Añada la cláusula INTO OUTFILE a su consulta. Por ejemplo:
Uso de la cláusula INTO OUTFILE
De forma predeterminada, ClickHouse usa la extensión del nombre de archivo para determinar el formato de salida y la compresión. Por ejemplo, todas las filas de
SELECT * FROM table INTO OUTFILE 'file'
nyc_taxi se exportarán a
nyc_taxi.parquet en formato Parquet:
Y el siguiente será un archivo comprimido separado por tabulaciones:
SELECT *
FROM nyc_taxi
INTO OUTFILE 'taxi_rides.parquet'
Si ClickHouse no puede determinar el formato a partir de la extensión del archivo, el formato de salida predeterminado para los datos de salida es TabSeparated. Para especificar el formato de salida, use la cláusula FORMAT. Por ejemplo:
SELECT *
FROM nyc_taxi
INTO OUTFILE 'taxi_rides.tsv.gz'
SELECT *
FROM nyc_taxi
INTO OUTFILE 'taxi_rides.txt'
FORMAT CSV
Otra opción es usar el motor de tabla File, en el que ClickHouse usa el archivo para almacenar los datos. Puede realizar consultas e inserciones directamente sobre el archivo. Por ejemplo:
Uso del motor de tabla File
Inserta unas cuantas filas:
CREATE TABLE my_table (
x UInt32,
y String,
z DateTime
)
ENGINE = File(Parquet)
El archivo se almacena en la carpeta
INSERT INTO my_table VALUES
(1, 'Hello', now()),
(2, 'World', now()),
(3, 'Goodbye', now())
data de tu servidor ClickHouse; concretamente, en
/data/default/my_table, en un archivo llamado
data.Parquet.
Usar el motor de tabla
File es muy práctico para crear y consultar archivos en tu sistema de archivos, pero ten en cuenta que las tablas
File no son tablas
MergeTree, por lo que no ofrecen todas las ventajas de
MergeTree. Usa
File por comodidad al exportar datos desde ClickHouse en formatos prácticos.
Uso de la redirección en la línea de comandos
Consulte clickhouse-client.
$ clickhouse-client --query "SELECT * from table" --format FormatName > result.txt