Si la casilla Set Session ID está activada en la pestaña Advanced (de forma predeterminada), puede establecer ajustes a nivel de sesión usando
Pestaña Initial SQL
SET my_setting=value;
En el 99 % de los casos no necesitas la pestaña Advanced; para el 1 % restante, puedes usar la siguiente configuración:
Pestaña Advanced
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Parámetros de conexión personalizados. De forma predeterminada,
socket_timeoutya está especificado; puede ser necesario cambiar este parámetro si algunas extracciones tardan mucho en actualizarse. El valor de este parámetro se especifica en milisegundos. El resto de los parámetros se puede consultar aquí; añádelos en este campo separados por comas
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JDBC Driver custom_http_params. Este campo te permite añadir algunos parámetros a la cadena de conexión de ClickHouse pasando valores al
custom_http_paramsdel driver. Por ejemplo, así se especifica
session_idcuando se activa la casilla Set Session ID
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JDBC Driver
typeMappings. Este campo te permite pasar una lista de asignaciones de tipos de datos de ClickHouse a tipos de datos de Java usados por el JDBC driver. El connector muestra automáticamente los enteros grandes como cadenas gracias a este parámetro; puedes cambiarlo pasando tu propio conjunto de asignaciones (no sé por qué) usandoLee más sobre las asignaciones en la sección correspondiente
UInt256=java.lang.Double,Int256=java.lang.Double
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JDBC Driver URL Parameters. En este campo puedes pasar el resto de los parámetros del driver, por ejemplo
jdbcCompliance. Ten en cuenta que los valores de los parámetros deben pasarse en formato URL encoded y que, si pasas
custom_http_paramso
typeMappingstanto en este campo como en los campos anteriores de la pestaña Advanced, los valores de esos dos campos anteriores tendrán prioridad
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Casilla Set Session ID. Es necesaria para establecer configuraciones a nivel de sesión en la pestaña Initial SQL; genera un
session_idcon un timestamp y un número seudoaleatorio con el formato
"tableau-jdbc-connector-*{timestamp}*-*{number}*"
De forma predeterminada, el driver muestra los campos de tipo UInt64, Int128, (U)Int256 como cadenas, pero solo los muestra, no los convierte. Esto significa que, cuando intente escribir el siguiente campo calculado, obtendrá un error
Compatibilidad limitada con los tipos de datos UInt64, Int128, (U)Int256
Para trabajar con campos Integer de gran tamaño igual que con cadenas, es necesario envolver explícitamente el campo en la función STR()
LEFT([myUInt256], 2) // ¡Error!
Sin embargo, dado que estos campos se usan con mayor frecuencia para obtener el número de valores únicos (ID como Watch ID y Visit ID en Yandex.Metrica) o como una Dimensión para especificar el nivel de detalle de la visualización, funcionan bien.
LEFT(STR([myUInt256]), 2) // ¡Funciona bien!
Al usar la vista previa de datos (View data) de una tabla con campos UInt64, ya no aparece ningún error.
COUNTD([myUInt256]) // ¡También funciona bien!