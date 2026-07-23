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يشرح هذا القسم كيفية إدارة ClickStack.

أدلة المسؤول

مفاهيم ClickHouse الأساسية

تتطلب معظم مهام إدارة ClickStack الإلمام بقاعدة بيانات ClickHouse التي يستند إليها. نوصي بمراجعة مفاهيم ClickHouse الأساسية التالية الموضحة أدناه قبل تنفيذ العمليات الإدارية أو العمليات المتعلقة بالأداء. تُعد هذه المفاهيم أساسية لفهم أداء ClickHouse، وستساعدك على اتخاذ قرارات إدارية مدروسة عند إدارة ClickStack.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦