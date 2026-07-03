Puede usar
Convertir archivos de Parquet a CSV o JSON
clickhouse-local para convertir archivos entre cualquiera de los formatos de entrada y salida compatibles con ClickHouse (¡más de 70 formatos distintos!). En este artículo, convertiremos un archivo Parquet en S3 a archivos CSV y JSON.
Empecemos por el principio. ClickHouse tiene un conjunto de funciones de tabla que leen datos de archivos, bases de datos y otros recursos, y los convierten en una tabla. Para demostrarlo, supongamos que tenemos un archivo Parquet en S3. Usaremos la función de tabla
s3 para leerlo (ClickHouse sabe que es un archivo Parquet por el nombre del archivo).
Pero primero, descarguemos el binario
clickhouse:
curl https://clickhouse.com/ | sh
Verifiquemos que podemos leer el archivo usando
Acceder a los datos mediante una función de tabla
DESCRIBE sobre la tabla resultante que crea la función de tabla
s3:
Este archivo en particular contiene los precios de las viviendas vendidas en el Reino Unido. La respuesta tiene este aspecto:
./clickhouse local -q "DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"
Puedes ejecutar cualquier consulta que quieras sobre los datos. Por ejemplo, veamos qué localidades tienen el precio medio de la vivienda más alto:
price Nullable(Int64)
date Nullable(UInt16)
postcode1 Nullable(String)
postcode2 Nullable(String)
type Nullable(String)
is_new Nullable(UInt8)
duration Nullable(String)
addr1 Nullable(String)
addr2 Nullable(String)
street Nullable(String)
locality Nullable(String)
town Nullable(String)
district Nullable(String)
county Nullable(String)
La respuesta tiene este aspecto:
./clickhouse local -q "SELECT
town,
avg(price) AS avg_price
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')
GROUP BY town
ORDER BY avg_price DESC
LIMIT 10"
GATWICK 16818750
CHALFONT ST GILES 938090.0985915493
VIRGINIA WATER 789301.1320224719
COBHAM 699874.7111622555
BEACONSFIELD 677247.5483146068
ESHER 616004.6888297872
KESTON 607585.8597560975
GERRARDS CROSS 566330.2959086584
ASCOT 551491.2975753123
WEYBRIDGE 548974.828692494
Puedes enviar el resultado de cualquier consulta SQL a un archivo. Tomemos todas las columnas de nuestro archivo Parquet en S3 y enviemos el resultado a un nuevo archivo CSV. Como el archivo de salida termina en
Convierte el archivo Parquet en un CSV
.csv, ClickHouse sabe que debe usar el formato de salida
CSV:
Verifiquemos que haya funcionado:
./clickhouse local -q "SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')
INTO OUTFILE 'house_prices.csv'"
$ tail house_prices.csv
70000,10508,"YO8","9XN","detached",0,"freehold","7","","POPPY CLOSE","SELBY","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
130000,14274,"YO8","9XP","detached",0,"freehold","10","","HEATHER CLOSE","","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
150000,18180,"YO8","9XP","detached",0,"freehold","11","","HEATHER CLOSE","","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
157000,18088,"YO8","9XP","detached",0,"freehold","12","","HEATHER CLOSE","","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
134000,17333,"YO8","9XP","semi-detached",0,"freehold","16","","HEATHER CLOSE","","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
250000,13405,"YO8","9YA","detached",0,"freehold","6","","YORKDALE COURT","HAMBLETON","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
59500,11166,"YO8","9YB","semi-detached",0,"freehold","4","","YORKDALE DRIVE","HAMBLETON","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
142500,17648,"YO8","9YB","semi-detached",0,"freehold","4A","","YORKDALE DRIVE","HAMBLETON","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
230000,15125,"YO8","9YD","detached",0,"freehold","1","","ONE ACRE GARTH","HAMBLETON","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
250000,15950,"YO8","9YD","detached",0,"freehold","3","","ONE ACRE GARTH","HAMBLETON","SELBY","SELBY","NORTH YORKSHIRE"
Para convertir el archivo Parquet a JSON, basta con cambiar la extensión del nombre del archivo de salida:
Convertir el archivo Parquet a JSON
Verifiquemos que haya funcionado:
./clickhouse local -q "SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')
INTO OUTFILE 'house_prices.ndjson'"
$ tail house_prices.ndjson
{"price":"70000","date":10508,"postcode1":"YO8","postcode2":"9XN","type":"detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"7","addr2":"","street":"POPPY CLOSE","locality":"SELBY","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
{"price":"130000","date":14274,"postcode1":"YO8","postcode2":"9XP","type":"detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"10","addr2":"","street":"HEATHER CLOSE","locality":"","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
{"price":"150000","date":18180,"postcode1":"YO8","postcode2":"9XP","type":"detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"11","addr2":"","street":"HEATHER CLOSE","locality":"","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
{"price":"157000","date":18088,"postcode1":"YO8","postcode2":"9XP","type":"detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"12","addr2":"","street":"HEATHER CLOSE","locality":"","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
{"price":"134000","date":17333,"postcode1":"YO8","postcode2":"9XP","type":"semi-detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"16","addr2":"","street":"HEATHER CLOSE","locality":"","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
{"price":"250000","date":13405,"postcode1":"YO8","postcode2":"9YA","type":"detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"6","addr2":"","street":"YORKDALE COURT","locality":"HAMBLETON","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
{"price":"59500","date":11166,"postcode1":"YO8","postcode2":"9YB","type":"semi-detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"4","addr2":"","street":"YORKDALE DRIVE","locality":"HAMBLETON","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
{"price":"142500","date":17648,"postcode1":"YO8","postcode2":"9YB","type":"semi-detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"4A","addr2":"","street":"YORKDALE DRIVE","locality":"HAMBLETON","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
{"price":"230000","date":15125,"postcode1":"YO8","postcode2":"9YD","type":"detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"1","addr2":"","street":"ONE ACRE GARTH","locality":"HAMBLETON","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
{"price":"250000","date":15950,"postcode1":"YO8","postcode2":"9YD","type":"detached","is_new":0,"duration":"freehold","addr1":"3","addr2":"","street":"ONE ACRE GARTH","locality":"HAMBLETON","town":"SELBY","district":"SELBY","county":"NORTH YORKSHIRE"}
Funciona en ambos sentidos: podemos leer fácilmente el nuevo archivo CSV y escribirlo como un archivo Parquet. El archivo local
Convertir CSV a Parquet
house_prices.csv puede leerse en ClickHouse mediante la función de tabla
file, y ClickHouse genera el archivo en formato Parquet según que el nombre del archivo termine en
.parquet (o podríamos haber añadido la cláusula
FORMAT Parquet):
Como mencionamos antes, puedes usar cualquiera de los formatos de entrada y salida de ClickHouse junto con
./clickhouse local -q "SELECT *
FROM file('house_prices.csv')
INTO OUTFILE 'house_prices.parquet'"
clickhouse local para convertir fácilmente archivos a distintos formatos.