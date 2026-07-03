Los distintos tipos de eventos capturados para la organización se agrupan en 3 categorías: Organización, servicio y Usuario. Para obtener más información sobre el registro de auditoría y cómo exportarlo o añadir una integración de API, consulta la documentación de console audit log en la sección Guías anterior. Los siguientes eventos se registran en el registro de auditoría.
Eventos del registro de auditoría de consola
Organización
- Organización creada
- Organización eliminada
- Cambio de nombre de la organización
Servicio
- Servicio creado
- Servicio eliminado
- Servicio detenido
- Servicio iniciado
- Nombre del servicio cambiado
- Lista de acceso IP del servicio modificada
- Contraseña del servicio restablecida
Usuario
- Se cambió el rol del usuario
- Se eliminó al usuario de la organización
- Se invitó al usuario a la organización
- El usuario se unió a la organización
- Se eliminó la invitación del usuario
- El usuario abandonó la organización