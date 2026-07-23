Como usuario registrado, ClickHouse le permite ver y gestionar los datos personales de su cuenta, incluida su información de contacto.

Como usuario registrado, ClickHouse le permite ver y gestionar los datos de su cuenta personal, incluida su información de contacto. Según su rol, esto también puede incluir acceso a la información de contacto de otros usuarios de su organización, los detalles de la API key y otra información relevante. Puede gestionar estos datos directamente desde la consola de ClickHouse en modalidad de autoservicio.

¿Qué es una solicitud de acceso del interesado (DSAR)?

Dependiendo de dónde se encuentre, la legislación aplicable también puede otorgarle derechos adicionales sobre los datos personales que ClickHouse conserva sobre usted (derechos del titular de los datos), tal como se describe en la Política de privacidad de ClickHouse. El proceso para ejercer los derechos del titular de los datos se conoce como solicitud de acceso del interesado (DSAR).

Alcance de los datos personales

Consulte la Política de privacidad de ClickHouse para obtener más información sobre los datos personales que ClickHouse recopila y cómo pueden utilizarse.

De forma predeterminada, ClickHouse permite a los usuarios consultar sus datos personales directamente desde la consola de ClickHouse.

A continuación, se presenta un resumen de los datos que ClickHouse recopila durante la creación de la cuenta y el uso del servicio, junto con información sobre dónde pueden consultarse determinados datos personales dentro de la consola de ClickHouse.

Ubicación/URL Descripción Datos personales https://auth.clickhouse.cloud/u/signup/ Registro de la cuenta correo electrónico, contraseña https://console.clickhouse.cloud/profile Datos generales del perfil del usuario nombre, correo electrónico https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/members Lista de usuarios de una organización nombre, correo electrónico https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/keys Lista de claves de API y de quién las creó correo electrónico https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/audit Registro de actividad, con las acciones realizadas por usuarios individuales correo electrónico https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/billing Información de facturación y facturas dirección de facturación, correo electrónico https://console.clickhouse.cloud/support Interacciones con el soporte de ClickHouse nombre, correo electrónico

Nota: Las URL con OrgID deben actualizarse para reflejar el OrgID de su cuenta específica.

​ Clientes actuales

Si tiene una cuenta con nosotros y la opción de autoservicio no ha resuelto su incidencia relacionada con sus datos personales, puede enviar una solicitud de acceso del interesado conforme a la Política de Privacidad. Para hacerlo, inicie sesión en su cuenta de ClickHouse y abra un caso de soporte . Esto nos ayuda a verificar su identidad y a agilizar el proceso para atender su solicitud.

Asegúrese de incluir los siguientes datos en su caso de soporte:

Campo Texto que debe incluir en su solicitud Asunto Data Subject Access Request (DSAR) Descripción Descripción detallada de la información que desea que ClickHouse busque, recopile y/o proporcione.

​ Personas sin cuenta

Si no tiene una cuenta con nosotros y la opción de autoservicio anterior no ha resuelto su problema relacionado con sus datos personales, y desea presentar una solicitud de acceso del interesado de conformidad con la Política de Privacidad, puede enviar estas solicitudes por correo electrónico a privacy@clickhouse.com

​ Verificación de identidad

Si envía por correo electrónico una solicitud de acceso del interesado, podremos pedirle información específica para ayudarnos a confirmar su identidad y tramitar su solicitud. La legislación aplicable puede exigirnos o permitirnos rechazar su solicitud. Si rechazamos su solicitud, le informaremos del motivo, salvo que existan restricciones legales.