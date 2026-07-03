Cet exemple montre comment créer une vue matérialisée, puis en chaîner une seconde à partir de la première. Cette page présente la procédure, plusieurs possibilités et les limites. Différents cas d’utilisation peuvent être couverts en créant une vue matérialisée qui s’appuie sur une deuxième vue matérialisée comme source.

Exemple :

Nous utiliserons un jeu de données fictif avec le nombre de vues par heure pour un ensemble de noms de domaine.

Notre objectif

Nous avons besoin de données agrégées par mois pour chaque nom de domaine, Nous avons également besoin de données agrégées par année pour chaque nom de domaine.

Vous pouvez choisir l’une de ces options :

Écrire des requêtes qui lisent et agrègent les données pendant la requête SELECT

Préparer les données au moment de l’ingestion dans un nouveau format

Préparer les données au moment de l’ingestion pour une agrégation spécifique.

Préparer les données à l’aide de vues matérialisées vous permettra de réduire la quantité de données et de calculs que ClickHouse doit effectuer, ce qui accélérera vos requêtes SELECT.

​ Table source pour les vues matérialisées

Créez la table source. Comme notre objectif est de générer des rapports à partir de données agrégées, et non des lignes individuelles, nous pouvons analyser ces données, transmettre les informations aux vues matérialisées, puis ignorer les données réellement reçues. Cela répond à nos besoins tout en économisant de l’espace de stockage ; nous utiliserons donc le moteur de table Null .

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS analytics;

CREATE TABLE analytics .hourly_data ( `domain_name` String, `event_time` DateTime , `count_views` UInt64 ) ENGINE = Null

Vous pouvez créer une vue matérialisée sur une table Null. Ainsi, les données écrites dans la table seront bien prises en compte par la vue, mais les données brutes d’origine seront tout de même rejetées.

​ Table agrégée mensuelle et vue matérialisée

Pour la première vue matérialisée, nous devons créer la table Target ; dans cet exemple, il s’agira de analytics.monthly_aggregated_data , où nous stockerons la somme des vues par mois et par nom de domaine.

CREATE TABLE analytics .monthly_aggregated_data ( `domain_name` String, `month` Date , `sumCountViews` AggregateFunction(sum, UInt64) ) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY (domain_name, month )

La vue matérialisée qui transmettra les données à la table cible sera comme suit :

CREATE MATERIALIZED VIEW analytics . monthly_aggregated_data_mv TO analytics . monthly_aggregated_data AS SELECT toDate(toStartOfMonth(event_time)) AS month , domain_name, sumState(count_views) AS sumCountViews FROM analytics . hourly_data GROUP BY domain_name, month

​ Table agrégée annuelle et vue matérialisée

Nous allons maintenant créer la deuxième vue matérialisée, qui sera liée à notre table cible précédente monthly_aggregated_data .

Nous allons d’abord créer une nouvelle table cible qui stockera la somme des vues, agrégées par année, pour chaque nom de domaine.

CREATE TABLE analytics .year_aggregated_data ( `domain_name` String, `year` UInt16, `sumCountViews` UInt64 ) ENGINE = SummingMergeTree() ORDER BY (domain_name, year )

Cette étape définit la cascade. L’instruction FROM utilisera la table monthly_aggregated_data , ce qui signifie que le flux de données sera le suivant :

Les données arrivent dans la table hourly_data . ClickHouse transmettra les données reçues à la première vue matérialisée, monthly_aggregated_data , Enfin, les données reçues à l’étape 2 seront transmises à year_aggregated_data .

CREATE MATERIALIZED VIEW analytics . year_aggregated_data_mv TO analytics . year_aggregated_data AS SELECT toYear(toStartOfYear( month )) AS year , domain_name, sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data GROUP BY domain_name, year

Une erreur d’interprétation fréquente lorsqu’on travaille avec des vues matérialisées consiste à croire que les données sont lues depuis la table. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les vues matérialisées : les données transmises correspondent au bloc inséré, et non au résultat final de votre table. Imaginons, dans cet exemple, que le moteur utilisé dans monthly_aggregated_data soit un CollapsingMergeTree : les données transmises à notre deuxième vue matérialisée year_aggregated_data_mv ne seront pas le résultat final de la table après collapsing, mais le bloc de données avec les champs définis comme dans le SELECT ... GROUP BY . Si vous utilisez CollapsingMergeTree, ReplacingMergeTree, ou même SummingMergeTree, et que vous prévoyez de créer une vue matérialisée en cascade, vous devez comprendre les limitations décrites ici.

Il est maintenant temps de tester notre vue matérialisée en cascade en y insérant des données :

INSERT INTO analytics . hourly_data (domain_name, event_time, count_views) VALUES ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 10:00:00' , 1 ), ( 'clickhouse.com' , '2019-02-02 00:00:00' , 2 ), ( 'clickhouse.com' , '2019-02-01 00:00:00' , 3 ), ( 'clickhouse.com' , '2020-01-01 00:00:00' , 6 );

Si vous exécutez un SELECT sur le contenu de analytics.hourly_data , vous verrez ce qui suit, car le moteur de la table est Null , mais les données ont bien été traitées.

SELECT * FROM analytics . hourly_data

Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

Nous avons utilisé un petit jeu de données afin de nous assurer que nous pouvions suivre et comparer le résultat à ce que nous attendions. Une fois que votre flux fonctionne correctement avec un petit jeu de données, vous pouvez simplement passer à un volume de données plus important.

Si vous essayez d’interroger la table cible en sélectionnant le champ sumCountViews , vous verrez sa représentation binaire (dans certains terminaux), car la valeur n’est pas stockée sous forme de nombre, mais comme un type AggregateFunction. Pour obtenir le résultat final de l’agrégation, vous devez utiliser le suffixe -Merge .

Vous pouvez voir les caractères spéciaux stockés dans AggregateFunction avec cette requête :

SELECT sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data

┌─sumCountViews─┐ │ │ │ │ │ │ └───────────────┘ 3 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

Essayons plutôt d’utiliser le suffixe Merge pour obtenir la valeur sumCountViews :

SELECT sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data ;

┌─sumCountViews─┐ │ 12 │ └───────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.

Dans l’ AggregatingMergeTree , nous avons défini l’ AggregateFunction comme sum , nous pouvons donc utiliser sumMerge . Lorsque nous utilisons la fonction avg avec l’ AggregateFunction , nous utiliserons avgMerge , et ainsi de suite.

SELECT month , domain_name, sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data GROUP BY domain_name, month

Nous pouvons maintenant vérifier que les vues matérialisées répondent bien à l’objectif défini.

Maintenant que les données sont stockées dans la table cible monthly_aggregated_data , nous pouvons les consulter sous forme agrégée par mois pour chaque nom de domaine :

SELECT month , domain_name, sumMerge(sumCountViews) AS sumCountViews FROM analytics . monthly_aggregated_data GROUP BY domain_name, month

┌──────month─┬─domain_name────┬─sumCountViews─┐ │ 2020-01-01 │ clickhouse.com │ 6 │ │ 2019-01-01 │ clickhouse.com │ 1 │ │ 2019-02-01 │ clickhouse.com │ 5 │ └────────────┴────────────────┴───────────────┘ 3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.

Les données agrégées par année pour chaque nom de domaine :

SELECT year , domain_name, sum (sumCountViews) FROM analytics . year_aggregated_data GROUP BY domain_name, year

┌─year─┬─domain_name────┬─sum(sumCountViews)─┐ │ 2019 │ clickhouse.com │ 6 │ │ 2020 │ clickhouse.com │ 6 │ └──────┴────────────────┴────────────────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.

​ Combiner plusieurs tables sources en une seule table cible

Les vues matérialisées peuvent également servir à combiner plusieurs tables sources dans une même table de destination. Cela est utile pour créer une vue matérialisée reposant sur une logique de type UNION ALL .

Commencez par créer deux tables sources représentant différents ensembles de métriques :

CREATE TABLE analytics .impressions ( `event_time` DateTime , `domain_name` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time) ; CREATE TABLE analytics .clicks ( `event_time` DateTime , `domain_name` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (domain_name, event_time) ;

Créez ensuite la table Target avec le jeu combiné de métriques :

CREATE TABLE analytics .daily_overview ( `on_date` Date , `domain_name` String, `impressions` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64), `clicks` SimpleAggregateFunction(sum, UInt64) ) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY (on_date, domain_name)

Créez deux vues matérialisées qui pointent vers la même table Target . Vous n’avez pas besoin d’inclure explicitement les colonnes manquantes :

CREATE MATERIALIZED VIEW analytics . daily_impressions_mv TO analytics . daily_overview AS SELECT toDate(event_time) AS on_date, domain_name, count () AS impressions, 0 clicks ---<<<--- if you omit this, it will be the same 0 FROM analytics . impressions GROUP BY toDate(event_time) AS on_date, domain_name ; CREATE MATERIALIZED VIEW analytics . daily_clicks_mv TO analytics . daily_overview AS SELECT toDate(event_time) AS on_date, domain_name, count () AS clicks, 0 impressions ---<<<--- if you omit this, it will be the same 0 FROM analytics . clicks GROUP BY toDate(event_time) AS on_date, domain_name ;

Maintenant, lorsque vous insérez des valeurs, celles-ci seront agrégées dans les colonnes correspondantes de la table Target :

INSERT INTO analytics . impressions (domain_name, event_time) VALUES ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 00:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 12:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-02-01 00:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-03-01 00:00:00' ) ; INSERT INTO analytics . clicks (domain_name, event_time) VALUES ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 00:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-01-01 12:00:00' ), ( 'clickhouse.com' , '2019-03-01 00:00:00' ) ;

Les impressions et les clics combinés dans la table Target :

SELECT on_date, domain_name, sum (impressions) AS impressions, sum (clicks) AS clicks FROM analytics . daily_overview GROUP BY on_date, domain_name ;

Cette requête devrait produire un résultat similaire :