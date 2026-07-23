Resync implica las siguientes operaciones, en este orden:
¿Qué hace Resync?
- Se elimina el ClickPipe existente y se inicia un nuevo ClickPipe de “resync”. De este modo, al volver a ejecutar un resync, se detectarán los cambios en las estructuras de las tablas de origen.
- El ClickPipe de resync crea (o reemplaza) un nuevo conjunto de tablas de destino con los mismos nombres que las tablas originales, salvo por el sufijo
_resync.
- Se realiza la carga inicial en las tablas
_resync.
- A continuación, las tablas
_resyncse intercambian por las tablas originales. Las filas con eliminación lógica se transfieren de las tablas originales a las tablas
_resyncantes del intercambio.
Estos son algunos escenarios:
Casos de uso para hacer Resync a un ClickPipe
- Puede que necesites hacer cambios importantes en el esquema de las tablas de origen que rompan el ClickPipe existente y obliguen a reiniciarlo. Solo tienes que hacer clic en Resync después de realizar los cambios.
- En ClickHouse en particular, puede que hayas necesitado actualizar los valores de las columnas de ORDER BY de las tablas de destino. Puedes hacer Resync para volver a cargar los datos en la nueva tabla con la clave de ordenación correcta.
Puedes hacer Resync varias veces; sin embargo, ten en cuenta la carga en la base de datos de origen cuando lo hagas, ya que cada vez implica una carga inicial con hilos paralelos.
Guía para hacer Resync de ClickPipe
- En la pestaña Data Sources, haz clic en el MySQL ClickPipe al que quieras hacer Resync.
- Ve a la pestaña Settings.
- Haz clic en el botón Resync.
- Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic de nuevo en Resync.
- Ve a la pestaña Metrics.
- En unos 5 segundos (y también al actualizar la página), el estado del pipe debería ser Setup o Snapshot.
- La carga inicial del Resync puede supervisarse en la pestaña Tables - en la sección Initial Load Stats.
- Una vez completada la carga inicial, el pipe intercambiará de forma atómica las tablas
_resyncpor las tablas originales. Durante el intercambio, el estado será Resync.
- Una vez completado el intercambio, el pipe pasará al estado Running y realizará CDC si está habilitado.