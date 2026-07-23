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Esta configuración está obsoleta y ha sido sustituida por una nueva configuración en la pantalla de creación de roles de las organizaciones que han migrado a roles personalizados. Para obtener más información, consulte Manage cloud users.
Esta guía muestra cómo configurar las asignaciones de roles de la consola SQL, que determinan los permisos de acceso en toda la consola y las funcionalidades a las que puede acceder un usuario dentro de Cloud Console.
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Acceder a la configuración del servicio

En la página de servicios, haga clic en el menú de la esquina superior derecha del servicio cuya configuración de acceso de la consola SQL desea ajustar.Seleccione settings en el menú emergente.
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Ajustar el acceso a la consola SQL

En la sección “Security”, busque el área “SQL console access”:
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Actualizar la configuración de Service Admin

Seleccione el menú desplegable de Service Admin para cambiar la configuración de access control de los roles Service Admin:Puede elegir entre los siguientes roles:
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Actualizar la configuración de Service Read Only

Seleccione el menú desplegable de Service Read Only para cambiar la configuración de access control de los roles Service Read Only:Puede elegir entre los siguientes roles:
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Revisar los usuarios con acceso

Puede ver un resumen de los usuarios del servicio seleccionando el recuento de usuarios:Se abrirá una pestaña a la derecha de la página que mostrará el número total de usuarios y sus roles:
Última modificación el 23 de julio de 2026