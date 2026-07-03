Mediante la interfaz HTTP:
Ejemplos
Mediante la interfaz CLI:
$ echo '{"foo":"bar"}' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20test%20FORMAT%20JSONEachRow' --data-binary @-
En lugar de insertar datos manualmente, quizá te convenga usar una herramienta de integración.
$ echo '{"foo":"bar"}' | clickhouse-client --query="INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow"
Ajustes útiles
input_format_skip_unknown_fieldspermite insertar JSON incluso si hay campos adicionales que no están presentes en el esquema de la tabla (se descartan).
input_format_import_nested_jsonpermite insertar objetos JSON anidados en columnas de tipo Nested.
Los ajustes se especifican como parámetros
GET para la interfaz HTTP o como argumentos adicionales de línea de comandos con el prefijo
-- para la interfaz
CLI.