Acheminez la télémétrie vers ClickStack à l’aide de Bindplane pour une gestion centralisée des collecteurs

En bref Ce guide vous montre comment router la télémétrie vers ClickStack à l’aide de la destination ClickStack native de Bindplane. Vous apprendrez à : Configurer ClickStack comme destination dans Bindplane

Créer une configuration pour traiter et router la télémétrie

Déployer à distance des configurations sur des OTel collecteurs et commencer à collecter des données

Consulter la télémétrie dans ClickStack Cette intégration associe l’ingestion haute performance de ClickStack à la gestion centralisée des collecteurs de Bindplane, ce qui facilite le passage à l’échelle de l’observabilité sans surcharge opérationnelle. Temps requis : 10-15 minutes

​ Qu’est-ce que Bindplane ?

Bindplane est un pipeline de télémétrie natif OpenTelemetry qui assure une gestion centralisée des collecteurs OpenTelemetry. Il simplifie l’exploitation de vastes flottes de collecteurs grâce à l’édition visuelle de la configuration, à des déploiements progressifs sécurisés et à la pipeline intelligence.

​ Pourquoi Bindplane + ClickStack ?

À grande échelle, la gestion de flottes de collecteurs OpenTelemetry devient le principal goulet d’étranglement opérationnel. ClickStack a prouvé sa capacité à gérer des volumes d’ingestion extrêmes : ses clients ingèrent de la télémétrie à des gigaoctets par seconde et stockent des centaines de pétaoctets. Le défi ne porte alors plus sur les performances des requêtes, mais sur l’exploitation fiable de l’infrastructure de collecteurs qui alimente ClickHouse.

Bindplane répond à ce besoin en offrant :

Une gestion centralisée des collecteurs OpenTelemetry, de quelques milliers à plus d’un million

Une édition visuelle de la configuration avec des déploiements progressifs sécurisés en un clic

La détection automatique des ressources et un enrichissement appliqué de manière cohérente avant que les données n’atteignent ClickStack

Le routage fan-out, afin que les mêmes flux de télémétrie puissent être envoyés simultanément vers ClickStack et d’autres destinations

Une visibilité complète sur le pipeline, y compris l’état de santé des collecteurs, le débit et les performances de bout en bout

À retenir ClickStack gère des volumes d’ingestion extrêmes, le stockage et des requêtes analytiques rapides

Bindplane gère le pipeline d’ingestion et la complexité opérationnelle liée à l’exécution de flottes de collecteurs

Instance ClickStack en cours d’exécution (en local, sur serveur ou dans ClickHouse Cloud)

Compte Bindplane (créez un compte sur app.bindplane.com )

) OTel Collector Bindplane installé (voir Install Your First Collector)

Connectivité réseau entre les collecteurs Bindplane et votre point de terminaison OTLP ClickStack

Clé d’ingestion API ClickStack (disponible dans ClickStack Team Settings > API Keys, voir la documentation)

Ports réseau appropriés ouverts ( 4318 pour HTTP/s ou 4317 pour gRPC)

​ Intégrer ClickStack à Bindplane

1 Configurer ClickStack comme destination Connectez-vous à votre compte Bindplane Accédez à Library Cliquez sur Add Destination Sélectionnez ClickStack dans la liste des destinations disponibles Configurez la connexion : Protocol : choisissez HTTP ou gRPC (par défaut : HTTP sur le port 4318 )

: choisissez HTTP ou gRPC (par défaut : HTTP sur le port ) Hostname : saisissez le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre point de terminaison OTLP ClickStack

: saisissez le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre point de terminaison OTLP ClickStack Port : saisissez le port ( 4318 pour HTTP, 4317 pour gRPC)

: saisissez le port ( pour HTTP, pour gRPC) API Ingestion Key : saisissez votre clé d’ingestion API ClickStack Donnez un nom à la destination (par exemple, “ClickStack Production”) Cliquez sur Save pour créer la destination Points clés à retenir La destination ClickStack prend en charge les protocoles HTTP et gRPC. Pour les scénarios à fort volume, gRPC avec compression (gzip, zstd ou snappy) est recommandé pour de meilleures performances. 2 Créer une configuration Une fois votre destination ClickStack configurée, créez une configuration pour traiter et acheminer la télémétrie : Accédez à Configurations → Create Configuration Donnez un nom à la configuration (par exemple, “ClickStack Pipeline”) Sélectionnez le Collector Type et la Platform pour votre déploiement Ajoutez des sources : Cliquez sur Add Source pour choisir parmi plus de 80 sources disponibles

pour choisir parmi plus de 80 sources disponibles Pour les tests, vous pouvez ajouter une source de génération de télémétrie afin de simuler du trafic

Pour la production, ajoutez des sources correspondant à votre télémétrie réelle (logs, métriques, traces) Ajoutez la destination ClickStack : Cliquez sur Add Destination

Sélectionnez la destination ClickStack que vous avez créée à l’étape précédente

Choisissez les types de télémétrie à envoyer (Logs, Metrics, Traces ou tous) Points clés à retenir Vous pouvez ajouter des processeurs pour le filtrage, l’échantillonnage, le masquage, l’enrichissement, le batching, etc., afin de façonner la télémétrie avant son arrivée dans ClickStack. Cela garantit que des données cohérentes et structurées arrivent dans ClickHouse. 3 Ajouter des processeurs (facultatif) Bindplane fournit des fonctionnalités de pipeline intelligence ainsi que des recommandations de processeurs. Vous pouvez ajouter des processeurs pour : Filter : réduire le volume de données en excluant la télémétrie inutile

: réduire le volume de données en excluant la télémétrie inutile Sample : appliquer des stratégies d’échantillonnage aux traces à fort volume

: appliquer des stratégies d’échantillonnage aux traces à fort volume Enrich : ajouter des attributs de ressource, des labels ou des métadonnées

: ajouter des attributs de ressource, des labels ou des métadonnées Transform : modifier la structure ou le contenu de la télémétrie

: modifier la structure ou le contenu de la télémétrie Batch : optimiser la taille des lots pour une transmission efficace Ces processeurs sont appliqués de manière cohérente à l’ensemble de votre flotte de collecteurs avant que les données n’atteignent ClickStack. 4 Déployer les collecteurs et lancer le déploiement progressif sécurisé Ajoutez un collecteur (BDOT Collector) à votre configuration : Accédez à Agents dans Bindplane

dans Bindplane Installez le collecteur Bindplane sur vos systèmes cibles en suivant les instructions d’installation de Bindplane

Le collecteur apparaîtra dans votre liste de collecteurs une fois connecté Assignez la configuration à vos collecteurs : Sélectionnez les collecteurs que vous souhaitez utiliser

Associez-leur votre configuration ClickStack Lancez un déploiement progressif sécurisé : Cliquez sur Start Rollout pour déployer la configuration

pour déployer la configuration Bindplane validera la configuration avant de la déployer

Suivez l’état du déploiement progressif sécurisé dans l’interface Bindplane Points clés à retenir Bindplane propose des déploiements progressifs sécurisés en un clic avec validation. Vous pouvez surveiller en temps réel l’état de santé des collecteurs, le débit et les éventuelles erreurs via l’interface Bindplane. 5 Vérifier la télémétrie dans ClickStack Une fois la configuration déployée, la télémétrie commence à affluer vers ClickStack depuis votre flotte de collecteurs gérés : Connectez-vous à votre instance ClickStack (HyperDX UI) Accédez à l’explorateur Logs, Metrics ou Traces Vous devriez voir apparaître les données de télémétrie provenant de vos collecteurs gérés par Bindplane Les données qui arrivent dans ClickStack sont déjà enrichies et structurées par les processeurs Bindplane

​ Configuration avancée

Bindplane prend en charge le routage fan-out, ce qui vous permet d’envoyer simultanément les mêmes flux de télémétrie vers plusieurs destinations. Vous pouvez :

Envoyer les logs, les métriques et les traces vers ClickStack pour leur stockage et leur analyse à long terme

Acheminer ces mêmes données vers d’autres plateformes d’observabilité pour des alertes en temps réel

Transférer certaines données de télémétrie vers des plateformes SIEM pour l’analyse de sécurité

Cela se configure en ajoutant plusieurs destinations à votre configuration Bindplane.

​ Compression et performances

Pour les scénarios à fort volume, configurez la compression dans votre destination ClickStack :

HTTP : prend en charge gzip, deflate, snappy, zstd ou None (par défaut : gzip)

: prend en charge gzip, deflate, snappy, zstd ou None (par défaut : gzip) gRPC : prend en charge gzip, snappy, zstd ou None (par défaut : gzip)

La compression réduit l’utilisation de la bande passante lors de l’envoi de télémétrie vers ClickStack, ce qui est particulièrement important à grande échelle.

​ Étapes suivantes

Maintenant que vos données de télémétrie transitent de Bindplane vers ClickStack, vous pouvez :

Créer des tableaux de bord : créez des visualisations dans ClickStack (HyperDX) pour les logs, les métriques et les traces

: créez des visualisations dans ClickStack (HyperDX) pour les logs, les métriques et les traces Configurer des alertes : configurez des alertes dans ClickStack pour les conditions critiques

: configurez des alertes dans ClickStack pour les conditions critiques Faire évoluer votre déploiement : ajoutez davantage de collecteurs et de sources à mesure que vos besoins en observabilité augmentent

: ajoutez davantage de collecteurs et de sources à mesure que vos besoins en observabilité augmentent Optimiser votre pipeline : utilisez la pipeline intelligence de Bindplane pour identifier des opportunités d’optimisation