تُنفَّذ معظم المهام الإدارية في ClickStack مباشرةً على قاعدة بيانات ClickHouse الأساسية. ويجب أن يكون المستخدمون الذين ينشرون ClickStack على دراية بمفاهيم ClickHouse وأساسيات الإدارة.

وتتضمن العمليات الإدارية عادةً تنفيذ عبارات DDL. وتعتمد الخيارات المتاحة على ما إذا كنت تستخدم Managed ClickStack أو ClickStack Open Source.

​ ClickStack Open Source

في عمليات نشر ClickStack Open Source، ينفّذ المستخدمون المهام الإدارية باستخدام عميل ClickHouse . يتصل العميل بقاعدة البيانات عبر بروتوكول ClickHouse الأصلي، ويدعم عمليات DDL الكاملة والعمليات الإدارية، كما يوفّر استجابة تفاعلية للاستعلامات.

​ Managed ClickStack

في Managed ClickStack، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام كلٍّ من عميل ClickHouse و SQL Console . وللاتصال عبر العميل، سيحتاج المستخدمون إلى الحصول على بيانات اعتماد الخدمة