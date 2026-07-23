تصدير البيانات من Snowflake

يتطلب تصدير البيانات من Snowflake استخدام مرحلة خارجية، كما هو موضح في المخطط أعلاه.

لنفترض أننا نريد تصدير جدول من Snowflake بالمخطط التالي:

CREATE TABLE MYDATASET ( timestamp TIMESTAMP , some_text varchar , some_file OBJECT , complex_data VARIANT, ) DATA_RETENTION_TIME_IN_DAYS = 0 ;

لنقل بيانات هذا الجدول إلى قاعدة بيانات ClickHouse، نحتاج أولًا إلى نسخ هذه البيانات إلى مرحلة خارجية. عند نسخ البيانات، نوصي باستخدام Parquet كتنسيق وسيط لأنه يتيح تمرير معلومات الأنواع، ويحافظ على الدقة، ويوفر ضغطًا جيدًا، ويدعم أصلًا البُنى المتداخلة الشائعة في التحليلات.

في المثال أدناه، ننشئ تنسيق ملف مُسمّى في Snowflake لتمثيل Parquet وخيارات الملف المطلوبة. ثم نحدد الحاوية التي ستحتوي على مجموعة البيانات المنسوخة. وأخيرًا، ننسخ مجموعة البيانات إلى الحاوية.

CREATE FILE FORMAT my_parquet_format TYPE = parquet ; -- أنشئ المرحلة الخارجية التي تحدد حاوية S3 التي سيتم النسخ إليها CREATE OR REPLACE STAGE external_stage URL = 's3://mybucket/mydataset' CREDENTIALS = (AWS_KEY_ID = '<key>' AWS_SECRET_KEY = '<secret>' ) FILE_FORMAT = my_parquet_format; -- طبّق البادئة "mydataset" على جميع الملفات وحدد حجمًا أقصى للملف قدره 150mb -- المعلَمة `header=true` مطلوبة للحصول على أسماء الأعمدة COPY INTO @external_stage / mydataset from mydataset max_file_size = 157286400 header = true;