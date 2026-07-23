Esta guía muestra cómo configurar las asignaciones de roles de la consola SQL, que determinan los permisos de acceso en toda la consola y las funcionalidades a las que puede acceder un usuario dentro de Cloud Console.
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Acceder a la configuración del servicio
En la página de servicios, haga clic en el menú de la esquina superior derecha del servicio cuya configuración de acceso de la consola SQL desea ajustar.Seleccione
settings en el menú emergente.
2
Ajustar el acceso a la consola SQL
En la sección “Security”, busque el área “SQL console access”:
3
Actualizar la configuración de Service Admin
Seleccione el menú desplegable de Service Admin para cambiar la configuración de access control de los roles Service Admin:Puede elegir entre los siguientes roles:
|Rol
No access
Read only
Full access
4
Actualizar la configuración de Service Read Only
Seleccione el menú desplegable de Service Read Only para cambiar la configuración de access control de los roles Service Read Only:Puede elegir entre los siguientes roles:
|Rol
No access
Read only
Full access
5
Revisar los usuarios con acceso
Puede ver un resumen de los usuarios del servicio seleccionando el recuento de usuarios:Se abrirá una pestaña a la derecha de la página que mostrará el número total de usuarios y sus roles: