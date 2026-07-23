توجد عدة مسارات لترحيل البيانات إلى ClickHouse Cloud، وذلك بحسب مكان وجود بياناتك حاليًا:

مسار الترحيل الوصف PostgreSQL رحّل بيانات PostgreSQL واستعلاماته إلى ClickHouse. BigQuery رحّل مجموعات البيانات وأعباء العمل من BigQuery إلى ClickHouse Cloud. Snowflake رحّل بيانات Snowflake وأعباء عمل SQL إلى ClickHouse Cloud. Elasticsearch رحّل بيانات Elasticsearch واستعلاماته إلى ClickHouse. Redshift رحّل بيانات Redshift وأعباء العمل إلى ClickHouse Cloud. OSS to Cloud انقل البيانات من نشر ClickHouse مُدار ذاتيًا إلى ClickHouse Cloud. Other methods استخدم clickhouse-local أو أدوات ETL أو التخزين الكائني لسيناريوهات الترحيل الأخرى.