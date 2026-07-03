Kafka ClickPipes FAQ

Quelle est la différence entre ClickPipes et le moteur de table Kafka de ClickHouse ?

Le moteur de table Kafka est une fonctionnalité native de ClickHouse qui implémente un « modèle pull », dans lequel le serveur ClickHouse lui-même se connecte à Kafka, récupère les événements, puis les écrit localement.

ClickPipes est un service cloud distinct qui fonctionne indépendamment du service ClickHouse. Il se connecte à Kafka (ou à d’autres sources de données) et envoie les événements vers un service ClickHouse Cloud associé. Cette architecture découplée offre une plus grande flexibilité opérationnelle, une séparation claire des responsabilités, une ingestion évolutive, une gestion fluide des défaillances, une meilleure extensibilité, etc.