل عمليات الإدراج غير المتزامنة مسؤولية التجميع من العميل إلى الخادم. فبدلًا من اشتراط التجميع من جهة العميل، يخزّن الخادم البيانات الواردة مؤقتًا ثم يفرّغها إلى التخزين وفقًا لعتبات قابلة للتهيئة. ويكون هذا مفيدًا في السيناريوهات عالية التزامن، مثل أحمال عمل observability، حيث يرسل العديد من الوكلاء حمولات صغيرة.

فعِّل عمليات الإدراج غير المتزامنة عبر CustomSettings أو سلسلة الاتصال:

// Using CustomSettings var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ); settings . CustomSettings [ "async_insert" ] = 1 ; settings . CustomSettings [ "wait_for_async_insert" ] = 1 ; // Recommended: wait for flush acknowledgment // Or via connection string // "Host=localhost;set_async_insert=1;set_wait_for_async_insert=1"

وضعان (يحددهما wait_for_async_insert ):

الوضع السلوك حالة الاستخدام wait_for_async_insert=1 تعود عملية الإدراج بعد كتابة البيانات إلى القرص. وتُعاد الأخطاء إلى العميل. موصى به لمعظم أحمال العمل wait_for_async_insert=0 تعود عملية الإدراج فورًا عند تخزين البيانات مؤقتًا. لا يوجد ما يضمن حفظ البيانات. فقط عندما يكون فقدان البيانات مقبولًا

مع wait_for_async_insert=0 ، لا تظهر الأخطاء إلا أثناء التفريغ ولا يمكن ربطها بعملية الإدراج الأصلية. كما أن العميل لا يوفّر ضغطًا عكسيًا، مما يعرّض الخادم لخطر زيادة الحمل.

الإعدادات الأساسية:

الإعداد الوصف async_insert_max_data_size فرّغ عند وصول المخزن المؤقت إلى هذا الحجم (بايت) async_insert_busy_timeout_ms فرّغ بعد انقضاء هذه المهلة (مللي ثانية) async_insert_max_query_number فرّغ بعد تراكم هذا العدد من الاستعلامات

لا تُفعِّل الجلسات إلا عند الحاجة إلى ميزات من جهة الخادم تحتفظ بالحالة، مثل:

الجداول المؤقتة ( CREATE TEMPORARY TABLE )

) الحفاظ على سياق الاستعلام عبر عدة تعليمات

إعدادات على مستوى الجلسة ( SET max_threads = 4 )

عند تفعيل الجلسات، تُعالَج الطلبات تسلسليًا لمنع الاستخدام المتزامن للجلسة نفسها. ويضيف ذلك حملًا إضافيًا إلى أحمال العمل التي لا تتطلب حالة الجلسة.

var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "localhost" , UseSession = true , SessionId = "my-session" , // Optional -- will be auto-generated if not provided }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)" ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)" ); var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)" );

استخدام ADO.NET (للتوافق مع أطر ORM):

var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "localhost" , UseSession = true , SessionId = "my-session" , }; var dataSource = new ClickHouseDataSource ( settings ); await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); await using var cmd1 = connection . CreateCommand ( "CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)" ); await cmd1 . ExecuteNonQueryAsync (); await using var cmd2 = connection . CreateCommand ( "INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)" ); await cmd2 . ExecuteNonQueryAsync (); await using var cmd3 = connection . CreateCommand ( "SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)" ); await using var reader = await cmd3 . ExecuteReaderAsync ();

​ أنواع البيانات المدعومة

يدعم ClickHouse.Driver جميع أنواع بيانات ClickHouse. تُبيّن الجداول أدناه أوجه التوافق بين أنواع ClickHouse وأنواع ‎.NET الأصلية عند قراءة البيانات من قاعدة البيانات.

​ تعيين الأنواع: عند القراءة من ClickHouse

​ أنواع الأعداد الصحيحة

نوع ClickHouse نوع .NET Int8 sbyte UInt8 byte Int16 short UInt16 ushort Int32 int UInt32 uint Int64 long UInt64 ulong Int128 BigInteger UInt128 BigInteger Int256 BigInteger UInt256 BigInteger

​ أنواع الأعداد ذات الفاصلة العائمة

نوع ClickHouse نوع .NET Float32 float Float64 double BFloat16 float

​ الأنواع العشرية

نوع ClickHouse نوع .NET Decimal(P, S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal32(S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal64(S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal128(S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal256(S) decimal / ClickHouseDecimal

يُتحكَّم في تحويل النوع Decimal من خلال الإعداد UseCustomDecimals.

​ نوع Boolean

نوع ClickHouse نوع .NET Bool bool

​ أنواع السلاسل النصية

نوع ClickHouse نوع .NET String string FixedString(N) string

افتراضيًا، يُرجَع كلٌّ من العمودين String و FixedString(N) على هيئة string . عيّن ReadStringsAsByteArrays=true في سلسلة الاتصال لقراءتهما على هيئة byte[] بدلًا من ذلك. يفيد هذا عند تخزين بيانات ثنائية قد لا تكون بتنسيق UTF-8 صالح.

نوع ClickHouse نوع .NET Date DateTime Date32 DateTime DateTime DateTime DateTime32 DateTime DateTime64 DateTime Time TimeSpan Time64 TimeSpan

يخزّن ClickHouse قيم DateTime و DateTime64 داخليًا على هيئة طوابع زمنية Unix (بالثواني أو بوحدات أصغر من الثانية منذ حقبة Unix). وعلى الرغم من أن التخزين يكون دائمًا بتوقيت UTC، فقد تكون للأعمدة منطقة زمنية مرتبطة بها تؤثر في كيفية عرض القيم وتفسيرها.

عند قراءة قيم DateTime ، تُضبط الخاصية DateTime.Kind بناءً على المنطقة الزمنية للعمود:

تعريف العمود قيمة DateTime.Kind المُعادة ملاحظات DateTime('UTC') Utc منطقة UTC زمنية محددة صراحةً DateTime('Europe/Amsterdam') Unspecified تُطبَّق الإزاحة DateTime Unspecified يُحفَظ الوقت المحلي كما هو

بالنسبة إلى الأعمدة التي لا تستخدم UTC، تمثل قيمة DateTime المُعادة الوقت المحلي في تلك المنطقة الزمنية. استخدم ClickHouseDataReader.GetDateTimeOffset() للحصول على DateTimeOffset مع الإزاحة الصحيحة لتلك المنطقة الزمنية:

var reader = ( ClickHouseDataReader ) await connection . ExecuteReaderAsync ( "SELECT toDateTime('2024-06-15 14:30:00', 'Europe/Amsterdam')" ); reader . Read (); var dt = reader . GetDateTime ( 0 ); // 2024-06-15 14:30:00, Kind=Unspecified var dto = reader . GetDateTimeOffset ( 0 ); // 2024-06-15 14:30:00 +02:00 (CEST)

بالنسبة إلى الأعمدة التي لا تتضمن منطقة زمنية صريحة (أي DateTime بدلًا من DateTime('Europe/Amsterdam') )، يعيد برنامج التشغيل قيمة DateTime مع Kind=Unspecified . وهذا يحافظ على الوقت المحلي كما تظهره الساعة تمامًا كما هو مخزّن، من دون افتراض أي منطقة زمنية.

إذا كنت بحاجة إلى سلوكٍ مدركٍ للمنطقة الزمنية للأعمدة التي لا تتضمن مناطق زمنية صريحة، فإما أن:

تستخدم مناطق زمنية صريحة في تعريفات الأعمدة: DateTime('UTC') أو DateTime('Europe/Amsterdam') تطبّق المنطقة الزمنية بنفسك بعد القراءة.

​ نوع JSON

نوع ClickHouse نوع .NET ملاحظات Json JsonObject الافتراضي ( JsonReadMode=Binary ) Json string عند استخدام JsonReadMode=String

يُحدَّد نوع الإرجاع لأعمدة JSON من خلال الإعداد JsonReadMode :

Binary (الافتراضي) : يعيد System.Text.Json.Nodes.JsonObject . يوفّر وصولًا منظّمًا إلى بيانات JSON، لكن أنواع ClickHouse المتخصصة (مثل عناوين IP وUUIDs والقيم العشرية الكبيرة) تُحوَّل إلى تمثيلاتها النصية داخل بنية JSON.

String : يعيد JSON الخام كسلسلة string . ويحافظ على تمثيل JSON كما هو تمامًا من ClickHouse، وهو ما يكون مفيدًا عندما تحتاج إلى تمرير JSON كما هو دون تحليله، أو عندما تريد التعامل مع فك التسلسل بنفسك.

// Configure string mode via settings var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { JsonReadMode = JsonReadMode . String }; // Or via connection string // "Host=localhost;JsonReadMode=String"

​ أنواع أخرى

نوع ClickHouse نوع .NET UUID Guid IPv4 IPAddress IPv6 IPAddress Nothing DBNull Dynamic انظر الملاحظة Array(T) T[] (تُقرأ Array(Array(T)) المتداخلة على أنها T[][] غير منتظمة؛ استخدم reader.GetFieldValue<T[,]>(ordinal) لمادية البيانات المستطيلة كمصفوفة CLR متعددة الأبعاد) Tuple(T1, T2, …) Tuple<T1, T2, ...> / LargeTuple Map(K, V) Dictionary<K, V> Nullable(T) T? Enum8 string Enum16 string LowCardinality(T) نفس T SimpleAggregateFunction نفس النوع الأساسي Nested(…) Tuple[] Variant(T1, T2, …) انظر الملاحظة QBit(T, dimension) T[]

سيُحوَّل النوعان Dynamic وVariant إلى النوع المقابل للنوع الأساسي الفعلي في كل صف.

​ أنواع Geometry

نوع ClickHouse نوع .NET Point Tuple<double, double> Ring Tuple<double, double>[] LineString Tuple<double, double>[] Polygon Ring[] MultiLineString LineString[] MultiPolygon Polygon[] Geometry راجع الملاحظة

نوع Geometry هو نوع Variant يمكن أن يحتوي على أيٍّ من أنواع Geometry. وسيُحوَّل إلى النوع المقابل.

​ تعيين الأنواع: الكتابة إلى ClickHouse

عند إدراج البيانات، يحوّل برنامج التشغيل أنواع .NET إلى أنواع ClickHouse المقابلة لها. وتبيّن الجداول أدناه أنواع .NET المقبولة لكل نوع عمود في ClickHouse.

​ أنواع الأعداد الصحيحة

نوع ClickHouse أنواع .NET المقبولة ملاحظات Int8 sbyte ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToSByte() UInt8 byte ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToByte() Int16 short ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToInt16() UInt16 ushort ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToUInt16() Int32 int ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToInt32() UInt32 uint ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToUInt32() Int64 long ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToInt64() UInt64 ulong ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToUInt64() Int128 BigInteger ، decimal ، double ، float ، int ، uint ، long ، ulong ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToInt64() UInt128 BigInteger ، decimal ، double ، float ، int ، uint ، long ، ulong ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToInt64() Int256 BigInteger ، decimal ، double ، float ، int ، uint ، long ، ulong ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToInt64() UInt256 BigInteger ، decimal ، double ، float ، int ، uint ، long ، ulong ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToInt64()

​ أنواع الأعداد ذات الفاصلة العائمة

نوع ClickHouse أنواع .NET المقبولة ملاحظات Float32 float ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToSingle() Float64 double ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToDouble() BFloat16 float ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToSingle() يُقتطع إلى تنسيق bfloat16 ‏(brain float)‏ ذي 16 بت

​ النوع المنطقي

نوع ClickHouse أنواع .NET المقبولة ملاحظات Bool bool

​ أنواع String

نوع ClickHouse أنواع .NET المقبولة ملاحظات String string , byte[] , ReadOnlyMemory<byte> , Stream تُكتب الأنواع الثنائية مباشرةً؛ ويمكن أن تكون التدفقات قابلةً لـ seek أو غير قابلة له FixedString(N) string , byte[] , ReadOnlyMemory<byte> , Stream يُرمَّز String بترميز UTF-8 ويُحشّى؛ ويجب أن تكون الأنواع الثنائية بطول N بايتات بالضبط

نوع ClickHouse أنواع .NET المقبولة ملاحظات Date DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , أنواع NodaTime تُحوَّل إلى أيام Unix بصيغة UInt16؛ والنطاق المدعوم هو [1970-01-01, 2149-06-06] Date32 DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , أنواع NodaTime تُحوَّل إلى أيام Unix بصيغة Int32؛ والنطاق المدعوم هو [1900-01-01, 2299-12-31] DateTime DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , أنواع NodaTime انظر أدناه للاطّلاع على التفاصيل؛ والنطاق المدعوم هو [1970-01-01, 2106-02-07 06:28:15] UTC DateTime32 DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , أنواع NodaTime مثل DateTime DateTime64 DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , أنواع NodaTime تعتمد الدقة على معلمة Scale Time TimeSpan , int تُقيَّد إلى ±999:59:59؛ ويُتعامل مع int على أنه ثوانٍ Time64 TimeSpan , decimal , double , float , int , long , string تُحلَّل السلسلة النصية بالصيغة [-]HHH:MM:SS[.fraction] ؛ وتُقيَّد إلى ±999:59:59.999999999

القيم خارج النطاق في مسار الكتابة الثنائي، تؤدي قيم Date و Date32 و DateTime و DateTime32 الواقعة خارج نطاقها المدعوم إلى إطلاق ArgumentOutOfRangeException عند Write ، مع ذكر نوع العمود والنطاق المدعوم. في السابق، كان يمكن اقتطاع القيم خارج النطاق بصمت عبر عدد صحيح 32-بت ثم يعيد الخادم تفسيرها، مما ينتج عنه طوابع زمنية حقيقية لكنها غير صحيحة.

يراعي برنامج التشغيل DateTime.Kind عند كتابة القيم:

DateTime.Kind معلمات HTTP Bulk Utc تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي Local تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي Unspecified يُتعامل معه كوقت محلي في المنطقة الزمنية لنوع المعلمة (UTC افتراضيًا) يُتعامل معه كوقت محلي في المنطقة الزمنية للعمود

تحافظ قيم DateTimeOffset دائمًا على اللحظة الزمنية الدقيقة.

مثال: DateTime بتوقيت UTC (تُحفَظ اللحظة الزمنية كما هي)

var utcTime = new DateTime ( 2024 , 1 , 15 , 12 , 0 , 0 , DateTimeKind . Utc ); // Stored as 12:00 UTC // Read from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 13:00 (UTC+1) // Read from DateTime('UTC') column: 12:00 UTC

مثال: DateTime غير محدد (التوقيت المحلي)

var wallClock = new DateTime ( 2024 , 1 , 15 , 14 , 30 , 0 , DateTimeKind . Unspecified ); // Written to DateTime('Europe/Amsterdam') column: stored as 14:30 Amsterdam time // Read back from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 14:30

التوصية: للحصول على أبسط سلوك وأكثره قابلية للتنبؤ، استخدم DateTimeKind.Utc أو DateTimeOffset في جميع عمليات DateTime. يضمن ذلك أن تعمل شيفرتك بشكل متسق بغض النظر عن المنطقة الزمنية للخادم أو العميل أو العمود.

يوجد فرق مهم بين ربط معلمات HTTP وBulk Copy عند كتابة قيم DateTime من النوع Unspecified :

Bulk Copy يعرف المنطقة الزمنية للعمود المستهدف ويفسّر قيم Unspecified بشكل صحيح وفقًا لتلك المنطقة الزمنية.

HTTP Parameters لا تعرف تلقائيًا المنطقة الزمنية للعمود. يجب تحديدها في تلميح نوع SQL:

// CORRECT: Timezone in SQL type hint - type is extracted automatically command . CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})" ; command . AddParameter ( "dt" , myDateTime ); // INCORRECT: Without timezone hint, interpreted as UTC command . CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime})" ; command . AddParameter ( "dt" , myDateTime ); // String value "2024-01-15 14:30:00" interpreted as UTC, not Amsterdam time!

DateTime.Kind العمود المستهدف معلمة HTTP (مع تلميح المنطقة الزمنية) معلمة HTTP (من دون تلميح المنطقة الزمنية) النسخ المجمّع Utc UTC تبقى اللحظة الزمنية كما هي تبقى اللحظة الزمنية كما هي تبقى اللحظة الزمنية كما هي Utc Europe/Amsterdam تبقى اللحظة الزمنية كما هي تبقى اللحظة الزمنية كما هي تبقى اللحظة الزمنية كما هي Local أيّ قيمة تبقى اللحظة الزمنية كما هي تبقى اللحظة الزمنية كما هي تبقى اللحظة الزمنية كما هي Unspecified UTC يُعامَل على أنه UTC يُعامَل على أنه UTC يُعامَل على أنه UTC Unspecified Europe/Amsterdam يُعامَل على أنه بتوقيت Amsterdam يُعامَل على أنه UTC يُعامَل على أنه بتوقيت Amsterdam

​ أنواع Decimal

نوع ClickHouse أنواع .NET المقبولة ملاحظات Decimal(P,S) decimal ، ClickHouseDecimal ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToDecimal() يتم طرح OverflowException إذا تجاوزت القيمة الدقة Decimal32 decimal ، ClickHouseDecimal ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToDecimal() الحد الأقصى للدقة هو 9 Decimal64 decimal ، ClickHouseDecimal ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToDecimal() الحد الأقصى للدقة هو 18 Decimal128 decimal ، ClickHouseDecimal ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToDecimal() الحد الأقصى للدقة هو 38 Decimal256 decimal ، ClickHouseDecimal ، وأي نوع متوافق مع Convert.ToDecimal() الحد الأقصى للدقة هو 76

​ نوع JSON

ClickHouse Type أنواع .NET المقبولة ملاحظات Json string , JsonObject , JsonNode , أي كائن يعتمد السلوك على إعداد JsonWriteMode

يتحكم إعداد JsonWriteMode في السلوك عند كتابة JSON:

نوع الإدخال JsonWriteMode.String (الافتراضي) JsonWriteMode.Binary string يُمرَّر كما هو يطرح ArgumentException JsonObject يُسلسَل عبر ToJsonString() يطرح ArgumentException JsonNode يُسلسَل عبر ToJsonString() يطرح ArgumentException POCO مسجّل يُسلسَل عبر JsonSerializer.Serialize() ترميز ثنائي مع دعم تلميحات النوع وسمات المسار المخصصة POCO غير مسجّل / كائن مجهول يُسلسَل عبر JsonSerializer.Serialize() يطرح ClickHouseJsonSerializationException

String (الافتراضي) : يقبل string و JsonObject و JsonNode أو أي كائن. تُسلسَل جميع المدخلات عبر System.Text.Json.JsonSerializer وتُرسل كسلاسل JSON لتحليلها على جهة الخادم. هذا هو الوضع الأكثر مرونة ويعمل من دون تسجيل النوع.

Binary : لا يقبل إلا أنواع POCO المسجّلة. تُحوَّل البيانات إلى تنسيق JSON الثنائي الخاص بـ ClickHouse على جهة العميل مع دعم كامل لتلميحات النوع. ويتطلب استدعاء connection.RegisterJsonSerializationType<T>() قبل الاستخدام. وتؤدي كتابة قيم string أو JsonNode في هذا الوضع إلى طرح ArgumentException .

// Default String mode works with any input await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , new [] { "id" , "data" }, new [] { new object [] { 1u , new { name = "test" , value = 42 } } } ); // Binary mode requires explicit opt-in and type registration var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { JsonWriteMode = JsonWriteMode . Binary }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); client . RegisterJsonSerializationType < MyPocoType >();

أعمدة JSON محددة الأنواع

عندما يحتوي عمود JSON على تلميحات للأنواع (مثل JSON(id UInt64, price Decimal128(2)) )، يستخدم برنامج التشغيل هذه التلميحات لتسلسل القيم مع الحفاظ الكامل على سلامة الأنواع. وهذا يحافظ على الدقة في أنواع مثل UInt64 و Decimal و UUID و DateTime64 ، والتي قد تفقد دقتها لولا ذلك عند تسلسلها بصيغة JSON عامة.

تسلسل كائنات POCO

يمكن كتابة كائنات POCO في أعمدة JSON بطريقتين وفقًا لـ JsonWriteMode :

String mode (الافتراضي): تُسلسَل كائنات POCO عبر System.Text.Json.JsonSerializer . لا يتطلب ذلك تسجيل الأنواع. هذا هو النهج الأبسط، كما أنه يعمل مع الكائنات المجهولة.

Binary mode: تُسلسَل كائنات POCO باستخدام تنسيق JSON الثنائي الخاص ببرنامج التشغيل مع دعم كامل لتلميحات النوع. يجب تسجيل الأنواع باستخدام connection.RegisterJsonSerializationType<T>() قبل الاستخدام. يدعم هذا الوضع تعيينات مسارات مخصّصة عبر السمات:

[ClickHouseJsonPath("path")] : يربط خاصيةً بمسار JSON مخصّص. ويكون ذلك مفيدًا مع البُنى المتداخلة أو عندما يختلف اسم الخاصية عن مفتاح JSON المطلوب. يعمل فقط في Binary mode.

[ClickHouseJsonIgnore] : يستبعد خاصيةً من التسلسل. يعمل فقط في Binary mode.

CREATE TABLE events ( id UInt32, data JSON ( `user.id` Int64, `user.name` String, Timestamp DateTime64( 3 )) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id

using ClickHouse . Driver . Json ; public class UserEvent { [ ClickHouseJsonPath ( "user.id" )] public long UserId { get ; set ; } [ ClickHouseJsonPath ( "user.name" )] public string UserName { get ; set ; } public DateTime Timestamp { get ; set ; } [ ClickHouseJsonIgnore ] public string InternalData { get ; set ; } // Not serialized } // For Binary mode: Register the type and enable Binary mode var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { JsonWriteMode = JsonWriteMode . Binary }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); client . RegisterJsonSerializationType < UserEvent >(); // Insert POCO - serialized to JSON with nested structure via custom path attributes await client . InsertBinaryAsync ( "events" , new [] { "id" , "data" }, new [] { new object [] { 1u , new UserEvent { UserId = 123 , UserName = "Alice" , Timestamp = DateTime . UtcNow } } } ); // Resulting JSON: {"user": {"id": 123, "name": "Alice"}, "Timestamp": "2024-01-15T..."}

مطابقة أسماء الخصائص مع تلميحات نوع العمود حسّاسة لحالة الأحرف. فالخاصية UserId لن تتطابق إلا مع تلميح مُعرَّف باسم UserId ، وليس userid . وهذا يتوافق مع سلوك ClickHouse الذي يسمح بوجود مسارات مثل userName و UserName معًا كحقول منفصلة.

القيود (في Binary mode فقط):

يجب تسجيل أنواع POCO على الاتصال باستخدام connection.RegisterJsonSerializationType<T>() قبل إجراء التسلسل. وستؤدي محاولة تسلسل نوع غير مسجّل إلى ظهور الاستثناء ClickHouseJsonSerializationException .

قبل إجراء التسلسل. وستؤدي محاولة تسلسل نوع غير مسجّل إلى ظهور الاستثناء . تتطلب خصائص القاموس والمصفوفة/القائمة تلميحات نوع في تعريف العمود لكي تُسلسَل بشكل صحيح. ومن دون هذه التلميحات، استخدم String mode بدلًا من ذلك.

لا تُكتَب القيم الخالية في خصائص POCO إلا إذا كان للمسار تلميح نوع Nullable(T) في تعريف العمود. ولا يسمح ClickHouse بأنواع Nullable داخل مسارات JSON الديناميكية، لذلك يتم تخطي الخصائص الخالية غير المزوّدة بتلميحات.

في تعريف العمود. ولا يسمح ClickHouse بأنواع داخل مسارات JSON الديناميكية، لذلك يتم تخطي الخصائص الخالية غير المزوّدة بتلميحات. يتم تجاهل السمات ClickHouseJsonPath و ClickHouseJsonIgnore في String mode (إذ لا تعمل إلا في Binary mode).

​ أنواع أخرى

نوع ClickHouse أنواع .NET المقبولة ملاحظات UUID Guid , string تُحلَّل السلسلة النصية باعتبارها Guid IPv4 IPAddress , string يجب أن يكون IPv4؛ وتُحلَّل السلسلة النصية باستخدام IPAddress.Parse() IPv6 IPAddress , string يجب أن يكون IPv6؛ وتُحلَّل السلسلة النصية باستخدام IPAddress.Parse() Nothing أيّ نوع لا يكتب شيئًا (no-op) Dynamic — غير مدعوم (throws NotImplementedException ) Array(T) IList , null تؤدي القيمة null إلى كتابة مصفوفة فارغة. بالنسبة إلى الأنواع المتداخلة ( Array(Array(T)) وما هو أعمق)، يُقبل كلٌّ من الأشكال المتعرجة ( T[][] , List<List<T>> ) ومصفوفات CLR المستطيلة متعددة الأبعاد ( T[,] , T[,,] , …)؛ ويجب أن تتطابق رتبة CLR مع عمق التداخل في ClickHouse. Tuple(T1, T2, …) ITuple , IList يجب أن يتطابق عدد العناصر مع رتبة Tuple. راجع تحذير ValueTuple للعناصر التي يزيد عددها على 7. Map(K, V) IDictionary Nullable(T) null , DBNull , أو الأنواع المقبولة لـ T يكتب بايت علامة null قبل القيمة Enum8 string , sbyte , أنواع رقمية يُبحث عن السلسلة النصية في قاموس enum Enum16 string , short , أنواع رقمية يُبحث عن السلسلة النصية في قاموس enum LowCardinality(T) الأنواع المقبولة لـ T يُفوَّض إلى النوع الأساسي SimpleAggregateFunction الأنواع المقبولة للنوع الأساسي يُفوَّض إلى النوع الأساسي Nested(…) IList من tuples يجب أن يتطابق عدد العناصر مع عدد الحقول Variant(T1, T2, …) قيمة تطابق أحد T1 أو T2 أو … Throws ArgumentException إذا لم يطابق أي نوع QBit(T, dim) IList يُفوَّض إلى Array؛ والبُعد بيانات وصفية فقط

​ أنواع Geometry

نوع ClickHouse أنواع .NET المقبولة ملاحظات Point System.Drawing.Point , ITuple , IList (عنصران) Ring IList من عناصر Point LineString IList من عناصر Point Polygon IList من عناصر Ring MultiLineString IList من عناصر LineString MultiPolygon IList من عناصر Polygon Geometry أي نوع من أنواع Geometry أعلاه Variant لجميع أنواع Geometry

​ غير مدعوم عند الكتابة

نوع ClickHouse ملاحظات Dynamic يؤدي إلى إطلاق NotImplementedException AggregateFunction يؤدي إلى إطلاق AggregateFunctionException

​ التعامل مع النوع Nested

يمكن قراءة النوع Nested في ClickHouse ( Nested(...) ) وكتابته باستخدام دلالات المصفوفات.

CREATE TABLE test .nested ( id UInt32, params Nested (param_id UInt8, param_val String) ) ENGINE = Memory

var row1 = new object [] { 1 , new [] { 1 , 2 , 3 }, new [] { "v1" , "v2" , "v3" } }; var row2 = new object [] { 2 , new [] { 4 , 5 , 6 }, new [] { "v4" , "v5" , "v6" } }; await client . InsertBinaryAsync ( "test.nested" , new [] { "id" , "params.param_id" , "params.param_val" }, new [] { row1 , row2 } );

​ التسجيل والتشخيص

يتكامل عميل ClickHouse لـ .NET مع تجريدات Microsoft.Extensions.Logging لتوفير تسجيل خفيف الوزن يُفعَّل عند الحاجة. وعند تمكينه، يُصدر برنامج التشغيل رسائل منظَّمة لأحداث دورة حياة الاتصال، وتنفيذ الأوامر، وعمليات النقل، وعمليات الإدراج المجمّع. ويظل التسجيل اختياريًا بالكامل—فالتطبيقات التي لا تُعدّ مُسجِّلًا تواصل العمل دون أي عبء إضافي.

​ البدء السريع

using ClickHouse . Driver ; using Microsoft . Extensions . Logging ; var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConsole () . SetMinimumLevel ( LogLevel . Information ); }); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost;Port=8123" ) { LoggerFactory = loggerFactory }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

يمكنك ضبط مستويات التسجيل باستخدام إعدادات .NET القياسية:

using ClickHouse . Driver ; using Microsoft . Extensions . Configuration ; using Microsoft . Extensions . Logging ; var configuration = new ConfigurationBuilder () . SetBasePath ( Directory . GetCurrentDirectory ()) . AddJsonFile ( "appsettings.json" ) . Build (); var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConfiguration ( configuration . GetSection ( "Logging" )) . AddConsole (); }); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost;Port=8123" ) { LoggerFactory = loggerFactory }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

​ استخدام تهيئة داخل الذاكرة

يمكنك أيضًا ضبط مستوى تفصيل التسجيل لكل فئة في الشيفرة:

using ClickHouse . Driver ; using Microsoft . Extensions . Configuration ; using Microsoft . Extensions . Logging ; var categoriesConfiguration = new Dictionary < string , string > { { "LogLevel:Default" , "Warning" }, { "LogLevel:ClickHouse.Driver.Connection" , "Information" }, { "LogLevel:ClickHouse.Driver.Command" , "Debug" } }; var config = new ConfigurationBuilder () . AddInMemoryCollection ( categoriesConfiguration ) . Build (); using var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConfiguration ( config ) . AddSimpleConsole (); }); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost;Port=8123" ) { LoggerFactory = loggerFactory }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

​ الفئات والبواعث

يستخدم برنامج التشغيل فئات مخصّصة بحيث يمكنك ضبط مستويات السجل بدقة لكل مكوّن:

الفئة المصدر أبرز الجوانب ClickHouse.Driver.Connection ClickHouseConnection دورة حياة الاتصال، واختيار HTTP client factory، وفتح الاتصال وإغلاقه، وإدارة الجلسات. ClickHouse.Driver.Command ClickHouseCommand بدء تنفيذ الاستعلام واكتماله، والتوقيت، ومعرّفات الاستعلام، وإحصاءات الخادم، وتفاصيل الخطأ. ClickHouse.Driver.Transport ClickHouseConnection طلبات HTTP streaming منخفضة المستوى، وعلامات الضغط، ورموز حالة الاستجابة، وإخفاقات النقل. ClickHouse.Driver.Client ClickHouseClient عمليات insert الثنائية، والاستعلامات، والعمليات الأخرى ClickHouse.Driver.NetTrace TraceHelper تتبّع الشبكة، فقط عند تمكين وضع التصحيح

​ مثال: تشخيص مشكلات الاتصال

{ "Logging" : { "LogLevel" : { "ClickHouse.Driver.Connection" : "Trace" , "ClickHouse.Driver.Transport" : "Trace" } } }

سيُسجِّل هذا ما يلي:

اختيار HTTP client factory ‏(التجمّع default مقابل اتصال واحد)

تهيئة HTTP handler ‏(SocketsHttpHandler أو HttpClientHandler)

إعدادات connection pool ‏(MaxConnectionsPerServer وPooledConnectionLifetime وما إلى ذلك)

إعدادات timeout ‏(ConnectTimeout وExpect100ContinueTimeout وما إلى ذلك)

تهيئة SSL/TLS

أحداث فتح الاتصال وإغلاقه

تتبّع معرّف الجلسة

​ وضع Debug: تتبّع الشبكة والتشخيص

للمساعدة في تشخيص مشكلات الشبكة، تتضمن مكتبة برنامج التشغيل أداة مساعدة تُمكّن التتبّع منخفض المستوى للمكوّنات الداخلية للشبكات في .NET. ولتمكينه، يجب تمرير LoggerFactory مع تعيين المستوى إلى Trace، وضبط EnableDebugMode على true (أو تمكينه يدويًا عبر الصنف ClickHouse.Driver.Diagnostic.TraceHelper ). ستُسجَّل الأحداث ضمن الفئة ClickHouse.Driver.NetTrace . تحذير: سيؤدي ذلك إلى إنشاء سجلات شديدة التفصيل، وسيؤثر في الأداء. لا يُنصح بتمكين وضع Debug في بيئة الإنتاج.

var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConsole () . SetMinimumLevel ( LogLevel . Trace ); // Must be Trace level to see network events }); var settings = new ClickHouseClientSettings () { LoggerFactory = loggerFactory , EnableDebugMode = true , // Enable low-level network tracing };

يوفّر برنامج التشغيل دعمًا مدمجًا للتتبّع الموزّع في OpenTelemetry عبر واجهة برمجة تطبيقات .NET System.Diagnostics.Activity . وعند تمكينه، يُنشئ برنامج التشغيل spans لعمليات قاعدة البيانات يمكن تصديرها إلى أنظمة observability الخلفية مثل Jaeger أو ClickHouse نفسه (عبر OpenTelemetry Collector ).

في تطبيقات ASP.NET Core، أضِف ActivitySource الخاص ببرنامج تشغيل ClickHouse إلى تهيئة OpenTelemetry:

builder . Services . AddOpenTelemetry () . WithTracing ( tracing => tracing . AddSource ( ClickHouseDiagnosticsOptions . ActivitySourceName ) // Subscribe to ClickHouse driver spans . AddAspNetCoreInstrumentation () . AddOtlpExporter ()); // Or AddJaegerExporter(), etc.

لتطبيقات سطر الأوامر، أو للاختبار، أو للإعداد اليدوي:

using OpenTelemetry ; using OpenTelemetry . Trace ; var tracerProvider = Sdk . CreateTracerProviderBuilder () . AddSource ( ClickHouseDiagnosticsOptions . ActivitySourceName ) . AddConsoleExporter () . Build ();

​ سمات span

يتضمن كل span سمات قاعدة البيانات القياسية في OpenTelemetry، بالإضافة إلى إحصاءات query الخاصة بـ ClickHouse التي يمكن استخدامها في debugging.

السمة الوصف db.system تكون دائمًا "clickhouse" db.name اسم قاعدة البيانات db.user اسم المستخدم db.statement SQL query (إذا كان enabled) db.clickhouse.read_rows الصفوف التي قرأها الـ query db.clickhouse.read_bytes البايتات التي قرأها الـ query db.clickhouse.written_rows الصفوف التي كتبها الـ query db.clickhouse.written_bytes البايتات التي كتبها الـ query db.clickhouse.elapsed_ns execution time على جهة الخادم بالنانوثانية

​ خيارات التكوين

تحكَّم في سلوك التتبّع باستخدام ClickHouseDiagnosticsOptions :

using ClickHouse . Driver . Diagnostic ; // Include SQL statements in spans (default: false for security) ClickHouseDiagnosticsOptions . IncludeSqlInActivityTags = true ; // Truncate long SQL statements (default: 1000 characters) ClickHouseDiagnosticsOptions . StatementMaxLength = 500 ;

قد يؤدي تفعيل IncludeSqlInActivityTags إلى كشف بيانات حساسة ضمن التتبعات الخاصة بك. استخدمه بحذر في بيئات الإنتاج.

​ إعدادات TLS

عند الاتصال بـ ClickHouse عبر HTTPS، يمكنك تهيئة سلوك TLS/SSL بعدة طرق.

​ التحقق المخصص من الشهادات

بالنسبة إلى بيئات الإنتاج التي تتطلب منطقًا مخصصًا للتحقق من الشهادات، وفّر HttpClient خاصًا بك مع معالج ServerCertificateCustomValidationCallback مُعدّ:

using System . Net ; using System . Net . Security ; using ClickHouse . Driver ; var handler = new HttpClientHandler { // Required when compression is enabled (default) AutomaticDecompression = DecompressionMethods . GZip | DecompressionMethods . Deflate , ServerCertificateCustomValidationCallback = ( message , cert , chain , sslPolicyErrors ) => { // Example: Accept a specific certificate thumbprint if ( cert ? . Thumbprint == "YOUR_EXPECTED_THUMBPRINT" ) return true ; // Example: Accept certificates from a specific issuer if ( cert ? . Issuer . Contains ( "YourOrganization" ) == true ) return true ; // Default: Use standard validation return sslPolicyErrors == SslPolicyErrors . None ; }, }; var httpClient = new HttpClient ( handler ) { Timeout = TimeSpan . FromMinutes ( 5 ) }; var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "my.clickhouse.server" , Protocol = "https" , HttpClient = httpClient , }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

اعتبارات مهمة عند استخدام HttpClient مخصّص فك الضغط التلقائي : يجب تمكين AutomaticDecompression إذا لم يكن الضغط معطّلًا (فالضغط مفعّل افتراضيًا).

: يجب تمكين إذا لم يكن الضغط معطّلًا (فالضغط مفعّل افتراضيًا). مهلة الخمول: اضبط PooledConnectionIdleTimeout على قيمة أقل من keep_alive_timeout الخاص بالخادم (10 ثوانٍ في ClickHouse Cloud) لتجنّب أخطاء الاتصال الناتجة عن الاتصالات شبه المفتوحة.

​ دعم ORM

تتطلب أطر ORM واجهة ADO.NET ( ClickHouseConnection ). ولإدارة دورة حياة الاتصالات على النحو الصحيح، أنشئ الاتصالات باستخدام ClickHouseDataSource :

// Register DataSource as singleton var dataSource = new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost;Username=default" ); // Create connections for ORM use await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); // Pass connection to your ORM...

يعمل ClickHouse.Driver مع Dapper. ويحوّل برنامج التشغيل تلقائيًا صياغة @parameter الخاصة بـ Dapper إلى الصياغة الأصلية في ClickHouse {parameter:Type} ، مع استنتاج الأنواع من قيم .NET.

استخدم ClickHouseDataSource لإدارة مدة بقاء الاتصال على نحو صحيح:

var dataSource = new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost" ); services . AddSingleton ( dataSource ); // Register as singleton in DI using var connection = dataSource . CreateConnection ();

​ أنماط تمرير المَعلمات

جميع أنماط مَعلمات Dapper القياسية مدعومة:

الكائنات المجهولة: