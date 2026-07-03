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Cet exemple montre comment créer une vue matérialisée, puis en chaîner une seconde à partir de la première. Cette page présente la procédure, plusieurs possibilités et les limites. Différents cas d’utilisation peuvent être couverts en créant une vue matérialisée qui s’appuie sur une deuxième vue matérialisée comme source.

Exemple : Nous utiliserons un jeu de données fictif avec le nombre de vues par heure pour un ensemble de noms de domaine. Notre objectif
  1. Nous avons besoin de données agrégées par mois pour chaque nom de domaine,
  2. Nous avons également besoin de données agrégées par année pour chaque nom de domaine.
Vous pouvez choisir l’une de ces options :
  • Écrire des requêtes qui lisent et agrègent les données pendant la requête SELECT
  • Préparer les données au moment de l’ingestion dans un nouveau format
  • Préparer les données au moment de l’ingestion pour une agrégation spécifique.
Préparer les données à l’aide de vues matérialisées vous permettra de réduire la quantité de données et de calculs que ClickHouse doit effectuer, ce qui accélérera vos requêtes SELECT.

Table source pour les vues matérialisées

Créez la table source. Comme notre objectif est de générer des rapports à partir de données agrégées, et non des lignes individuelles, nous pouvons analyser ces données, transmettre les informations aux vues matérialisées, puis ignorer les données réellement reçues. Cela répond à nos besoins tout en économisant de l’espace de stockage ; nous utiliserons donc le moteur de table Null.
Vous pouvez créer une vue matérialisée sur une table Null. Ainsi, les données écrites dans la table seront bien prises en compte par la vue, mais les données brutes d’origine seront tout de même rejetées.

Table agrégée mensuelle et vue matérialisée

Pour la première vue matérialisée, nous devons créer la table Target ; dans cet exemple, il s’agira de analytics.monthly_aggregated_data, où nous stockerons la somme des vues par mois et par nom de domaine.
La vue matérialisée qui transmettra les données à la table cible sera comme suit :

Table agrégée annuelle et vue matérialisée

Nous allons maintenant créer la deuxième vue matérialisée, qui sera liée à notre table cible précédente monthly_aggregated_data. Nous allons d’abord créer une nouvelle table cible qui stockera la somme des vues, agrégées par année, pour chaque nom de domaine.
Cette étape définit la cascade. L’instruction FROM utilisera la table monthly_aggregated_data, ce qui signifie que le flux de données sera le suivant :
  1. Les données arrivent dans la table hourly_data.
  2. ClickHouse transmettra les données reçues à la première vue matérialisée, monthly_aggregated_data,
  3. Enfin, les données reçues à l’étape 2 seront transmises à year_aggregated_data.
Une erreur d’interprétation fréquente lorsqu’on travaille avec des vues matérialisées consiste à croire que les données sont lues depuis la table. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les vues matérialisées : les données transmises correspondent au bloc inséré, et non au résultat final de votre table.Imaginons, dans cet exemple, que le moteur utilisé dans monthly_aggregated_data soit un CollapsingMergeTree : les données transmises à notre deuxième vue matérialisée year_aggregated_data_mv ne seront pas le résultat final de la table après collapsing, mais le bloc de données avec les champs définis comme dans le SELECT ... GROUP BY.Si vous utilisez CollapsingMergeTree, ReplacingMergeTree, ou même SummingMergeTree, et que vous prévoyez de créer une vue matérialisée en cascade, vous devez comprendre les limitations décrites ici.

Données d’exemple

Il est maintenant temps de tester notre vue matérialisée en cascade en y insérant des données :
Si vous exécutez un SELECT sur le contenu de analytics.hourly_data, vous verrez ce qui suit, car le moteur de la table est Null, mais les données ont bien été traitées.
Nous avons utilisé un petit jeu de données afin de nous assurer que nous pouvions suivre et comparer le résultat à ce que nous attendions. Une fois que votre flux fonctionne correctement avec un petit jeu de données, vous pouvez simplement passer à un volume de données plus important.

Résultats

Si vous essayez d’interroger la table cible en sélectionnant le champ sumCountViews, vous verrez sa représentation binaire (dans certains terminaux), car la valeur n’est pas stockée sous forme de nombre, mais comme un type AggregateFunction. Pour obtenir le résultat final de l’agrégation, vous devez utiliser le suffixe -Merge. Vous pouvez voir les caractères spéciaux stockés dans AggregateFunction avec cette requête :
Essayons plutôt d’utiliser le suffixe Merge pour obtenir la valeur sumCountViews :
Dans l’AggregatingMergeTree, nous avons défini l’AggregateFunction comme sum, nous pouvons donc utiliser sumMerge. Lorsque nous utilisons la fonction avg avec l’AggregateFunction, nous utiliserons avgMerge, et ainsi de suite.
Nous pouvons maintenant vérifier que les vues matérialisées répondent bien à l’objectif défini. Maintenant que les données sont stockées dans la table cible monthly_aggregated_data, nous pouvons les consulter sous forme agrégée par mois pour chaque nom de domaine :
Les données agrégées par année pour chaque nom de domaine :

Combiner plusieurs tables sources en une seule table cible

Les vues matérialisées peuvent également servir à combiner plusieurs tables sources dans une même table de destination. Cela est utile pour créer une vue matérialisée reposant sur une logique de type UNION ALL. Commencez par créer deux tables sources représentant différents ensembles de métriques :
Créez ensuite la table Target avec le jeu combiné de métriques :
Créez deux vues matérialisées qui pointent vers la même table Target. Vous n’avez pas besoin d’inclure explicitement les colonnes manquantes :
Maintenant, lorsque vous insérez des valeurs, celles-ci seront agrégées dans les colonnes correspondantes de la table Target :
Les impressions et les clics combinés dans la table Target :
Cette requête devrait produire un résultat similaire :
Dernière modification le 3 juillet 2026