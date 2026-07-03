Esto se hace fácilmente con
Cómo exportar datos de PostgreSQL a Parquet, CSV o JSON
clickhouse-local:
- Usa la función de tabla
postgresqlpara leer los datos
- Usa la cláusula
INTO OUTFILE _filename_ FORMATy especifica el formato de salida que quieras
clickhouse-local, que forma parte del binario de ClickHouse. Descárgalo con lo siguiente:
curl https://clickhouse.com/ | sh
La función de tabla
Exportar de PostgreSQL a Parquet
postgresql permite realizar consultas
SELECT (e
INSERT) sobre datos almacenados en un servidor PostgreSQL remoto. Por ejemplo, para ver el contenido completo de una tabla en PostgreSQL:
Podemos redirigir la salida de esta consulta a un archivo usando
SELECT *
FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
);
INTO OUTFILE. Usa
FORMAT para especificar el formato del archivo que se va a crear. Vamos a tomar todo el contenido de la tabla de PostgreSQL y enviarlo a un archivo Parquet:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.parquet'"
Como el nombre del archivo de salida tiene la extensión
.parquet, ClickHouse asume que queremos el formato Parquet, así que fíjate en que omitimos la cláusula
FORMAT Parquet.
Es igual que con Parquet, salvo que aquí especificamos un nombre de archivo más adecuado para la salida:
Exportar PostgreSQL a CSV
¡Eso es todo! ClickHouse detecta la extensión
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.csv'"
.csv en el nombre del archivo de salida y exporta los datos en formato CSV. Por lo demás, es exactamente el mismo comando que el anterior.
Para pasar de PostgreSQL a JSON, basta con cambiar el nombre del archivo y ClickHouse detectará el formato:
Exportar de PostgreSQL a JSON
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'"
No tienes por qué detenerte aquí: puedes usar
clickhouse-local para extraer datos de PostgreSQL y enviarlos a todos los formatos de salida.Si ClickHouse no puede determinar el formato de salida por la extensión del archivo, o si quieres elegir un formato específicamente, añade la cláusula
FOMRAT:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'
FORMAT JSONEachRow"
En lugar de usar
Canalizar PostgreSQL a otro proceso
INTO OUTFILE, puede canalizar los resultados de una función de tabla a otro proceso. Aquí tiene un ejemplo sencillo para ilustrar la sintaxis: contamos el número de filas con el comando de Linux
wc -l:
Sin embargo, podríamos enviar fácilmente las filas a un script de shell, un script de Python o cualquier otro proceso que se desee.
./clickhouse local -q "SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet'
FORMAT JSONEachRow
)" | wc -l