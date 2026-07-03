ClickHouse Government هي حزمة ذاتية النشر تضم الإصدار الاحتكاري نفسه من ClickHouse المستخدم في ClickHouse Cloud، إلى جانب ClickHouse Operator الخاص بنا، وهي مُعدّة وفق بنية الفصل بين الحوسبة والتخزين ومُحصّنة لتلبية المتطلبات الصارمة للهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام.
نظرة عامة
ملاحظةصُممت ClickHouse Government للهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، أو لشركات البرمجيات السحابية التي تبيع لهذه الجهات، مع إتاحة تحكم وإدارة كاملين لبنيتها التحتية المخصصة. الحد الأدنى لحجم النشر هو 2 تيرابايت. لا يتوفر هذا الخيار إلا من خلال التواصل معنا.
تُميّز الميزات التالية ClickHouse Government عن عمليات النشر المفتوحة المصدر المُدارة ذاتيًا:
المزايا مقارنةً بالإصدار المفتوح المصدر
- الفصل بين الحوسبة والتخزين
- ميزات سحابية مملوكة مثل shared merge tree ووظائف warehouse
- إصدارات قاعدة بيانات ClickHouse وOperator المختبرة بالكامل والمعتمدة في ClickHouse Cloud
- وثائق NIST Risk Management Framework (RMF) لتسريع حصولك على Authorization to Operate (ATO)
- واجهة برمجة تطبيقات للعمليات البرمجية، بما في ذلك النسخ الاحتياطية وعمليات التوسعة
يعمل ClickHouse Government بصورة مستقلة بالكامل داخل بيئة النشر لديك، مع اعتماد بنيتنا السحابية الأصلية التي توفر الفصل بين الحوسبة والتخزين.
معمارية
يُدعَم ClickHouse Government حاليًا في التهيئات التالية:
التهيئات المدعومة
|البيئة
|التنسيق
|التخزين
|الحالة
|AWS
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|Simple Storage Service (S3)
|متاح
|GCP
|Google Kubernetes Service (GKS)
|Google Cloud Storage (GCS)
|معاينة
يمكن للعملاء التواصل معنا لطلب مكالمة لمراجعة ClickHouse Government بما يناسب حالة الاستخدام الخاصة بهم. ستُراجع حالات الاستخدام التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات الحجم وتُنشر ضمن التكوينات المدعومة. الإعداد متاح بشكل محدود. تتضمن عملية التثبيت اتباع دليل التثبيت الخاص بالبيئة المحددة التي سيُنشر فيها ClickHouse باستخدام الصور ومخططات Helm التي تم تنزيلها من AWS ECR.