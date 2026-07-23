Documentación para Resync de un ClickPipe de una base de datos

Resync de un ClickPipe de una base de datos

Resync implica las siguientes operaciones, en este orden:

Se elimina el ClickPipe existente y se inicia un nuevo ClickPipe de “resync”. De este modo, al volver a ejecutar un resync, se detectarán los cambios en las estructuras de las tablas de origen. El ClickPipe de resync crea (o reemplaza) un nuevo conjunto de tablas de destino con los mismos nombres que las tablas originales, salvo por el sufijo _resync . Se realiza la carga inicial en las tablas _resync . A continuación, las tablas _resync se intercambian por las tablas originales. Las filas con eliminación lógica se transfieren de las tablas originales a las tablas _resync antes del intercambio.

Toda la configuración del ClickPipe original se conserva en el ClickPipe de resync. Las estadísticas del ClickPipe original se borran en la UI.

​ Casos de uso para hacer Resync a un ClickPipe

Estos son algunos escenarios:

Puede que necesites hacer cambios importantes en el esquema de las tablas de origen que rompan el ClickPipe existente y obliguen a reiniciarlo. Solo tienes que hacer clic en Resync después de realizar los cambios. En ClickHouse en particular, puede que hayas necesitado actualizar los valores de las columnas de ORDER BY de las tablas de destino. Puedes hacer Resync para volver a cargar los datos en la nueva tabla con la clave de ordenación correcta.

Puedes hacer Resync varias veces; sin embargo, ten en cuenta la carga en la base de datos de origen cuando lo hagas, ya que cada vez implica una carga inicial con hilos paralelos.

​ Guía para hacer Resync de ClickPipe

En la pestaña Data Sources, haz clic en el MySQL ClickPipe al que quieras hacer Resync. Ve a la pestaña Settings. Haz clic en el botón Resync.