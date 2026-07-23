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يوضّح هذا الدليل كيفية ترحيل البيانات من Snowflake إلى ClickHouse.
يتطلّب ترحيل البيانات بين Snowflake وClickHouse استخدام خدمة تخزين كائنات، مثل S3، كمساحة تخزين وسيطة لعملية النقل. كما تعتمد عملية الترحيل على استخدام الأمر COPY INTO من Snowflake والأمر INSERT INTO SELECT في ClickHouse.
1

تصدير البيانات من Snowflake

يتطلب تصدير البيانات من Snowflake استخدام مرحلة خارجية، كما هو موضح في المخطط أعلاه.لنفترض أننا نريد تصدير جدول من Snowflake بالمخطط التالي:
لنقل بيانات هذا الجدول إلى قاعدة بيانات ClickHouse، نحتاج أولًا إلى نسخ هذه البيانات إلى مرحلة خارجية. عند نسخ البيانات، نوصي باستخدام Parquet كتنسيق وسيط لأنه يتيح تمرير معلومات الأنواع، ويحافظ على الدقة، ويوفر ضغطًا جيدًا، ويدعم أصلًا البُنى المتداخلة الشائعة في التحليلات.في المثال أدناه، ننشئ تنسيق ملف مُسمّى في Snowflake لتمثيل Parquet وخيارات الملف المطلوبة. ثم نحدد الحاوية التي ستحتوي على مجموعة البيانات المنسوخة. وأخيرًا، ننسخ مجموعة البيانات إلى الحاوية.
بالنسبة إلى مجموعة بيانات بحجم يقارب 5TB مع حجم أقصى للملف يبلغ 150MB، وعند استخدام warehouse من Snowflake بحجم 2X-Large في AWS Region نفسها us-east-1، سيستغرق نسخ البيانات إلى حاوية S3 حوالي 30 دقيقة.
2

الاستيراد إلى ClickHouse

بمجرد تجهيز البيانات في تخزين كائنات وسيط، يمكن استخدام وظائف ClickHouse مثل s3 table function لإدراج البيانات في جدول، كما هو موضح أدناه.يستخدم هذا المثال s3 table function مع AWS S3، لكن يمكن استخدام gcs table function مع Google Cloud Storage، ويمكن استخدام azureBlobStorage table function مع Azure Blob Storage.بافتراض مخطط الجدول الهدف التالي:
يمكننا بعد ذلك استخدام الأمر INSERT INTO SELECT لإدراج البيانات من S3 في جدول ClickHouse:
ملاحظة حول بُنى الأعمدة المتداخلةسيتم إخراج العمودين VARIANT وOBJECT في مخطط جدول Snowflake الأصلي كسلاسل JSON افتراضيًا، ما يفرض علينا تحويل نوعهما عند إدراجهما في ClickHouse.تُحوَّل البُنى المتداخلة مثل some_file إلى سلاسل JSON عند النسخ بواسطة Snowflake. ويتطلب استيراد هذه البيانات منا تحويل هذه البُنى إلى Tuple وقت الإدراج في ClickHouse، باستخدام JSONExtract function كما هو موضح أعلاه.
3

اختبار نجاح تصدير البيانات

لاختبار ما إذا كانت بياناتك قد أُدرجت بشكل صحيح، ما عليك سوى تشغيل استعلام SELECT على جدولك الجديد:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦