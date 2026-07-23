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La siguiente lista de empresas que usan ClickHouse y sus casos de éxito se ha recopilado a partir de fuentes públicas, por lo que puede no reflejar la situación actual. Agradeceríamos que compartieras la historia de la adopción de ClickHouse en tu empresa y la agregaras a la lista, pero asegúrate de no incumplir ningún acuerdo de confidencialidad al hacerlo. También es útil aportar actualizaciones con publicaciones de otras empresas.
Última modificación el 23 de julio de 2026