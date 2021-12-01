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null

Создает временную таблицу указанной структуры с движком Null. В соответствии со свойствами движка, данные в таблице игнорируются, а сама таблица удаляется сразу после выполнения запроса. Функция используется для удобства написания тестов и демонстрационных примеров.

Синтаксис

null('structure')

Параметр

  • structure — список колонок и их типов. String.

Возвращаемое значение

Временная таблица указанной структуры с движком Null.

Пример

Один запрос с функцией null:

INSERT INTO function null('x UInt64') SELECT * FROM numbers_mt(1000000000);

заменяет три запроса:

CREATE TABLE t (x UInt64) ENGINE = Null;
INSERT INTO t SELECT * FROM numbers_mt(1000000000);
DROP TABLE IF EXISTS t;

См. также:

Original article