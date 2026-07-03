¿Te aparece el error “Cannot append data in format Parquet to file” en ClickHouse? Normalmente, el error se muestra así:
Cómo resolver el error “Cannot Append Data in Parquet Format” en ClickHouse
DB::Exception: Cannot append data in format Parquet to file, because this format doesn't support appends. (CANNOT_APPEND_TO_FILE)
Supongamos que creas una tabla que utiliza el table engine
File con el formato Parquet.
Solo puede escribir en la tabla una vez:
CREATE TABLE parquet_test
(
`x` UInt32,
`y` String
)
ENGINE = File(Parquet)
Se crea un archivo llamado
INSERT INTO parquet_test VALUES
(1, 'Hello'),
(2, 'Hi')
data.Parquet en la carpeta
data/default/parquet_test. Si intentas insertar otro lote:
…aparece el siguiente error:
INSERT INTO parquet_test VALUES
(3, 'World'),
(4, 'Bye')
No se pueden añadir datos a archivos Parquet en ClickHouse. Pero puede indicarle a ClickHouse que cree un archivo nuevo para cada
Code: 641. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Cannot append data in format Parquet to file, because this format doesn't support appends. You can allow to create a new file on each insert by enabling setting engine_file_allow_create_multiple_files. (CANNOT_APPEND_TO_FILE)
INSERT habilitando la
configuración engine_file_allow_create_multiple_files. Si está habilitada, en cada inserción se creará un archivo nuevo con un nombre que siga este patrón:
data.Parquet ->
data.1.Parquet ->
data.2.Parquet, etc.:
Vamos a probarlo. Pondremos nuestros dos comandos en un único archivo llamado
parquet.sql:
Ejecuta esto con
SET engine_file_allow_create_multiple_files = 1;
INSERT INTO default.parquet_test VALUES (3, 'World'), (4, 'Bye');
clickhouse-client:
Y ahora verás dos archivos en
./clickhouse client --queries-file parquet.sql
data/default/parquet_test (y un archivo nuevo por cada inserción posterior).
La configuración
engine_file_allow_create_multiple_files se aplica a otros formatos de datos que no permiten anexado, como JSON y ORC.