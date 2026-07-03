Shared Página que describe el motor de base de datos Shared , disponible en ClickHouse Cloud

Atomic El motor Atomic admite consultas DROP TABLE y RENAME TABLE sin bloqueo, así como consultas atómicas EXCHANGE TABLES . El motor de base de datos Atomic se usa de forma predeterminada.

Replicated El motor se basa en el motor Atomic . Admite la replicación de metadatos mediante la escritura del registro DDL en ZooKeeper y su ejecución en todas las réplicas de una base de datos determinada.

PostgreSQL Permite conectarse a bases de datos en un servidor PostgreSQL remoto.

MySQL Permite conectarse a bases de datos en un servidor MySQL remoto y realizar consultas INSERT y SELECT para intercambiar datos entre ClickHouse y MySQL.

SQLite Permite conectarse a bases de datos SQLite y realizar consultas INSERT y SELECT para intercambiar datos entre ClickHouse y SQLite.

MaterializedPostgreSQL Crea una base de datos de ClickHouse con tablas de una base de datos PostgreSQL.

Backup Permite adjuntar al instante una tabla o base de datos desde copias de seguridad en modo de solo lectura.