أدلة المسؤول
|القسم
|الوصف
|الإدارة الأساسية
|مقدمة لتنفيذ المهام الإدارية الشائعة في ClickStack.
|خيارات التهيئة
|خيارات التهيئة المتاحة لكل مكوّن في ClickStack.
|تقدير الموارد
|إرشادات لتحديد حجم موارد الحوسبة في Managed ClickStack استنادًا إلى حجم البيانات المُدخلة.
|الانتقال إلى بيئة الإنتاج
|الخطوات الموصى بها وأفضل الممارسات قبل تشغيل ClickStack في بيئة الإنتاج.
|العروض المُجسَّدة
|دليل مفصل لاستخدام العروض المُجسَّدة في ClickStack لتسريع أداء الاستعلامات.
|ضبط الأداء
|دليل شامل لضبط ClickStack لأحمال العمل واسعة النطاق.
|RBAC
|تهيئة التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار لإدارة أذونات الفريق للوحات المعلومات وعمليات البحث المحفوظة والمصادر.
|إدارة TTL
|إدارة الاحتفاظ بالبيانات باستخدام TTL (time-to-live) في ClickStack.
تتطلب معظم مهام إدارة ClickStack الإلمام بقاعدة بيانات ClickHouse التي يستند إليها. نوصي بمراجعة مفاهيم ClickHouse الأساسية التالية الموضحة أدناه قبل تنفيذ العمليات الإدارية أو العمليات المتعلقة بالأداء.
مفاهيم ClickHouse الأساسية
تُعد هذه المفاهيم أساسية لفهم أداء ClickHouse، وستساعدك على اتخاذ قرارات إدارية مدروسة عند إدارة ClickStack.
|المفهوم
|الوصف
|الجداول
|كيفية ارتباط مصادر بيانات ClickStack بجداول ClickHouse الأساسية. تستخدم جداول ClickHouse محرك MergeTree في المقام الأول.
|الأجزاء
|كيفية كتابة البيانات على شكل أجزاء غير قابلة للتغيير ثم دمجها بمرور الوقت.
|التقسيمات
|تجميعات منطقية لأجزاء الجدول تُبسّط إدارة البيانات والاستعلام عنها وتحسينها.
|عمليات الدمج
|العملية التي تجري في الخلفية لدمج الأجزاء، بما يقلل عدد الأجزاء التي يجري الاستعلام عنها ويحافظ على الأداء.
|الحبيبات
|أصغر وحدة بيانات تُقرأ ويُستبعد ما لا يلزم منها أثناء تنفيذ الاستعلام.
|المفاتيح الأساسية (مفاتيح الترتيب)
|كيف يحدد المفتاح
ORDER BY تخطيط البيانات على القرص والضغط وسلوك استبعاد البيانات أثناء الاستعلام.