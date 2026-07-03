Skip to main content

Eventos del registro de auditoría de consola

Los distintos tipos de eventos capturados para la organización se agrupan en 3 categorías: Organización, servicio y Usuario. Para obtener más información sobre el registro de auditoría y cómo exportarlo o añadir una integración de API, consulta la documentación de console audit log en la sección Guías anterior. Los siguientes eventos se registran en el registro de auditoría.

Organización

  • Organización creada
  • Organización eliminada
  • Cambio de nombre de la organización

Servicio

  • Servicio creado
  • Servicio eliminado
  • Servicio detenido
  • Servicio iniciado
  • Nombre del servicio cambiado
  • Lista de acceso IP del servicio modificada
  • Contraseña del servicio restablecida

Usuario

  • Se cambió el rol del usuario
  • Se eliminó al usuario de la organización
  • Se invitó al usuario a la organización
  • El usuario se unió a la organización
  • Se eliminó la invitación del usuario
  • El usuario abandonó la organización
Última modificación el 3 de julio de 2026