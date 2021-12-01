null
Создает временную таблицу указанной структуры с движком Null. В соответствии со свойствами движка, данные в таблице игнорируются, а сама таблица удаляется сразу после выполнения запроса. Функция используется для удобства написания тестов и демонстрационных примеров.
Синтаксис
null('structure')
Параметр
structure— список колонок и их типов. String.
Возвращаемое значение
Временная таблица указанной структуры с движком
Null.
Пример
Один запрос с функцией
null:
INSERT INTO function null('x UInt64') SELECT * FROM numbers_mt(1000000000);
заменяет три запроса:
CREATE TABLE t (x UInt64) ENGINE = Null;
INSERT INTO t SELECT * FROM numbers_mt(1000000000);
DROP TABLE IF EXISTS t;
См. также: