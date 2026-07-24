La mise à l’échelle permet d’ajuster les ressources disponibles pour répondre aux besoins des clients. Les services des niveaux Scale et Enterprise (avec le profil standard 1:4) peuvent être mis à l’échelle horizontalement via des appels programmatiques à l’API, ou en modifiant les paramètres dans l’UI afin d’ajuster les ressources système. Ces services peuvent également faire l’objet d’une mise à l’échelle verticale automatique pour répondre aux besoins des applications.

Les niveaux Scale et Enterprise prennent en charge les services à réplica unique comme les services à plusieurs réplicas, tandis que le niveau Basic ne prend en charge que les services à réplica unique. Les services à réplica unique ont une taille fixe et ne permettent pas de mise à l’échelle verticale ou horizontale. Vous pouvez passer au niveau Scale ou Enterprise pour mettre vos services à l’échelle.

Actuellement, ClickHouse Cloud prend en charge la mise à l’échelle verticale automatique et la mise à l’échelle horizontale manuelle pour les services Scale tier.

Pour les services Enterprise tier, la mise à l’échelle fonctionne comme suit :

Mise à l’échelle horizontale : la mise à l’échelle horizontale manuelle sera disponible pour tous les profils standard et personnalisés du niveau Enterprise.

: la mise à l’échelle horizontale manuelle sera disponible pour tous les profils standard et personnalisés du niveau Enterprise. Mise à l’échelle verticale : Les profils standard (1:4) prendront en charge la mise à l’échelle verticale automatique. Les profils personnalisés ( highMemory et highCPU ) ne prennent pas en charge la mise à l’échelle verticale automatique ni la mise à l’échelle verticale manuelle. Toutefois, ces services peuvent faire l’objet d’une mise à l’échelle verticale en contactant le support.

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Dans ClickHouse Cloud, la mise à l’échelle repose sur une approche que nous appelons “Make Before Break” (MBB) . Elle consiste à ajouter un ou plusieurs réplicas de la nouvelle taille avant de supprimer les anciens, ce qui évite toute perte de capacité pendant les opérations de mise à l’échelle. En supprimant l’intervalle entre le retrait des réplicas existants et l’ajout des nouveaux, MBB rend le processus de mise à l’échelle plus fluide et moins perturbant. Cette approche est particulièrement avantageuse dans les scénarios d’augmentation de capacité, où une forte utilisation des ressources déclenche le besoin de capacité supplémentaire, car supprimer des réplicas prématurément ne ferait qu’aggraver les contraintes sur les ressources. Dans le cadre de cette approche, nous attendons jusqu’à une heure pour laisser les requêtes en cours se terminer sur les anciens réplicas avant de les supprimer. Cela permet de trouver un équilibre entre la nécessité de laisser les requêtes en cours s’achever et celle d’éviter que les anciens réplicas ne restent en place trop longtemps.