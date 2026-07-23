A continuación, se presentan algunos conceptos básicos sobre el uso del motor de tabla S3 para leer archivos Parquet.
Ingesta de archivos Parquet desde un bucket de S3
- cree claves de acceso y secretas para un usuario de servicio de IAM. los usuarios normales de inicio de sesión por lo general no funcionan, ya que pueden haberse configurado con una política de MFA.
- establezca los permisos en la política para permitir que el usuario de servicio acceda al bucket y a las carpetas.
Puede ejecutar consultas con una sintaxis como esta mediante el motor de tabla S3: https://clickhouse.com/docs/sql-reference/table-functions/s3/
{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "Policy123456",
"Statement": [
{
"Sid": "abc123",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::1234567890:user/mars-s3-user"
]
},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mars-doc-test",
"arn:aws:s3:::mars-doc-test/*"
]
}
]
}
La referencia de tipos de datos para el formato Parquet está aquí: https://clickhouse.com/docs/interfaces/formats/#data-format-parquet Para incorporar los datos a una tabla nativa de ClickHouse: cree la tabla, algo así (solo elegí un par de columnas del archivo Parquet):
clickhouse-cloud :) select count(*) from s3('https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/s3-parquet-test/userdata1.parquet','ABC123', 'abc+123', 'Parquet', 'first_name String');
SELECT count(*)
FROM s3('https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/s3-parquet-test/userdata1.parquet', 'ABC123', 'abc+123', 'Parquet', 'first_name String')
Query id: fd4f1193-d604-4ac0-9a46-bdd2d5e14727
┌─count()─┐
│ 1000 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.274 sec. Processed 1.00 thousand rows, 14.64 KB (784.81 rows/s., 11.49 KB/s.)
Seleccione los datos del bucket de S3 para insertarlos en la nueva tabla:
clickhouse-cloud :) CREATE TABLE my_parquet_table (id UInt64, first_name String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
CREATE TABLE my_parquet_table
(
`id` UInt64,
`first_name` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
Query id: 412e3994-bf8e-444e-ac43-a7c82642b7da
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.600 sec.
Compruebe la importación:
clickhouse-cloud :) INSERT INTO my_parquet_table (id, first_name) SELECT id, first_name FROM s3('https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/s3-parquet-test/userdata1.parquet', 'ABC123','abc+123', 'Parquet', 'id UInt64, first_name String') FORMAT Parquet
INSERT INTO my_parquet_table (id, first_name) SELECT
id,
first_name
FROM s3('https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/s3-parquet-test/userdata1.parquet', 'ABC123', 'abc+123', 'Parquet', 'id UInt64, first_name String')
Query id: c3cdc871-f338-462d-8797-6751b45a0b58
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 1.220 sec. Processed 1.00 thousand rows, 22.64 KB (819.61 rows/s., 18.56 KB/s.)
Cuando estés listo para importar tus datos reales, puedes usar una sintaxis especial, como comodines y rangos, para especificar las carpetas, subcarpetas y archivos en tu bucket. Te recomiendo filtrar algunos directorios y archivos para probar la importación primero; por ejemplo, un año determinado, un par de meses y algún rango de fechas. además de las opciones de ruta aquí, recientemente se añadió la sintaxis
clickhouse-cloud :) SELECT * FROM my_parquet_table LIMIT 10;
SELECT *
FROM my_parquet_table
LIMIT 10
Query id: 1ccf59dd-d804-46a9-aadd-ed5c57b9e1a0
┌─id─┬─first_name─┐
│ 1 │ Amanda │
│ 2 │ Albert │
│ 3 │ Evelyn │
│ 4 │ Denise │
│ 5 │ Carlos │
│ 6 │ Kathryn │
│ 7 │ Samuel │
│ 8 │ Harry │
│ 9 │ Jose │
│ 10 │ Emily │
└────┴────────────┘
**, que especifica todos los subdirectorios de forma recursiva.
https://clickhouse.com/docs/sql-reference/table-functions/s3/
Por ejemplo, suponiendo que las rutas y la estructura del bucket sean algo así:
https://your_s3_bucket.s3.amazonaws.com/<your_folder>/<year>/<month>/<day>/<filename>.parquet
https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/system_logs/2022/11/01/my-app-logs-0001.parquet
Esto obtendría todos los archivos correspondientes al día 1 de cada mes en 2021-2022
https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/system_logs/{2021-2022}/**/01/*.parquet