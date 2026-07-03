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Exportación de datos de MySQL a Parquet, CSV o JSON con ClickHouse

La herramienta clickhouse-local permite leer datos de MySQL de forma rápida y sencilla y exportarlos en muchos formatos distintos, incluidos Parquet, CSV y JSON. Vamos a:
  • Usar la función de tabla mysql para leer los datos
  • Usar la cláusula INTO OUTFILE _filename_ FORMAT y especificar el formato de salida deseado
La herramienta clickhouse-local forma parte del binario de ClickHouse. Descárguela con lo siguiente:

Exportar MySQL a Parquet

La función de tabla mysql crea una tabla a partir de los resultados de una consulta enviada a una instancia de MySQL. Por ejemplo:
Podemos redirigir la salida de esta consulta a un archivo usando INTO OUTFILE. Use FORMAT para especificar el formato del archivo que se va a crear. Tomemos todo el contenido de una tabla de MySQL y enviémoslo a un archivo Parquet:
Como el nombre del archivo de salida tiene la extensión .parquet, ClickHouse asume que queremos el formato Parquet, así que ten en cuenta que omitimos la cláusula FORMAT Parquet.

Exportar MySQL a CSV

Es igual que con Parquet, salvo que esta vez usamos la extensión .csv en el nombre del archivo. ClickHouse detectará que queremos una salida separada por comas, y así se escribirán los datos en el archivo:

Exportar MySQL a JSON

Para exportar de MySQL a JSON, solo tienes que cambiar la extensión del nombre de archivo a jsonl o ndjson:
Resulta impresionante lo sencilla y potente que es la herramienta clickhouse-local. Puedes leer fácilmente datos desde una base de datos como MySQL y volcarlos en todo tipo de formatos de salida.
Última modificación el 3 de julio de 2026