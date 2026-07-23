Aprende los conceptos básicos del uso del motor de tabla S3 en ClickHouse para ingestar y consultar archivos Parquet desde un bucket de S3, incluida la configuración, los permisos de acceso y ejemplos de importación de datos.

​ Ingesta de archivos Parquet desde un bucket de S3

A continuación, se presentan algunos conceptos básicos sobre el uso del motor de tabla S3 para leer archivos Parquet.

cree claves de acceso y secretas para un usuario de servicio de IAM. los usuarios normales de inicio de sesión por lo general no funcionan, ya que pueden haberse configurado con una política de MFA.

establezca los permisos en la política para permitir que el usuario de servicio acceda al bucket y a las carpetas.

A continuación se muestra un ejemplo muy sencillo que puede usar para probar que el acceso a sus archivos Parquet funciona correctamente antes de aplicarlo a sus datos reales.

Si necesita un ejemplo de cómo crear un usuario y un bucket, puede seguir las dos primeras secciones (crear usuario y crear bucket): Integración de S3 con ClickHouse

Yo utilicé este archivo de muestra: https://github.com/Teradata/kylo/tree/master/samples/sample-data/parquet y lo cargué en mi bucket de prueba

Puede configurar la política del bucket de una forma similar a esta: (ajústela según sea necesario; esta es bastante abierta en cuanto a privilegios, pero ayudará en las pruebas. puede restringir sus permisos según sea necesario)

{ "Version": "2012-10-17", "Id": "Policy123456", "Statement": [ { "Sid": "abc123", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "arn:aws:iam::1234567890:user/mars-s3-user" ] }, "Action": "s3:*", "Resource": [ "arn:aws:s3:::mars-doc-test", "arn:aws:s3:::mars-doc-test/*" ] } ] }

Puede ejecutar consultas con una sintaxis como esta mediante el motor de tabla S3: https://clickhouse.com/docs/sql-reference/table-functions/s3/

clickhouse-cloud :) select count(*) from s3('https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/s3-parquet-test/userdata1.parquet','ABC123', 'abc+123', 'Parquet', 'first_name String'); SELECT count(*) FROM s3('https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/s3-parquet-test/userdata1.parquet', 'ABC123', 'abc+123', 'Parquet', 'first_name String') Query id: fd4f1193-d604-4ac0-9a46-bdd2d5e14727 ┌─count()─┐ │ 1000 │ └─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 1.274 sec. Processed 1.00 thousand rows, 14.64 KB (784.81 rows/s., 11.49 KB/s.)

La referencia de tipos de datos para el formato Parquet está aquí: https://clickhouse.com/docs/interfaces/formats/#data-format-parquet

Para incorporar los datos a una tabla nativa de ClickHouse:

cree la tabla, algo así (solo elegí un par de columnas del archivo Parquet):

clickhouse-cloud :) CREATE TABLE my_parquet_table (id UInt64, first_name String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE my_parquet_table ( `id` UInt64, `first_name` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id Query id: 412e3994-bf8e-444e-ac43-a7c82642b7da Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.600 sec.

Seleccione los datos del bucket de S3 para insertarlos en la nueva tabla:

clickhouse-cloud :) INSERT INTO my_parquet_table (id, first_name) SELECT id, first_name FROM s3('https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/s3-parquet-test/userdata1.parquet', 'ABC123','abc+123', 'Parquet', 'id UInt64, first_name String') FORMAT Parquet INSERT INTO my_parquet_table (id, first_name) SELECT id, first_name FROM s3('https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/s3-parquet-test/userdata1.parquet', 'ABC123', 'abc+123', 'Parquet', 'id UInt64, first_name String') Query id: c3cdc871-f338-462d-8797-6751b45a0b58 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 1.220 sec. Processed 1.00 thousand rows, 22.64 KB (819.61 rows/s., 18.56 KB/s.)

Compruebe la importación:

clickhouse-cloud :) SELECT * FROM my_parquet_table LIMIT 10; SELECT * FROM my_parquet_table LIMIT 10 Query id: 1ccf59dd-d804-46a9-aadd-ed5c57b9e1a0 ┌─id─┬─first_name─┐ │ 1 │ Amanda │ │ 2 │ Albert │ │ 3 │ Evelyn │ │ 4 │ Denise │ │ 5 │ Carlos │ │ 6 │ Kathryn │ │ 7 │ Samuel │ │ 8 │ Harry │ │ 9 │ Jose │ │ 10 │ Emily │ └────┴────────────┘

Cuando estés listo para importar tus datos reales, puedes usar una sintaxis especial, como comodines y rangos, para especificar las carpetas, subcarpetas y archivos en tu bucket. Te recomiendo filtrar algunos directorios y archivos para probar la importación primero; por ejemplo, un año determinado, un par de meses y algún rango de fechas.

** , que especifica todos los subdirectorios de forma recursiva. además de las opciones de ruta aquí, recientemente se añadió la sintaxis, que especifica todos los subdirectorios de forma recursiva. https://clickhouse.com/docs/sql-reference/table-functions/s3/

Por ejemplo, suponiendo que las rutas y la estructura del bucket sean algo así: https://your_s3_bucket.s3.amazonaws.com/<your_folder>/<year>/<month>/<day>/<filename>.parquet https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/system_logs/2022/11/01/my-app-logs-0001.parquet