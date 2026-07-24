En brefCe guide vous montre comment router la télémétrie vers ClickStack à l’aide de la destination ClickStack native de Bindplane. Vous apprendrez à :
- Configurer ClickStack comme destination dans Bindplane
- Créer une configuration pour traiter et router la télémétrie
- Déployer à distance des configurations sur des OTel collecteurs et commencer à collecter des données
- Consulter la télémétrie dans ClickStack
Bindplane est un pipeline de télémétrie natif OpenTelemetry qui assure une gestion centralisée des collecteurs OpenTelemetry. Il simplifie l’exploitation de vastes flottes de collecteurs grâce à l’édition visuelle de la configuration, à des déploiements progressifs sécurisés et à la pipeline intelligence.
Qu’est-ce que Bindplane ?
À grande échelle, la gestion de flottes de collecteurs OpenTelemetry devient le principal goulet d’étranglement opérationnel. ClickStack a prouvé sa capacité à gérer des volumes d’ingestion extrêmes : ses clients ingèrent de la télémétrie à des gigaoctets par seconde et stockent des centaines de pétaoctets. Le défi ne porte alors plus sur les performances des requêtes, mais sur l’exploitation fiable de l’infrastructure de collecteurs qui alimente ClickHouse. Bindplane répond à ce besoin en offrant :
Pourquoi Bindplane + ClickStack ?
- Une gestion centralisée des collecteurs OpenTelemetry, de quelques milliers à plus d’un million
- Une édition visuelle de la configuration avec des déploiements progressifs sécurisés en un clic
- La détection automatique des ressources et un enrichissement appliqué de manière cohérente avant que les données n’atteignent ClickStack
- Le routage fan-out, afin que les mêmes flux de télémétrie puissent être envoyés simultanément vers ClickStack et d’autres destinations
- Une visibilité complète sur le pipeline, y compris l’état de santé des collecteurs, le débit et les performances de bout en bout
Prérequis
- Instance ClickStack en cours d’exécution (en local, sur serveur ou dans ClickHouse Cloud)
- Compte Bindplane (créez un compte sur
app.bindplane.com)
- OTel Collector Bindplane installé (voir Install Your First Collector)
- Connectivité réseau entre les collecteurs Bindplane et votre point de terminaison OTLP ClickStack
- Clé d’ingestion API ClickStack (disponible dans ClickStack Team Settings > API Keys, voir la documentation)
- Ports réseau appropriés ouverts (
4318pour HTTP/s ou
4317pour gRPC)
Intégrer ClickStack à Bindplane
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Configurer ClickStack comme destination
- Connectez-vous à votre compte Bindplane
- Accédez à Library
- Cliquez sur Add Destination
- Sélectionnez ClickStack dans la liste des destinations disponibles
- Configurez la connexion :
- Protocol : choisissez HTTP ou gRPC (par défaut : HTTP sur le port
4318)
- Hostname : saisissez le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre point de terminaison OTLP ClickStack
- Port : saisissez le port (
4318pour HTTP,
4317pour gRPC)
- API Ingestion Key : saisissez votre clé d’ingestion API ClickStack
- Protocol : choisissez HTTP ou gRPC (par défaut : HTTP sur le port
- Donnez un nom à la destination (par exemple, “ClickStack Production”)
- Cliquez sur Save pour créer la destination
2
Créer une configuration
Une fois votre destination ClickStack configurée, créez une configuration pour traiter et acheminer la télémétrie :
- Accédez à Configurations → Create Configuration
- Donnez un nom à la configuration (par exemple, “ClickStack Pipeline”)
- Sélectionnez le Collector Type et la Platform pour votre déploiement
- Ajoutez des sources :
- Cliquez sur Add Source pour choisir parmi plus de 80 sources disponibles
- Pour les tests, vous pouvez ajouter une source de génération de télémétrie afin de simuler du trafic
- Pour la production, ajoutez des sources correspondant à votre télémétrie réelle (logs, métriques, traces)
- Ajoutez la destination ClickStack :
- Cliquez sur Add Destination
- Sélectionnez la destination ClickStack que vous avez créée à l’étape précédente
- Choisissez les types de télémétrie à envoyer (Logs, Metrics, Traces ou tous)
3
Ajouter des processeurs (facultatif)
Bindplane fournit des fonctionnalités de pipeline intelligence ainsi que des recommandations de processeurs. Vous pouvez ajouter des processeurs pour :
- Filter : réduire le volume de données en excluant la télémétrie inutile
- Sample : appliquer des stratégies d’échantillonnage aux traces à fort volume
- Enrich : ajouter des attributs de ressource, des labels ou des métadonnées
- Transform : modifier la structure ou le contenu de la télémétrie
- Batch : optimiser la taille des lots pour une transmission efficace
4
Déployer les collecteurs et lancer le déploiement progressif sécurisé
-
Ajoutez un collecteur (BDOT Collector) à votre configuration :
- Accédez à Agents dans Bindplane
- Installez le collecteur Bindplane sur vos systèmes cibles en suivant les instructions d’installation de Bindplane
- Le collecteur apparaîtra dans votre liste de collecteurs une fois connecté
-
Assignez la configuration à vos collecteurs :
- Sélectionnez les collecteurs que vous souhaitez utiliser
- Associez-leur votre configuration ClickStack
-
Lancez un déploiement progressif sécurisé :
- Cliquez sur Start Rollout pour déployer la configuration
- Bindplane validera la configuration avant de la déployer
- Suivez l’état du déploiement progressif sécurisé dans l’interface Bindplane
5
Vérifier la télémétrie dans ClickStack
Une fois la configuration déployée, la télémétrie commence à affluer vers ClickStack depuis votre flotte de collecteurs gérés :
- Connectez-vous à votre instance ClickStack (HyperDX UI)
- Accédez à l’explorateur Logs, Metrics ou Traces
- Vous devriez voir apparaître les données de télémétrie provenant de vos collecteurs gérés par Bindplane
- Les données qui arrivent dans ClickStack sont déjà enrichies et structurées par les processeurs Bindplane
Configuration avancée
Bindplane prend en charge le routage fan-out, ce qui vous permet d’envoyer simultanément les mêmes flux de télémétrie vers plusieurs destinations. Vous pouvez :
Routage fan-out
- Envoyer les logs, les métriques et les traces vers ClickStack pour leur stockage et leur analyse à long terme
- Acheminer ces mêmes données vers d’autres plateformes d’observabilité pour des alertes en temps réel
- Transférer certaines données de télémétrie vers des plateformes SIEM pour l’analyse de sécurité
Pour les scénarios à fort volume, configurez la compression dans votre destination ClickStack :
Compression et performances
- HTTP : prend en charge gzip, deflate, snappy, zstd ou None (par défaut : gzip)
- gRPC : prend en charge gzip, snappy, zstd ou None (par défaut : gzip)
Maintenant que vos données de télémétrie transitent de Bindplane vers ClickStack, vous pouvez :
Étapes suivantes
- Créer des tableaux de bord : créez des visualisations dans ClickStack (HyperDX) pour les logs, les métriques et les traces
- Configurer des alertes : configurez des alertes dans ClickStack pour les conditions critiques
- Faire évoluer votre déploiement : ajoutez davantage de collecteurs et de sources à mesure que vos besoins en observabilité augmentent
- Optimiser votre pipeline : utilisez la pipeline intelligence de Bindplane pour identifier des opportunités d’optimisation