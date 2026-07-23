Managed ClickStack فقطيتوفر RBAC فقط في عمليات نشر Managed ClickStack.
تتم المصادقة في ClickStack عبر ClickHouse Cloud. قبل أن تتمكن من تعيين أدوار ClickStack، يجب على كل مستخدم ما يلي:
المتطلبات الأساسية لوصول المستخدم
- أن تتم دعوته إلى organization الخاصة بك في ClickHouse Cloud. يقوم Admin في organization بدعوة المستخدمين من Cloud Console. راجع Manage cloud users لمزيد من التفاصيل.
- أن يكون لديه حق الوصول إلى SQL Console على الـ service. انتقل إلى Settings → SQL Console Access واضبط مستوى permission المناسب:
بمجرد حصول المستخدم على وصول إلى Cloud، سيظهر في صفحة ClickStack إعدادات الفريق حيث يمكنك تعيين دور ClickStack له.
|مستوى الوصول إلى Cloud SQL Console
|مستوى الوصول إلى ClickStack
|SQL Console Admin (وصول كامل)
|وصول كامل إلى ClickStack. مطلوب لتفعيل تنبيهات.
|SQL Console Read Only (للقراءة فقط)
|يمكنه عرض بيانات observability وإنشاء لوحات معلومات.
|No access
|لا يمكنه الوصول إلى ClickStack.
- Cloud Users and roles
- ClickStack Team Settings
يتضمن ClickStack ثلاثة أدوار على مستوى النظام. لا يمكنك تعديل هذه الأدوار أو حذفها. يُسنَد دور Admin إلى منشئ الفريق افتراضيًا.
الأدوار المضمنة
|الإذن
|Admin
|Member
|ReadOnly
|قراءة جميع الموارد
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|إدارة لوحات المعلومات
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|إدارة عمليات البحث المحفوظة
|✓
|✓
|إدارة المصادر
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|✓
|إدارة التنبيهات
|✓
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|إدارة webhooks
|✓
|✓
|إدارة Notebooks
|✓
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|تحديث إعدادات الفريق
|✓
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|إنشاء الفرق وحذفها
|✓
|إدارة المستخدمين والدعوات
|✓
تعرض صفحة إعدادات الفريق جميع أعضاء الفريق مع دور كلٍّ منهم حاليًا. لتغيير أحد الأدوار، انقر على تعديل بجوار اسم المستخدم ثم اختر دورًا جديدًا. لكل مستخدم دور واحد فقط.
إسناد الأدوار إلى أعضاء الفريق
يمكنك تعيين دور افتراضي للمستخدمين الجدد ضمن سياسات الأمان. ويُسند هذا الدور تلقائيًا إلى المستخدمين الجدد الذين ينضمون إلى الفريق تلقائيًا.
الدور الافتراضي للمستخدمين الجدد
إنشاء دور مخصص
تظهر الأدوار المخصصة بجانب أدوار النظام في قسم RBAC Roles، مع عنصري التحكم Edit وDelete.
2
إضافة دور جديد
انقر على + Add Role. أدخل Role Name وأضف Description اختياريًا.
3
إعداد الأذونات وحفظها
اضبط أذونات الدور، ثم انقر على Create Role.
أذونات الدور
يمنح كل دور مستوى وصول لكل نوع من الموارد. والمستويات الثلاثة هي:
أذونات الموارد
أنواع الموارد التي يمكنك التحكم فيها هي:
|مستوى الوصول
|ما الذي يتيحه
|بدون وصول
|يكون نوع المورد مخفيًا تمامًا عن الدور.
|قراءة
|عرض المورد وإعداده، ولكن من دون إنشائه أو تعديله أو حذفه.
|إدارة
|تحكم كامل — إنشاء الموارد من هذا النوع وتعديلها وحذفها.
- لوحات المعلومات — تخطيطات لوحات المعلومات والمخططات المحفوظة.
- عمليات البحث المحفوظة — استعلامات السجل/التتبّع/الأحداث المحفوظة.
- المصادر — إعدادات مصادر الاستيعاب.
- التنبيهات — قواعد التنبيه وإعدادات الإشعارات الخاصة بها.
- ويب هوك — وجهات الإشعارات الصادرة (مثل Slack وPagerDuty ونقاط نهاية HTTP العامة) التي تُرسِل إليها التنبيهات. ولا يشير هذا إلى واجهة برمجة تطبيقات ClickStack.
- دفاتر الملاحظات — دفاتر ملاحظات التحقيق التعاونية.
بالإضافة إلى أذونات الموارد، يتضمن كل دور إعدادين إداريين:
الأذونات الإدارية
- المستخدمون (بدون وصول · وصول محدود) — يحدّد ما إذا كان بإمكان الدور عرض أعضاء الفريق وأدوارهم. ولا يملك صلاحية دعوة المستخدمين أو إزالتهم أو تحديثهم إلا Admins.
- الفريق (قراءة · إدارة) — يحدّد ما إذا كان بإمكان الدور عرض إعدادات الفريق أو تعديلها، مثل سياسات الأمان وإعدادات RBAC.
تدعم لوحات المعلومات وعمليات البحث المحفوظة والمصادر ودفاتر الملاحظات عناصر تحكم دقيقة تقيّد الوصول إلى موارد فردية ضمن فئة معيّنة. استخدم هذه العناصر عندما تحتاج إلى قصر الدور على موارد محددة بدلًا من منح وصول شامل إلى نوع المورد بالكامل.
قواعد الوصول الدقيقة
لكل نوع من الموارد وضع للتحكم في الوصول:
الوصول الافتراضي مقابل عناصر التحكم الدقيقة
- الوصول الافتراضي — يطبّق مستوى وصول واحدًا (عدم الوصول أو القراءة أو الإدارة) على جميع الموارد من ذلك النوع.
- عناصر التحكم الدقيقة — تتيح لك تحديد قواعد وصول تطابق موارد معيّنة بناءً على شرط. أمّا الموارد التي لا تطابق أي قاعدة، فيُمنع الوصول إليها افتراضيًا.
تتكوّن كل قاعدة وصول من شرط ومستوى وصول. وتُطابِق الشروط الموارد استنادًا إلى خصائصها:
تهيئة قواعد الوصول
تُظهر لقطة الشاشة التالية معرّف لوحة المعلومات مميزًا في شريط عنوان URL، ووسم “TESTING” ظاهرًا في لوحة الوسوم (أعلى اليمين). يمكنك إضافة قواعد متعددة لكل نوع مورد. ويُتحقق من كل قاعدة بشكل مستقل باستخدام منطق OR — ويكون المورد متاحًا إذا طابق أي قاعدة. أما الموارد التي لا تطابق أي قاعدة فلن تكون متاحة. مثال: لمنح دورٍ ما وصولًا للقراءة فقط إلى لوحات معلومات الاختبار، وسّع لوحات معلومات، وبدّل إلى Fine-Grained Controls، ثم أضف قاعدتين:
|حقل الشرط
|المعاملات
|ما الذي يطابقه
|مثال
|الاسم
is,
contains
|الاسم المعروض للمورد — على سبيل المثال، عنوان لوحة المعلومات.
|الاسم يحتوي على
production — يطابق أي لوحة معلومات تحتوي على “production” في عنوانها.
|الوسم
is,
contains
|الوسوم المُعيَّنة للمورد عبر لوحة الوسوم في الزاوية العلوية اليمنى من عرض المورد. يتوفر ذلك فقط لـ لوحات معلومات وعمليات بحث محفوظة ودفاتر الملاحظات.
|الوسم يساوي
critical — يطابق الموارد الموسومة بـ “critical”.
|المعرّف
is,
contains
|معرّف المورد، ويمكن العثور عليه في شريط عنوان URL عند فتح المورد.
|المعرّف يساوي
abc123 — يطابق موردًا محددًا واحدًا.
- الاسم
contains
testingمع مستوى وصول Read
- الوسم
is
testingمع مستوى وصول Read
يوفّر قسم سياسات الأمان في إعدادات الفريق ضوابط إضافية. يحدّد الدور الافتراضي للمستخدم الجديد الدور الذي يُعيَّن تلقائيًا للمستخدمين الجدد الذين ينضمون إلى الفريق. يتيح لك الذكاء الاصطناعي التوليدي تمكين الميزات المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة أو تعطيلها (مثل إنشاء الاستعلامات باللغة الطبيعية) باستخدام Anthropic أو Amazon Bedrock. وعند تعطيله، لا تُرسَل أي بيانات إلى موفّري خدمات الذكاء الاصطناعي.