Retención de datos y entrenamiento de la IADe forma predeterminada, ninguna de nuestras funcionalidades de IA retiene datos de los clientes ni utiliza datos de los clientes para entrenar modelos.
La opción para habilitar el soporte de IA puede ser revisada y modificada por un usuario con permisos
Soporte de IA
organization:manage. Está disponible en la página de configuración de la organización.
ClickHouse ofrece funcionalidades de IA para que los clientes interactúen con un agente de chat y reciban ayuda con la configuración o la resolución de problemas. El agente utiliza información de nuestra documentación y de los sistemas de gestión de casos para ofrecer respuestas rápidas a las consultas de los clientes.
La configuración para habilitar el intercambio de datos para mejorar el producto puede ser revisada y modificada por un usuario con permisos
organization:manage. Está disponible en la página de configuración de la organización.
Cuando la configuración de nivel de administrador para compartir datos con ClickHouse con fines de mejora del producto está activada en su organización, ClickHouse puede usar los datos generados o recopilados a través del uso que sus usuarios hagan de una funcionalidad de IA, incluidas las entradas, salidas, logs y metadatos (pero excluidos los resultados directos de las consultas a ClickHouse Cloud), para fines como la evaluación de modelos (precisión, rendimiento y pruebas de seguridad/cumplimiento), la mejora de la fiabilidad del servicio, la seguridad, la experiencia del usuario y la realización de análisis. No utilizaremos estos datos para entrenar, reentrenar ni ajustar modelos.
La configuración para habilitar ClickHouse Assistant puede ser revisada y modificada por un usuario con permisos
ClickHouse Assistant
service:manage-generative-ai. Está disponible en la página de configuración del servicio. Esta funcionalidad habilita dos capacidades diferenciadas:
|Funcionalidad
|Descripción
|Datos utilizados
|Validación del usuario
|SQL AI
|Escribe, analiza y recomienda mejoras para consultas
|Metadatos del servicio, texto de la consulta e instrucciones del prompt
|El resultado se muestra al usuario para su revisión antes de ejecutar la consulta
|ClickHouse Assistant
|Permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas
|Metadatos y contenido del servicio, documentación de ClickHouse e instrucciones del prompt
|El resultado se presenta para su revisión; los usuarios deben validarlo antes de usarlo
ClickHouse MCP permite a los clientes crear con mayor facilidad sus propios agentes aprovechando los datos de sus servicios de ClickHouse. Esto requiere una configuración independiente y utiliza el modelo de IA que el cliente elija para procesar los datos. ClickHouse no administra ni tiene acceso a los modelos de IA del cliente.