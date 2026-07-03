الأسئلة الشائعة حول Kafka ClickPipes

يُعد Kafka Table engine إحدى الإمكانات الأساسية في ClickHouse، ويطبّق “نموذج السحب” حيث يتصل ClickHouse server نفسه بـ Kafka، ويسحب الأحداث ثم يكتبها محليًا.

أما ClickPipes فهي خدمة سحابية منفصلة تعمل بشكل مستقل عن خدمة ClickHouse. إذ تتصل بـ Kafka (أو بمصادر بيانات أخرى) وتدفع الأحداث إلى خدمة ClickHouse Cloud مرتبطة بها. وتتيح هذه المعمارية المنفصلة مرونة تشغيلية أكبر، وفصلًا واضحًا للمسؤوليات، وإدخالًا قابلًا للتوسع، وإدارة سلسة للإخفاقات، وقابلية للتوسعة، وغير ذلك.