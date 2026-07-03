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للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية: تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦