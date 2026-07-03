¿Cómo puedo trabajar con mensajes JSON usando una tabla de origen o una tabla de aterrizaje para extraerlos con una vista materializada? ¿Cómo puedo trabajar con JSON sin usar el JSON Object experimental?
Pregunta
Un patrón común para trabajar con datos JSON consiste en enviar los datos a una tabla de aterrizaje y usar funciones JSONExtract para extraerlos a una tabla nueva mediante un trigger de una vista materializada. Esto normalmente se hace siguiendo el flujo y patrón siguientes:
Respuesta
La tabla de aterrizaje debe tener un campo
datos de origen --> tabla MergeTree --> Vista Materializada (con tabla base) --> aplicación/cliente
raw de tipo String donde almacenar el JSON sin procesar. También debe tener uno o dos campos más que puedan usarse para gestionar esa tabla, de modo que pueda particionarse y depurarse a medida que los datos van envejeciendo.
*algunas integraciones pueden añadir campos a los datos originales; por ejemplo, si se utiliza el ClickHouse Kafka Connector Sink.
Ejemplo simplificado a continuación:
- cree la base de datos de ejemplo
create database db1;
- cree una tabla de aterrizaje donde se insertará su JSON sin procesar:
create table db1.table2_json_raw
(
id Int32,
timestamp DateTime,
raw String
)
engine = MergeTree()
order by timestamp;
- crear la tabla base de la vista materializada
create table db1.table2_json_mv_base
(
id Int32,
timestamp DateTime,
raw_string String,
custId Int8,
custName String
)
engine = MergeTree()
order by timestamp;
- crear la vista materializada sobre la tabla base
create materialized view db1.table2_json_mv to db1.table2_json_mv_base
AS SELECT
id,
timestamp,
raw as raw_string,
simpleJSONExtractRaw(raw, 'customerId') as custId,
simpleJSONExtractRaw(raw, 'customerName') as custName
FROM
db1.table2_json_raw;
- insertar algunas filas de ejemplo
insert into db1.table2_json_raw
values
(1, '2024-05-16 00:00:00', '{"customerId":1, "customerName":"ABC"}'),
(2, '2024-05-16 00:00:01', '{"customerId":2, "customerName":"XYZ"}');
- ver los resultados de la extracción y la vista materializada que se utilizaría en las consultas
Enlaces de referencia adicionales: Vistas materializadas: https://clickhouse.com/docs/guides/developer/cascading-materialized-views Trabajo con JSON: https://clickhouse.com/docs/integrations/data-formats/json#other-approaches Funciones de JSON: https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/json-functions
clickhouse-cloud :) select * from db1.table2_json_mv;
SELECT *
FROM db1.table2_json_mv
Query id: 12655fd3-567a-4dfb-9ef7-abc4b11ad044
┌─id─┬───────────timestamp─┬─raw_string─────────────────────────────┬─custId─┬─custName─┐
│ 1 │ 2024-05-16 00:00:00 │ {"customerId":1, "customerName":"ABC"} │ 1 │ "ABC" │
│ 2 │ 2024-05-16 00:00:01 │ {"customerId":2, "customerName":"XYZ"} │ 2 │ "XYZ" │
└────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘