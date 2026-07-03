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ClickHouse admite una amplia variedad de formatos de datos de entrada y salida. Entre ellos hay varias variantes de JSON, pero la más utilizada para la ingestión de datos es JSONEachRow. Espera un objeto JSON por fila, y cada objeto debe estar separado por un salto de línea.

Ejemplos

Mediante la interfaz HTTP:
Mediante la interfaz CLI:
En lugar de insertar datos manualmente, quizá te convenga usar una herramienta de integración.

Ajustes útiles

  • input_format_skip_unknown_fields permite insertar JSON incluso si hay campos adicionales que no están presentes en el esquema de la tabla (se descartan).
  • input_format_import_nested_json permite insertar objetos JSON anidados en columnas de tipo Nested.
Los ajustes se especifican como parámetros GET para la interfaz HTTP o como argumentos adicionales de línea de comandos con el prefijo -- para la interfaz CLI.
Última modificación el 3 de julio de 2026