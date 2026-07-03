في عمليات نشر ClickStack Open Source، ينفّذ المستخدمون المهام الإدارية باستخدام عميل ClickHouse. يتصل العميل بقاعدة البيانات عبر بروتوكول ClickHouse الأصلي، ويدعم عمليات DDL الكاملة والعمليات الإدارية، كما يوفّر استجابة تفاعلية للاستعلامات.
ClickStack Open Source
في Managed ClickStack، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام كلٍّ من عميل ClickHouse وSQL Console. وللاتصال عبر العميل، سيحتاج المستخدمون إلى الحصول على بيانات اعتماد الخدمة. تُعد SQL Console واجهةً ويب توفّر مزيدًا من السهولة، بما في ذلك الإكمال التلقائي لـ SQL، وسجلّ الاستعلامات، وإنشاء الرسوم البيانية المدمج لتصوّر النتائج.