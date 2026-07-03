Configurar ajustes
Cómo configurar los ajustes de tu servicio de ClickHouse Cloud para un usuario o rol específicos
Para especificar ajustes para su servicio de ClickHouse Cloud para un usuario o un rol específicos, debe usar Settings Profiles basados en SQL. Aplicar Settings Profiles garantiza que los ajustes que configure se mantengan, incluso cuando sus servicios se detengan, queden inactivos o se actualicen. Para obtener más información sobre Settings Profiles, consulte esta página. Tenga en cuenta que los Settings Profiles basados en XML y los archivos de configuración actualmente no son compatibles con ClickHouse Cloud. Para obtener más información sobre los ajustes que puede especificar para su servicio de ClickHouse Cloud, consulte todos los ajustes posibles por categoría en nuestra documentación.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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