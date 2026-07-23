Sabemos que, en ocasiones, ciertas circunstancias hacen necesario cerrar una cuenta. Esta guía le ayudará en el proceso.

Cierre y eliminación de la cuenta

​ Cierre y eliminación de la cuenta

Nuestro objetivo es ayudarle a que su proyecto tenga éxito. Si tiene preguntas que no se responden en este sitio o necesita ayuda para evaluar un caso de uso específico, póngase en contacto con nosotros en support@clickhouse.com

Sabemos que a veces hay circunstancias que hacen necesario el cierre de la cuenta. Esta guía le ayudará a completar el proceso.

​ Cerrar o eliminar su cuenta

Los clientes pueden volver a iniciar sesión en cuentas cerradas para consultar el uso, la facturación y los registros de actividad de la cuenta. Esto le permite acceder fácilmente a detalles útiles para diversos fines, desde documentar casos de uso hasta descargar facturas al final del año con fines fiscales. También seguirá recibiendo actualizaciones del producto para saber si alguna funcionalidad que estaba esperando ya está disponible. Además, las cuentas cerradas pueden reabrirse en cualquier momento para iniciar nuevos servicios.

Los clientes que soliciten la eliminación de datos personales deben tener en cuenta que se trata de un proceso irreversible. La cuenta y la información relacionada dejarán de estar disponibles. No recibirá actualizaciones del producto y es posible que no pueda reabrir la cuenta. Esto no afectará a ninguna suscripción al boletín informativo.

Los suscriptores del boletín informativo pueden darse de baja en cualquier momento mediante el enlace de cancelación de suscripción que figura al final del correo electrónico del boletín, sin cerrar su cuenta ni eliminar su información.

​ Preparativos para el cierre

Antes de solicitar el cierre de la cuenta, sigue estos pasos para prepararla.

1 1. Exporta todos los datos que necesites conservar. Exporta el contenido del servicio

Exporta los registros de la consola

Exporta los registros de la base de datos

2 2. Detén y elimina tus servicios. Esto evitará que se sigan acumulando cargos adicionales en tu cuenta 3 3. Elimina todos los usuarios excepto el Admin que solicitará el cierre. Esto evita que se produzca actividad inesperada en la cuenta que pueda impedir el cierre 4 4. Revisa las pestañas 'Uso' y 'Facturación' para verificar que se hayan pagado todos los cargos. No podemos cerrar cuentas con saldos pendientes.

​ Solicitar el cierre de una cuenta

Estamos obligados a autenticar las solicitudes tanto de cierre como de eliminación. Para garantizar que su solicitud pueda procesarse rápidamente, siga los pasos que se indican a continuación.

Inicie sesión en su cuenta de clickhouse.cloud. Complete cualquier paso pendiente en la sección Preparación para el cierre anterior. Haga clic en el botón Help (signo de interrogación en la esquina superior derecha de la pantalla). En ‘Support’, haga clic en ‘Create case’. En la pantalla ‘Create new case’, introduzca lo siguiente:

Priority: Severity 3 Subject: Por favor, cierre mi cuenta de ClickHouse Description: Le agradeceríamos que compartiera una breve nota sobre los motivos de su cancelación.

Haz clic en ‘Create new case’ Cerraremos tu cuenta y te enviaremos un correo electrónico de confirmación para informarte cuando el proceso haya finalizado.

​ Solicitar la eliminación de sus datos personales

Tenga en cuenta que solo los administradores de la cuenta pueden solicitar a ClickHouse la eliminación de datos personales. Si no es administrador de la cuenta, póngase en contacto con el administrador de su cuenta de ClickHouse para solicitar que lo retiren de la cuenta.

Para solicitar la eliminación de datos, siga los pasos indicados anteriormente en ‘Solicitar el cierre de la cuenta’. Al introducir la información del caso, cambie el asunto a ‘Por favor, cierre mi cuenta de ClickHouse y elimine mis datos personales.’

Tramitaremos las solicitudes de eliminación de datos personales en un plazo de 30 días.