توجد عدة مسارات لترحيل البيانات إلى ClickHouse Cloud، وذلك بحسب مكان وجود بياناتك حاليًا:
|مسار الترحيل
|الوصف
|PostgreSQL
|رحّل بيانات PostgreSQL واستعلاماته إلى ClickHouse.
|BigQuery
|رحّل مجموعات البيانات وأعباء العمل من BigQuery إلى ClickHouse Cloud.
|Snowflake
|رحّل بيانات Snowflake وأعباء عمل SQL إلى ClickHouse Cloud.
|Elasticsearch
|رحّل بيانات Elasticsearch واستعلاماته إلى ClickHouse.
|Redshift
|رحّل بيانات Redshift وأعباء العمل إلى ClickHouse Cloud.
|OSS to Cloud
|انقل البيانات من نشر ClickHouse مُدار ذاتيًا إلى ClickHouse Cloud.
|Other methods
|استخدم clickhouse-local أو أدوات ETL أو التخزين الكائني لسيناريوهات الترحيل الأخرى.