system.replication_queue

Row 1:



──────



database: merge



table: visits_v2



replica_name: mtgiga001-1t.metrika.yandex.net



position: 15



node_name: queue-0009325559



type: MERGE_PARTS



create_time: 2020-12-07 14:04:21



required_quorum: 0



source_replica: mtgiga001-1t.metrika.yandex.net



new_part_name: 20201130_121373_121384_2



parts_to_merge: ['20201130_121373_121378_1','20201130_121379_121379_0','20201130_121380_121380_0','20201130_121381_121381_0','20201130_121382_121382_0','20201130_121383_121383_0','20201130_121384_121384_0']



is_detach: 0



is_currently_executing: 0



num_tries: 36



last_exception: Code: 226, e.displayText() = DB::Exception: Marks file '/opt/clickhouse/data/merge/visits_v2/tmp_fetch_20201130_121373_121384_2/CounterID.mrk' does not exist (version 20.8.7.15 (official build))



last_attempt_time: 2020-12-08 17:35:54



num_postponed: 0



postpone_reason: