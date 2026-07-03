Esta guía ofrece una descripción general de la recuperación ante desastres.

Esta página describe las recomendaciones de recuperación ante desastres para ClickHouse Cloud y ofrece orientación para que los clientes se recuperen de una interrupción. Actualmente, ClickHouse Cloud no admite la conmutación por error automática ni la sincronización automática entre varias regiones geográficas.

Los clientes deben realizar pruebas periódicas de restauración de copias de seguridad para comprender el RTO específico según el tamaño y la configuración de su servicio.

Conviene repasar primero algunas definiciones.

RPO (Objetivo de punto de recuperación): La pérdida máxima de datos aceptable, medida en tiempo, tras un evento disruptivo. Ejemplo: un RPO de 30 min significa que, en caso de fallo, la DB debería poder restaurarse a un estado cuyos datos no tengan más de 30 min de antigüedad. Esto, por supuesto, depende de la frecuencia con la que se realicen las copias de seguridad.

RTO (Objetivo de tiempo de recuperación): El tiempo máximo de inactividad permitido antes de que deban reanudarse las operaciones normales tras una interrupción. Ejemplo: un RTO de 30 min significa que, en caso de fallo, el equipo puede restaurar los datos y las aplicaciones y reanudar las operaciones normales en un plazo de 30 min.

Copias de seguridad e instantáneas de base de datos: Las copias de seguridad proporcionan almacenamiento duradero a largo plazo con una copia independiente de los datos. Las instantáneas no crean una copia adicional de los datos, suelen ser más rápidas y ofrecen mejores RPO.

​ Copias de seguridad de la base de datos

Tener una copia de seguridad de su servicio principal es una forma eficaz de poder restaurarlo en caso de indisponibilidad del servicio principal. ClickHouse Cloud admite las siguientes capacidades de copia de seguridad.

Copias de seguridad predeterminadas

De forma predeterminada, ClickHouse Cloud realiza una copia de seguridad de su servicio cada 24 horas. Estas copias de seguridad se almacenan en la misma región que el servicio y se realizan en el bucket de almacenamiento del CSP (cloud service provider) de ClickHouse. En caso de que los datos del servicio principal se corrompan, la copia de seguridad puede usarse para restaurarlos en un servicio nuevo.

Copias de seguridad externas (en el bucket de almacenamiento del propio cliente)

Puede exportar copias de seguridad a su propio almacenamiento de objetos en su cuenta, en la misma región o en otra región. La compatibilidad con la exportación de copias de seguridad entre nubes estará disponible próximamente. Se aplicarán los cargos de transferencia de datos correspondientes a las copias de seguridad entre regiones y entre nubes.

Esta función no está disponible actualmente en servicios PCI/ HIPAA

Copias de seguridad configurables

Los clientes pueden configurar copias de seguridad para que se realicen con mayor frecuencia, hasta cada 6 horas, con el fin de mejorar el RPO. Los clientes también pueden configurar una retención más prolongada.

Las copias de seguridad disponibles actualmente para el servicio se muestran en la página “backups” de la consola de ClickHouse Cloud. Esta sección también muestra el estado de éxito o fallo de cada copia de seguridad.

​ Restauración desde una copia de seguridad

Las copias de seguridad predeterminadas, en el bucket de ClickHouse Cloud, pueden restaurarse en un servicio nuevo de la misma región. Las copias de seguridad externas (en el almacenamiento de objetos del cliente) pueden restaurarse en un servicio nuevo de la misma región o de una diferente.

​ Guía sobre la duración de las copias de seguridad y la restauración

La duración de las copias de seguridad y de la restauración depende de varios factores, como el tamaño de la base de datos, así como el esquema y el número de tablas que contiene.

En nuestras pruebas, hemos visto que las copias de seguridad más pequeñas, de ~1 TB, pueden tardar entre 10 y 15 minutos o más en completarse. Las copias de seguridad de menos de 20 TB suelen completarse en una hora, y hacer una copia de seguridad de ~50 TB de datos debería llevar entre 2 y 3 horas. Las copias de seguridad se benefician de economías de escala a medida que aumenta el tamaño, y hemos visto que copias de seguridad de hasta 1 PB para algunos servicios internos se completan en menos de 10 horas.

Recomendamos hacer pruebas con su propia base de datos o con datos de muestra para obtener estimaciones más precisas, ya que la duración real depende de varios factores, como se ha indicado anteriormente.

La duración de la restauración es similar a la de las copias de seguridad para tamaños equivalentes. Como se ha mencionado anteriormente, recomendamos hacer pruebas con su propia base de datos para hacerse una idea de cuánto tardará en restaurarse la copia de seguridad.

Actualmente NO hay soporte para la conmutación por error automática entre 2 instancias de ClickHouse Cloud, ya sea en la misma región o en regiones diferentes. Actualmente NO existe sincronización automática de datos entre diferentes servicios de ClickHouse Cloud en la misma región o en regiones diferentes; es decir, no hay replicación Active-Active.

​ Proceso de recuperación

En esta sección se explican las distintas opciones de recuperación y el proceso que puede seguirse en cada caso.

​ Corrupción de datos del servicio principal

En este caso, los datos se pueden restaurar a otro servicio de la misma región a partir de la copia de seguridad. La copia de seguridad puede tener hasta 24 horas de antigüedad si se usa la política de copia de seguridad predeterminada, o hasta 6 horas (si se usan copias de seguridad configurables con una frecuencia de 6 horas).

​ Pasos de restauración

Para restaurar a partir de una copia de seguridad existente

Vaya a la sección “Backups” de la consola de ClickHouse Cloud. Haga clic en los tres puntos de “Actions” de la copia de seguridad específica desde la que desea restaurar. Asigne un nombre al nuevo servicio y restáurelo a partir de esta copia de seguridad

​ Caída de la región primaria

Puede exportar copias de seguridad a un bucket de su propio proveedor de nube. Si le preocupan las interrupciones regionales, le recomendamos exportar las copias de seguridad a una región distinta. Tenga en cuenta que se aplicarán cargos por transferencia de datos entre regiones.

Si la región primaria deja de estar disponible, la copia de seguridad en otra región puede restaurarse en un servicio nuevo de una región distinta.

Una vez restaurada la copia de seguridad en otro servicio, deberá asegurarse de actualizar cualquier configuración de DNS, balanceador de carga o cadena de conexión para que apunte al nuevo servicio. Esto puede implicar:

Actualizar variables de entorno o secretos

Reiniciar los servicios de la aplicación para establecer nuevas conexiones

Actualmente no se admite Backup / restore en un bucket externo para servicios que utilizan Cifrado transparente de datos (TDE)

​ Opciones adicionales

Hay algunas opciones adicionales que conviene tener en cuenta.

Escritura dual en clusters separados

En esta opción, puede configurar 2 clusters independientes en distintas regiones y escribir en ambos a la vez. Esta opción implica un costo más alto, ya que requiere ejecutar varios servicios, pero ofrece una mayor disponibilidad si una de las regiones deja de estar disponible.

Utilizar la replicación del CSP