Formats pris en charge
Fonctionnalités
Le ClickPipe ABS chargera dans la table de destination ClickHouse, en un seul lot, tous les fichiers du conteneur spécifié correspondant à un motif. Une fois la tâche d’ingestion terminée, le ClickPipe s’arrête automatiquement. Ce mode d’ingestion en une seule fois offre une sémantique exactly-once, ce qui assure que chaque fichier est traité de manière fiable, sans doublons.
Ingestion en une seule fois
Lorsque l’ingestion en continu est activée, ClickPipes ingère les données en continu depuis le chemin spécifié. Pour déterminer l’ordre d’ingestion, le ClickPipe ABS s’appuie sur l’ordre lexicographique implicite des fichiers.
Ingestion en continu
Le ClickPipe ABS suppose que les fichiers sont ajoutés à un conteneur dans l’ordre lexicographique et s’appuie sur cet ordre implicite pour ingérer les fichiers séquentiellement. Cela signifie que tout nouveau fichier doit se trouver après le dernier fichier ingéré dans l’ordre lexicographique. Par exemple, des fichiers nommés
Ordre lexicographique
file1,
file2 et
file3 seront ingérés séquentiellement, mais si un nouveau fichier
file 0 est ajouté au conteneur, il sera ignoré, car son nom ne se trouve pas après celui du dernier fichier ingéré dans l’ordre lexicographique.
Dans ce mode, le ClickPipe ABS effectue un chargement initial de tous les fichiers dans le chemin spécifié, puis recherche de nouveaux fichiers à un intervalle configurable (30 secondes par défaut). Il est impossible de démarrer l’ingestion à partir d’un fichier spécifique ou d’un point précis dans le temps — ClickPipes chargera toujours tous les fichiers du chemin spécifié.
Les Object Storage ClickPipes utilisent la norme POSIX pour la correspondance des motifs de fichiers. Tous les motifs respectent la casse et correspondent au chemin complet après le nom du conteneur. Pour de meilleures performances, utilisez le motif le plus spécifique possible (par ex.,
Correspondance des motifs de fichiers
data-2024-*.csv au lieu de
*.csv).
Motifs pris en charge
Exemples :
|Motif
|Description
|Exemple
|Correspondances
?
|Correspond à exactement un caractère (hors
/)
data-?.csv
data-1.csv,
data-a.csv,
data-x.csv
*
|Correspond à zéro ou plusieurs caractères (hors
/)
data-*.csv
data-1.csv,
data-001.csv,
data-report.csv,
data-.csv
**
Récursif
|Correspond à zéro ou plusieurs caractères (y compris
/). Permet de parcourir les répertoires de manière récursive.
logs/**/error.log
logs/error.log,
logs/2024/error.log,
logs/2024/01/error.log
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/folder/*.csv
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/logs/**/data.json
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/file-?.parquet
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/data-2024-*.csv.gz
Motifs non pris en charge
Exemples :
|Motif
|Description
|Exemple
|Alternatives
{abc,def}
|Expansion entre accolades - variantes
{logs,data}/file.csv
|Créez des ClickPipes distincts pour chaque chemin.
{N..M}
|Expansion de plage numérique
file-{1..100}.csv
|Utilisez
file-*.csv ou
file-?.csv.
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/{documents-01,documents-02}.json
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/file-{1..100}.csv
https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/{logs,metrics}/data.parquet
Différents types de défaillances peuvent survenir lors de l’ingestion de grands jeux de données, ce qui peut entraîner des insertions partielles ou des doublons. Les Object Storage ClickPipes sont résistants aux échecs d’insertion et offrent une sémantique exactly-once. Cela est possible grâce à l’utilisation de tables de staging. Les données sont d’abord insérées dans les tables de staging. Si un problème survient lors de cette insertion, la table de staging peut être tronquée et l’insertion peut être relancée depuis un état propre. Ce n’est que lorsque l’insertion est terminée avec succès que les partitions de la table de staging sont déplacées vers la table cible. Pour en savoir plus sur cette stratégie, consultez cet article de blog.
Sémantique exactly-once
Pour suivre les fichiers qui ont été ingérés, incluez la colonne virtuelle
Colonnes virtuelles
_file dans la liste de mappage des colonnes. La colonne virtuelle
_file contient le nom de fichier de l’objet source, ce qui permet d’interroger les fichiers qui ont été traités.
Contrôle d’accès
Le ClickPipe ABS ne prend en charge que les conteneurs privés. Les conteneurs publics ne sont pas pris en charge. Les conteneurs doivent autoriser les actions
Autorisations
s3:GetObject et
s3:ListBucket dans la stratégie du bucket.
Authentification
L’authentification d’Azure Blob Storage utilise une chaîne de connexion, qui prend en charge les clés d’accès ainsi que les signatures d’accès partagé (SAS).
L’authentification Microsoft Entra ID (y compris Managed Identities) n’est pas prise en charge pour le moment.
Pour vous authentifier à l’aide d’une clé d’accès au compte, fournissez une chaîne de connexion au format suivant :
Clé d’accès
Vous trouverez le nom de votre compte de stockage et votre clé d’accès dans Azure Portal, sous Storage Account > Access keys.
DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=storage-account-name;AccountKey=account-access-key;EndpointSuffix=core.windows.net
Pour vous authentifier à l’aide d’une signature d’accès partagé (SAS), fournissez une chaîne de connexion qui inclut le jeton SAS :
Signature d’accès partagé (SAS)
Générez un SAS token dans l’Azure Portal, sous Storage Account > Shared access signature, avec les autorisations appropriées (
BlobEndpoint=https://storage-account-name.blob.core.windows.net/;SharedAccessSignature=sas-token
Read,
List) pour le conteneur et les blobs que vous souhaitez ingérer.
Les ABS ClickPipes utilisent deux chemins réseau distincts, respectivement pour la découverte des métadonnées et l’ingestion des données : le service ClickPipes et le service ClickHouse Cloud. Si vous souhaitez ajouter une couche de sécurité réseau supplémentaire (par ex. pour des raisons de conformité), l’accès réseau doit être configuré pour les deux chemins.
Accès réseau
-
Pour le contrôle d’accès basé sur les adresses IP, les règles réseau IP de votre pare-feu Azure Storage doivent autoriser les adresses IP statiques de la région du service ClickPipes indiquées ici, ainsi que les adresses IP statiques du service ClickHouse Cloud. Pour obtenir les adresses IP statiques de votre région ClickHouse Cloud, ouvrez un terminal et exécutez :
# Remplacez <your-region> par votre région ClickHouse Cloud curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq -r '.azure[] | select(.region == "<your-region>") | .egress_ips[]'
ClickPipes fournit des valeurs par défaut adaptées qui couvrent les besoins de la plupart des cas d’utilisation. Si votre cas d’utilisation nécessite un réglage plus fin, vous pouvez ajuster les paramètres suivants :
Paramètres avancés
|Paramètre
|Valeur par défaut
|Description
Max insert bytes
|10GB
|Nombre d’octets à traiter dans un seul lot d’insertion.
Max file count
|100
|Nombre maximal de fichiers à traiter dans un seul lot d’insertion.
Max threads
|auto(3)
|Nombre maximal de threads concurrents pour le traitement des fichiers.
Max insert threads
|1
|Nombre maximal de threads d’insertion concurrents pour le traitement des fichiers.
Min insert block size bytes
|1GB
|Taille minimale en octets du bloc pouvant être insérée dans une table.
Max download threads
|4
|Nombre maximal de threads de téléchargement concurrents.
Object storage polling interval
|30s
|Configure la durée d’attente maximale avant l’insertion des données dans le cluster ClickHouse.
Parallel distributed insert select
|2
|Paramètre d’insert select distribué en parallèle.
Parallel view processing
|false
|Indique s’il faut activer l’envoi vers les vues attachées de manière concurrente plutôt que séquentielle.
Use cluster function
|true
|Indique s’il faut traiter les fichiers en parallèle sur plusieurs nœuds.
Les Object Storage ClickPipes sont mis à l’échelle en fonction de la taille minimale du service ClickHouse, telle que définie par les paramètres d’autoscaling vertical configurés. La taille du ClickPipe est déterminée lors de la création du pipe. Les modifications ultérieures des paramètres du service ClickHouse n’affecteront pas la taille du ClickPipe. Pour augmenter le débit lors de tâches d’ingestion volumineuses, nous recommandons de mettre à l’échelle le service ClickHouse avant de créer le ClickPipe.
Mise à l’échelle
Limitations connues
ClickPipes n’essaiera d’ingérer que les objets dont la taille est de 10 GB ou moins. Si un fichier dépasse 10 GB, une erreur sera ajoutée à la table d’erreurs dédiée de ClickPipes.
Taille des fichiers
Pour les conteneurs contenant plus de 100 000 fichiers, les opérations
Latence
LIST d’Azure Blob Storage ajoutent de la latence lors de la détection de nouveaux fichiers, en plus de l’intervalle d’interrogation par défaut :
- < 100k fichiers: ~30 secondes (intervalle d’interrogation par défaut)
- 100k fichiers: ~40-45 secondes
- 250k fichiers: ~55-70 secondes
- 500k+ fichiers: peut dépasser 90 secondes
Les vues matérialisées sur la table cible sont également prises en charge. ClickPipes crée des tables de staging non seulement pour la table cible, mais aussi pour toute vue matérialisée qui en dépend. Nous ne créons pas de tables de staging pour les vues non matérialisées. Cela signifie que si vous avez une table cible avec une ou plusieurs vues matérialisées en aval, ces vues matérialisées doivent éviter de sélectionner des données via une vue à partir de la table cible. Sinon, il se peut que des données manquent dans la vue matérialisée.
Prise en charge des vues
Toute modification de la table de destination, de ses vues matérialisées (y compris les vues matérialisées en cascade) ou des tables cibles de ces vues matérialisées pendant l’exécution du ClickPipe entraînera des erreurs récupérables. Pour modifier le schéma de ces dépendances, vous devez mettre le ClickPipe en pause, appliquer les modifications, puis le reprendre.