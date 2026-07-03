​ نظرة عامة

ClickHouse Government هي حزمة ذاتية النشر تضم الإصدار الاحتكاري نفسه من ClickHouse المستخدم في ClickHouse Cloud، إلى جانب ClickHouse Operator الخاص بنا، وهي مُعدّة وفق بنية الفصل بين الحوسبة والتخزين ومُحصّنة لتلبية المتطلبات الصارمة للهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام.

ملاحظة صُممت ClickHouse Government للهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، أو لشركات البرمجيات السحابية التي تبيع لهذه الجهات، مع إتاحة تحكم وإدارة كاملين لبنيتها التحتية المخصصة. الحد الأدنى لحجم النشر هو 2 تيرابايت. لا يتوفر هذا الخيار إلا من خلال التواصل معنا

​ المزايا مقارنةً بالإصدار المفتوح المصدر

تُميّز الميزات التالية ClickHouse Government عن عمليات النشر المفتوحة المصدر المُدارة ذاتيًا:

الفصل بين الحوسبة والتخزين

ميزات سحابية مملوكة مثل shared merge tree ووظائف warehouse

إصدارات قاعدة بيانات ClickHouse وOperator المختبرة بالكامل والمعتمدة في ClickHouse Cloud

وثائق NIST Risk Management Framework (RMF) لتسريع حصولك على Authorization to Operate (ATO)

واجهة برمجة تطبيقات للعمليات البرمجية، بما في ذلك النسخ الاحتياطية وعمليات التوسعة

يعمل ClickHouse Government بصورة مستقلة بالكامل داخل بيئة النشر لديك، مع اعتماد بنيتنا السحابية الأصلية التي توفر الفصل بين الحوسبة والتخزين.

​ التهيئات المدعومة

يُدعَم ClickHouse Government حاليًا في التهيئات التالية:

البيئة التنسيق التخزين الحالة AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) Simple Storage Service (S3) متاح GCP Google Kubernetes Service (GKS) Google Cloud Storage (GCS) معاينة

​ عملية الإعداد