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Les ClickPipes Pub/Sub peuvent être déployés et gérés manuellement dans la ClickPipes UI, ou de manière programmatique avec OpenAPI et Terraform

Vous avez pris connaissance de l’ introduction à ClickPipes , vous avez accès à un projet GCP contenant le topic à partir duquel vous souhaitez ingérer des données, et vous avez créé un compte de service disposant des autorisations Pub/Sub appropriées. Suivez le guide des autorisations IAM Pub/Sub pour connaître l’ensemble exact des autorisations requises par ClickPipes.

​ Créer votre premier ClickPipe

Accédez à la SQL Console de votre service ClickHouse Cloud.

Sélectionnez le bouton Data Sources dans le menu de gauche, puis cliquez sur “Set up a ClickPipe”

Sélectionnez GCP Pub/Sub comme source de données.

Remplissez le formulaire en attribuant un nom à votre ClickPipe, en indiquant votre ID de projet GCP et en fournissant le fichier JSON du compte de service du compte de service auquel l’accès à Pub/Sub a été accordé. L’ID du projet doit comporter entre 6 et 30 caractères, peut contenir des lettres minuscules, des chiffres et des tirets, doit commencer par une lettre et ne peut pas se terminer par un tiret.

Sélectionnez le topic Pub/Sub depuis lequel ingérer les données. La liste déroulante est automatiquement alimentée à partir des topics de votre projet GCP (triés par ordre alphabétique) une fois vos informations d’identification validées. Format des données. ClickPipes interroge le registre de schémas Pub/Sub lorsque vous sélectionnez un topic. Si le topic comporte un schéma Avro ou Protobuf natif attaché, le format des données et le schéma sont détectés automatiquement, et les sélecteurs sont verrouillés sur la version la plus récente du schéma du topic. Les topics sans schéma natif utilisent JSONEachRow par défaut.

ClickPipes interroge le registre de schémas Pub/Sub lorsque vous sélectionnez un topic. Si le topic comporte un schéma Avro ou Protobuf natif attaché, le format des données et le schéma sont détectés automatiquement, et les sélecteurs sont verrouillés sur la version la plus récente du schéma du topic. Les topics sans schéma natif utilisent JSONEachRow par défaut. Offset de départ. Choisissez où commencer la consommation. Les options disponibles sont Latest (nouveaux messages uniquement), Earliest (messages conservés les plus anciens) et Seek to Timestamp (avec un sélecteur de date et d’heure en UTC).

Choisissez où commencer la consommation. Les options disponibles sont (nouveaux messages uniquement), (messages conservés les plus anciens) et (avec un sélecteur de date et d’heure en UTC). Expression de filtre (facultative). Un filtre d’abonnement Pub/Sub sur les attributs des messages — par exemple, attributes.type = "telemetry" . Les filtres s’appliquent uniquement aux attributs des messages, pas à la charge utile, et ne peuvent pas être modifiés après la création du pipe (pour modifier le filtre, vous devez recréer le pipe).

Un filtre d’abonnement Pub/Sub sur les attributs des messages — par exemple, . Les filtres s’appliquent uniquement aux attributs des messages, pas à la charge utile, et ne peuvent pas être modifiés après la création du pipe (pour modifier le filtre, vous devez recréer le pipe). L’UI affiche un exemple de message du topic sélectionné, avec un bouton Flatten object qui vous permet de prévisualiser la manière dont un JSON imbriqué serait aplati côté destination.

À l’étape suivante, vous pouvez choisir si vous souhaitez ingérer les données dans une nouvelle table ClickHouse ou réutiliser une table existante. Suivez les instructions affichées à l’écran pour modifier le nom de votre table, le schéma et les paramètres. Vous pouvez voir un aperçu en temps réel de vos modifications dans l’exemple de table en haut de la page.

Vous pouvez également personnaliser les paramètres avancés à l’aide des contrôles fournis.

Vous pouvez également choisir d’ingérer vos données dans une table ClickHouse existante. Dans ce cas, l’UI vous permettra de mapper les champs de la source vers les champs ClickHouse de la table de destination sélectionnée.

Enfin, vous pouvez configurer les permissions de l’utilisateur interne ClickPipes.

Permissions : ClickPipes créera un utilisateur dédié pour écrire des données dans une table de destination. Vous pouvez sélectionner un rôle pour cet utilisateur interne, soit un rôle personnalisé, soit l’un des rôles prédéfinis :

Full access : accès complet au cluster. Cela peut être utile si vous utilisez une vue matérialisée ou un Dictionary avec la table de destination. Only destination table : permissions INSERT sur la table de destination uniquement.

: accès complet au cluster. Cela peut être utile si vous utilisez une vue matérialisée ou un Dictionary avec la table de destination.

En cliquant sur “Complete Setup”, le système enregistrera votre ClickPipe et vous pourrez le voir apparaître dans le tableau récapitulatif.

Le tableau récapitulatif fournit des commandes permettant d’afficher des données d’exemple provenant de la source ou de la table de destination dans ClickHouse

Il propose également des commandes pour supprimer le ClickPipe et afficher un récapitulatif de la tâche d’ingestion.

Félicitations ! Vous avez configuré avec succès votre premier ClickPipe Pub/Sub. Il fonctionnera en continu et ingérera des données en temps réel depuis votre topic Pub/Sub dans votre service ClickHouse Cloud.

​ Abonnements gérés

Les messages Pub/Sub sont consommés via des abonnements, et non directement depuis les topics. ClickPipes crée et gère un abonnement dédié pour chaque pipe — vous n’avez qu’à choisir un topic.

L’abonnement géré est nommé clickpipes-{pipeID} et est créé sur le topic au démarrage du pipe.

et est créé sur le topic au démarrage du pipe. Il est configuré avec un ack deadline de 60 secondes, une rétention des messages de 7 jours et l’ordre des messages activé.

La création de l’abonnement est idempotente — les redémarrages du pipe et les replanifications de réplique réutilisent un abonnement existant si celui-ci pointe déjà vers le topic configuré.

Lors de la découverte des topics et de l’échantillonnage des messages, ClickPipes crée également des abonnements éphémères de courte durée ( clickpipes-discovery-{uuid} ), qui sont supprimés immédiatement une fois l’échantillonnage terminé.

), qui sont supprimés immédiatement une fois l’échantillonnage terminé. Lorsque le pipe est supprimé, ClickPipes supprime l’abonnement géré dans le cadre de la procédure de suppression.

Le compte de service que vous fournissez doit donc disposer de l’autorisation de créer et de supprimer des abonnements dans le projet, en plus de les consommer. Consultez le guide des autorisations IAM Pub/Sub pour obtenir la liste complète.

​ Formats de données pris en charge

Les formats pris en charge sont :

JSON

Avro — via les schémas natifs Pub/Sub (encodage BINARY)

Protobuf — via les schémas natifs Pub/Sub (encodage BINARY)

Pour Avro et Protobuf, le schéma est récupéré depuis le registre de schémas Pub/Sub du topic. Le pipe utilise toujours la dernière révision du schéma du topic ; le sélecteur de schéma dans l’UI est en lecture seule par conception.

ClickPipes for Pub/Sub détecte et décompresse automatiquement les messages compressés. Le client Pub/Sub transmet des raw bytes — ClickPipes se charge de la décompression, sans configuration requise.

Les codecs de compression suivants sont pris en charge :

gzip

zstd

lz4

snappy (format avec trames)

La compression est détectée automatiquement à l’aide des magic bytes de chaque message. Si aucune signature de compression connue n’est détectée, le message est traité comme non compressé. Le type de compression détecté est également indiqué lors de l’inférence de schéma, afin que l’aperçu d’un échantillon de données dans l’UI affiche correctement la charge utile décompressée.

La détection automatique est sûre pour les formats textuels comme JSON, car les caractères ASCII imprimables n’entrent jamais en conflit avec les magic bytes de compression. La charge utile décompressée est limitée à 64MB.

​ Types de données pris en charge

​ Prise en charge des types standard

Les types de données ClickHouse suivants sont actuellement pris en charge dans ClickPipes :

Types numériques de base - [U]Int8/16/32/64, Float32/64 et BFloat16

Types entiers de grande taille - [U]Int128/256

Types Decimal

Boolean

String

FixedString

Date, Date32

DateTime, DateTime64 (fuseaux horaires UTC uniquement)

Enum8/Enum16

UUID

IPv4

IPv6

tous les types ClickHouse LowCardinality

Map avec des clés et des valeurs de n’importe lequel des types ci-dessus (y compris Nullable)

Tuple et Array avec des éléments de n’importe lequel des types ci-dessus (y compris Nullable, avec un seul niveau d’imbrication)

Types SimpleAggregateFunction (pour les destinations AggregatingMergeTree ou SummingMergeTree)

​ Prise en charge du type Variant

Vous pouvez spécifier manuellement un type Variant (tel que Variant(String, Int64, DateTime) ) pour n’importe quel champ JSON du flux de données source. En raison de la manière dont ClickPipes détermine le sous-type de variant approprié, un seul type entier ou DateTime peut être utilisé dans la définition de Variant. Par exemple, Variant(Int64, UInt32) n’est pas pris en charge.

​ Prise en charge du type JSON

Les champs JSON qui sont toujours des objets JSON peuvent être affectés à une colonne de destination de type JSON. Vous devrez modifier manuellement la colonne de destination pour lui attribuer le type JSON souhaité, y compris les chemins fixes ou ignorés.

​ Colonnes virtuelles Pub/Sub

Les colonnes virtuelles suivantes sont prises en charge pour les topics Pub/Sub. Lors de la création d’une nouvelle table de destination, vous pouvez ajouter des colonnes virtuelles à l’aide du bouton Add Column .

Nom Description Type de données recommandé _message_id ID de message Pub/Sub attribué par le broker String _publish_time timestamp de publication Pub/Sub (précision à la milliseconde, UTC) DateTime64(3) _ordering_key clé d’ordonnancement Pub/Sub (chaîne vide lorsqu’aucune clé n’est définie pour le message) String _attributes attributs de message Pub/Sub définis par l’utilisateur Map(String, String) _raw_message charge utile complète du message Pub/Sub (désactivée par défaut) String

_raw_message peut être utilisé lorsqu’on a uniquement besoin de la charge utile complète du message Pub/Sub (par exemple, en utilisant les fonctions ClickHouse Le champpeut être utilisé lorsqu’on a uniquement besoin de la charge utile complète du message Pub/Sub (par exemple, en utilisant les fonctions ClickHouse JsonExtract* pour alimenter une vue matérialisée en aval). Pour ces pipes, supprimer toutes les colonnes « non virtuelles » peut améliorer les performances de ClickPipes.

DEFAULT n’est pas pris en charge.

La taille des messages individuels est limitée par défaut à 16MB (non compressés) avec la plus petite taille de réplique (XS), et à 32MB (non compressés) avec des répliques plus grandes. Les messages qui dépassent cette limite sont rejetés avec une erreur. Si vous devez traiter des messages plus volumineux, veuillez contacter l’assistance.

Les filtres d’abonnement Pub/Sub sont immuables — modifier l’expression de filtre nécessite de recréer le pipe.

Les filtres s’appliquent uniquement aux attributs des messages, pas à la charge utile du message.

​ Traitement par lots

ClickPipes insère les données dans ClickHouse par lots. Cela permet d’éviter de créer trop de parts dans la base de données, ce qui peut entraîner des problèmes de performance dans le cluster.

Les lots sont insérés dès que l’un des critères suivants est atteint :

La taille du lot a atteint la taille maximale (100 000 lignes ou 32 MB par 1 GB de mémoire de réplique)

Le lot est resté ouvert pendant la durée maximale autorisée (5 secondes)

La latence (définie comme le temps écoulé entre la publication d’un message Pub/Sub et sa disponibilité dans ClickHouse) dépend de plusieurs facteurs (latence côté publication, latence réseau, taille/format du message). Le traitement par lots décrit dans la section ci-dessus influera également sur la latence. Nous vous recommandons toujours de tester votre cas d’utilisation spécifique afin de comprendre la latence à laquelle vous pouvez vous attendre.

Si vous avez des exigences spécifiques en matière de faible latence, veuillez nous contacter

Pub/Sub garantit que les messages partageant la même clé d’ordonnancement sont remis à un seul abonné dans l’ordre de publication. ClickPipes active l’ordonnancement par défaut sur ses abonnements gérés — lorsque les messages comportent des clés d’ordonnancement, les abonnés les reçoivent dans l’ordre ; lorsqu’ils n’en comportent pas, le comportement reste inchangé.

Si votre producteur publie tous les messages avec un petit nombre de clés d’ordonnancement (ou une seule clé), Pub/Sub acheminera ces messages vers un petit nombre d’abonnés, ce qui peut limiter le débit horizontal. Nous vous recommandons soit d’omettre les clés d’ordonnancement lorsque l’ordre n’est pas nécessaire, soit d’utiliser une clé d’ordonnancement à forte cardinalité.

​ Mise à l’échelle

ClickPipes for Pub/Sub est conçu pour une mise à l’échelle à la fois horizontale et verticale. Chaque pipe utilise un unique abonnement Pub/Sub géré — ce paramètre n’est pas configurable. Par défaut, un consommateur consomme cet abonnement ; vous pouvez augmenter le nombre de consommateurs lors de la création du ClickPipe, ou ultérieurement dans Paramètres -> Paramètres avancés -> Mise à l’échelle. ClickPipes répartit automatiquement les messages de l’abonnement entre les consommateurs en cours d’exécution — aucune coordination supplémentaire n’est nécessaire.

ClickPipes assure une haute disponibilité grâce à une architecture répartie sur plusieurs zones de disponibilité ; cela nécessite de passer à au moins deux consommateurs.

Quel que soit le nombre de consommateurs en cours d’exécution, la tolérance aux pannes est intégrée par conception. Si un consommateur ou l’infrastructure sous-jacente tombe en panne, ClickPipes redémarre automatiquement le consommateur et poursuit le traitement des messages.

​ Garanties de livraison

ClickPipes for Pub/Sub fournit une livraison at-least-once. Un message Pub/Sub n’est acquitté qu’après l’insertion de la ligne correspondante dans ClickHouse (ou son écriture dans la table d’erreurs pour les enregistrements mal formés) ; tous les messages sont acquittés une fois traités — y compris les enregistrements invalides redirigés vers la table d’erreurs — afin d’éviter une rediffusion infinie. Si un réplica tombe en panne après l’insertion, mais avant que l’acquittement n’atteigne Pub/Sub, le message sera renvoyé après l’ack deadline et inséré de nouveau ; les consommateurs en aval doivent donc tolérer les doublons. Si vous avez besoin d’une sémantique exactly-once, dédupliquez en aval à l’aide de la colonne virtuelle _message_id (chaque ID de message Pub/Sub est unique dans un topic).

ClickPipes for Pub/Sub s’authentifie auprès de GCP à l’aide de la clé JSON d’un compte de service. Vous téléversez le fichier de clé lors de la création du pipe ; ClickPipes le chiffre au repos et l’utilise à l’exécution pour consommer les messages et gérer le cycle de vie de l’abonnement géré.