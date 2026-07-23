الجداول كيفية ارتباط مصادر بيانات ClickStack بجداول ClickHouse الأساسية. تستخدم جداول ClickHouse محرك MergeTree في المقام الأول.

الأجزاء كيفية كتابة البيانات على شكل أجزاء غير قابلة للتغيير ثم دمجها بمرور الوقت.

التقسيمات تجميعات منطقية لأجزاء الجدول تُبسّط إدارة البيانات والاستعلام عنها وتحسينها.

عمليات الدمج العملية التي تجري في الخلفية لدمج الأجزاء، بما يقلل عدد الأجزاء التي يجري الاستعلام عنها ويحافظ على الأداء.

الحبيبات أصغر وحدة بيانات تُقرأ ويُستبعد ما لا يلزم منها أثناء تنفيذ الاستعلام.