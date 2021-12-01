null

Создает временную таблицу указанной структуры с движком Null. В соответствии со свойствами движка, данные в таблице игнорируются, а сама таблица удаляется сразу после выполнения запроса. Функция используется для удобства написания тестов и демонстрационных примеров.

Синтаксис

null ( 'structure' )



Параметр

structure — список колонок и их типов. String.

Возвращаемое значение

Временная таблица указанной структуры с движком Null .

Пример

Один запрос с функцией null :

INSERT INTO function null ( 'x UInt64' ) SELECT * FROM numbers_mt ( 1000000000 ) ;



заменяет три запроса:

CREATE TABLE t ( x UInt64 ) ENGINE = Null ;

INSERT INTO t SELECT * FROM numbers_mt ( 1000000000 ) ;

DROP TABLE IF EXISTS t ;



См. также:

Original article