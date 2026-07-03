INSERT INTO FUNCTION s3( 'https://s3-host:4321/my_bucket/{_partition_id}/file.parquet.gz' , 's3-access-key' , 's3-secret-access-key' , Parquet , 'name String, age Int, time DateTime' ) PARTITION BY concat ( formatDateTime( time , '%Y' ), '/' , formatDateTime( time , '%m' ) ) SELECT name , age, time FROM sample_data Query id: 55adcf22 - f6af - 491e - b697 - d09694bbcc56 Ok. 0 rows in set . Elapsed: 15 . 579 sec. Processed 10 . 00 thousand rows , 219 . 93 KB ( 641 . 87 rows / s., 14 . 12 KB / s.)