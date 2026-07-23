Si vous devez récupérer la liste des adresses IP statiques, vous pouvez utiliser le point de terminaison suivant de l’API ClickHouse Cloud :
API des adresses IP statiques
https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json. Cette API fournit les points de terminaison des services ClickHouse Cloud, comme les adresses IP d’entrée/de sortie et les points de terminaison S3 par région et par cloud.
Si vous utilisez une intégration comme MySQL ou PostgreSQL Engine, il est possible que vous deviez autoriser ClickHouse Cloud à accéder à vos instances. Vous pouvez utiliser cette API pour récupérer les adresses IP publiques et les configurer dans les
firewalls, les
Authorized networks de GCP, les
Security Groups d’Azure ou d’AWS, ou dans tout autre système de gestion de l’egress de l’infrastructure que vous utilisez.
Par exemple, pour autoriser l’accès depuis un service ClickHouse Cloud hébergé sur AWS dans la région
ap-south-1, vous pouvez ajouter les adresses
egress_ips pour cette région :
Par exemple, une instance AWS RDS hébergée dans
❯ curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq '.'
{
"aws": [
{
"egress_ips": [
"3.110.39.68",
"15.206.7.77",
"3.6.83.17"
],
"ingress_ips": [
"15.206.78.111",
"3.6.185.108",
"43.204.6.248"
],
"region": "ap-south-1",
"s3_endpoints": "vpce-0a975c9130d07276d"
},
...
us-east-2 qui doit se connecter à un service ClickHouse Cloud doit disposer des règles Inbound de groupe de sécurité suivantes :
Pour le même service ClickHouse Cloud dans
us-east-2, mais cette fois connecté à une base MySQL sur GCP, les
Authorized networks doivent se présenter ainsi :