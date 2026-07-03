Aprende a usar la herramienta clickhouse-local para exportar datos de MySQL a formatos como Parquet, CSV o JSON de forma rápida y eficiente.

Cómo exportar datos de MySQL a Parquet, CSV o JSON con ClickHouse

​ Exportación de datos de MySQL a Parquet, CSV o JSON con ClickHouse

La herramienta clickhouse-local permite leer datos de MySQL de forma rápida y sencilla y exportarlos en muchos formatos distintos, incluidos Parquet, CSV y JSON. Vamos a:

Usar la función de tabla mysql para leer los datos

para leer los datos Usar la cláusula INTO OUTFILE _filename_ FORMAT y especificar el formato de salida deseado

La herramienta clickhouse-local forma parte del binario de ClickHouse. Descárguela con lo siguiente:

curl https://clickhouse.com/ | sh

​ Exportar MySQL a Parquet

La función de tabla mysql crea una tabla a partir de los resultados de una consulta enviada a una instancia de MySQL. Por ejemplo:

SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306' , 'my_sql_database' , 'my_sql_table' , 'user' , 'password' );

Podemos redirigir la salida de esta consulta a un archivo usando INTO OUTFILE . Use FORMAT para especificar el formato del archivo que se va a crear. Tomemos todo el contenido de una tabla de MySQL y enviémoslo a un archivo Parquet:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306', 'my_sql_database', 'my_sql_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.parquet'"

Como el nombre del archivo de salida tiene la extensión .parquet , ClickHouse asume que queremos el formato Parquet, así que ten en cuenta que omitimos la cláusula FORMAT Parquet .

​ Exportar MySQL a CSV

Es igual que con Parquet, salvo que esta vez usamos la extensión .csv en el nombre del archivo. ClickHouse detectará que queremos una salida separada por comas, y así se escribirán los datos en el archivo:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306', 'my_sql_database', 'my_sql_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.csv'"

​ Exportar MySQL a JSON

Para exportar de MySQL a JSON, solo tienes que cambiar la extensión del nombre de archivo a jsonl o ndjson :

./clickhouse local -q "SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306', 'my_sql_database', 'my_sql_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'"