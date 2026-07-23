Cette page présente les fonctionnalités de sécurité de l’API Cloud Endpoints dans ClickHouse. Elle explique comment sécuriser vos déploiements ClickHouse en gérant les accès au moyen de mécanismes d’authentification et d’autorisation.

​ API des adresses IP statiques

Si vous devez récupérer la liste des adresses IP statiques, vous pouvez utiliser le point de terminaison suivant de l’API ClickHouse Cloud : https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json . Cette API fournit les points de terminaison des services ClickHouse Cloud, comme les adresses IP d’entrée/de sortie et les points de terminaison S3 par région et par cloud.

Si vous utilisez une intégration comme MySQL ou PostgreSQL Engine, il est possible que vous deviez autoriser ClickHouse Cloud à accéder à vos instances. Vous pouvez utiliser cette API pour récupérer les adresses IP publiques et les configurer dans les firewalls , les Authorized networks de GCP, les Security Groups d’Azure ou d’AWS, ou dans tout autre système de gestion de l’egress de l’infrastructure que vous utilisez.

Par exemple, pour autoriser l’accès depuis un service ClickHouse Cloud hébergé sur AWS dans la région ap-south-1 , vous pouvez ajouter les adresses egress_ips pour cette région :

❯ curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq '.' { "aws" : [ { "egress_ips" : [ "3.110.39.68" , "15.206.7.77" , "3.6.83.17" ], "ingress_ips" : [ "15.206.78.111" , "3.6.185.108" , "43.204.6.248" ], "region" : "ap-south-1", "s3_endpoints" : "vpce-0a975c9130d07276d" }, ...

Par exemple, une instance AWS RDS hébergée dans us-east-2 qui doit se connecter à un service ClickHouse Cloud doit disposer des règles Inbound de groupe de sécurité suivantes :