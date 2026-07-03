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Cómo resolver el error “Cannot Append Data in Parquet Format” en ClickHouse

¿Te aparece el error “Cannot append data in format Parquet to file” en ClickHouse? Normalmente, el error se muestra así: DB::Exception: Cannot append data in format Parquet to file, because this format doesn't support appends. (CANNOT_APPEND_TO_FILE) Supongamos que creas una tabla que utiliza el table engine File con el formato Parquet.
Solo puede escribir en la tabla una vez:
Se crea un archivo llamado data.Parquet en la carpeta data/default/parquet_test. Si intentas insertar otro lote:
…aparece el siguiente error:
No se pueden añadir datos a archivos Parquet en ClickHouse. Pero puede indicarle a ClickHouse que cree un archivo nuevo para cada INSERT habilitando la configuración engine_file_allow_create_multiple_files. Si está habilitada, en cada inserción se creará un archivo nuevo con un nombre que siga este patrón: data.Parquet -> data.1.Parquet -> data.2.Parquet, etc.: Vamos a probarlo. Pondremos nuestros dos comandos en un único archivo llamado parquet.sql:
Ejecuta esto con clickhouse-client:
Y ahora verás dos archivos en data/default/parquet_test (y un archivo nuevo por cada inserción posterior).
La configuración engine_file_allow_create_multiple_files se aplica a otros formatos de datos que no permiten anexado, como JSON y ORC.
Última modificación el 3 de julio de 2026