​ أنواع البيانات

​ القيم العددية

سيلاحظ المستخدمون الذين ينقلون البيانات بين ClickHouse وSnowflake فورًا أن ClickHouse يوفّر دقة أكثر تفصيلًا عند تعريف القيم العددية. على سبيل المثال، يوفّر Snowflake النوع Number للقيم العددية. وهذا يتطلب من المستخدم تحديد precision (إجمالي عدد الأرقام) و scale (عدد الأرقام إلى يمين الفاصلة العشرية) بحد أقصى إجمالي يبلغ 38. كما أن تعريفات الأعداد الصحيحة تُعد مرادفةً للنوع Number، وهي ببساطة تحدّد precision و scale ثابتين مع بقاء النطاق نفسه. وتعود هذه السهولة إلى أن تعديل precision (حيث تكون قيمة scale مساوية لـ 0 في الأعداد الصحيحة) لا يؤثر في حجم البيانات على القرص في Snowflake، إذ يُستخدم الحد الأدنى المطلوب من البايتات للنطاق العددي عند الكتابة على مستوى micro partition. أما scale ، فهو يؤثر في مساحة التخزين، ويُعوَّض ذلك عبر الضغط. ويوفّر النوع Float64 نطاقًا أوسع من القيم مقابل بعض الفقد في الدقة.

في المقابل، يوفّر ClickHouse درجات دقة متعددة، موقّعة وغير موقّعة، للأعداد العائمة والأعداد الصحيحة. وباستخدام هذه الأنواع، يمكنك تحديد مقدار الدقة المطلوبة للأعداد الصحيحة بدقة لتحسين استهلاك التخزين والذاكرة. كما أن النوع Decimal، وهو المكافئ للنوع Number في Snowflake، يوفّر أيضًا ضعف precision و scale ليصل إلى 76 رقمًا. وإضافةً إلى النوع Float64 المماثل، يوفّر ClickHouse أيضًا النوع Float32 للحالات التي تكون فيها الدقة أقل أهمية ويكون الضغط فيها أولوية قصوى.

​ السلاسل النصية

VARCHAR في Snowflake بمحارف Unicode بترميز UTF-8، ما يتيح للمستخدم تحديد حد أقصى للطول. ولا يؤثر هذا الطول في التخزين أو الأداء، إذ يُستخدم دائمًا الحد الأدنى من البايتات لتخزين السلسلة النصية، وهو يفرض فقط قيودًا تفيد الأدوات اللاحقة. أما الأنواع الأخرى، مثل Text و NChar ، فهي مجرد أسماء بديلة لهذا النوع. وعلى النقيض من ذلك، يخزّن ClickHouse كل String (من دون الحاجة إلى تحديد الطول)، ويترك مسألة الترميز للمستخدم، مع توفّر String في ClickHouse أقرب من حيث التنفيذ إلى النوع Binary في Snowflake. ويدعم كل من يتبع ClickHouse وSnowflake نهجين مختلفين في تخزين بيانات السلاسل النصية. يحتفظفي Snowflake بمحارف Unicode بترميز UTF-8، ما يتيح للمستخدم تحديد حد أقصى للطول. ولا يؤثر هذا الطول في التخزين أو الأداء، إذ يُستخدم دائمًا الحد الأدنى من البايتات لتخزين السلسلة النصية، وهو يفرض فقط قيودًا تفيد الأدوات اللاحقة. أما الأنواع الأخرى، مثل، فهي مجرد أسماء بديلة لهذا النوع. وعلى النقيض من ذلك، يخزّن ClickHouse كل بيانات السلاسل النصية كبايتات خام باستخدام النوع(من دون الحاجة إلى تحديد الطول)، ويترك مسألة الترميز للمستخدم، مع توفّر دوال وقت الاستعلام للتعامل مع الترميزات المختلفة. ونحيل القارئ إلى “Opaque data argument” للاطلاع على الدافع وراء ذلك. لذلك، فإنفي ClickHouse أقرب من حيث التنفيذ إلى النوع Binary في Snowflake. ويدعم كل من Snowflake ClickHouse ميزة “collation”، بما يتيح للمستخدمين تخصيص كيفية فرز السلاسل النصية ومقارنتها.

​ الأنواع شبه المهيكلة

تدعم Snowflake الأنواع VARIANT و OBJECT و ARRAY للبيانات شبه المهيكلة.

Object (وهو الآن مهمل لصالح النوع JSON الأصلي) و Object('json') المهمل حاليًا، ويتميّز بأداء عالٍ وكفاءة في التخزين عند توفّر ClickHouse الأنواع المكافئة Variant ، و(وهو الآن مهمل لصالح النوعالأصلي) و Array . بالإضافة إلى ذلك، توفّر ClickHouse النوع JSON الذي يحل محل النوعالمهمل حاليًا، ويتميّز بأداء عالٍ وكفاءة في التخزين عند مقارنته بأنواع JSON الأصلية الأخرى

OBJECT و VARIANT و ARRAY للكائن الخارجي، ولا تسمح تدعم ClickHouse أيضًا Tuple s المسمّاة ومصفوفات من Tuples من خلال النوع Nested ، مما يتيح للمستخدمين تمثيل البُنى المتداخلة بشكل صريح. ويتيح ذلك تطبيق codecs وتحسينات الأنواع عبر كامل البنية الهرمية، بخلاف Snowflake التي تتطلب من المستخدم استخدام الأنواعللكائن الخارجي، ولا تسمح بالتحديد الصريح للأنواع الداخلية . كما أن هذا التحديد الداخلي للأنواع يبسّط أيضًا الاستعلامات على القيم العددية المتداخلة في ClickHouse، إذ لا تحتاج إلى تحويل نوع ويمكن استخدامها في تعريفات الفهارس.

في ClickHouse، يمكن أيضًا تطبيق codecs والأنواع المُحسّنة على البُنى الفرعية. وهذا يوفّر ميزة إضافية تتمثل في أن الضغط مع البُنى المتداخلة تظل ممتازة ومقاربة لما هي عليه في البيانات المسطّحة. وعلى النقيض، ونتيجة عدم القدرة على تطبيق أنواع محددة على البُنى الفرعية، توصي Snowflake بتسطيح البيانات لتحقيق ضغط أمثل . كما تفرض Snowflake أيضًا قيودًا على الحجم على هذه الأنواع من البيانات.

​ مرجع الأنواع

نوع ClickHouse الوصف IPv4 and IPv6 أنواع مخصّصة لعناوين IP، وقد تتيح تخزينًا أكثر كفاءة من Snowflake. FixedString يتيح استخدام طول ثابت من البايتات، وهو مفيد لقيم hash. LowCardinality يتيح ترميز أي نوع بترميز القاموس. وهو مفيد عندما يُتوقَّع أن يكون عدد القيم الفريدة < 100k. Enum يتيح ترميزًا فعّالًا للقيم المسمّاة ضمن نطاقات 8 أو 16 بت. UUID لتخزين معرّفات UUID بكفاءة. Array(Float32) يمكن تمثيل المتجهات على شكل Array من Float32 مع دوال المسافة المدعومة.