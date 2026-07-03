|Página
|Descripción
|Shared
|Página que describe el motor de base de datos
Shared, disponible en ClickHouse Cloud
|Atomic
|El motor
Atomic admite consultas
DROP TABLE y
RENAME TABLE sin bloqueo, así como consultas atómicas
EXCHANGE TABLES. El motor de base de datos
Atomic se usa de forma predeterminada.
|Replicated
|El motor se basa en el motor
Atomic. Admite la replicación de metadatos mediante la escritura del registro DDL en ZooKeeper y su ejecución en todas las réplicas de una base de datos determinada.
|PostgreSQL
|Permite conectarse a bases de datos en un servidor PostgreSQL remoto.
|MySQL
|Permite conectarse a bases de datos en un servidor MySQL remoto y realizar consultas
INSERT y
SELECT para intercambiar datos entre ClickHouse y MySQL.
|SQLite
|Permite conectarse a bases de datos SQLite y realizar consultas
INSERT y
SELECT para intercambiar datos entre ClickHouse y SQLite.
|MaterializedPostgreSQL
|Crea una base de datos de ClickHouse con tablas de una base de datos PostgreSQL.
|Backup
|Permite adjuntar al instante una tabla o base de datos desde copias de seguridad en modo de solo lectura.
|DataLakeCatalog
|El motor de base de datos
DataLakeCatalog le permite conectar ClickHouse con catálogos de datos externos y consultar datos en formatos de tabla abiertos
Motores de base de datos
Documentación sobre motores de base de datos
Los motores de base de datos le permiten trabajar con tablas. De forma predeterminada, ClickHouse usa el motor de base de datos Atomic, que ofrece motores de tabla configurables y un dialecto SQL. A continuación, se muestra una lista completa de los motores de base de datos disponibles. Siga los enlaces para obtener más información:
Última modificación el 3 de julio de 2026
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