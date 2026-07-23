1
Quitar la tabla del pipe
Puede hacerlo siguiendo la guía para quitar tablas.
2
Truncar o eliminar la tabla en ClickHouse
Este paso sirve para evitar la duplicación de datos cuando vuelva a añadir esta tabla en el siguiente paso. Puede hacerlo yendo a la pestaña SQL Console de ClickHouse Cloud y ejecutando una consulta. Tenga en cuenta que contamos con una validación que bloquea la adición de la tabla si esta ya existe en ClickHouse y no está vacía.
3
Añadir la tabla al ClickPipe de nuevo
Puede hacerlo siguiendo la guía para añadir tablas.