Como usuario registrado, ClickHouse le permite ver y gestionar los datos de su cuenta personal, incluida su información de contacto. Según su rol, esto también puede incluir acceso a la información de contacto de otros usuarios de su organización, los detalles de la API key y otra información relevante. Puede gestionar estos datos directamente desde la consola de ClickHouse en modalidad de autoservicio. ¿Qué es una solicitud de acceso del interesado (DSAR)? Dependiendo de dónde se encuentre, la legislación aplicable también puede otorgarle derechos adicionales sobre los datos personales que ClickHouse conserva sobre usted (derechos del titular de los datos), tal como se describe en la Política de privacidad de ClickHouse. El proceso para ejercer los derechos del titular de los datos se conoce como solicitud de acceso del interesado (DSAR). Alcance de los datos personales Consulte la Política de privacidad de ClickHouse para obtener más información sobre los datos personales que ClickHouse recopila y cómo pueden utilizarse.
Introducción
De forma predeterminada, ClickHouse permite a los usuarios consultar sus datos personales directamente desde la consola de ClickHouse. A continuación, se presenta un resumen de los datos que ClickHouse recopila durante la creación de la cuenta y el uso del servicio, junto con información sobre dónde pueden consultarse determinados datos personales dentro de la consola de ClickHouse.
Autoservicio
Nota: Las URL con
|Ubicación/URL
|Descripción
|Datos personales
|https://auth.clickhouse.cloud/u/signup/
|Registro de la cuenta
|correo electrónico, contraseña
|https://console.clickhouse.cloud/profile
|Datos generales del perfil del usuario
|nombre, correo electrónico
|https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/members
|Lista de usuarios de una organización
|nombre, correo electrónico
|https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/keys
|Lista de claves de API y de quién las creó
|correo electrónico
|https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/audit
|Registro de actividad, con las acciones realizadas por usuarios individuales
|correo electrónico
|https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/billing
|Información de facturación y facturas
|dirección de facturación, correo electrónico
|https://console.clickhouse.cloud/support
|Interacciones con el soporte de ClickHouse
|nombre, correo electrónico
OrgID deben actualizarse para reflejar el
OrgID de su cuenta específica.
Si tiene una cuenta con nosotros y la opción de autoservicio no ha resuelto su incidencia relacionada con sus datos personales, puede enviar una solicitud de acceso del interesado conforme a la Política de Privacidad. Para hacerlo, inicie sesión en su cuenta de ClickHouse y abra un caso de soporte. Esto nos ayuda a verificar su identidad y a agilizar el proceso para atender su solicitud. Asegúrese de incluir los siguientes datos en su caso de soporte:
Clientes actuales
|Campo
|Texto que debe incluir en su solicitud
|Asunto
|Data Subject Access Request (DSAR)
|Descripción
|Descripción detallada de la información que desea que ClickHouse busque, recopile y/o proporcione.
Si no tiene una cuenta con nosotros y la opción de autoservicio anterior no ha resuelto su problema relacionado con sus datos personales, y desea presentar una solicitud de acceso del interesado de conformidad con la Política de Privacidad, puede enviar estas solicitudes por correo electrónico a privacy@clickhouse.com.
Personas sin cuenta
Si envía por correo electrónico una solicitud de acceso del interesado, podremos pedirle información específica para ayudarnos a confirmar su identidad y tramitar su solicitud. La legislación aplicable puede exigirnos o permitirnos rechazar su solicitud. Si rechazamos su solicitud, le informaremos del motivo, salvo que existan restricciones legales. Para obtener más información, consulte la Política de Privacidad de ClickHouse