La herramienta
Exportación de datos de MySQL a Parquet, CSV o JSON con ClickHouse
clickhouse-local permite leer datos de MySQL de forma rápida y sencilla y exportarlos en muchos formatos distintos, incluidos Parquet, CSV y JSON. Vamos a:
- Usar la función de tabla
mysqlpara leer los datos
- Usar la cláusula
INTO OUTFILE _filename_ FORMATy especificar el formato de salida deseado
clickhouse-local forma parte del binario de ClickHouse. Descárguela con lo siguiente:
curl https://clickhouse.com/ | sh
La
Exportar MySQL a Parquet
función de tabla
mysql crea una tabla a partir de los resultados de una consulta enviada a una instancia de MySQL. Por ejemplo:
Podemos redirigir la salida de esta consulta a un archivo usando
SELECT *
FROM
mysql(
'localhost:3306',
'my_sql_database',
'my_sql_table',
'user',
'password'
);
INTO OUTFILE. Use
FORMAT para especificar el formato del archivo que se va a crear. Tomemos todo el contenido de una tabla de MySQL y enviémoslo a un archivo Parquet:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
mysql(
'localhost:3306',
'my_sql_database',
'my_sql_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.parquet'"
Como el nombre del archivo de salida tiene la extensión
.parquet, ClickHouse asume que queremos el formato Parquet, así que ten en cuenta que omitimos la cláusula
FORMAT Parquet.
Es igual que con Parquet, salvo que esta vez usamos la extensión
Exportar MySQL a CSV
.csv en el nombre del archivo. ClickHouse detectará que queremos una salida separada por comas, y así se escribirán los datos en el archivo:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
mysql(
'localhost:3306',
'my_sql_database',
'my_sql_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.csv'"
Para exportar de MySQL a JSON, solo tienes que cambiar la extensión del nombre de archivo a
Exportar MySQL a JSON
jsonl o
ndjson:
Resulta impresionante lo sencilla y potente que es la herramienta
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
mysql(
'localhost:3306',
'my_sql_database',
'my_sql_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'"
clickhouse-local. Puedes leer fácilmente datos desde una base de datos como MySQL y volcarlos en todo tipo de formatos de salida.