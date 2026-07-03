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Aprende a realizar escrituras particionadas por año y mes en S3

Quiero exportar datos separando la ruta en el bucket de S3 para que siga una estructura como esta:
  • 2022
    • 1
    • 2
    • 12
  • 2021
    • 1
    • 2
    • 12
y así sucesivamente …

Respuesta

Dada la tabla de ClickHouse:
Añada 10000 entradas:
Ejecuta esto para crear la estructura deseada en el bucket de S3 my_bucket (ten en cuenta que este ejemplo escribe archivos en formato Parquet):
Última modificación el 3 de julio de 2026