Aprende a exportar datos de PostgreSQL a los formatos Parquet, CSV o JSON con clickhouse-local mediante varios ejemplos.

​ Cómo exportar datos de PostgreSQL a Parquet, CSV o JSON

Esto se hace fácilmente con clickhouse-local :

Usa la función de tabla postgresql para leer los datos

para leer los datos Usa la cláusula INTO OUTFILE _filename_ FORMAT y especifica el formato de salida que quieras

El formato de salida puede ser cualquiera de los formatos de salida admitidos en ClickHouse. Veamos algunos ejemplos…

Estos ejemplos usan clickhouse-local , que forma parte del binario de ClickHouse. Descárgalo con lo siguiente:

curl https://clickhouse.com/ | sh

​ Exportar de PostgreSQL a Parquet

La función de tabla postgresql permite realizar consultas SELECT (e INSERT ) sobre datos almacenados en un servidor PostgreSQL remoto. Por ejemplo, para ver el contenido completo de una tabla en PostgreSQL:

SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432' , 'postgres_database' , 'postgres_table' , 'user' , 'password' );

Podemos redirigir la salida de esta consulta a un archivo usando INTO OUTFILE . Usa FORMAT para especificar el formato del archivo que se va a crear. Vamos a tomar todo el contenido de la tabla de PostgreSQL y enviarlo a un archivo Parquet:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432', 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.parquet'"

Como el nombre del archivo de salida tiene la extensión .parquet , ClickHouse asume que queremos el formato Parquet, así que fíjate en que omitimos la cláusula FORMAT Parquet .

​ Exportar PostgreSQL a CSV

Es igual que con Parquet, salvo que aquí especificamos un nombre de archivo más adecuado para la salida:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432', 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.csv'"

¡Eso es todo! ClickHouse detecta la extensión .csv en el nombre del archivo de salida y exporta los datos en formato CSV. Por lo demás, es exactamente el mismo comando que el anterior.

​ Exportar de PostgreSQL a JSON

Para pasar de PostgreSQL a JSON, basta con cambiar el nombre del archivo y ClickHouse detectará el formato:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432', 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'"

clickhouse-local para extraer datos de PostgreSQL y enviarlos a No tienes por qué detenerte aquí: puedes usarpara extraer datos de PostgreSQL y enviarlos a todos los formatos de salida Si ClickHouse no puede determinar el formato de salida por la extensión del archivo, o si quieres elegir un formato específicamente, añade la cláusula FOMRAT : ./clickhouse local -q "SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432', 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson' FORMAT JSONEachRow"

​ Canalizar PostgreSQL a otro proceso

En lugar de usar INTO OUTFILE , puede canalizar los resultados de una función de tabla a otro proceso. Aquí tiene un ejemplo sencillo para ilustrar la sintaxis: contamos el número de filas con el comando de Linux wc -l :

./clickhouse local -q "SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet' FORMAT JSONEachRow )" | wc -l

Sin embargo, podríamos enviar fácilmente las filas a un script de shell, un script de Python o cualquier otro proceso que se desee.