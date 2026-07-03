Exemple : Nous utiliserons un jeu de données fictif avec le nombre de vues par heure pour un ensemble de noms de domaine. Notre objectif
- Nous avons besoin de données agrégées par mois pour chaque nom de domaine,
- Nous avons également besoin de données agrégées par année pour chaque nom de domaine.
- Écrire des requêtes qui lisent et agrègent les données pendant la requête SELECT
- Préparer les données au moment de l’ingestion dans un nouveau format
- Préparer les données au moment de l’ingestion pour une agrégation spécifique.
Créez la table source. Comme notre objectif est de générer des rapports à partir de données agrégées, et non des lignes individuelles, nous pouvons analyser ces données, transmettre les informations aux vues matérialisées, puis ignorer les données réellement reçues. Cela répond à nos besoins tout en économisant de l’espace de stockage ; nous utiliserons donc le moteur de table
Table source pour les vues matérialisées
Null.
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS analytics;
CREATE TABLE analytics.hourly_data
(
`domain_name` String,
`event_time` DateTime,
`count_views` UInt64
)
ENGINE = Null
Vous pouvez créer une vue matérialisée sur une table Null. Ainsi, les données écrites dans la table seront bien prises en compte par la vue, mais les données brutes d’origine seront tout de même rejetées.
Pour la première vue matérialisée, nous devons créer la table
Table agrégée mensuelle et vue matérialisée
Target ; dans cet exemple, il s’agira de
analytics.monthly_aggregated_data, où nous stockerons la somme des vues par mois et par nom de domaine.
La vue matérialisée qui transmettra les données à la table cible sera comme suit :
CREATE TABLE analytics.monthly_aggregated_data
(
`domain_name` String,
`month` Date,
`sumCountViews` AggregateFunction(sum, UInt64)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY (domain_name, month)
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.monthly_aggregated_data_mv
TO analytics.monthly_aggregated_data
AS
SELECT
toDate(toStartOfMonth(event_time)) AS month,
domain_name,
sumState(count_views) AS sumCountViews
FROM analytics.hourly_data
GROUP BY
domain_name,
month
Nous allons maintenant créer la deuxième vue matérialisée, qui sera liée à notre table cible précédente
Table agrégée annuelle et vue matérialisée
monthly_aggregated_data.
Nous allons d’abord créer une nouvelle table cible qui stockera la somme des vues, agrégées par année, pour chaque nom de domaine.
Cette étape définit la cascade. L’instruction
CREATE TABLE analytics.year_aggregated_data
(
`domain_name` String,
`year` UInt16,
`sumCountViews` UInt64
)
ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY (domain_name, year)
FROM utilisera la table
monthly_aggregated_data, ce qui signifie que le flux de données sera le suivant :
- Les données arrivent dans la table
hourly_data.
- ClickHouse transmettra les données reçues à la première vue matérialisée,
monthly_aggregated_data,
- Enfin, les données reçues à l’étape 2 seront transmises à
year_aggregated_data.
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.year_aggregated_data_mv
TO analytics.year_aggregated_data
AS
SELECT
toYear(toStartOfYear(month)) AS year,
domain_name,
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
year
Une erreur d’interprétation fréquente lorsqu’on travaille avec des vues matérialisées consiste à croire que les données sont lues depuis la table. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les
vues matérialisées : les données transmises correspondent au bloc inséré, et non au résultat final de votre table.Imaginons, dans cet exemple, que le moteur utilisé dans
monthly_aggregated_data soit un CollapsingMergeTree : les données transmises à notre deuxième vue matérialisée
year_aggregated_data_mv ne seront pas le résultat final de la table après collapsing, mais le bloc de données avec les champs définis comme dans le
SELECT ... GROUP BY.Si vous utilisez CollapsingMergeTree, ReplacingMergeTree, ou même SummingMergeTree, et que vous prévoyez de créer une vue matérialisée en cascade, vous devez comprendre les limitations décrites ici.
Il est maintenant temps de tester notre vue matérialisée en cascade en y insérant des données :
Données d’exemple
Si vous exécutez un SELECT sur le contenu de
INSERT INTO analytics.hourly_data (domain_name, event_time, count_views)
VALUES ('clickhouse.com', '2019-01-01 10:00:00', 1),
('clickhouse.com', '2019-02-02 00:00:00', 2),
('clickhouse.com', '2019-02-01 00:00:00', 3),
('clickhouse.com', '2020-01-01 00:00:00', 6);
analytics.hourly_data, vous verrez ce qui suit, car le moteur de la table est
Null, mais les données ont bien été traitées.
SELECT * FROM analytics.hourly_data
Nous avons utilisé un petit jeu de données afin de nous assurer que nous pouvions suivre et comparer le résultat à ce que nous attendions. Une fois que votre flux fonctionne correctement avec un petit jeu de données, vous pouvez simplement passer à un volume de données plus important.
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
Si vous essayez d’interroger la table cible en sélectionnant le champ
Résultats
sumCountViews, vous verrez sa représentation binaire (dans certains terminaux), car la valeur n’est pas stockée sous forme de nombre, mais comme un type AggregateFunction.
Pour obtenir le résultat final de l’agrégation, vous devez utiliser le suffixe
-Merge.
Vous pouvez voir les caractères spéciaux stockés dans AggregateFunction avec cette requête :
SELECT sumCountViews FROM analytics.monthly_aggregated_data
Essayons plutôt d’utiliser le suffixe
┌─sumCountViews─┐
│ │
│ │
│ │
└───────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
Merge pour obtenir la valeur
sumCountViews :
SELECT
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data;
Dans l’
┌─sumCountViews─┐
│ 12 │
└───────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.
AggregatingMergeTree, nous avons défini l’
AggregateFunction comme
sum, nous pouvons donc utiliser
sumMerge. Lorsque nous utilisons la fonction
avg avec l’
AggregateFunction, nous utiliserons
avgMerge, et ainsi de suite.
Nous pouvons maintenant vérifier que les vues matérialisées répondent bien à l’objectif défini. Maintenant que les données sont stockées dans la table cible
SELECT
month,
domain_name,
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
month
monthly_aggregated_data, nous pouvons les consulter sous forme agrégée par mois pour chaque nom de domaine :
SELECT
month,
domain_name,
sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews
FROM analytics.monthly_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
month
Les données agrégées par année pour chaque nom de domaine :
┌──────month─┬─domain_name────┬─sumCountViews─┐
│ 2020-01-01 │ clickhouse.com │ 6 │
│ 2019-01-01 │ clickhouse.com │ 1 │
│ 2019-02-01 │ clickhouse.com │ 5 │
└────────────┴────────────────┴───────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
SELECT
year,
domain_name,
sum(sumCountViews)
FROM analytics.year_aggregated_data
GROUP BY
domain_name,
year
┌─year─┬─domain_name────┬─sum(sumCountViews)─┐
│ 2019 │ clickhouse.com │ 6 │
│ 2020 │ clickhouse.com │ 6 │
└──────┴────────────────┴────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
Les vues matérialisées peuvent également servir à combiner plusieurs tables sources dans une même table de destination. Cela est utile pour créer une vue matérialisée reposant sur une logique de type
Combiner plusieurs tables sources en une seule table cible
UNION ALL.
Commencez par créer deux tables sources représentant différents ensembles de métriques :
Créez ensuite la table
CREATE TABLE analytics.impressions
(
`event_time` DateTime,
`domain_name` String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time)
;
CREATE TABLE analytics.clicks
(
`event_time` DateTime,
`domain_name` String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time)
;
Target avec le jeu combiné de métriques :
Créez deux vues matérialisées qui pointent vers la même table
CREATE TABLE analytics.daily_overview
(
`on_date` Date,
`domain_name` String,
`impressions` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
`clicks` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64)
) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY (on_date, domain_name)
Target. Vous n’avez pas besoin d’inclure explicitement les colonnes manquantes :
Maintenant, lorsque vous insérez des valeurs, celles-ci seront agrégées dans les colonnes correspondantes de la table
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.daily_impressions_mv
TO analytics.daily_overview
AS
SELECT
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name,
count() AS impressions,
0 clicks ---<<<--- if you omit this, it will be the same 0
FROM
analytics.impressions
GROUP BY
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name
;
CREATE MATERIALIZED VIEW analytics.daily_clicks_mv
TO analytics.daily_overview
AS
SELECT
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name,
count() AS clicks,
0 impressions ---<<<--- if you omit this, it will be the same 0
FROM
analytics.clicks
GROUP BY
toDate(event_time) AS on_date,
domain_name
;
Target :
Les impressions et les clics combinés dans la table
INSERT INTO analytics.impressions (domain_name, event_time)
VALUES ('clickhouse.com', '2019-01-01 00:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-01-01 12:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-02-01 00:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-03-01 00:00:00')
;
INSERT INTO analytics.clicks (domain_name, event_time)
VALUES ('clickhouse.com', '2019-01-01 00:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-01-01 12:00:00'),
('clickhouse.com', '2019-03-01 00:00:00')
;
Target :
Cette requête devrait produire un résultat similaire :
SELECT
on_date,
domain_name,
sum(impressions) AS impressions,
sum(clicks) AS clicks
FROM
analytics.daily_overview
GROUP BY
on_date,
domain_name
;
┌────on_date─┬─domain_name────┬─impressions─┬─clicks─┐
│ 2019-01-01 │ clickhouse.com │ 2 │ 2 │
│ 2019-03-01 │ clickhouse.com │ 1 │ 1 │
│ 2019-02-01 │ clickhouse.com │ 1 │ 0 │
└────────────┴────────────────┴─────────────┴────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.018 sec.