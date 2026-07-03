Les workflows d’analytics traditionnels impliquent souvent de multiples allers-retours entre les ingénieurs data qui écrivent des requêtes, les analystes qui créent des dashboards et les utilisateurs métier qui interprètent les résultats. Chaque étape ajoute une latence qui se compte en heures, voire en jours. ClickHouse Cloud offre les fonctionnalités agentiques suivantes pour ramener ce délai à quelques secondes ou minutes, permettant à un chef de produit de demander « Qu’est-ce qui explique le pic de churn de la semaine dernière ? » et de recevoir immédiatement non seulement la réponse, mais aussi la requête sous-jacente, une visualisation et de nouvelles pistes à explorer.