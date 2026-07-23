1Flow Automatización de comentarios — usuario de ClickHouse Cloud — —

3xpl Software y tecnología Explorador de blockchain Reddit, febrero de 2023 — —

ASO.dev Software y tecnología Optimización de tiendas de aplicaciones Twitter, abril de 2023 — —

AdGreetz Software y tecnología AdTech y MarTech Blog, abril de 2023 — —

AdGuard Bloqueo de anuncios AdGuard DNS Sitio web oficial, agosto de 2022 — 1.000.000 de solicitudes DNS por segundo de más de 50 millones de usuarios

AdScribe Publicidad Analítica de TV Cita del CTO — —

Adapty Analítica de suscripciones Producto principal Twitter, noviembre de 2021 — —

Adevinta Software y tecnología Anuncios clasificados en línea Blog, abril de 2023 — —

Admixer Medios y entretenimiento Analítica publicitaria Entrada de blog — —

Aggregations.io Analítica en tiempo real Producto principal Twitter — —

Ahrefs SEO Analítica Oferta de trabajo El clúster principal tiene más de 100 000 núcleos de CPU y 800 TB de RAM. 110 PB de almacenamiento NVMe; el tamaño de los datos sin comprimir en el clúster principal es de 1 EB.

Airfold Plataforma de API Producto principal Documentación — —

Aiven Plataforma de datos en Cloud Servicio gestionado Entrada de blog — —

Akamai Software y tecnología CDN LinkedIn — —

Akvorado Monitorización de red Producto principal Documentación — —

AlgoNode Software y tecnología Hosting de Algorand Twitter, abril de 2023 — —

Altinity Cloud, SaaS Producto principal Sitio web oficial — —

Android Hub Blogs, analítica y datos publicitarios — Sitio web oficial — —

AnswerAI Software y tecnología Soporte al cliente con IA Twitter, mayo de 2024 — —

Anton Software y tecnología Indexador de blockchain GitHub — —

Antrea Software y tecnología Seguridad de red en Kubernetes Documentación — —

Apitally Software y tecnología Monitorización de API Twitter, marzo de 2024 — —

Aptabase Analítica Alternativa a Firebase Analytics de código abierto y centrada en la privacidad Repositorio de GitHub — —

Argedor Soporte de ClickHouse — Sitio web oficial — —

Atani Software y tecnología Plataforma cripto LinkedIn del CTO — —

Attentive Marketing por correo electrónico Producto principal Entrada de blog — —

Astronomer Software y tecnología observabilidad Presentación — —

Autoblocks Software y tecnología Monitorización y despliegue de LLM Twitter, agosto de 2023 — —

Aviso Plataforma de IA Informes Usuario de ClickHouse Cloud — —

Baidu Servicios de Internet Almacenamiento de datos GitHub — —

Baselime Software y tecnología observabilidad para serverless Sitio web oficial — —

Basic RUM Software y tecnología Monitorización de usuarios reales Sitio web oficial — —

Bento Software y tecnología Portfolio personal Twitter, mayo de 2023 — —

Better Stack Cloud, SaaS Gestión de logs Sitio web oficial — —

Binom Analítica Analítica web Twitter, 2023 — —

Bitquery Software y tecnología Empresa de datos de blockchain Hacker News, diciembre de 2020 — —

Bonree Software y tecnología Monitorización del rendimiento y observabilidad Meetup de ClickHouse en Hangzhou, mayo de 2024 — —

BoundaryML Desarrollo de software Plataforma de IA Meetup, marzo de 2025 — —

Braze Software y tecnología Analítica en tiempo real Video del meetup — —

Buildkite Software y tecnología Analítica en tiempo real Meetup de Wellington, febrero de 2025 — —

ByConity Software y tecnología Motor de análisis de Big Data GitHub — —

CARTO Inteligencia empresarial Analítica geoespacial Procesamiento geoespacial con ClickHouse — —

Canopus Networks IA para telecomunicaciones Analítica en tiempo real Presentación del meetup — —

Capgo.app Desarrollo de aplicaciones Estadísticas en tiempo real Twitter — —

CardsMobile Finanzas Analítica VC.ru — —

Castle Detección de fraude Producto principal Slack de la comunidad — —

Cato Networks Seguridad de red Analítica de eventos de seguridad Full Stack Developers Israel, enero de 2023 — 8B (4TB) de eventos nuevos por día

CDN77 Software y tecnología Red de entrega de contenido Comentario en GitHub, abril de 2024 — —

Chainbase Blockchain Producto principal Documentación — —

ChartMetric Industria musical Analítica Video del meetup — —

Clearbit IA Uso del producto usuario de ClickHouse Cloud — —

ClickFunnels Creador de sitios web usuario de ClickHouse Cloud — —

CloudRaft Software & tecnología Servicios de consultoría Twitter, mayo de 2024 — —

Coinhall Web3 Plataforma de datos de blockchain Blog, ago de 2024 — —

Coinpaprika Software & tecnología Análisis de datos del mercado de criptomonedas Blog, mayo de 2023 — —

Comcast Medios Análisis de tráfico de CDN Charla de ApacheCon 2019 — —

Comet Herramientas de IA/ML observabilidad y optimización de LLM (Opik) Arquitectura de Opik — —

Constructor Búsqueda para comercio electrónico Búsqueda para comercio electrónico usuario de ClickHouse Cloud — —

Constant Contact SaaS de marketing Analítica en tiempo real Vídeo del meetup — —

Corsearch SaaS de marketing (protección de marca) Almacén de datos principal Meetup de Seattle, marzo de 2023 — —

Covalent Finanzas — cripto Análisis de blockchain usuario de ClickHouse Cloud — —

Crazypanda Juegos Sesión en vivo en un meetup de ClickHouse — —

Culver Max Entertainment/Sony Pictures Televisión/entretenimiento Analítica de streaming multimedia Usuario de ClickHouse Cloud — —

d8a.tech Analítica Producto principal GitHub — —

DB Pilot Software & Tecnología Interfaz gráfica de base de datos Twitter, agosto de 2023 — —

DENIC Software & Tecnología Analítica para ciencia de datos Entrada de blog, mayo de 2022 — —

DNSMonster Software & Tecnología Monitorización DNS Repositorio de GitHub — —

Darwinium Software & Tecnología Analítica de seguridad y fraude Entrada de blog, julio de 2022 — —

Dash0 Plataforma APM Producto principal Página de empleo — —

Dashdive Gestión de infraestructura Analítica Hacker News, 2024 — —

DeepFlow Software & Tecnología Observabilidad GitHub — —

Depot Software & Tecnología Aceleración de CI y compilación Twitter, abril de 2024 — —

DevHubStack Software & Tecnología Gestión de comunidades Twitter, mayo de 2024 — —

DeWu Poizon Comercio electrónico Analítica en tiempo real Blog, marzo de 2025 — —

Didi Transporte & viajes compartidos Observabilidad Blog, abril de 2024 más de 400 para logging, 40 para tracing PB/día / rendimiento de escritura de 40 GB/s, 15 M consultas/día, pico de 200 QPS

DigiCert Seguridad de red Plataforma DNS Oferta de empleo, agosto de 2022 — más de 35 mil millones de eventos al día

Dittofeed Software & Tecnología Interacción con clientes de código abierto Hacker News, junio de 2023 — —

Effodio Observabilidad, análisis de causa raíz Almacenamiento de eventos Blog, 2024 — —

Egg Agregación de errores Producto principal Repositorio de GitHub — —

ExitLag Software & tecnología Enrutamiento de datos para gaming Blog, junio de 2023 — —

FastNetMon Protección DDoS Producto principal Sitio web oficial —

Fastnear Infraestructura Producto principal Twitter, 2024 — —

FeatBit Software & tecnología Gestión de feature flags GitHub, agosto de 2023 — —

FinBox Software & tecnología Servicios financieros Slack — —

Fingerprint Detección de fraude Detección de fraude Meetup — —

Fl0 Cloud Gestión de servidores Presentación del meetup — —

Flipt Software Gestión del desarrollo de software Blog, 2024 — —

Flock Safety Vigilancia contra el crimen Analítica de tráfico en tiempo real Meetup, diciembre de 2024 — —

FortiSIEM Seguridad de la información Supervisor y worker Documentación — —

FunCorp Juegos Artículo — 14 mil millones de registros/día en enero de 2021

Galaxy-Future Software y tecnología Monitorización y medición de métricas Repositorio de GitHub de CudgX — —

Gigapipe ClickHouse administrado Producto principal Sitio web oficial — —

Gigasheet Analítica Producto principal Referencia directa, febrero de 2022 — —

GitLab Código y DevOps APM Sitio web oficial — —

Glaber Monitorización Producto principal Sitio web — —

Glenrose Group Gestión de gastos — Twitter — —

Gluten Software y tecnología Rendimiento de Spark GitHub, julio de 2023 — —

Goldsky Software y tecnología Analítica de datos de blockchain Documentación, julio de 2023 — —

Goodpeople Recursos humanos OLAP Twitter, 2023 — —

Gorgias Software y tecnología Analítica de soporte de eCommerce ClickHouse Slack, abril de 2023 — —

Grafbase Software y tecnología Gestión de API GraphQL Blog, junio de 2023 — —

GraphJSON Plataforma de analítica en la nube Producto principal Sitio web oficial, noviembre de 2021 — —

GraphQL Hive Desarrollo de software Análisis de tráfico Código fuente — —

Grouparoo Integraciones con almacenes de datos Producto principal Sitio web oficial, agosto de 2021 — —

Growthbook Feature flags de código abierto Integración Vídeo del meetup — —

Harvey IA para el sector legal Analítica de red Meetup de San Francisco, septiembre de 2024 — —

Hasura Software y tecnología Plataforma de datos Blog, enero de 2025 — —

Haibo 海博科技 Big Data OLAP Referencia personal — —

Helicone Software & tecnología Monitorización de LLM Meetup, agosto de 2023 — —

HockeyStack Plataforma de analítica OLAP Blog — —

Honeybadger Software Seguimiento de errores Mastodon 2024 — —

Horizon Software & tecnología Analítica de videojuegos Twitter, julio de 2023 — —

Huawei Software & tecnología Plataforma de datos Cloud Documentación — —

Hydrolix Plataforma de datos Cloud Producto principal Documentación — —

Hystax Operaciones Cloud Analítica de observabilidad Blog — —

IBM Plataforma APM Ex-Instana Ver Instana — —

IBM QRadar IBM QRadar Log Insights Producto principal Blog de IBM — —

INCREFF Tecnología minorista Inteligencia empresarial Presentación del meetup — —

Infobaleen Herramienta de marketing con IA Analítica Sitio oficial — —

Inngest Software & tecnología Colas y jobs serverless TechCrunch, julio de 2023 — —

Instana Plataforma de APM Producto principal Publicación en Twitter — —

Jerry SaaS para automoción Analítica (migración desde Redshift) Blog, mayo de 2024 — —

Jitsu Software en la nube Pipeline de datos Documentación, publicación en Hacker News — —

JuiceFS Almacenamiento Carrito de compra Blog — —

June Analítica de producto Producto principal Oferta de trabajo — —

KMK Online Servicios digitales Analítica de streaming Usuario de ClickHouse Cloud — —

Kakaocorp Empresa de internet — if(kakao)2020, if(kakao)2021 — —

Knock.app Software Gestión de notificaciones Twitter, 2024 — —

Kopo Kopo FinTech Métricas Usuario de ClickHouse Cloud — —

Kujiale 酷家乐 Plataforma inteligente de diseño de interiores en VR. Uso en una plataforma de monitorización de logs. Blog, julio de 2023 El clúster principal cuenta con más de 800 núcleos de CPU y más de 4000 GB de RAM. SSD 140+ TB, HDD 280+ TB.

Kyligence Servicio gestionado Producto principal Sitio web — —

Langchain Software y tecnología Monitorización de LLM Blog, abril de 2024 — —

Langfuse Software y tecnología Monitorización de LLM Meetup, marzo de 2025 — —

Langtrace AI Software y tecnología Monitorización de LLM Twitter, mayo de 2024 — —

Lago Automatización de la facturación — Publicación en GitHub Wiki — —

Lagon Desarrollo de software Funciones serverless Twitter, 2023 — —

Laudspeaker Software y tecnología Mensajería de código abierto GitHub — —

Lever Gestión del talento Selección de personal Publicación en Hacker News — —

LimeChat Chat móvil Comercio por WhatsApp LinkedIn 2024 — —

LiteLLM Software Gestión de API GitHub —

LogfireAI Software y tecnología Monitorización y observabilidad Twitter, marzo de 2024 — —

LogSnag Software y tecnología Monitorización en tiempo real Entrevista, diciembre de 2022 — —

Logtail Cloud, SaaS Gestión de logs Sitio web oficial — —

Marfeel SaaS móvil — Oferta de empleo, abr. de 2022 — —

MasMovil Telecomunicaciones Servicios de telecomunicaciones Blog — —

Match Systems Software y tecnología Inteligencia de blockchain y AML Oferta de empleo, marzo de 2024 — —

cBioPortal Salud Portal de almacenamiento de datos para genómica del cáncer Meetup de Nueva York, dic. de 2023 — —

Metoro Observabilidad Monitoreo Descripción de la arquitectura — PB en todos los clústeres

MindsDB Aprendizaje automático Producto principal Sitio web oficial — —

Modeo Software & tecnología Ingeniería de datos Blog, junio de 2023 — —

moosejs Software & tecnología Framework de desarrollo de código abierto Entrada de blog, mayo de 2024 — —

Motodata Monitoreo Producto principal Sitio web oficial — —

MyScale Software & tecnología Base de datos de IA Documentación — —

NGINX Red de entrega de aplicaciones NGINX Management Suite Documentación — —

NOC Project Monitoreo de red Analítica Sitio web oficial Producto principal —

Nansen Finanzas — cripto Analítica Comunicado de prensa — —

Nebius SaaS Producto principal Sitio web oficial — —

Neocom SaaS de IA Producto principal Oferta de empleo — —

NeonDB Cloud Gestión de Postgres Blog, 2024 — —

NetApp Instaclustr Almacenamiento en Cloud Analítica Documentación — —

Netflix Software & Tecnología streaming de vídeo Meetup, marzo de 2025 — —

NineData Software & Tecnología DMaaS Meetup de ClickHouse en Hangzhou, mayo de 2024 — —

Noction Tecnología de red Producto principal Sitio web oficial — —

Notionlytics Software & Tecnología Analítica de páginas para Notion Twitter, julio de 2023 — —

Nvidia Software & Tecnología NVIDIA AI Aerial Documentación — —

Oden Software & Tecnología Manufactura

Odoscope Software & Tecnología Plataforma de interacción con clientes Candidatura a premios, febrero de 2023 — —

Ok.ru Red social — Conferencia SmartData, octubre de 2021 72 servidores 810 TB comprimidos, 50 mil millones de filas/día, 1.5 TB/día

OneAPM Monitorización y análisis de datos Producto principal Diapositivas en chino, octubre de 2018 — —

One Fact Foundation Atención sanitaria Datos de CDN/Web repositorio de GitHub — 2PB

OneUptime Plataforma de observabilidad Analítica repositorio de GitHub — —

Onepixel.link Software Acortador de URL Twitter, 2024 — —

Ongage Marketing Analítica Blog — —

OpenLIT Software & Tecnología Monitorización de OTel con IA GitHub — —

OpenReplay Analítica de producto Reproducción de sesiones Documentación — —

Oppo Hardware Empresa de electrónica de consumo Meetup de ClickHouse en Chengdu, abril de 2024 — —

Outerbase Software y tecnología Interfaz de base de datos Sitio web oficial — —

Oxide Hardware y software Plano de control del servidor Repositorio de GitHub — —

PITS Globale Datenrettungsdienste Recuperación de datos Analítica — —

Pace Marketing y ventas Aplicación interna Usuario de ClickHouse Cloud — —

Papermark Software y tecnología Uso compartido de documentos y analítica Twitter, septiembre de 2023 — —

Percona Análisis de rendimiento Percona Monitoring and Management Sitio web oficial, mar 2020 — —

PingCAP Analítica Procesamiento transaccional y analítico en tiempo real GitHub, TiFlash/TiDB — —

Plane Software y tecnología Gestión de proyectos Twitter, septiembre de 2023 — —

PoeticMetric Métricas Producto principal Slack de la comunidad, abril de 2022 — —

PQL Software y tecnología Herramienta de consultas SQL Sitio web oficial — —

Pragma Innovation Telemetría y análisis de big data Producto principal Diapositivas en inglés, octubre de 2018 — —

Prefect Software y tecnología Producto principal Blog, mayo de 2024 — —

Property Finder Sector inmobiliario — Usuario de ClickHouse Cloud — —

Pulse Ops Herramientas para desarrolladores — ClickHouse como backend (Cloud y autogestionado) — —

PyRank Analítica de código abierto Estadísticas de descargas de paquetes de PyPI PyRank — —

Qualified Gestión del embudo de ventas Capas de datos y mensajería Oferta de trabajo, nov. de 2022 — —

Qube Research & Technologies FinTech Análisis Usuario de ClickHouse Cloud — —

Railway Software y tecnología Herramientas de software PaaS Registro de cambios, mayo de 2023 — —

Ramp Servicios financieros Analítica en tiempo real, detección de fraude Meetup de NYC, marzo de 2024 — —

Rapid Delivery Analytics Retail Analítica Usuario de ClickHouse Cloud — —

Releem Bases de datos Gestión de MySQL Blog 2024 — —

Replica Planificación urbana Analítica Oferta de empleo — —

Resmo Software y tecnología Seguridad en Cloud y gestión de activos 1 nodo c7g.xlarge,

Rivet Software y tecnología Escalado de servidores de juegos HackerNews, agosto de 2023 — —

Roblox Videojuegos Operaciones de seguridad Meetup de San Francisco, septiembre de 2024 — 100M eventos al día

Rollbar Desarrollo de software Producto principal Sitio web oficial — —

RuSIEM SIEM Producto principal Sitio web oficial — —

Rybbit Analítica Producto principal GitHub — —

SESCO Trading Finanzas Análisis usuario de ClickHouse Cloud — —

Synclite Software & tecnología Replicación de bases de datos Sitio web oficial — —

SQLPad Software & tecnología Editor SQL basado en web. GitHub, marzo de 2023 — —

Santiment Analítica del comportamiento para el mercado cripto Producto principal Repositorio de GitHub — —

Scale8 Gestión de etiquetas y analítica Producto principal Código fuente — —

Scarf Analítica de código abierto Producto principal Meetup, diciembre de 2024 — —

ScrapingBee Software & tecnología API de web scraping Twitter, enero de 2024 — —

ScratchDB Software & tecnología Analítica sin servidor GitHub — —

Segment Procesamiento de datos Producto principal Diapositivas, 2019 9 * nodos i3en.3xlarge, SSD NVME de 7.5 TB, 96 GB de memoria, 12 vCPU —

sembot.io Anuncios de compras — Un comentario en LinkedIn, 2020 — —

Sendinblue Software & tecnología Segmentación Blog, febrero de 2023 100 nodos —

Serverless Aplicaciones sin servidor Métricas usuario de ClickHouse Cloud — —

Sewer AI Software & tecnología — usuario de ClickHouse Cloud — —

Skool Plataforma comunitaria Analítica del comportamiento y de experimentación Meetup de SoCal, agosto de 2024 — 100m filas/día

slido Software y tecnología Preguntas y respuestas y encuestas Meetup, abril de 2023 — —

Sonrai Security Seguridad en Cloud — Comentarios en Slack — —

Spec Software y tecnología Detección de fraude en línea HackerNews, agosto de 2023 — —

spectate Software y tecnología Monitorización y gestión de incidentes Twitter, agosto de 2023 — —

Splio Software y tecnología Marketing de personalización Slack, septiembre de 2023 — —

Staffcop Seguridad de la información Producto principal Sitio web oficial, documentación — —

Statsig Software y tecnología Analítica en tiempo real Vídeo — —

Streamkap Plataforma de datos — Vídeo — —

Suning Comercio electrónico Analítica del comportamiento de usuarios Artículo de blog — —

SwarmFarm Robotics Agricultura y tecnología Producto principal Diapositivas del meetup — —

Swetrix Analítica Producto principal Código fuente — —

Synerise ML e IA Feature Store Presentación, abril de 2020 — —

Synpse Gestión de aplicaciones Producto principal Twitter, enero de 2022 — —

sumsub Software y tecnología Plataforma de verificación Meetup, julio de 2022 — —

Talo Game Services Analítica de videojuegos Analítica de jugadores basada en eventos Blog, agosto de 2024 — —

TURBOARD Analítica de BI — Sitio web oficial — —

TeamApt FinTech Procesamiento de datos Sitio web oficial — —

Teamtailor Software de reclutamiento — Usuario de ClickHouse Cloud — —

Tekion Comercio minorista de automoción Analítica de clickstream Entrada de blog, junio de 2024 — —

Teralytics Movilidad Analítica Blog técnico — —

Theia Software & tecnología Inteligencia de amenazas Twitter, julio de 2023 — —

ThirdWeb Software & tecnología Análisis de blockchain Usuario de ClickHouse Cloud — —

Timeflow Software Analítica Blog — —

Timeplus Software & tecnología Analítica en streaming Meetup, agosto de 2023 — —

Tinybird Productos de datos en tiempo real Procesamiento de datos Sitio web oficial — —

TrackingPlan Marketing & ventas Monitorización Usuario de ClickHouse Cloud — —

Traffic Stars Red publicitaria — Diapositivas en ruso, mayo de 2018 300 servidores en Europa/EE. UU. 1.8 PiB, 700 000 inserts/s (a fecha de 2021)

Turkcell Telecomunicaciones Analítica de BI Vídeo de YouTube 2 nodos 2 TB al día, 100 TB en total

Twilio Relación con clientes Twilio SendGrid Presentación de meetup, septiembre de 2024 — 10 mil millones de eventos/día

Tydo Inteligencia del cliente Producto de segmentación de clientes Meetup de SoCal, agosto de 2024 — —

VKontech Sistemas distribuidos Migración desde MongoDB Blog, enero de 2022 — —

Valueleaf Services Pvt.Ltd Software y tecnología Plataforma martech, plataforma publicitaria y plataforma agregadora de préstamos ClickHouse Slack, abril de 2023 — —

Velvet Gestión de bases de datos Producto principal Oferta de empleo — —

Vercel Analítica de tráfico y rendimiento — Referencia directa, octubre de 2021 — —

Vidazoo Publicidad Analítica Usuario de ClickHouse Cloud — —

Vimeo Alojamiento de video Analítica Entrada de blog — —

Voltmetrix Gestión de bases de datos Producto principal Entrada de blog — —

WSPR Live Software y tecnología Datos de puntos WSPR Twitter, abril de 2023 — —

Waitlyst Software y tecnología Gestión del recorrido del cliente con IA Twitter, junio de 2023 — —

WanShanData Software y tecnología Producto principal Diapositivas del meetup en chino — —

Wargaming Juegos Entrevista — —

WebGazer Monitoreo de uptime Producto principal Slack de la comunidad, abril de 2022 — —

WebScrapingHQ Software y tecnología API de web scraping X, noviembre de 2024 — —

Wowza Plataforma de video Analítica de streaming Usuario de ClickHouse Cloud — —

Wundergraph Software y tecnología Plataforma de API Twitter, febrero de 2023 — —

Xata Software y tecnología panel de observabilidad SaaS Twitter, marzo de 2024 — —

Xenoss Desarrollo de martech y adtech — Sitio web oficial — —

YTsaurus Almacenamiento y procesamiento distribuidos Producto principal Sitio web principal — —

Yandex Metrica Analítica web Producto principal Diapositivas, febrero de 2020 630 servidores en un clúster, 360 servidores en otro clúster, 1862 servidores en un departamento 133 PiB / 8.31 PiB / 120 billones de registros

Yellowfin Analítica Producto principal Integración — —

Yotascale Cloud Pipeline de datos LinkedIn (logros) — 2 mil millones de registros/día

Zipy Software & tecnología Depuración de sesiones de usuario Blog, abril de 2023 — —

Zomato Pedidos de comida en línea Logging Blog, julio de 2023 — —

Zomato Alimentos & bebidas Entrega de comida Blog 2024 — —