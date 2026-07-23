يوضّح هذا الدليل كيفية ترحيل البيانات من Snowflake إلى ClickHouse.يتطلّب ترحيل البيانات بين Snowflake وClickHouse استخدام خدمة تخزين كائنات، مثل S3، كمساحة تخزين وسيطة لعملية النقل. كما تعتمد عملية الترحيل على استخدام الأمر
COPY INTO من Snowflake والأمر
INSERT INTO SELECT
في ClickHouse.
1
تصدير البيانات من Snowflake
يتطلب تصدير البيانات من Snowflake استخدام مرحلة خارجية، كما هو موضح في المخطط أعلاه.لنفترض أننا نريد تصدير جدول من Snowflake بالمخطط التالي:
لنقل بيانات هذا الجدول إلى قاعدة بيانات ClickHouse، نحتاج أولًا إلى نسخ هذه البيانات إلى مرحلة خارجية. عند نسخ البيانات، نوصي باستخدام Parquet كتنسيق وسيط لأنه يتيح تمرير معلومات الأنواع، ويحافظ على الدقة، ويوفر ضغطًا جيدًا، ويدعم أصلًا البُنى المتداخلة الشائعة في التحليلات.في المثال أدناه، ننشئ تنسيق ملف مُسمّى في Snowflake لتمثيل Parquet وخيارات الملف المطلوبة. ثم نحدد الحاوية التي ستحتوي على مجموعة البيانات المنسوخة. وأخيرًا، ننسخ مجموعة البيانات إلى الحاوية.
CREATE TABLE MYDATASET (
timestamp TIMESTAMP,
some_text varchar,
some_file OBJECT,
complex_data VARIANT,
) DATA_RETENTION_TIME_IN_DAYS = 0;
بالنسبة إلى مجموعة بيانات بحجم يقارب 5TB مع حجم أقصى للملف يبلغ 150MB، وعند استخدام warehouse من Snowflake بحجم 2X-Large في AWS Region نفسها
CREATE FILE FORMAT my_parquet_format TYPE = parquet;
-- أنشئ المرحلة الخارجية التي تحدد حاوية S3 التي سيتم النسخ إليها
CREATE OR REPLACE STAGE external_stage
URL='s3://mybucket/mydataset'
CREDENTIALS=(AWS_KEY_ID='<key>' AWS_SECRET_KEY='<secret>')
FILE_FORMAT = my_parquet_format;
-- طبّق البادئة "mydataset" على جميع الملفات وحدد حجمًا أقصى للملف قدره 150mb
-- المعلَمة `header=true` مطلوبة للحصول على أسماء الأعمدة
COPY INTO @external_stage/mydataset from mydataset max_file_size=157286400 header=true;
us-east-1، سيستغرق نسخ البيانات إلى حاوية S3 حوالي 30 دقيقة.
2
الاستيراد إلى ClickHouse
بمجرد تجهيز البيانات في تخزين كائنات وسيط، يمكن استخدام وظائف ClickHouse مثل s3 table function لإدراج البيانات في جدول، كما هو موضح أدناه.يستخدم هذا المثال s3 table function مع AWS S3، لكن يمكن استخدام gcs table function مع Google Cloud Storage، ويمكن استخدام azureBlobStorage table function مع Azure Blob Storage.بافتراض مخطط الجدول الهدف التالي:
يمكننا بعد ذلك استخدام الأمر
CREATE TABLE default.mydataset
(
`timestamp` DateTime64(6),
`some_text` String,
`some_file` Tuple(filename String, version String),
`complex_data` Tuple(name String, description String),
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (timestamp)
INSERT INTO SELECT لإدراج البيانات من S3 في جدول ClickHouse:
INSERT INTO mydataset
SELECT
timestamp,
some_text,
JSONExtract(
ifNull(some_file, '{}'),
'Tuple(filename String, version String)'
) AS some_file,
JSONExtract(
ifNull(complex_data, '{}'),
'Tuple(filename String, description String)'
) AS complex_data,
FROM s3('https://mybucket.s3.amazonaws.com/mydataset/mydataset*.parquet')
SETTINGS input_format_null_as_default = 1, -- تأكد من إدراج الأعمدة بالقيم الافتراضية إذا كانت القيم null
input_format_parquet_case_insensitive_column_matching = 1 -- يجب أن تكون مطابقة الأعمدة بين البيانات المصدر والجدول الهدف غير حساسة لحالة الأحرف
ملاحظة حول بُنى الأعمدة المتداخلةسيتم إخراج العمودين
VARIANT و
OBJECT في مخطط جدول Snowflake الأصلي كسلاسل JSON افتراضيًا، ما يفرض علينا تحويل نوعهما عند إدراجهما في ClickHouse.تُحوَّل البُنى المتداخلة مثل
some_file إلى سلاسل JSON عند النسخ بواسطة Snowflake. ويتطلب استيراد هذه البيانات منا تحويل هذه البُنى إلى Tuple وقت الإدراج في ClickHouse، باستخدام JSONExtract function كما هو موضح أعلاه.
3
اختبار نجاح تصدير البيانات
لاختبار ما إذا كانت بياناتك قد أُدرجت بشكل صحيح، ما عليك سوى تشغيل استعلام
SELECT على جدولك الجديد:
SELECT * FROM mydataset LIMIT 10;