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ClickHouse utiliza IA para ayudar a los clientes y ampliar la funcionalidad de la plataforma. Este documento describe dónde se usa la IA, las opciones para habilitarla o deshabilitarla y los enlaces a otra documentación donde se explica cómo usarla.
Retención de datos y entrenamiento de la IADe forma predeterminada, ninguna de nuestras funcionalidades de IA retiene datos de los clientes ni utiliza datos de los clientes para entrenar modelos.

Soporte de IA

La opción para habilitar el soporte de IA puede ser revisada y modificada por un usuario con permisos organization:manage. Está disponible en la página de configuración de la organización. ClickHouse ofrece funcionalidades de IA para que los clientes interactúen con un agente de chat y reciban ayuda con la configuración o la resolución de problemas. El agente utiliza información de nuestra documentación y de los sistemas de gestión de casos para ofrecer respuestas rápidas a las consultas de los clientes.

Compartir datos para mejorar el producto

La configuración para habilitar el intercambio de datos para mejorar el producto puede ser revisada y modificada por un usuario con permisos organization:manage. Está disponible en la página de configuración de la organización. Cuando la configuración de nivel de administrador para compartir datos con ClickHouse con fines de mejora del producto está activada en su organización, ClickHouse puede usar los datos generados o recopilados a través del uso que sus usuarios hagan de una funcionalidad de IA, incluidas las entradas, salidas, logs y metadatos (pero excluidos los resultados directos de las consultas a ClickHouse Cloud), para fines como la evaluación de modelos (precisión, rendimiento y pruebas de seguridad/cumplimiento), la mejora de la fiabilidad del servicio, la seguridad, la experiencia del usuario y la realización de análisis. No utilizaremos estos datos para entrenar, reentrenar ni ajustar modelos.

ClickHouse Assistant

La configuración para habilitar ClickHouse Assistant puede ser revisada y modificada por un usuario con permisos service:manage-generative-ai. Está disponible en la página de configuración del servicio. Esta funcionalidad habilita dos capacidades diferenciadas:

Protocolo de contexto del modelo

ClickHouse MCP permite a los clientes crear con mayor facilidad sus propios agentes aprovechando los datos de sus servicios de ClickHouse. Esto requiere una configuración independiente y utiliza el modelo de IA que el cliente elija para procesar los datos. ClickHouse no administra ni tiene acceso a los modelos de IA del cliente.
Última modificación el 3 de julio de 2026