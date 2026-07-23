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Hay casos en los que resulta útil volver a sincronizar tablas específicas de un pipe. Algunos ejemplos de uso son cambios importantes en el esquema de MySQL o alguna remodelación de datos en ClickHouse. Aunque la resincronización de tablas individuales con solo hacer clic en un botón aún está en desarrollo, esta guía explica cómo puede hacerlo hoy en un ClickPipe para MySQL.
1

Quitar la tabla del pipe

Puede hacerlo siguiendo la guía para quitar tablas.
2

Truncar o eliminar la tabla en ClickHouse

Este paso sirve para evitar la duplicación de datos cuando vuelva a añadir esta tabla en el siguiente paso. Puede hacerlo yendo a la pestaña SQL Console de ClickHouse Cloud y ejecutando una consulta. Tenga en cuenta que contamos con una validación que bloquea la adición de la tabla si esta ya existe en ClickHouse y no está vacía.
3

Añadir la tabla al ClickPipe de nuevo

Puede hacerlo siguiendo la guía para añadir tablas.
Última modificación el 23 de julio de 2026