هيّئ جدول الوجهة

في الخطوة التالية، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد إدخال البيانات إلى جدول ClickHouse جديد أو إعادة استخدام جدول حالي. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتعديل اسم الجدول وبنيته وإعداداته. ويمكنك رؤية معاينة فورية لتغييراتك في جدول العينة بالأعلى. يمكنك أيضًا تخصيص الإعدادات المتقدمة باستخدام عناصر التحكم المتاحة