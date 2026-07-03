ClickHouse utiliza IA para ayudar a los clientes y ampliar la funcionalidad de la plataforma. Este documento describe dónde se usa la IA, las opciones para habilitarla o deshabilitarla y los enlaces a otra documentación donde se explica cómo usarla.

Retención de datos y entrenamiento de la IA De forma predeterminada, ninguna de nuestras funcionalidades de IA retiene datos de los clientes ni utiliza datos de los clientes para entrenar modelos.

​ Soporte de IA

La opción para habilitar el soporte de IA puede ser revisada y modificada por un usuario con permisos organization:manage . Está disponible en la página de configuración de la organización.

ClickHouse ofrece funcionalidades de IA para que los clientes interactúen con un agente de chat y reciban ayuda con la configuración o la resolución de problemas. El agente utiliza información de nuestra documentación y de los sistemas de gestión de casos para ofrecer respuestas rápidas a las consultas de los clientes.

​ Compartir datos para mejorar el producto

La configuración para habilitar el intercambio de datos para mejorar el producto puede ser revisada y modificada por un usuario con permisos organization:manage . Está disponible en la página de configuración de la organización.

Cuando la configuración de nivel de administrador para compartir datos con ClickHouse con fines de mejora del producto está activada en su organización, ClickHouse puede usar los datos generados o recopilados a través del uso que sus usuarios hagan de una funcionalidad de IA, incluidas las entradas, salidas, logs y metadatos (pero excluidos los resultados directos de las consultas a ClickHouse Cloud), para fines como la evaluación de modelos (precisión, rendimiento y pruebas de seguridad/cumplimiento), la mejora de la fiabilidad del servicio, la seguridad, la experiencia del usuario y la realización de análisis. No utilizaremos estos datos para entrenar, reentrenar ni ajustar modelos.

​ ClickHouse Assistant

service:manage-generative-ai . Está disponible en la página de configuración del servicio. Esta funcionalidad habilita dos capacidades diferenciadas: La configuración para habilitar ClickHouse Assistant puede ser revisada y modificada por un usuario con permisos. Está disponible en la página de configuración del servicio. Esta funcionalidad habilita dos capacidades diferenciadas:

Funcionalidad Descripción Datos utilizados Validación del usuario SQL AI Escribe, analiza y recomienda mejoras para consultas Metadatos del servicio, texto de la consulta e instrucciones del prompt El resultado se muestra al usuario para su revisión antes de ejecutar la consulta ClickHouse Assistant Permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas Metadatos y contenido del servicio, documentación de ClickHouse e instrucciones del prompt El resultado se presenta para su revisión; los usuarios deben validarlo antes de usarlo

​ Protocolo de contexto del modelo